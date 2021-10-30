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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Айнтрахт Фр
1:1
Конец матча

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
0:1
35' Гол
Поульсен Юссуф
69' Желтая карточка
Трапп Кевин
90' Желтая карточка
Гулачи Петер
1:1
90' Гол
Тута
90'+5
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
18
Туре
Альмами
8
Соу
Джибриль
7
Хрустиц
Айдин
37
Дурм
Эрик
15
Камада
Даити
10
Костич
Филип
19
Борре
Рафаэль
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
22
Мукиэле
Норди
8
Хайдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
18
Нкунку
Кристофер
17
Собослаи
Доминик
9
Поульсен
Юссуф
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
РБ Лейпциг
3-4-2-1

Ход матча

35'
0:1
Поульсен Юссуф
(Орбан Вилли)
59'
Хёуге Йенс
Туре Альмами
 
59'
Баркок Аймен
Хрустиц Айдин
 
65'
 
Андре Силва
Поульсен Юссуф
65'
 
Лаймер Конрад
Кампль Кевин
69'
Трапп Кевин
 
71'
Ламмерс Сэм
Дурм Эрик
 
82'
Ахе Рагнар
Борре Рафаэль
 
83'
 
Форсберг Эмиль
Собослаи Доминик
89'
 
Ольмо Дани
Нкунку Кристофер
90'
 
Гулачи Петер
90'
Тута
(Костич Филип)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

История личных встреч

Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
К
3:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костич Филип 2 0.2
Хёуге Йенс 2 0.2
Тута 1 0.1
Хинтереггер Мартин 1 0.1
Борре Рафаэль 1 0.1
Ламмерс Сэм 1 0.1
Пасьенса Гонсало 1 (1) 0.1
Соу Джибриль 0 0
Дурм Эрик 0 0
Ахе Рагнар 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 4 0.4
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.4
Собослаи Доминик 3 0.3
Поульсен Юссуф 3 0.3
Андре Силва 2 (1) 0.2
Хайдара Амаду 2 0.2
Лаймер Конрад 1 0.1
Мукиэле Норди 1 0.1
Новоа Уго 1 0.1
Кампль Кевин 0 0
Орбан Вилли 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Броббей Брайан 0 0
Гвардиол Йошко 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленц Кристофер 3 0
Соу Джибриль 3 0
Хинтереггер Мартин 2 0
Якич Кристиян 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Трапп Кевин 1 0
Да Коста Данни 1 0
Чендлер Тимоти 1 0
Костич Филип 1 0
Дурм Эрик 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Хрустиц Айдин 1 0
Хёуге Йенс 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Адамс Тайлер 1 0
Хайдара Амаду 1 0
Симакан Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

5
18
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
2
40%
2
11%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
40%
3
17%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
9%
1
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Забито

9
21
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
3
33%
4
19%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
5
56%
3
14%
76-90

Пропущено

16
10
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
19%
2
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
1
6%
4
40%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
3
19%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2
Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Айнтрахт Фр - Гиссен 6:1 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 1:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3
РБ Лейпциг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1
РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 1 1 38 - 10 25
2. Боруссия Д Заявка 10 8 0 2 27 - 15 24
3. Фрайбург Заявка 10 6 4 0 17 - 7 22
4. Байер Л Заявка 10 5 2 3 23 - 16 17
5. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 15 - 15 16
6. Майнц Заявка 10 5 1 4 14 - 10 16
7. Вольфсбург Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
8. РБ Лейпциг Заявка 10 4 3 3 21 - 10 15
9. Хоффенхайм Заявка 10 4 2 4 19 - 15 14
10. Кёльн Заявка 10 3 4 3 15 - 18 13
11. Герта Заявка 10 4 0 6 11 - 23 12
12. Боруссия М Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
13. Бохум Заявка 9 3 1 5 7 - 16 10
14. Штуттгарт Заявка 9 2 4 3 14 - 15 10
15. Айнтрахт Фр Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
16. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
17. Арминия Заявка 10 0 5 5 6 - 16 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 7 - 27 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 6 6 0 0 19 - 8 18
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Кёльн Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
5. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
7. Майнц Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
8. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
9. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Вольфсбург Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Бохум Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
12. Штуттгарт Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
13. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
14. Байер Л Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
15. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия Заявка 6 0 3 3 3 - 10 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 1 0 18 - 6 13
2. Байер Л Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
3. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Вольфсбург Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
6. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
7. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
8. Унион Берлин Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
10. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
12. Боруссия М Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
13. РБ Лейпциг Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
15. Арминия Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 0 6 5 - 20 0
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Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Айнтрахт Фр 5.8% (8)
X 29.2% (40)
РБ Лейпциг 65% (89)
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг

Исход игры
Айнтрахт Фр
5.8% (8)
Ничья
29.2% (40)
РБ Лейпциг
65% (89)
Тотал 2.5
Больше
66.18% (90)
Меньше
33.82% (46)
Обе команды забьют
Да
88.24% (120)
Нет
11.76% (16)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
48.2% (66)
1:1 Ничья
21.9% (30)
0:1 РБ Лейпциг
8% (11)
2:2 Ничья
6.6% (9)
1:3 РБ Лейпциг
3.6% (5)
2:1 Айнтрахт Фр
2.9% (4)
0:2 РБ Лейпциг
2.9% (4)
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