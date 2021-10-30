Второй тайм

96' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' УДАЛЕНИЕ! - Лакруа Максанс увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

95' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Мбабу Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Матч возобновится спорным мячом

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Удар от ворот произведет Вольфсбург

93' Аларио Лукас наносит удар головой чуть выше перекладины. Почти гол!

92' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

89' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Вольфсбург

87' Демирбай Керем из команды Байер Л сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

87' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Астер Вранкс наказан за толчок Андрих Роберт

86' Мбабу Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Демирбай Керем пробил со штрафного прямо в стенку

84' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Сегодняшная посещаемость составляет 20132 болельщиков

83' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Жереми Фримпонг из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

83' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Арнольд Максимилиан пробует нанести удар издали, но Лукаш Градецки держит все под контролем

82' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Баккер Митчел получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Тактическая замена. Баку Ридле уходит с поля и его заменяет Феликс Нмеча

79' Матч возобновлен

78' Кастельс Коэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

76' Игрок Баку Ридле из команды Вольфсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

76' Нмеча Лукас из команды Вольфсбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

75' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

75' Демирбай Керем не смог попасть в створ ударом издали

74' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

74' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Мбабу Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Плохо сыграл Отавио Пауло - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

72' Астер Вранкс из команды Вольфсбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

71' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Жереми Фримпонг из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

71' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Вольфсбург

68' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Нмеча Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Нмеча Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Баккер Митчел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Жереми Фримпонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Вольфсбург

59' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Вольфсбург

57' Та Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Тактическая замена. Пьеро Инкапье уходит с поля и его заменяет Паулиньо Жозе

54' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Глупую желтую получил Вирц Флориан за то, что отбил ногой мяч после свистка

54' Лукаш Градецки не дал случится голу! Отавио Пауло должен был забивать, но Лукаш Градецки сделал отличный сейв

52' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Г О О О О Л - Арнольд Максимилиан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

51' Почти гол! Нмеча Лукас пробил головой по воротам, но Лукаш Градецки спас!

50' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Команда Вольфсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

48' Г О О О О Л - Нмеча Лукас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

48' Отличные скиллы показывает Лукебакио Доди , обводя своих соперников

48' Вольфсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Вольфсбург

47' Байер Л идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Отавио Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара