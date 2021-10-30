Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Судье надоело, что Гулачи Петер тянет время и он наказал его горчичником

93' Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Ахе Рагнар нанес удар головой, но Петер Гулачи перевел мяч на угловой!

92' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Как он промахнулся? Форсберг Эмиль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

87' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Баркок Аймен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Баркок Аймен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Форсберг Эмиль нанес удар, мяч был парирован, но Кевин Трапп не удержал его в руках.

83' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Ламмерс Сэм не смог попасть в створ ударом издали

73' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Тута выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Игрок из команды РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

72' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Орбан Вилли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Хёуге Йенс не смог попасть в створ ударом издали

69' Рефери не любит споров - именно за это Трапп Кевин сейчас получил желтую

69' Собослаи Доминик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Кевин Трапп не дал случится голу! Нкунку Кристофер должен был забивать, но Кевин Трапп сделал отличный сейв

68' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

66' Анхелиньо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Борре Рафаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Йошко Гвардиол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Хрустиц Айдин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Собослаи Доминик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Плохо сыграл Дурм Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

55' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Йошко Гвардиол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Поульсен Юссуф из команды РБ Лейпциг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

53' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Тута предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Кампль Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля