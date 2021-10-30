Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Фрайбург играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Шаде Кевин из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

47' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

47' Аста Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Сарпей Ханс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Грифо Винченцо нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

46' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Кристиансен Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Фрайбург выполняет удар от ворот.

45' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Виллемс Джетро получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Виллемс Джетро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

37' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Грифо Винченцо не смог попасть в створ ударом издали

36' Плохо сыграл Аста Симон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

35' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Гризбек Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Грифо Винченцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Игрок из команды Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Сарпей Ханс получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Сарпей Ханс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

22' Чон У-Ён нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

20' Г О О О О Л - Аста Симон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

20' Плохо сыграл Аста Симон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

19' Хёфлер Николас из команды Фрайбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Аста Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Фрайбург выполняет удар от ворот.

14' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Фрайбург

11' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Вратарь парирует удар, который нанес Чон У-Ён , и мяч снова в игре

10' Отличные скиллы показывает Чон У-Ён , обводя своих соперников

10' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Грифо Винченцо не смог попасть в створ ударом издали

8' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновится спорным мячом

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Грин Джулиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Игрок из команды Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.