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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Арминия
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 19477
Майнц
0'
0:1
25' Гол
Jae-Sung Lee
1:1
42' Гол
Лаурсен Якоб-Баррет
52' Желтая карточка
Андраде Андреас
58' Желтая карточка
Кор Доминик
61' Желтая карточка
Свенссон Бо
1:2
69' Гол
Буркардт Джонатан
70' Желтая карточка
Притль Мануэль
77' Желтая карточка
Хак Александер
80' Желтая карточка
Бель Штефан
90'+5
1
Ортега
Штефан
15
Де
Медина
Натан
2
Пипер
Амос
30
Андраде
Андреас
19
Притль
Мануэль
22
Фернандес
Эдимилсон
8
Шёпф
Алессандро
21
Хак
Робин
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
9
Клос
Фабиан
10
Ласм
Бриан
27
Центнер
Робин
34
Немет
Давид
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
31
Кор
Доминик
30
Видмер
Сильван
7
Ли
Чхэ-Сон
II
5
Бутьюс
Жан-Поль
3
Аарон
Мартин
9
Онисиво
Карим
29
Буркардт
Джонатан
Арминия
3-1-4-2
Майнц
3-1-4-2

Ход матча

25'
0:1
Jae-Sung Lee
42'
Лаурсен Якоб-Баррет
(Притль Мануэль)
1:1
46'
Виммер Патрик
Де Медина Натан
 
52'
Андраде Андреас
 
58'
 
Кор Доминик
61'
 
Свенссон Бо
69'
1:2
Буркардт Джонатан
70'
Притль Мануэль
 
77'
 
Хак Александер
77'
 
Баррейро Леандро
Jae-Sung Lee
78'
Окугава Масая
Хак Робин
 
78'
Крюгер Флориан
Ласм Бриан
 
78'
Василиадис Себастиан
Фернандес Эдимилсон
 
78'
Серра Янни
Клос Фабиан
 
80'
 
Бель Штефан
84'
 
Ингвартсен Маркус
Буркардт Джонатан
84'
 
Лукоки Андерсон
Аарон Мартин
90'
 
Салаи Адам
Онисиво Карим

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

История личных встреч

Арминия
Майнц

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

К
3:2
Б
1:1
Б
2:1
ТМС
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клос Фабиан 2 (1) 0.2
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.2
Окугава Масая 1 0.1
Виммер Патрик 1 0.1
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 5 0.5
Ингвартсен Маркус 2 0.2
Онисиво Карим 1 0.1
Ли Чхэ-Сон II 1 0.1
Салаи Адам 1 0.1
Бель Штефан 1 0.1
Штёгер Кевин 1 0.1
Ньякат Мусса 1 0.1
Лукоки Андерсон 1 0.1
Видмер Сильван 0 0
Кор Доминик 0 0
Бутьюс Жан-Поль 0 0
Стах Антон 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виммер Патрик 3 0
Шёпф Алессандро 1 1
Притль Мануэль 2 0
Клос Фабиан 1 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Андраде Андреас 1 0
Кунце Фабиан 1 0
Ласм Бриан 1 0
Хак Робин 1 0
Циборра Леннарт 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 4 1
Бель Штефан 3 0
Хак Александер 3 0
Свенссон Бо 2 0
Аарон Мартин 1 0
Бутьюс Жан-Поль 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Ли Чхэ-Сон II 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Стах Антон 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Небель Пауль 1 0
Тауэр Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
4
40%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
4
44%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
67%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
3
50%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
50%
3
21%
76-90

Пропущено

16
10
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
5
31%
1
10%
16-30
3
19%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
4
25%
4
40%
61-75
2
13%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1 Арминия - Байер Л 0:4
Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0 Арминия - Ферль 0:3 Штуттгарт - Арминия 0:2 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Герта - Арминия 0:0 Боруссия М - Арминия 5:0 Арминия - Шальке 04 1:0
Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1 Майнц - Унион Берлин 1:2
Байер Л - Майнц 1:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Майнц 2:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Эльвeрсберг - Майнц 2:2 Майнц - Дженоа 3:2 Майнц - Газиантеп 1:0 Майнц - Ливерпуль 0:1 Майнц - Вюрцбургер 2:1 Вольфсбург - Майнц 2:3 Майнц - Боруссия Д 1:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:1 Майнц - Герта 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 1 1 38 - 10 25
2. Боруссия Д Заявка 10 8 0 2 27 - 15 24
3. Фрайбург Заявка 10 6 4 0 17 - 7 22
4. Байер Л Заявка 10 5 2 3 23 - 16 17
5. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 15 - 15 16
6. Майнц Заявка 10 5 1 4 14 - 10 16
7. Вольфсбург Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
8. РБ Лейпциг Заявка 9 4 2 3 20 - 9 14
9. Хоффенхайм Заявка 10 4 2 4 19 - 15 14
10. Кёльн Заявка 10 3 4 3 15 - 18 13
11. Герта Заявка 10 4 0 6 11 - 23 12
12. Боруссия М Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
13. Бохум Заявка 9 3 1 5 7 - 16 10
14. Штуттгарт Заявка 9 2 4 3 14 - 15 10
15. Айнтрахт Фр Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
16. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
17. Арминия Заявка 10 0 5 5 6 - 16 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 7 - 27 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 6 6 0 0 19 - 8 18
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Кёльн Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
5. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
7. Майнц Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
8. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
9. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Вольфсбург Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Бохум Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
12. Штуттгарт Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
13. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
14. Байер Л Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
15. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия Заявка 6 0 3 3 3 - 10 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 1 0 18 - 6 13
2. Байер Л Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
3. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Вольфсбург Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
6. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
7. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
8. Унион Берлин Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
10. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
12. Боруссия М Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
13. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
14. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Арминия Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 0 6 5 - 20 0
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Прогнозы 139
Арминия 12.2% (17)
X 45.3% (63)
Майнц 42.4% (59)
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Где смотреть матч Арминия 1:2 Майнц онлайн


Прогнозы на матч Арминия 1:2 Майнц

Исход игры
Арминия
12.2% (17)
Ничья
45.3% (63)
Майнц
42.4% (59)
Тотал 2.5
Больше
34.78% (48)
Меньше
65.22% (90)
Обе команды забьют
Да
74.64% (103)
Нет
25.36% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (55)
1:2 Майнц
25.9% (36)
0:1 Майнц
10.8% (15)
1:0 Арминия
7.2% (10)
2:1 Арминия
5% (7)
0:2 Майнц
4.3% (6)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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