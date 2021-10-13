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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
Кёльн

История личных встреч

Боруссия Д
Кёльн

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

21 матч

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

Б
2:2
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:3
Б
2:3
Б
5:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:1
ТМС
1:0
Б
1:6
Б
5:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:3
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 9 (2) 1
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.33
Ройс Марко 2 0.22
Беллингхем Джуд 2 0.22
Брандт Юлиан 2 0.22
Джованни Рейна 2 0.22
Хуммельс Матс 1 0.11
Азар Торган 1 0.11
Джан Эмре 1 (1) 0.11
Мёнье Тома 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 6 0.67
Скири Эйе 3 0.33
Кайнц Флориан 2 0.22
Андерссон Себастьян 1 0.11
Шауб Луис 1 0.11
Ут Марк 1 0.11
Лемперте Тим 1 0.11
Хектор Йонас 0 0
Шмиц Бенно 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Тилманн Ян 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дауд Махмуд 3 1
Мёнье Тома 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Витсель Аксель 1 0
Ройс Марко 1 0
Шульц Нико 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Вольф Мариус 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Понграчич Марин 1 0
Беллингхем Джуд 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кцихос Рафаэль 3 0
Кайнц Флориан 1 1
Андерссон Себастьян 2 0
Мере Хорхе 2 0
Любичич Деян 2 0
Модест Антони 1 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Ут Марк 1 0
Дуда Ондрей 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Тилманн Ян 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
5
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
18%
1
20%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
4
24%
1
20%
46-60
2
12%
1
20%
61-75
3
18%
1
20%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
4
44%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
4
50%
1
11%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
9%
31-45
1
14%
5
45%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

24
16
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
21%
2
13%
31-45
5
21%
6
38%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
4
17%
5
31%
76-90

Пропущено

16
15
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
5
31%
4
27%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
5
31%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1
Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Боруссия Д - Бохум 1:3 Гиссен - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Байер Л 3:1
Кёльн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1
Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3 Кёльн - Дуйсбург 1:1 Кёльн - Фортуна Кёльн 4:0 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1 Кёльн - Шальке 04 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 33 - 8 22
2. Боруссия Д Заявка 9 7 0 2 25 - 15 21
3. Фрайбург Заявка 9 5 4 0 14 - 6 19
4. Байер Л Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
5. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
6. РБ Лейпциг Заявка 9 4 2 3 20 - 9 14
7. Майнц Заявка 9 4 1 4 12 - 9 13
8. Вольфсбург Заявка 9 4 1 4 9 - 12 13
9. Кёльн Заявка 9 3 4 2 15 - 16 13
10. Герта Заявка 9 4 0 5 11 - 21 12
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 15 11
12. Боруссия М Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
13. Бохум Заявка 9 3 1 5 7 - 16 10
14. Штуттгарт Заявка 9 2 4 3 14 - 15 10
15. Айнтрахт Фр Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
16. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
17. Арминия Заявка 9 0 5 4 5 - 14 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 1 8 6 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 5 5 0 0 17 - 8 15
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Кёльн Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
5. Унион Берлин Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
6. Майнц Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
7. Фрайбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
9. Штуттгарт Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
10. Хоффенхайм Заявка 4 2 1 1 10 - 5 7
11. Вольфсбург Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
12. Бохум Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
13. Байер Л Заявка 4 2 0 2 9 - 9 6
14. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
2. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3. Бавария Заявка 4 3 1 0 13 - 4 10
4. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
5. Вольфсбург Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Герта Заявка 5 2 0 3 6 - 16 6
7. Унион Берлин Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
8. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
9. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
10. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
11. Боруссия М Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
12. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
13. Майнц Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
14. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Арминия Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Кёльн Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
17. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Кёльн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2021, осталось 2 дня 8 часов 41 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Боруссия Д 95.6% (43)
    X 2.2% (1)
    Кёльн 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Кёльн
    1.51
    5.25
    6.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Боруссия Д - Кёльн онлайн


    Прогнозы на матч Боруссия Д - Кёльн

    Исход игры
    Боруссия Д
    95.6% (43)
    Ничья
    2.2% (1)
    Кёльн
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.91% (29)
    Меньше
    34.09% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    61.36% (27)
    Нет
    38.64% (17)
    Популярный счёт
    3:1 Боруссия Д
    31.1% (14)
    2:0 Боруссия Д
    28.9% (13)
    2:1 Боруссия Д
    17.8% (8)
    3:0 Боруссия Д
    6.7% (3)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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