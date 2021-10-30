Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 45'
Стадион: Кэшпойнт Арена
0:1
17' ГолНиманн Ноэль
18' Желтая карточкаЦвишенбруггер Ян
28' Красная карточкаЭдокполор Носа Ийобоса
32' Желтая карточкаТурнвальд Мануэль
13
Касали
Тино
33
Букта
Чаба
22
Штек
Давид
31
Роттер
Томас
23
Кайнц
Тобиас
10
Ниманн
Ноэль
28
Хайль
Юрген
18
Штурм
Филипп
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Букта ЧабаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
12 Бишоф НойНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ниманн НоэльПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
18 Штурм ФилиппПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пэйнтсил СетПолузащитник
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
Ход матча
17'
0:1
18'
История личных встреч
Альтах
Хартберг
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.3%
4.5%
18.2%
17 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
86.4%
9.1%
4.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед
30 матчей
63.3%
20%
16.7%
19 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
56.7%
30%
13.3%
17 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
63.3%
10%
26.7%
19 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|3 (1)
|0.23
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.08
|Крижман Санди
|1
|0.08
|Цвишенбруггер Ян
|1
|0.08
|Хаудум Штефан
|1
|0.08
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0.08
|Бишоф Ной
|1
|0.08
|Нетцер Филипп
|0
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Тартаротти Йоханнес
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|6 (1)
|0.46
|Хорват Саша
|4
|0.31
|Роттер Томас
|2
|0.15
|Афдияй Донис
|2
|0.15
|Ниманн Ноэль
|2
|0.15
|Хайль Юрген
|1
|0.08
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.08
|Белакович Неманя
|1
|0.08
|Гольнер Манфред
|1 (1)
|0.08
|Штурм Филипп
|1
|0.08
|Matija Horvat
|1
|0.08
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Клем Кристиан
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Лема Майкл Джон
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабанлы Беркай
|5
|0
|Нухиу Атдхи
|4
|0
|Цвишенбруггер Ян
|4
|0
|Felix Strauss
|4
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|3
|0
|Нетцер Филипп
|2
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|0
|1
|Крижман Санди
|1
|0
|Прокопич Борис
|1
|0
|Майлингер Марко
|1
|0
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Турнвальд Мануэль
|1
|0
|Sebastian Aigner
|1
|0
|Мишиц Самуэль
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роттер Томас
|4
|0
|Хайль Юрген
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Афдияй Донис
|3
|0
|Штек Давид
|2
|0
|Свете Рене
|2
|0
|Matija Horvat
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Гольнер Манфред
|1
|0
|Philipp Erhardt
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Белакович Неманя
|1
|0
|Thomas Kofler
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
33%
2
17%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
22%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
2
50%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
44%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
17%
3
27%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
Забито
10
21
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
2
20%
3
14%
1-15
3
30%
4
19%
16-30
1
10%
2
10%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
30%
7
33%
76-90
Пропущено
15
20
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
20%
4
20%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
3
20%
4
20%
31-45
4
27%
3
15%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
2
13%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4
Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Штурм - Альтах 3:1 Хартберг - Альтах 1:2 Альтах - ЛАСК 0:1 Кальсдорф - Альтах 2:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:3 Альтах - Хайденхайм 0:1 Адмира - Альтах 1:1 Альтах - Рид 3:0 Санкт-Пёльтен - Альтах 3:3 Альтах - Аустрия Вена 2:1
Хартберг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2
Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Хартберг 1:1 Хартберг - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Хартберг - Альтах 1:2 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Бад Глайхенберг - Хартберг 0:3 Хартберг - Локомотив Москва 0:1 Хартберг - Форвертс Штайр 0:0 Вайц - Хартберг 2:6 Пинкафельд - Хартберг 3:4 Хартберг - Аустрия Вена 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:1
|13
|11
|1
|1
|31 - 8
|34
|2.
|Штурм
|12
|7
|2
|3
|28 - 17
|23
|3.
|Вольфсбергер
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|4.
|Хартберг
|1:0
|13
|4
|5
|4
|22 - 20
|17
|5.
|Рид
|1:0
|13
|4
|4
|5
|16 - 27
|16
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|2:2
|13
|3
|6
|4
|20 - 22
|15
|7.
|Аустрия Вена
|12
|3
|6
|3
|18 - 15
|15
|8.
|Адмира
|2:2
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|9.
|Альтах
|0:1
|13
|3
|4
|6
|9 - 17
|13
|10.
|Рапид Вена
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|11.
|Сваровски Тироль
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|12.
|ЛАСК
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:1
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Рид
|1:0
|6
|4
|2
|0
|10 - 6
|14
|3.
|Штурм
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|4.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|2:2
|6
|2
|4
|0
|11 - 9
|10
|6.
|Рапид Вена
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|7.
|Адмира
|2:2
|6
|2
|2
|2
|8 - 4
|8
|8.
|Аустрия Вена
|6
|1
|5
|0
|9 - 6
|8
|9.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|10.
|Альтах
|0:1
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|11.
|Хартберг
|1:0
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|12.
|ЛАСК
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:1
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|2.
|Хартберг
|1:0
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|3.
|Штурм
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|4.
|Вольфсбергер
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|Альтах
|0:1
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|6.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|Адмира
|2:2
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|8.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|2:2
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|10.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|2
|3
|7 - 15
|5
|11.
|Рапид Вена
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Рид
|1:0
|7
|0
|2
|5
|6 - 21
|2