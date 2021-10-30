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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аустрия Клагенфурт
3:3
Конец матча

Стадион:
Адмира
0'
1:0
9' Пенальти
Turgay Gemicibasi
1:1
11' Гол
Хаусьелль Марко
2:1
14' Гол
Пинк Маркус
2:2
32' Пенальти
Кершбаум Роман
46' Желтая карточка
Лукачевич Леонардо
3:2
50' Гол
Patrick Greil
51' Желтая карточка
Эбнер Томас
56' Желтая карточка
Alexander Timossi Andersson
66' Желтая карточка
Turgay Gemicibasi
69' Желтая карточка
Ридер Флориан
3:3
82' Пенальти
Кершбаум Роман
88' Желтая карточка
Форсагер Вильгельм
90' Вторая желтая карточка
Лукачевич Леонардо
90'+5
13
Менцель
Филлип
28
Herbert
Paul
63
Ivan
Saravanja
37
Nicolas
Wimmer
14
Christopher
Cvetko
18
Фукс
Александер
81
Turgay
Gemicibasi
12
Alexander
Timossi
Andersson
4
Patrick
Greil
23
Ридер
Флориан
32
Пинк
Маркус
1
Ляйтнер
Андреас
3
Шмидль
Филипп
93
Даткович
Нико
23
Бруггер
Янник
37
Лукачевич
Леонардо
10
Эльмкис
Илай
25
Эбнер
Томас
63
Кронбергер
Лука
8
Кершбаум
Роман
98
Patrick
Monteiro
24
Хаусьелль
Марко
Аустрия Клагенфурт
4-2-3-1
Адмира
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Адмира

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

11 матчей

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

Б
4:0
ТМК
8:0
ТМК
5:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
КА
2:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 6 0.46
Alexander Timossi Andersson 3 0.23
Turgay Gemicibasi 3 (2) 0.23
Patrick Greil 3 0.23
Ридер Флориан 2 0.15
Christopher Cvetko 1 0.08
Thorsten Mahrer 1 0.08
Gloire Amanda 1 0.08
Nicolas Wimmer 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 5 (3) 0.38
Бабуску Онурхан 2 0.15
Мустафа Сулиман 2 0.15
Цвиршиц Штефан 2 0.15
Ганда Йосеф 2 0.15
Эбнер Томас 1 0.08
Форсагер Вильгельм 1 0.08
Хаусьелль Марко 1 0.08
Айву Эмануэль 1 0.08
Patrick Monteiro 1 0.08
Лукачевич Леонардо 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 6 0
Thorsten Mahrer 3 1
Ридер Флориан 4 0
Nicolas Wimmer 2 1
Herbert Paul 3 0
Alexander Timossi Andersson 3 0
Kosmas Gezos 1 1
Пинк Маркус 2 0
Maximiliano Moreira 0 1
Менцель Филлип 0 1
Gloire Amanda 0 1
Philipp Huetter 1 0
Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бауэр Себастьян 3 1
Лукачевич Леонардо 3 1
Мустафа Сулиман 4 0
Эбнер Томас 3 0
Малишек Лукас 3 0
Даткович Нико 2 0
Ляйтнер Андреас 2 0
Цвиршиц Штефан 2 0
Кершбаум Роман 2 0
Форсагер Вильгельм 2 0
Остшолек Маттиас 1 0
Эльмкис Илай 1 0
Бабуску Онурхан 1 0
Бруггер Янник 1 0
Кронбергер Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
3
25%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Пропущено

10
15
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
3
20%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
50%
1
13%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
3
75%
76-90

Забито

20
18
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
5
25%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
7
35%
2
11%
46-60
2
10%
5
28%
61-75
3
15%
5
28%
76-90

Пропущено

24
19
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
13%
3
16%
1-15
4
17%
3
16%
16-30
5
21%
3
16%
31-45
1
4%
3
16%
46-60
5
21%
2
11%
61-75
6
25%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1
Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер Нойштадт - Аустрия Клагенфурт 1:5 Аустрия Клагенфурт - СВ Лафниц 2:2 Аустрия Клагенфурт - Мюнхен-1860 1:2 Рапид-2 Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Хорн 4:0
Адмира
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1
Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Адмира - Штурм 1:1 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Адмира - Мауэрверк 3:1 Рид - Адмира 2:1 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Электра - Адмира 1:0 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Нойзидль - Адмира 0:4 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Гляйсдорф 09 - Адмира 0:6 Кальсдорф - Адмира 1:6 Адмира - Слован Братислава 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 13 11 2 0 33 - 9 35
2. Штурм 12 7 2 3 28 - 17 23
3. Вольфсбергер 12 5 3 4 17 - 20 18
4. Хартберг 13 4 5 4 23 - 20 17
5. Аустрия Клагенфурт 13 3 6 4 21 - 23 15
6. Аустрия Вена 12 3 6 3 18 - 15 15
7. Рид 13 3 5 5 17 - 29 14
8. Адмира 13 3 5 5 18 - 19 14
9. Альтах 13 3 4 6 9 - 18 13
10. Рапид Вена 12 3 4 5 17 - 17 13
11. Сваровски Тироль 12 2 6 4 16 - 24 12
12. ЛАСК 12 2 4 6 10 - 16 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 6 0 0 20 - 4 18
2. Штурм 6 4 1 1 14 - 7 13
3. Рид 6 3 3 0 11 - 8 12
4. Вольфсбергер 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Аустрия Клагенфурт 6 2 4 0 12 - 10 10
6. Рапид Вена 6 3 0 3 12 - 9 9
7. Адмира 6 2 2 2 8 - 4 8
8. Аустрия Вена 6 1 5 0 9 - 6 8
9. Сваровски Тироль 6 1 4 1 9 - 9 7
10. Хартберг 6 1 2 3 9 - 11 5
11. ЛАСК 7 1 2 4 6 - 10 5
12. Альтах 7 1 2 4 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 5 2 0 13 - 5 17
2. Хартберг 7 3 3 1 14 - 9 12
3. Штурм 6 3 1 2 14 - 10 10
4. Вольфсбергер 5 2 2 1 7 - 8 8
5. Альтах 6 2 2 2 4 - 6 8
6. Аустрия Вена 6 2 1 3 9 - 9 7
7. Адмира 7 1 3 3 10 - 15 6
8. ЛАСК 5 1 2 2 4 - 6 5
9. Аустрия Клагенфурт 7 1 2 4 9 - 13 5
10. Сваровски Тироль 6 1 2 3 7 - 15 5
11. Рапид Вена 6 0 4 2 5 - 8 4
12. Рид 7 0 2 5 6 - 21 2
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