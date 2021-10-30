Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Шюко-Арена
21
Хак
Робин
10
Ласм
Бриан
34
Немет
Давид
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Немет ДавидЗащитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Тауэр НикласПолузащитник
-
28 Салаи АдамНападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
История личных встреч
Арминия
Майнц
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клос Фабиан
|2 (1)
|0.22
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0.11
|Окугава Масая
|1
|0.11
|Виммер Патрик
|1
|0.11
|Бруннер Седрик
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|4
|0.44
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.22
|Онисиво Карим
|1
|0.11
|Салаи Адам
|1
|0.11
|Бель Штефан
|1
|0.11
|Штёгер Кевин
|1
|0.11
|Ньякат Мусса
|1
|0.11
|Лукоки Андерсон
|1
|0.11
|Видмер Сильван
|0
|0
|Кор Доминик
|0
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|0
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|0
|0
|Стах Антон
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виммер Патрик
|3
|0
|Шёпф Алессандро
|1
|1
|Клос Фабиан
|1
|0
|Притль Мануэль
|1
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Бруннер Седрик
|1
|0
|Кунце Фабиан
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|3
|1
|Бель Штефан
|2
|0
|Хак Александер
|2
|0
|Свенссон Бо
|1
|0
|Аарон Мартин
|1
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
|Небель Пауль
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
67%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
4
44%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
67%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
60%
3
25%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
4
29%
1
11%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
4
44%
61-75
2
14%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4
Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0 Арминия - Ферль 0:3 Штуттгарт - Арминия 0:2 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Герта - Арминия 0:0 Боруссия М - Арминия 5:0 Арминия - Шальке 04 1:0
Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2
Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2 Майнц - Дженоа 3:2 Майнц - Газиантеп 1:0 Майнц - Ливерпуль 0:1 Майнц - Вюрцбургер 2:1 Вольфсбург - Майнц 2:3 Майнц - Боруссия Д 1:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:1 Майнц - Герта 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|33 - 8
|23
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 15
|22
|3.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|10
|5
|5
|0
|14 - 6
|20
|4.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 14
|18
|5.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|13 - 10
|17
|6.
|Майнц
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 9
|14
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 15
|14
|9.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|15 - 16
|14
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 23
|12
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|13.
|Бохум
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 16
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|10
|0
|6
|4
|5 - 14
|6
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 8
|16
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|20 - 4
|12
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|5.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|6.
|Майнц
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|10.
|Бохум
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 9
|7
|13.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|14.
|Герта
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|2 - 8
|4
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|17.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 5
|11
|3.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|5.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|6.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 18
|6
|7.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|9.
|Майнц
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 6
|3
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|13.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|14.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 13
|3
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 17
|1
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Прогнозы на матч Арминия 0:0 Майнц
Исход игры
Арминия
12.2% (17)
Ничья
45.3% (63)
Майнц
42.4% (59)
Тотал 2.5
Больше
34.78% (48)
Меньше
65.22% (90)
Обе команды забьют
Да
74.64% (103)
Нет
25.36% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (55)
1:2 Майнц
25.9% (36)
0:1 Майнц
10.8% (15)
1:0 Арминия
7.2% (10)
2:1 Арминия
5% (7)
0:2 Майнц
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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