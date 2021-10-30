Второй тайм

95' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Удар от ворот произведет Арминия

91' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Отличные скиллы показывает Бутьюс Жан-Поль , обводя своих соперников

90' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Сегодняшная посещаемость составляет 19477 болельщиков

88' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

86' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Бутьюс Жан-Поль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Онисиво Карим из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

84' Бутьюс Жан-Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Бель Штефан получил желтую карточку от судьи

80' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

78' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

77' Хак Александер получил желтую карточку от судьи

76' Клос Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Кор Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

71' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Притль Мануэль получил желтую карточку от судьи

69' Г О О О О Л - Буркардт Джонатан забивает ударом с правой ноги!

69' ШАНС! Буркардт Джонатан вышел один на один с голкипером...

68' Буркардт Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Хороший удар издали нанес Фернандес Эдимилсон , но отличный сейв сделал Робин Центнер. Угловой.

68' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Видмер Сильван из команды Майнц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

66' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Шёпф Алессандро из команды Арминия навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

65' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

65' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Рефери не любит споров - именно за это Бо Свенссон сейчас получил желтую

61' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

61' Матч возобновится спорным мячом

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

59' Центнер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Фернандес Эдимилсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

58' Кор Доминик получил желтую карточку от судьи

57' Арминия выполняет удар от ворот.

56' Виммер Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Плохо сыграл Немет Давид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

55' Игрок Видмер Сильван из команды Майнц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

55' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Виммер Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Андраде Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Бутьюс Жан-Поль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Андраде Андреас получил желтую карточку от судьи

51' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Арминия

50' Удар от ворот произведет Арминия

49' Плохо сыграл Андраде Андреас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

49' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Аарон Мартин пробует нанести удар издали, но Штефан Ортега держит все под контролем

47' Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Бель Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Второй тайм начался