Австрия: Бундеслига 2021-2022
3:3
Конец матча
Стадион: Вёртерзе-Штадион
1:0
9' ПенальтиTurgay Gemicibasi
1:1
11' ГолХаусьелль Марко
2:1
14' ГолПинк Маркус
2:2
32' ПенальтиКершбаум Роман
46' Желтая карточкаЛукачевич Леонардо
3:2
50' ГолPatrick Greil
51' Желтая карточкаЭбнер Томас
56' Желтая карточкаAlexander Timossi Andersson
66' Желтая карточкаTurgay Gemicibasi
69' Желтая карточкаРидер Флориан
3:3
82' ПенальтиКершбаум Роман
88' Желтая карточкаФорсагер Вильгельм
90' Вторая желтая карточкаЛукачевич Леонардо
28
Herbert
Paul
32
Пинк
Маркус
10
Эльмкис
Илай
25
Эбнер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Herbert PaulЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эльмкис ИлайПолузащитник
-
25 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Херцог Андреас
Ход матча
9'
11'
14'
32'
2:2
50'
3:2
51'
69'
82'
3:3
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Адмира
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
11 матчей
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|6
|0.46
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0.23
|Turgay Gemicibasi
|3 (2)
|0.23
|Patrick Greil
|3
|0.23
|Ридер Флориан
|2
|0.15
|Christopher Cvetko
|1
|0.08
|Thorsten Mahrer
|1
|0.08
|Gloire Amanda
|1
|0.08
|Nicolas Wimmer
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Адмира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаум Роман
|5 (3)
|0.38
|Бабуску Онурхан
|2
|0.15
|Мустафа Сулиман
|2
|0.15
|Цвиршиц Штефан
|2
|0.15
|Ганда Йосеф
|2
|0.15
|Эбнер Томас
|1
|0.08
|Форсагер Вильгельм
|1
|0.08
|Хаусьелль Марко
|1
|0.08
|Айву Эмануэль
|1
|0.08
|Patrick Monteiro
|1
|0.08
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|6
|0
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|Ридер Флориан
|4
|0
|Nicolas Wimmer
|2
|1
|Herbert Paul
|3
|0
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0
|Kosmas Gezos
|1
|1
|Пинк Маркус
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|Менцель Филлип
|0
|1
|Gloire Amanda
|0
|1
|Philipp Huetter
|1
|0
Адмира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|Лукачевич Леонардо
|3
|1
|Мустафа Сулиман
|4
|0
|Эбнер Томас
|3
|0
|Малишек Лукас
|3
|0
|Даткович Нико
|2
|0
|Ляйтнер Андреас
|2
|0
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Форсагер Вильгельм
|2
|0
|Остшолек Маттиас
|1
|0
|Эльмкис Илай
|1
|0
|Бабуску Онурхан
|1
|0
|Бруггер Янник
|1
|0
|Кронбергер Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
3
25%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Пропущено
10
15
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
3
20%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
50%
1
13%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
14
4
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
3
75%
76-90
Забито
20
18
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
5
25%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
7
35%
2
11%
46-60
2
10%
5
28%
61-75
3
15%
5
28%
76-90
Пропущено
24
19
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
13%
3
16%
1-15
4
17%
3
16%
16-30
5
21%
3
16%
31-45
1
4%
3
16%
46-60
5
21%
2
11%
61-75
6
25%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1
Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер Нойштадт - Аустрия Клагенфурт 1:5 Аустрия Клагенфурт - СВ Лафниц 2:2 Аустрия Клагенфурт - Мюнхен-1860 1:2 Рапид-2 Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Хорн 4:0
Адмира
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1
Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1 Рапид Вена - Адмира 1:2 Адмира - Штурм 1:1 Вольфсбергер - Адмира 3:0 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Адмира - Мауэрверк 3:1 Рид - Адмира 2:1 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Электра - Адмира 1:0 Сваровски Тироль - Адмира 1:1 Нойзидль - Адмира 0:4 ЦСКА Москва - Адмира 1:0 Гляйсдорф 09 - Адмира 0:6 Кальсдорф - Адмира 1:6 Адмира - Слован Братислава 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|11
|2
|0
|33 - 9
|35
|2.
|Штурм
|12
|7
|2
|3
|28 - 17
|23
|3.
|Вольфсбергер
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|4.
|Хартберг
|13
|4
|5
|4
|23 - 20
|17
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|13
|3
|6
|4
|21 - 23
|15
|6.
|Аустрия Вена
|12
|3
|6
|3
|18 - 15
|15
|7.
|Рид
|13
|3
|5
|5
|17 - 29
|14
|8.
|Адмира
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|9.
|Альтах
|13
|3
|4
|6
|9 - 18
|13
|10.
|Рапид Вена
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|11.
|Сваровски Тироль
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|12.
|ЛАСК
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Штурм
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Рид
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|4
|0
|12 - 10
|10
|6.
|Рапид Вена
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|7.
|Адмира
|6
|2
|2
|2
|8 - 4
|8
|8.
|Аустрия Вена
|6
|1
|5
|0
|9 - 6
|8
|9.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|10.
|Хартберг
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|11.
|ЛАСК
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|12.
|Альтах
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|Хартберг
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|3.
|Штурм
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|4.
|Вольфсбергер
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|Альтах
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|6.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|Адмира
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|8.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|10.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|2
|3
|7 - 15
|5
|11.
|Рапид Вена
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Рид
|7
|0
|2
|5
|6 - 21
|2