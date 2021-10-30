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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Фрайбург
3:1
Конец матча

Стадион:
Гройтер Фюрт
0'
1:0
20' Гол в свои ворота
Аста Симон
2:0
39' Гол
Хёфлер Николас
41' Желтая карточка
Грин Джулиан
50' Желтая карточка
Кристиансен Макс
2:1
74' Гол
Левелинг Джейми
3:1
79' Пенальти
Грифо Винченцо
90'+4
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
20
Шаде
Кевин
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
29
Чон
У-Ён
9
Хёлер
Лукас
1
Функ
Мариус
2
Аста
Симон
14
Сарпей
Ханс
24
Виргевер
Ник
15
Виллемс
Джетро
22
Гризбек
Себастьян
33
Зегуйн
Пауль
37
Грин
Джулиан
40
Левелинг
Джейми
19
Иттен
Седрик
10
Хргота
Бранимир
Фрайбург
4-4-2
Гройтер Фюрт
4-3-3

Ход матча

20'
Аста Симон
1:0
39'
Хёфлер Николас
(Грифо Винченцо)
2:0
41'
 
Грин Джулиан
42'
 
Кристиансен Макс
Гризбек Себастьян
50'
 
Кристиансен Макс
64'
 
Барри Абдурахман
Виргевер Ник
74'
2:1
Левелинг Джейми
(Хргота Бранимир)
75'
Хаберер Яник
Хёфлер Николас
 
75'
Демирович Эрмедин
Чон У-Ён
 
76'
 
Иттер Джанлука
Виллемс Джетро
76'
 
Тильман Тимоти
Грин Джулиан
79'
Грифо Винченцо
3:1
83'
Кайтель Янник
Эггештайн Максимилиан
 
83'
Вайсхаупт Ноа
Шаде Кевин
 
90'
Шлоттербек Кевен
Хёлер Лукас
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

История личных встреч

Фрайбург
Гройтер Фюрт

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

Б2
2:3
Б2
5:2
Б
1:2
Б
1:0
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 3 (2) 0.3
Хёлер Лукас 3 0.3
Чон У-Ён 3 0.3
Линхарт Филипп 2 0.2
Шаллаи Роланд 1 0.1
Петерсен Нильс 1 0.1
Хёфлер Николас 1 0.1
Кюблер Лукас 1 0.1
Гюнтер Кристиан 0 0
Эггештайн Максимилиан 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 3 (3) 0.3
Левелинг Джейми 2 0.2
Иттен Седрик 1 0.1
Майерхёфер Марко 1 0.1
Тильман Тимоти 0 0
Абиама Диксон 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирович Эрмедин 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Хёфлер Николас 1 0
Линхарт Филипп 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 5 0
Нильсен Ховард 2 0
Гризбек Себастьян 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Сарпей Ханс 1 0
Виргевер Ник 1 0
Хргота Бранимир 1 0
Грин Джулиан 1 0
Кристиансен Макс 1 0
Иттен Седрик 1 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Абиама Диксон 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

5
18
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
20%
2
11%
16-30
2
40%
2
11%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
1
20%
3
17%
61-75
1
20%
5
28%
76-90

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

16
10
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
4
25%
1
10%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
2
13%
3
30%
76-90

Пропущено

8
24
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
0
0%
3
13%
1-15
1
13%
2
8%
16-30
4
50%
4
17%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
2
25%
3
13%
61-75
1
13%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0
Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Байер Л 0:0 Фрайбург - Вадуц 1:1 Фрайбург - Саарбрюккен 2:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бавария 2:2 Кёльн - Фрайбург 1:4
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3
Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Бабельсберг - Гройтер Фюрт 2:2 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Бавария-2 0:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2 Гройтер Фюрт - Зандхаузен 3:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 1 1 38 - 10 25
2. Боруссия Д Заявка 10 8 0 2 27 - 15 24
3. Фрайбург Заявка 10 6 4 0 17 - 7 22
4. Байер Л Заявка 10 5 2 3 23 - 16 17
5. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 15 - 15 16
6. Майнц Заявка 10 5 1 4 14 - 10 16
7. Вольфсбург Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
8. РБ Лейпциг Заявка 9 4 2 3 20 - 9 14
9. Хоффенхайм Заявка 10 4 2 4 19 - 15 14
10. Кёльн Заявка 10 3 4 3 15 - 18 13
11. Герта Заявка 10 4 0 6 11 - 23 12
12. Боруссия М Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
13. Бохум Заявка 9 3 1 5 7 - 16 10
14. Штуттгарт Заявка 9 2 4 3 14 - 15 10
15. Айнтрахт Фр Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
16. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
17. Арминия Заявка 10 0 5 5 6 - 16 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 7 - 27 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 6 6 0 0 19 - 8 18
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Кёльн Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
5. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
7. Майнц Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
8. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
9. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Вольфсбург Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Бохум Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
12. Штуттгарт Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
13. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
14. Байер Л Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
15. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия Заявка 6 0 3 3 3 - 10 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 1 0 18 - 6 13
2. Байер Л Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
3. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Вольфсбург Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
6. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
7. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
8. Унион Берлин Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
10. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
12. Боруссия М Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
13. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
14. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Арминия Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 0 6 5 - 20 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Фрайбург 97.8% (136)
X 1.4% (2)
Гройтер Фюрт 0.7% (1)
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Где смотреть матч Фрайбург 3:1 Гройтер Фюрт онлайн


Прогнозы на матч Фрайбург 3:1 Гройтер Фюрт

Исход игры
Фрайбург
97.8% (136)
Ничья
1.4% (2)
Гройтер Фюрт
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.1% (65)
Меньше
52.9% (73)
Обе команды забьют
Да
33.33% (46)
Нет
66.67% (92)
Популярный счёт
2:0 Фрайбург
41% (57)
2:1 Фрайбург
21.6% (30)
3:0 Фрайбург
14.4% (20)
1:0 Фрайбург
10.1% (14)
3:1 Фрайбург
7.9% (11)
4:1 Фрайбург
1.4% (2)
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