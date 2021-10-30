Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Europa-Park Stadion
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
20
Шаде
Кевин
29
Чон
У-Ён
14
Сарпей
Ханс
24
Виргевер
Ник
33
Зегуйн
Пауль
37
Грин
Джулиан
19
Иттен
Седрик
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шаде КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Сарпей ХансЗащитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Иттен СедрикНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
История личных встреч
Фрайбург
Гройтер Фюрт
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёлер Лукас
|3
|0.33
|Чон У-Ён
|3
|0.33
|Грифо Винченцо
|2 (1)
|0.22
|Линхарт Филипп
|2
|0.22
|Шаллаи Роланд
|1
|0.11
|Петерсен Нильс
|1
|0.11
|Кюблер Лукас
|1
|0.11
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|3 (3)
|0.33
|Иттен Седрик
|1
|0.11
|Майерхёфер Марко
|1
|0.11
|Левелинг Джейми
|1
|0.11
|Тильман Тимоти
|0
|0
|Абиама Диксон
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Гульде Мануэль
|1
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Линхарт Филипп
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Нико
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|5
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Гризбек Себастьян
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Сарпей Ханс
|1
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Хргота Бранимир
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
16
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
67%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
33%
4
25%
76-90
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
14
8
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
4
29%
1
13%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
1
7%
3
38%
76-90
Пропущено
6
22
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
67%
3
14%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
1
17%
3
14%
61-75
1
17%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0
Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Байер Л 0:0 Фрайбург - Вадуц 1:1 Фрайбург - Саарбрюккен 2:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бавария 2:2 Кёльн - Фрайбург 1:4
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3
Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Бавария-2 0:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 3:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|33 - 8
|23
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 15
|22
|3.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|10
|5
|5
|0
|14 - 6
|20
|4.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 14
|18
|5.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|13 - 10
|17
|6.
|Майнц
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 9
|14
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 15
|14
|9.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|15 - 16
|14
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 23
|12
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|13.
|Бохум
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 16
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|10
|0
|6
|4
|5 - 14
|6
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 8
|16
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|20 - 4
|12
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|5.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|6.
|Майнц
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|10.
|Бохум
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 9
|7
|13.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|14.
|Герта
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|2 - 8
|4
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|17.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 5
|11
|3.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|5.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|6.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 18
|6
|7.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|9.
|Майнц
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 6
|3
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|13.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|14.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 13
|3
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 17
|1
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Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт
Исход игры
Фрайбург
97.8% (133)
Ничья
1.5% (2)
Гройтер Фюрт
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (63)
Меньше
53.33% (72)
Обе команды забьют
Да
33.33% (45)
Нет
66.67% (90)
Популярный счёт
2:0 Фрайбург
41.2% (56)
2:1 Фрайбург
21.3% (29)
3:0 Фрайбург
14% (19)
1:0 Фрайбург
10.3% (14)
3:1 Фрайбург
8.1% (11)
4:1 Фрайбург
1.5% (2)
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