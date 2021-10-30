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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Фрайбург
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Гройтер Фюрт
0' 11'
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
20
Шаде
Кевин
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
29
Чон
У-Ён
9
Хёлер
Лукас
1
Функ
Мариус
2
Аста
Симон
14
Сарпей
Ханс
24
Виргевер
Ник
15
Виллемс
Джетро
22
Гризбек
Себастьян
33
Зегуйн
Пауль
40
Левелинг
Джейми
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
19
Иттен
Седрик
Фрайбург
4-4-2
Гройтер Фюрт
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

История личных встреч

Фрайбург
Гройтер Фюрт

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

Б2
2:3
Б2
5:2
Б
1:2
Б
1:0
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёлер Лукас 3 0.33
Чон У-Ён 3 0.33
Грифо Винченцо 2 (1) 0.22
Линхарт Филипп 2 0.22
Шаллаи Роланд 1 0.11
Петерсен Нильс 1 0.11
Кюблер Лукас 1 0.11
Гюнтер Кристиан 0 0
Эггештайн Максимилиан 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 3 (3) 0.33
Иттен Седрик 1 0.11
Майерхёфер Марко 1 0.11
Левелинг Джейми 1 0.11
Тильман Тимоти 0 0
Абиама Диксон 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирович Эрмедин 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Хёфлер Николас 1 0
Линхарт Филипп 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 5 0
Нильсен Ховард 2 0
Гризбек Себастьян 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Сарпей Ханс 1 0
Виргевер Ник 1 0
Хргота Бранимир 1 0
Иттен Седрик 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Абиама Диксон 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
16
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
67%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
33%
4
25%
76-90

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

14
8
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
4
29%
1
13%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
1
7%
3
38%
76-90

Пропущено

6
22
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
67%
3
14%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
1
17%
3
14%
61-75
1
17%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0
Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Байер Л 0:0 Фрайбург - Вадуц 1:1 Фрайбург - Саарбрюккен 2:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бавария 2:2 Кёльн - Фрайбург 1:4
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3
Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Бавария-2 0:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 3:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 10 7 2 1 33 - 8 23
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 10 7 1 2 25 - 15 22
3. Фрайбург 0:0 Заявка 10 5 5 0 14 - 6 20
4. Байер Л 0:0 Заявка 10 5 3 2 23 - 14 18
5. Унион Берлин 0:0 Заявка 10 4 5 1 13 - 10 17
6. Майнц 0:0 Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
7. РБ Лейпциг Заявка 9 4 2 3 20 - 9 14
8. Хоффенхайм Заявка 10 4 2 4 19 - 15 14
9. Вольфсбург 0:0 Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Кёльн 0:0 Заявка 10 3 5 2 15 - 16 14
11. Герта Заявка 10 4 0 6 11 - 23 12
12. Боруссия М Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
13. Бохум Заявка 9 3 1 5 7 - 16 10
14. Штуттгарт Заявка 9 2 4 3 14 - 15 10
15. Айнтрахт Фр Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
16. Арминия 0:0 Заявка 10 0 6 4 5 - 14 6
17. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0:0 Заявка 6 5 1 0 17 - 8 16
2. Бавария 0:0 Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Унион Берлин 0:0 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
5. Кёльн 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
6. Майнц 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
7. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
8. Фрайбург 0:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
9. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Бохум Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Байер Л 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Штуттгарт Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
13. Вольфсбург 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
14. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15. Арминия 0:0 Заявка 6 0 4 2 2 - 8 4
16. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
17. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
2. Байер Л 0:0 Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
3. Фрайбург 0:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Вольфсбург 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
5. Боруссия Д 0:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
6. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
8. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
9. Майнц 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
10. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
12. Боруссия М Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
13. Кёльн 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 10 3
14. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
15. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
16. Арминия 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 6 0 1 5 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Фрайбург 97.8% (136)
X 1.4% (2)
Гройтер Фюрт 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Гройтер Фюрт
1.49
5.05
7.89
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт онлайн


Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт

Исход игры
Фрайбург
97.8% (133)
Ничья
1.5% (2)
Гройтер Фюрт
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (63)
Меньше
53.33% (72)
Обе команды забьют
Да
33.33% (45)
Нет
66.67% (90)
Популярный счёт
2:0 Фрайбург
41.2% (56)
2:1 Фрайбург
21.3% (29)
3:0 Фрайбург
14% (19)
1:0 Фрайбург
10.3% (14)
3:1 Фрайбург
8.1% (11)
4:1 Фрайбург
1.5% (2)
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