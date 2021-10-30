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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Рид
1:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0'
1:0
9' Гол
Майзль Лука
16' Желтая карточка
Капальдо Николас
45'
1
Радлингер
Самуэль
2
Майзль
Лука
16
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
10
Висмейер
Юлиан
37
Nikola
Stosic
4
Цигль
Марсель
25
Сивалд
Феликс
12
Байич
Анте
17
Philipp
Pomer
22
Нутц
Штефан
18
Кён
Филипп
43
Кристенсен
Расмус
6
Онгене
Жером
95
Бернардо
Фернандес
17
Ульмер
Андреас
11
Ааронсон
Бренден
13
Зайвальд
Николас
7
Капальдо
Николас
19
Камара
Мохамед
VII
27
Адейеми
Карим
9
Адаму
Чуквубике
Рид
3-4-2-1
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Рид
Ред Булл Зальцбург

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

140%
50%
14 побед 5 ничьих 0 побед

36 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 6 ничьих 30 побед

Первый тайм

13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 28 побед

Второй тайм

13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 22 победы

46 матчей

10.9%
23.9%
65.2%
5 побед 11 ничьих 30 побед

Первый тайм

15.2%
23.9%
60.9%
7 побед 11 ничьих 28 побед

Второй тайм

30.4%
21.7%
47.9%
14 побед 10 ничьих 22 победы

История матчей

Б
7:1
Б
3:0
Б
1:3
ТМК
3:0
ТМК
3:1
Б
1:1
Б
1:6
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
1:0
К
4:2
Б
2:1
Б
1:4
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
4:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:3
Б
4:0
Б
0:5
Б
2:2
Б
2:2
Б
3:1
Б
1:1
КА
3:0
Б(M
2:0
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:3
Б(M
2:2
Б(M
2:2
Б(M
1:2
Б(M
1:0
Б(M
2:0
Б(M
1:2
Б(M
1:1
Б(M
1:0
Б(M
3:0
Б(M
2:0
Б(M
2:2
Б(M
1:2
Б(M
2:0
Б(M
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шаби Сейфедин 5 0.38
Байич Анте 2 0.15
Висмейер Юлиан 2 0.15
Райнер Константин 2 0.15
Нутц Штефан 1 0.08
Оффенбахер Даниэль 1 0.08
Майзль Лука 1 0.08
Philipp Pomer 1 0.08
Leo Mikic 1 0.08
Сатин Мурат 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 10 (2) 0.77
Окафор Ноа 4 0.31
Кристенсен Расмус 4 0.31
Сеско Бенджамин 3 0.23
Капальдо Николас 2 0.15
Адаму Чуквубике 2 0.15
Ааронсон Бренден 1 0.08
Вебер Максимилиан 1 0.08
Ульмер Андреас 1 0.08
Онгене Жером 1 0.08
Бериша Мергим 1 0.08
Зайвальд Николас 0 0
Камара Мохамед VII 0 0
Шушич Лука 0 0
Юнузович Златко 0 0
Бернардо Фернандес 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оффенбахер Даниэль 5 0
Райнер Константин 3 0
Цигль Марсель 2 0
Висмейер Юлиан 1 0
Радлингер Самуэль 1 0
Лергер Михель 1 0
Сивалд Феликс 1 0
Байич Анте 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капальдо Николас 4 0
Вебер Максимилиан 3 0
Камара Мохамед VII 3 0
Ульмер Андреас 2 0
Бернардо Фернандес 2 0
Адейеми Карим 2 0
Зайвальд Николас 2 0
Онгене Жером 1 0
Бернед Антуан 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Адаму Чуквубике 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
22%
2
17%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
1
11%
5
42%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
19
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
33%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
17%
3
16%
31-45
1
17%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
33%
7
37%
76-90

Пропущено

21
5
10 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
1
5%
1
20%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
4
19%
1
20%
46-60
2
10%
1
20%
61-75
5
24%
2
40%
76-90

Забито

15
31
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 12
2 Не забивали 0
4
27%
4
13%
1-15
2
13%
4
13%
16-30
1
7%
4
13%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
3
20%
3
10%
61-75
3
20%
12
39%
76-90

Пропущено

27
7
12 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 0
11 Не пропускали 6
1
4%
2
29%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
6
22%
0
0%
31-45
6
22%
2
29%
46-60
3
11%
1
14%
61-75
6
22%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1
Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3 Альтах - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:0 Рапид Вена - Рид 3:0 Хартберг - Рид 1:1 Рид - Адмира 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Грёдиг - Рид 0:7 Ян - Рид 2:0 Рид - Мюнхен-1860 1:0 Лиферинг - Рид 1:3 Рид - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Рид 3:0
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Кальсдорф 8:0 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:1 13 11 1 1 31 - 8 34
2. Штурм 12 7 2 3 28 - 17 23
3. Вольфсбергер 12 5 3 4 17 - 20 18
4. Хартберг 1:0 13 4 5 4 22 - 20 17
5. Рид 1:0 13 4 4 5 16 - 27 16
6. Аустрия Клагенфурт 2:2 13 3 6 4 20 - 22 15
7. Аустрия Вена 12 3 6 3 18 - 15 15
8. Адмира 2:2 13 3 5 5 17 - 18 14
9. Альтах 0:1 13 3 4 6 9 - 17 13
10. Рапид Вена 12 3 4 5 17 - 17 13
11. Сваровски Тироль 12 2 6 4 16 - 24 12
12. ЛАСК 12 2 4 6 10 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:1 6 6 0 0 20 - 4 18
2. Рид 1:0 6 4 2 0 10 - 6 14
3. Штурм 6 4 1 1 14 - 7 13
4. Вольфсбергер 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Аустрия Клагенфурт 2:2 6 2 4 0 11 - 9 10
6. Рапид Вена 6 3 0 3 12 - 9 9
7. Адмира 2:2 6 2 2 2 8 - 4 8
8. Аустрия Вена 6 1 5 0 9 - 6 8
9. Сваровски Тироль 6 1 4 1 9 - 9 7
10. Альтах 0:1 7 1 2 4 5 - 11 5
11. Хартберг 1:0 6 1 2 3 9 - 11 5
12. ЛАСК 7 1 2 4 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:1 7 5 1 1 11 - 4 16
2. Хартберг 1:0 7 3 3 1 13 - 9 12
3. Штурм 6 3 1 2 14 - 10 10
4. Вольфсбергер 5 2 2 1 7 - 8 8
5. Альтах 0:1 6 2 2 2 4 - 6 8
6. Аустрия Вена 6 2 1 3 9 - 9 7
7. Адмира 2:2 7 1 3 3 9 - 14 6
8. ЛАСК 5 1 2 2 4 - 6 5
9. Аустрия Клагенфурт 2:2 7 1 2 4 9 - 13 5
10. Сваровски Тироль 6 1 2 3 7 - 15 5
11. Рапид Вена 6 0 4 2 5 - 8 4
12. Рид 1:0 7 0 2 5 6 - 21 2
Лучшие коэффициенты
Рид
Ничья
Ред Булл Зальцбург
5.03
8.00
1.64
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рид 1:0 Ред Булл Зальцбург онлайн




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