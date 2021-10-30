  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Арминия
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Майнц
0' 11'
1
Ортега
Штефан
15
Де
Медина
Натан
2
Пипер
Амос
30
Андраде
Андреас
19
Притль
Мануэль
21
Хак
Робин
8
Шёпф
Алессандро
22
Фернандес
Эдимилсон
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
9
Клос
Фабиан
10
Ласм
Бриан
27
Центнер
Робин
34
Немет
Давид
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
31
Кор
Доминик
30
Видмер
Сильван
7
Ли
Чхэ-Сон
II
5
Бутьюс
Жан-Поль
3
Аарон
Мартин
9
Онисиво
Карим
29
Буркардт
Джонатан
Арминия
3-1-4-2
Майнц
3-1-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Арминия
Майнц

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

К
3:2
Б
1:1
Б
2:1
ТМС
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клос Фабиан 2 (1) 0.22
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0.11
Окугава Масая 1 0.11
Виммер Патрик 1 0.11
Бруннер Седрик 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 4 0.44
Ингвартсен Маркус 2 0.22
Онисиво Карим 1 0.11
Салаи Адам 1 0.11
Бель Штефан 1 0.11
Штёгер Кевин 1 0.11
Ньякат Мусса 1 0.11
Лукоки Андерсон 1 0.11
Видмер Сильван 0 0
Кор Доминик 0 0
Бутьюс Жан-Поль 0 0
Ли Чхэ-Сон II 0 0
Стах Антон 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виммер Патрик 3 0
Шёпф Алессандро 1 1
Клос Фабиан 1 0
Притль Мануэль 1 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Кунце Фабиан 1 0
Ласм Бриан 1 0
Хак Робин 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 3 1
Бель Штефан 2 0
Хак Александер 2 0
Свенссон Бо 1 0
Аарон Мартин 1 0
Бутьюс Жан-Поль 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Ли Чхэ-Сон II 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Стах Антон 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Небель Пауль 1 0
Тауэр Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
67%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
4
44%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
67%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
60%
3
25%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
4
44%
61-75
2
14%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4
Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0 Арминия - Ферль 0:3 Штуттгарт - Арминия 0:2 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Герта - Арминия 0:0 Боруссия М - Арминия 5:0 Арминия - Шальке 04 1:0
Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2
Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2 Майнц - Дженоа 3:2 Майнц - Газиантеп 1:0 Майнц - Ливерпуль 0:1 Майнц - Вюрцбургер 2:1 Вольфсбург - Майнц 2:3 Майнц - Боруссия Д 1:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:1 Майнц - Герта 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 10 7 2 1 33 - 8 23
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 10 7 1 2 25 - 15 22
3. Фрайбург 0:0 Заявка 10 5 5 0 14 - 6 20
4. Байер Л 0:0 Заявка 10 5 3 2 23 - 14 18
5. Унион Берлин 0:0 Заявка 10 4 5 1 13 - 10 17
6. Майнц 0:0 Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
7. РБ Лейпциг Заявка 9 4 2 3 20 - 9 14
8. Хоффенхайм Заявка 10 4 2 4 19 - 15 14
9. Вольфсбург 0:0 Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Кёльн 0:0 Заявка 10 3 5 2 15 - 16 14
11. Герта Заявка 10 4 0 6 11 - 23 12
12. Боруссия М Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
13. Бохум Заявка 9 3 1 5 7 - 16 10
14. Штуттгарт Заявка 9 2 4 3 14 - 15 10
15. Айнтрахт Фр Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
16. Арминия 0:0 Заявка 10 0 6 4 5 - 14 6
17. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0:0 Заявка 6 5 1 0 17 - 8 16
2. Бавария 0:0 Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Унион Берлин 0:0 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
5. Кёльн 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
6. Майнц 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
7. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
8. Фрайбург 0:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
9. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Бохум Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Байер Л 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Штуттгарт Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
13. Вольфсбург 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
14. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15. Арминия 0:0 Заявка 6 0 4 2 2 - 8 4
16. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
17. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
2. Байер Л 0:0 Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
3. Фрайбург 0:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Вольфсбург 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
5. Боруссия Д 0:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
6. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
8. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
9. Майнц 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
10. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
12. Боруссия М Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
13. Кёльн 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 10 3
14. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
15. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
16. Арминия 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 6 0 1 5 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Арминия 12.2% (17)
X 45.3% (63)
Майнц 42.4% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Майнц
3.84
3.58
2.19
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Арминия 0:0 Майнц онлайн


Прогнозы на матч Арминия 0:0 Майнц

Исход игры
Арминия
12.2% (17)
Ничья
45.3% (63)
Майнц
42.4% (59)
Тотал 2.5
Больше
34.78% (48)
Меньше
65.22% (90)
Обе команды забьют
Да
74.64% (103)
Нет
25.36% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (55)
1:2 Майнц
25.9% (36)
0:1 Майнц
10.8% (15)
1:0 Арминия
7.2% (10)
2:1 Арминия
5% (7)
0:2 Майнц
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 