Йошко Гвардиол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Собослаи Доминик бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

45' Камада Даити оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Орбан Вилли нанес удар головой, но Кевин Трапп спокойно отбил мяч.

39' Н'Дика Эван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Как он промахнулся? Собослаи Доминик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

37' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Соу Джибриль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Плохо сыграл Йошко Гвардиол - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Мукиэле Норди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Гулачи Петер взял и забрал мяч на выходе

24' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Хороший удар издали нанес Костич Филип , но отличный сейв сделал Петер Гулачи. Угловой.

21' Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Хорошую попытку сделал Поульсен Юссуф . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Нкунку Кристофер нанес удар, мяч был парирован, но Кевин Трапп не удержал его в руках.

18' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Костич Филип

17' Хайдара Амаду не смог попасть в створ ударом издали

15' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Хорошую попытку сделал Поульсен Юссуф . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Н'Дика Эван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре