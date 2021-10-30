Германия: Бундеслига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Deutsche Bank Park
0:1
35' ГолПоульсен Юссуф
69' Желтая карточкаТрапп Кевин
90' Желтая карточкаГулачи Петер
1:1
90' ГолТута
35
Тута
18
Туре
Альмами
37
Дурм
Эрик
15
Камада
Даити
10
Костич
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ахе РагнарНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
-
38 Новоа УгоПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
35'
0:1
69'
71'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 8
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
История личных встреч
Айнтрахт Фр
РБ Лейпциг
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Костич Филип
|2
|0.2
|Хёуге Йенс
|2
|0.2
|Тута
|1
|0.1
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.1
|Борре Рафаэль
|1
|0.1
|Ламмерс Сэм
|1
|0.1
|Пасьенса Гонсало
|1 (1)
|0.1
|Соу Джибриль
|0
|0
|Дурм Эрик
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|4
|0.4
|Форсберг Эмиль
|4 (3)
|0.4
|Собослаи Доминик
|3
|0.3
|Поульсен Юссуф
|3
|0.3
|Андре Силва
|2 (1)
|0.2
|Хайдара Амаду
|2
|0.2
|Лаймер Конрад
|1
|0.1
|Мукиэле Норди
|1
|0.1
|Новоа Уго
|1
|0.1
|Кампль Кевин
|0
|0
|Орбан Вилли
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Броббей Брайан
|0
|0
|Гвардиол Йошко
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленц Кристофер
|3
|0
|Соу Джибриль
|3
|0
|Хинтереггер Мартин
|2
|0
|Якич Кристиян
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Чендлер Тимоти
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|2
|0
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Адамс Тайлер
|1
|0
|Хайдара Амаду
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
5
18
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
2
40%
2
11%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
40%
3
17%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
9%
1
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Забито
9
21
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
3
33%
4
19%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
5
56%
3
14%
76-90
Пропущено
16
10
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
19%
2
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
1
6%
4
40%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
3
19%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 Айнтрахт Фр - Герта 1:2 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2
Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Вальдхоф - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Айнтрахт Фр - Гиссен 6:1 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 1:0 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 1:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 4:3
РБ Лейпциг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1
РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|38 - 10
|25
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|27 - 15
|24
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 7
|22
|4.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 16
|17
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 15
|16
|6.
|Майнц
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 10
|15
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 15
|14
|10.
|Кёльн
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 18
|13
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 23
|12
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|13.
|Бохум
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 16
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 15
|9
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|17.
|Арминия
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|7 - 27
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 8
|18
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|20 - 4
|12
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|11.
|Бохум
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 9
|7
|13.
|Герта
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|14.
|Байер Л
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 6
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 5
|11
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|6.
|Майнц
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|7.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 18
|6
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 6
|3
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 13
|3
|15.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 20
|0
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг
Исход игры
Айнтрахт Фр
5.8% (8)
Ничья
29.2% (40)
РБ Лейпциг
65% (89)
Тотал 2.5
Больше
66.18% (90)
Меньше
33.82% (46)
Обе команды забьют
Да
88.24% (120)
Нет
11.76% (16)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
48.2% (66)
1:1 Ничья
21.9% (30)
0:1 РБ Лейпциг
8% (11)
2:2 Ничья
6.6% (9)
1:3 РБ Лейпциг
3.6% (5)
2:1 Айнтрахт Фр
2.9% (4)
0:2 РБ Лейпциг
2.9% (4)
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