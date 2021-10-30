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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
0:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
0:1
35' Гол
Поульсен Юссуф
54'
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
18
Туре
Альмами
8
Соу
Джибриль
7
Хрустиц
Айдин
37
Дурм
Эрик
15
Камада
Даити
10
Костич
Филип
19
Борре
Рафаэль
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
22
Мукиэле
Норди
8
Хайдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
18
Нкунку
Кристофер
17
Собослаи
Доминик
9
Поульсен
Юссуф
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
РБ Лейпциг
3-4-2-1

Ход матча

35'
0:1
Поульсен Юссуф
(Орбан Вилли)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

История личных встреч

Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
К
3:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костич Филип 2 0.2
Хёуге Йенс 2 0.2
Хинтереггер Мартин 1 0.1
Борре Рафаэль 1 0.1
Ламмерс Сэм 1 0.1
Пасьенса Гонсало 1 (1) 0.1
Соу Джибриль 0 0
Дурм Эрик 0 0
Ахе Рагнар 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 4 0.4
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.4
Собослаи Доминик 3 0.3
Поульсен Юссуф 3 0.3
Андре Силва 2 (1) 0.2
Хайдара Амаду 2 0.2
Лаймер Конрад 1 0.1
Мукиэле Норди 1 0.1
Новоа Уго 1 0.1
Кампль Кевин 0 0
Орбан Вилли 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Броббей Брайан 0 0
Гвардиол Йошко 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленц Кристофер 3 0
Соу Джибриль 3 0
Хинтереггер Мартин 2 0
Якич Кристиян 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Да Коста Данни 1 0
Чендлер Тимоти 1 0
Костич Филип 1 0
Дурм Эрик 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Джисс Марш 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Адамс Тайлер 1 0
Хайдара Амаду 1 0
Симакан Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
18
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
2
40%
2
11%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
40%
3
17%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
9%
1
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Забито

8
20
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
3
38%
3
15%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
4
50%
3
15%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
20%
2
22%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
1
7%
4
44%
46-60
3
20%
1
11%
61-75
3
20%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2
Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Айнтрахт Фр - Гиссен 6:1 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 1:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3
РБ Лейпциг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1
РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 1 1 38 - 10 25
2. Боруссия Д Заявка 10 8 0 2 27 - 15 24
3. Фрайбург Заявка 10 6 4 0 17 - 7 22
4. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 10 5 2 3 21 - 9 17
5. Байер Л Заявка 10 5 2 3 23 - 16 17
6. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 15 - 15 16
7. Майнц Заявка 10 5 1 4 14 - 10 16
8. Вольфсбург Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
9. Хоффенхайм Заявка 10 4 2 4 19 - 15 14
10. Кёльн Заявка 10 3 4 3 15 - 18 13
11. Герта Заявка 10 4 0 6 11 - 23 12
12. Боруссия М Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
13. Бохум Заявка 9 3 1 5 7 - 16 10
14. Штуттгарт Заявка 9 2 4 3 14 - 15 10
15. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 10 1 5 4 9 - 15 8
16. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
17. Арминия Заявка 10 0 5 5 6 - 16 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 7 - 27 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 6 6 0 0 19 - 8 18
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Кёльн Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
5. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
7. Майнц Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
8. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
9. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Вольфсбург Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Бохум Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
12. Штуттгарт Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
13. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
14. Байер Л Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
15. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
16. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
17. Арминия Заявка 6 0 3 3 3 - 10 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 1 0 18 - 6 13
2. Байер Л Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
3. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Вольфсбург Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
6. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
7. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
8. Унион Берлин Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
9. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
11. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
12. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
13. Боруссия М Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
14. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
15. Арминия Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 0 6 5 - 20 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Айнтрахт Фр 5.8% (8)
X 29.2% (40)
РБ Лейпциг 65% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
РБ Лейпциг
4.64
6.03
1.90
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг онлайн


Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:1 РБ Лейпциг

Исход игры
Айнтрахт Фр
5.8% (8)
Ничья
29.2% (40)
РБ Лейпциг
65% (89)
Тотал 2.5
Больше
66.18% (90)
Меньше
33.82% (46)
Обе команды забьют
Да
88.24% (120)
Нет
11.76% (16)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
48.2% (66)
1:1 Ничья
21.9% (30)
0:1 РБ Лейпциг
8% (11)
2:2 Ничья
6.6% (9)
1:3 РБ Лейпциг
3.6% (5)
2:1 Айнтрахт Фр
2.9% (4)
0:2 РБ Лейпциг
2.9% (4)
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