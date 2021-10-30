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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Байер Л
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 20132
Вольфсбург
0'
28' Желтая карточка
Штеффен Ренато
28' Желтая карточка
Брукс Джон
28' Желтая карточка
Та Джонатан
30' Желтая карточка
Аларио Лукас
0:1
48' Гол
Нмеча Лукас
0:2
51' Гол
Арнольд Максимилиан
54' Желтая карточка
Вирц Флориан
90' Красная карточка
Лакруа Максанс
0:2
90' Не забитый пенальти
Аларио Лукас
90'+6
1
Градецки
Лукаш
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
33
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
25
Паласиос
Эксекиэль
10
Демирбай
Керем
5
Баккер
Митчел
31
Адли
Амин
27
Вирц
Флориан
13
Аларио
Лукас
1
Кастельс
Коэн
4
Лакруа
Максанс
23
Гилавоги
Жошуа
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
8
Вранкс
Астер
27
Арнольд
Максимилиан
11
Штеффен
Ренато
17
Филипп
Максимилиан
31
Герардт
Янник
10
Нмеча
Лукас
Байер Л
3-4-2-1
Вольфсбург
3-4-2-1

Ход матча

28'
 
Штеффен Ренато
28'
 
Брукс Джон
28'
Та Джонатан
 
30'
Аларио Лукас
 
46'
 
Отавио Пауло
Штеффен Ренато
46'
 
Лукебакио Доди
Филипп Максимилиан
48'
0:1
Нмеча Лукас
51'
0:2
Арнольд Максимилиан
54'
Вирц Флориан
 
54'
Паулиньо Жозе
Инкапье Пьеро
 
69'
 
Мбабу Кевин
Герардт Янник
69'
Андрих Роберт
Паласиос Эксекиэль
 
69'
Амири Надим
Адли Амин
 
80'
 
Нмеча Феликс
Баку Ридле
83'
Синкгравен Дэйли
Баккер Митчел
 
90'
 
Гинчек Даниэль
Нмеча Лукас
90'
 
Лакруа Максанс
90'
Аларио Лукас
0:2

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 8
  • 10 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

История личных встреч

Байер Л
Вольфсбург

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
17.6%
11.8%
12 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

30 матчей

43.3%
16.7%
40%
13 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.7%
33.3%
30%
11 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
12 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Б
0:1
Б
0:0
Б
1:4
Б
0:2
Б
0:3
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:5
Б
4:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:1
К
2:1
Б
3:1
Г(
1:2
Б
3:2
Б
3:1
Б
3:0
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 8 0.8
Вирц Флориан 4 0.4
Диаби Мусса 4 0.4
Демирбай Керем 1 (1) 0.1
Беллараби Карим 1 0.1
Андрих Роберт 1 0.1
Амири Надим 1 0.1
Фримпонг Жереми 0 0
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 3 (1) 0.3
Нмеча Лукас 3 0.3
Баку Ридле 2 0.2
Руссийон Жером 1 0.1
Арнольд Максимилиан 1 0.1
Вальдшмидт Лука 1 0.1
Филипп Максимилиан 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 5 0
Демирбай Керем 3 0
Баккер Митчел 3 0
Андрих Роберт 1 1
Аларио Лукас 2 0
Та Джонатан 2 0
Фримпонг Жереми 2 0
Вирц Флориан 2 0
Арангис Чарлес 1 0
Паулиньо Жозе 1 0
Коссуну Одилон 1 0
Инкапье Пьеро 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 1 2
Руссийон Жером 4 0
Гилавоги Жошуа 3 0
Мбабу Кевин 3 0
Штеффен Ренато 3 0
Брукс Джон 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Баку Ридле 2 0
Арнольд Максимилиан 1 0
Вальдшмидт Лука 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Борнаув Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Забито

12
4
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
25%
0
0%
1-15
4
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
43%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

20
11
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
5
25%
1
9%
1-15
4
20%
3
27%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
20%
3
27%
46-60
3
15%
2
18%
61-75
3
15%
2
18%
76-90

Пропущено

19
12
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
5
26%
2
17%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
5
26%
2
17%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
2
11%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5
Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Аугсбург - Байер Л 1:4 Байер Л - Боруссия М 4:0 Унион Берлин - Байер Л 1:1 Локомотив Лейпциг - Байер Л 0:3 Байер Л - Утрехт 1:5 Фрайбург - Байер Л 0:0 Боруссия Д - Байер Л 3:1 Байер Л - Унион Берлин 1:1 Вердер - Байер Л 0:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1
Вольфсбург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1
Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 Герта - Вольфсбург 1:2 Вольфсбург - Бохум 1:0 Пройссен Мюнстер - Вольфсбург 1:3 Вольфсбург - Атлетико М 1:2 Вольфсбург - Монако 1:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Вольфсбург - Хольштайн Киль 0:1 Вольфсбург - Ганза 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 1 1 38 - 10 25
2. Боруссия Д Заявка 10 8 0 2 27 - 15 24
3. Фрайбург Заявка 10 6 4 0 17 - 7 22
4. Байер Л Заявка 10 5 2 3 23 - 16 17
5. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 15 - 15 16
6. Майнц Заявка 10 5 1 4 14 - 10 16
7. Вольфсбург Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
8. РБ Лейпциг Заявка 9 4 2 3 20 - 9 14
9. Хоффенхайм Заявка 10 4 2 4 19 - 15 14
10. Кёльн Заявка 10 3 4 3 15 - 18 13
11. Герта Заявка 10 4 0 6 11 - 23 12
12. Боруссия М Заявка 9 3 2 4 10 - 12 11
13. Бохум Заявка 9 3 1 5 7 - 16 10
14. Штуттгарт Заявка 9 2 4 3 14 - 15 10
15. Айнтрахт Фр Заявка 9 1 5 3 9 - 14 8
16. Аугсбург Заявка 9 1 3 5 5 - 18 6
17. Арминия Заявка 10 0 5 5 6 - 16 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 7 - 27 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 6 6 0 0 19 - 8 18
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Кёльн Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
5. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
7. Майнц Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
8. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
9. Боруссия М Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
10. Вольфсбург Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
11. Бохум Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
12. Штуттгарт Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
13. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
14. Байер Л Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
15. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 3 - 9 4
16. Айнтрахт Фр Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Арминия Заявка 6 0 3 3 3 - 10 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 1 0 18 - 6 13
2. Байер Л Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
3. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Вольфсбург Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
6. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
7. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
8. Унион Берлин Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
10. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Штуттгарт Заявка 4 0 3 1 2 - 6 3
12. Боруссия М Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
13. Бохум Заявка 5 1 0 4 2 - 13 3
14. РБ Лейпциг Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15. Арминия Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 0 6 5 - 20 0
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Прогнозы 140
Байер Л 87.1% (122)
X 9.3% (13)
Вольфсбург 3.6% (5)
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Где смотреть матч Байер Л 0:2 Вольфсбург онлайн


Прогнозы на матч Байер Л 0:2 Вольфсбург

Исход игры
Байер Л
87.1% (122)
Ничья
9.3% (13)
Вольфсбург
3.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
76.09% (105)
Меньше
23.91% (33)
Обе команды забьют
Да
80.43% (111)
Нет
19.57% (27)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
55% (77)
3:1 Байер Л
10% (14)
2:0 Байер Л
9.3% (13)
1:0 Байер Л
7.1% (10)
1:1 Ничья
5% (7)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:1 Вольфсбург
2.1% (3)
3:2 Байер Л
1.4% (2)
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