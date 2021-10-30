Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: БайАрена
31
Адли
Амин
27
Вирц
Флориан
13
Аларио
Лукас
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
10
Нмеча
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Адли АминПолузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Iker Bravo
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мбабу КевинЗащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
История личных встреч
Байер Л
Вольфсбург
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
30 матчей
43.3%
16.7%
40%
13 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
12 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|8
|0.8
|Вирц Флориан
|4
|0.4
|Диаби Мусса
|4
|0.4
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.1
|Беллараби Карим
|1
|0.1
|Андрих Роберт
|1
|0.1
|Амири Надим
|1
|0.1
|Фримпонг Жереми
|0
|0
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вегхорст Ваут
|3 (1)
|0.3
|Нмеча Лукас
|2
|0.2
|Баку Ридле
|2
|0.2
|Руссийон Жером
|1
|0.1
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.1
|Филипп Максимилиан
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мусса
|5
|0
|Демирбай Керем
|3
|0
|Баккер Митчел
|3
|0
|Андрих Роберт
|1
|1
|Фримпонг Жереми
|2
|0
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Аларио Лукас
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
|Инкапье Пьеро
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руссийон Жером
|4
|0
|Гилавоги Жошуа
|3
|0
|Мбабу Кевин
|3
|0
|Лакруа Максанс
|1
|1
|Штеффен Ренато
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Брукс Джон
|1
|0
|Арнольд Максимилиан
|1
|0
|Вальдшмидт Лука
|1
|0
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Пропущено
10
6
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
17%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Забито
12
4
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
25%
0
0%
1-15
4
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
43%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
20
9
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
5
25%
1
11%
1-15
4
20%
3
33%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
20%
1
11%
46-60
3
15%
2
22%
61-75
3
15%
2
22%
76-90
Пропущено
17
12
12 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
5
29%
29%
2
17%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
5
29%
29%
2
17%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
2
12%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5
Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Байер Л - Унион Берлин 1:1 Вердер - Байер Л 0:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1
Вольфсбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1
Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Пройссен Мюнстер - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Вольфсбург - Монако 1:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Вольфсбург - Ганза 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|33 - 8
|23
|2.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|25 - 15
|22
|3.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|10
|5
|5
|0
|14 - 6
|20
|4.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 14
|18
|5.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|13 - 10
|17
|6.
|Майнц
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|20 - 9
|14
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 15
|14
|9.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 12
|14
|10.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|15 - 16
|14
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 23
|12
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|13.
|Бохум
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 16
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 14
|8
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|10
|0
|6
|4
|5 - 14
|6
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 18
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|10
|0
|2
|8
|6 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 8
|16
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|20 - 4
|12
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|5.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|6.
|Майнц
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|8.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|10.
|Бохум
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 9
|7
|13.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|14.
|Герта
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Арминия
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|2 - 8
|4
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 9
|4
|17.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|2.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 5
|11
|3.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|5.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|6.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 18
|6
|7.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|9.
|Майнц
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 6
|3
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|13.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|14.
|Бохум
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 13
|3
|15.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|16.
|Арминия
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 17
|1
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Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Вольфсбург
Исход игры
Байер Л
87.8% (122)
Ничья
8.6% (12)
Вольфсбург
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
75.91% (104)
Меньше
24.09% (33)
Обе команды забьют
Да
80.29% (110)
Нет
19.71% (27)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
55.4% (77)
3:1 Байер Л
10.1% (14)
2:0 Байер Л
9.4% (13)
1:0 Байер Л
7.2% (10)
1:1 Ничья
5% (7)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:1 Вольфсбург
2.2% (3)
3:2 Байер Л
1.4% (2)
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