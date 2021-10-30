Австрия: Бундеслига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Josko Arena
1:0
9' ГолМайзль Лука
16' Желтая карточкаКапальдо Николас
52' Желтая карточкаУльмер Андреас
65' Желтая карточкаСивалд Феликс
69' Желтая карточкаPhilipp Pomer
70' Желтая карточкаРадлингер Самуэль
1:0
72' Не забитый пенальтиКристенсен Расмус
1:1
83' ГолАдаму Чуквубике
1:2
85' ГолОкафор Ноа
87' Желтая карточкаОнгене Жером
90' Желтая карточкаВебер Максимилиан
2:2
90' ГолLeo Mikic
90' Желтая карточкаЗайвальд Николас
24
Tin
Plavotic
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Сатин МуратНападающий
- Нападающий
-
-
21 Leo Mikic
-
-
Главный тренер: Andreas Heraf
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
77 Окафор НоаНападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
Ход матча
9'
1:0
16'
52'
65'
69'
72'
83'
85'
1:2
87'
90'
2:2
90'
История личных встреч
Рид
Ред Булл Зальцбург
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
140%
50%
14 побед 5 ничьих 0 побед
36 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 6 ничьих 30 побед
Первый тайм
13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 28 побед
Второй тайм
13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 22 победы
46 матчей
10.9%
23.9%
65.2%
5 побед 11 ничьих 30 побед
Первый тайм
15.2%
23.9%
60.9%
7 побед 11 ничьих 28 побед
Второй тайм
30.4%
21.7%
47.9%
14 побед 10 ничьих 22 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаби Сейфедин
|5
|0.38
|Висмейер Юлиан
|2
|0.15
|Байич Анте
|2
|0.15
|Райнер Константин
|2
|0.15
|Leo Mikic
|2
|0.15
|Нутц Штефан
|1
|0.08
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.08
|Майзль Лука
|1
|0.08
|Philipp Pomer
|1
|0.08
|Лакнер Маркус
|0
|0
|Сатин Мурат
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адейеми Карим
|10 (2)
|0.77
|Окафор Ноа
|5
|0.38
|Кристенсен Расмус
|4
|0.31
|Адаму Чуквубике
|3
|0.23
|Сеско Бенджамин
|3
|0.23
|Капальдо Николас
|2
|0.15
|Ааронсон Бренден
|1
|0.08
|Вебер Максимилиан
|1
|0.08
|Ульмер Андреас
|1
|0.08
|Онгене Жером
|1
|0.08
|Бериша Мергим
|1
|0.08
|Зайвальд Николас
|0
|0
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Шушич Лука
|0
|0
|Юнузович Златко
|0
|0
|Бернардо Фернандес
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оффенбахер Даниэль
|5
|0
|Райнер Константин
|3
|0
|Цигль Марсель
|2
|0
|Радлингер Самуэль
|2
|0
|Сивалд Феликс
|2
|0
|Висмейер Юлиан
|1
|0
|Лергер Михель
|1
|0
|Philipp Pomer
|1
|0
|Байич Анте
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капальдо Николас
|4
|0
|Ульмер Андреас
|3
|0
|Вебер Максимилиан
|3
|0
|Зайвальд Николас
|3
|0
|Камара Мохамед VII
|3
|0
|Онгене Жером
|2
|0
|Бернардо Фернандес
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Бернед Антуан
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
3
27%
2
14%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
2
18%
7
50%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Забито
6
19
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
2
33%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
17%
3
16%
31-45
1
17%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
33%
7
37%
76-90
Пропущено
21
5
10 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
1
5%
1
20%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
4
19%
1
20%
46-60
2
10%
1
20%
61-75
5
24%
2
40%
76-90
Забито
17
33
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 12
2 Не забивали 0
5
29%
29%
4
12%
1-15
2
12%
4
12%
16-30
1
6%
4
12%
31-45
2
12%
4
12%
46-60
3
18%
3
9%
61-75
4
24%
14
42%
76-90
Пропущено
29
9
12 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 7
1
3%
3
33%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
6
21%
2
22%
46-60
3
10%
1
11%
61-75
8
28%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1
Сваровски Тироль - Рид 4:2 Форвертс Штайр - Рид 1:3 Рид - Вольфсбергер 3:3 Альтах - Рид 1:1 Рид - ЛАСК 1:0 Рапид Вена - Рид 3:0 Хартберг - Рид 1:1 Рид - Адмира 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Грёдиг - Рид 0:7 Ян - Рид 2:0 Рид - Мюнхен-1860 1:0 Лиферинг - Рид 1:3 Рид - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Рид 3:0
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1
Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Кальсдорф 8:0 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 7:1 Ред Булл Зальцбург - Атлетико М 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|11
|2
|0
|33 - 9
|35
|2.
|Штурм
|12
|7
|2
|3
|28 - 17
|23
|3.
|Вольфсбергер
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|4.
|Хартберг
|13
|4
|5
|4
|23 - 20
|17
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|13
|3
|6
|4
|21 - 23
|15
|6.
|Аустрия Вена
|12
|3
|6
|3
|18 - 15
|15
|7.
|Рид
|13
|3
|5
|5
|17 - 29
|14
|8.
|Адмира
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|9.
|Альтах
|13
|3
|4
|6
|9 - 18
|13
|10.
|Рапид Вена
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|11.
|Сваровски Тироль
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|12.
|ЛАСК
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Штурм
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Рид
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|4
|0
|12 - 10
|10
|6.
|Рапид Вена
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|7.
|Адмира
|6
|2
|2
|2
|8 - 4
|8
|8.
|Аустрия Вена
|6
|1
|5
|0
|9 - 6
|8
|9.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|10.
|Хартберг
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|11.
|ЛАСК
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|12.
|Альтах
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|Хартберг
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|3.
|Штурм
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|4.
|Вольфсбергер
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|Альтах
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|6.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|Адмира
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|8.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|10.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|2
|3
|7 - 15
|5
|11.
|Рапид Вена
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Рид
|7
|0
|2
|5
|6 - 21
|2