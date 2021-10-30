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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Байер Л
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Вольфсбург
0' 11'
1
Градецки
Лукаш
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
33
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
25
Паласиос
Эксекиэль
10
Демирбай
Керем
5
Баккер
Митчел
31
Адли
Амин
27
Вирц
Флориан
13
Аларио
Лукас
1
Кастельс
Коэн
4
Лакруа
Максанс
23
Гилавоги
Жошуа
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
8
Вранкс
Астер
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герардт
Янник
17
Филипп
Максимилиан
11
Штеффен
Ренато
10
Нмеча
Лукас
Байер Л
3-4-2-1
Вольфсбург
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Байер Л
Вольфсбург

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

30 матчей

43.3%
16.7%
40%
13 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
12 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Б
0:1
Б
0:0
Б
1:4
Б
0:2
Б
0:3
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:5
Б
4:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:1
К
2:1
Б
3:1
Г(
1:2
Б
3:2
Б
3:1
Б
3:0
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 8 0.8
Вирц Флориан 4 0.4
Диаби Мусса 4 0.4
Демирбай Керем 1 (1) 0.1
Беллараби Карим 1 0.1
Андрих Роберт 1 0.1
Амири Надим 1 0.1
Фримпонг Жереми 0 0
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 3 (1) 0.3
Нмеча Лукас 2 0.2
Баку Ридле 2 0.2
Руссийон Жером 1 0.1
Вальдшмидт Лука 1 0.1
Филипп Максимилиан 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 5 0
Демирбай Керем 3 0
Баккер Митчел 3 0
Андрих Роберт 1 1
Фримпонг Жереми 2 0
Арангис Чарлес 1 0
Паулиньо Жозе 1 0
Аларио Лукас 1 0
Та Джонатан 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Вирц Флориан 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руссийон Жером 4 0
Гилавоги Жошуа 3 0
Мбабу Кевин 3 0
Лакруа Максанс 1 1
Штеффен Ренато 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Баку Ридле 2 0
Брукс Джон 1 0
Арнольд Максимилиан 1 0
Вальдшмидт Лука 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Борнаув Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Пропущено

10
6
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
17%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Забито

12
4
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
25%
0
0%
1-15
4
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
43%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

20
9
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
5
25%
1
11%
1-15
4
20%
3
33%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
20%
1
11%
46-60
3
15%
2
22%
61-75
3
15%
2
22%
76-90

Пропущено

17
12
12 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
5
29%
29%
2
17%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
5
29%
29%
2
17%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
2
12%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5
Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Байер Л - Унион Берлин 1:1 Вердер - Байер Л 0:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1
Вольфсбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1
Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Пройссен Мюнстер - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Вольфсбург - Монако 1:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Вольфсбург - Ганза 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 10 7 2 1 33 - 8 23
2. Боруссия Д 0:0 Заявка 10 7 1 2 25 - 15 22
3. Фрайбург 0:0 Заявка 10 5 5 0 14 - 6 20
4. Байер Л 0:0 Заявка 10 5 3 2 23 - 14 18
5. Унион Берлин 0:0 Заявка 10 4 5 1 13 - 10 17
6. Майнц 0:0 Заявка 10 4 2 4 12 - 9 14
7. РБ Лейпциг Заявка 9 4 2 3 20 - 9 14
8. Хоффенхайм Заявка 10 4 2 4 19 - 15 14
9. Вольфсбург 0:0 Заявка 10 4 2 4 9 - 12 14
10. Кёльн 0:0 Заявка 10 3 5 2 15 - 16 14
11. Герта Заявка 10 4 0 6 11 - 23 12
12. Боруссия М Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
13. Бохум Заявка 9 3 1 5 7 - 16 10
14. Штуттгарт Заявка 9 2 4 3 14 - 15 10
15. Айнтрахт Фр Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
16. Арминия 0:0 Заявка 10 0 6 4 5 - 14 6
17. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 10 0 2 8 6 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0:0 Заявка 6 5 1 0 17 - 8 16
2. Бавария 0:0 Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Унион Берлин 0:0 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
5. Кёльн 0:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
6. Майнц 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
7. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
8. Фрайбург 0:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
9. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Бохум Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Байер Л 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
12. Штуттгарт Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
13. Вольфсбург 0:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
14. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15. Арминия 0:0 Заявка 6 0 4 2 2 - 8 4
16. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
17. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
2. Байер Л 0:0 Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
3. Фрайбург 0:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Вольфсбург 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
5. Боруссия Д 0:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
6. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
8. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
9. Майнц 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
10. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
12. Боруссия М Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
13. Кёльн 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 10 3
14. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
15. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
16. Арминия 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
17. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 6 0 1 5 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
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Прогнозы 140
Байер Л 87.1% (122)
X 9.3% (13)
Вольфсбург 3.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Вольфсбург
2.00
3.94
4.12
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Байер Л 0:0 Вольфсбург онлайн


Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Вольфсбург

Исход игры
Байер Л
87.8% (122)
Ничья
8.6% (12)
Вольфсбург
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
75.91% (104)
Меньше
24.09% (33)
Обе команды забьют
Да
80.29% (110)
Нет
19.71% (27)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
55.4% (77)
3:1 Байер Л
10.1% (14)
2:0 Байер Л
9.4% (13)
1:0 Байер Л
7.2% (10)
1:1 Ничья
5% (7)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:1 Вольфсбург
2.2% (3)
3:2 Байер Л
1.4% (2)
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