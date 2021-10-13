Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
История личных встреч
Боруссия Д
Кёльн
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
21 матч
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|9 (2)
|1
|Геррейро Рафаэль
|3 (1)
|0.33
|Ройс Марко
|2
|0.22
|Беллингхем Джуд
|2
|0.22
|Брандт Юлиан
|2
|0.22
|Джованни Рейна
|2
|0.22
|Хуммельс Матс
|1
|0.11
|Азар Торган
|1
|0.11
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.11
|Мёнье Тома
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|6
|0.67
|Скири Эйе
|3
|0.33
|Кайнц Флориан
|2
|0.22
|Андерссон Себастьян
|1
|0.11
|Шауб Луис
|1
|0.11
|Ут Марк
|1
|0.11
|Лемперте Тим
|1
|0.11
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дауд Махмуд
|3
|1
|Мёнье Тома
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Витсель Аксель
|1
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Шульц Нико
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Понграчич Марин
|1
|0
|Беллингхем Джуд
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кцихос Рафаэль
|3
|0
|Кайнц Флориан
|1
|1
|Андерссон Себастьян
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Модест Антони
|1
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Дуда Ондрей
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
5
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
18%
1
20%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
4
24%
1
20%
46-60
2
12%
1
20%
61-75
3
18%
1
20%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
4
44%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
4
50%
1
11%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
9%
31-45
1
14%
5
45%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
1
14%
4
36%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
24
16
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
21%
2
13%
31-45
5
21%
6
38%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
4
17%
5
31%
76-90
Пропущено
16
15
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
5
31%
4
27%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
5
31%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1
Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Боруссия Д - Бохум 1:3 Гиссен - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Байер Л 3:1
Кёльн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1
Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1 Кёльн - Эльвeрсберг 2:1 Кёльн - Шаффхаузен 2:0 Бавария - Кёльн 2:3 Кёльн - Дуйсбург 1:1 Кёльн - Фортуна Кёльн 4:0 Хольштайн Киль - Кёльн 1:5 Кёльн - Хольштайн Киль 0:1 Кёльн - Шальке 04 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|33 - 8
|22
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|25 - 15
|21
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 6
|19
|4.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 14
|17
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 9
|14
|7.
|Майнц
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 9
|13
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|9.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 16
|13
|10.
|Герта
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 21
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 15
|11
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|13.
|Бохум
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 16
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 14
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 8
|15
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|20 - 4
|12
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|6.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 9
|7
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 5
|7
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|12.
|Бохум
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|13.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 9
|6
|14.
|Герта
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Арминия
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 5
|11
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|Бавария
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 4
|10
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Герта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 16
|6
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 6
|3
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|12.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 13
|3
|13.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Кёльн
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Кёльн
Исход игры
Боруссия Д
95.6% (43)
Ничья
2.2% (1)
Кёльн
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.91% (29)
Меньше
34.09% (15)
Обе команды забьют
Да
61.36% (27)
Нет
38.64% (17)
Популярный счёт
3:1 Боруссия Д
31.1% (14)
2:0 Боруссия Д
28.9% (13)
2:1 Боруссия Д
17.8% (8)
3:0 Боруссия Д
6.7% (3)
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