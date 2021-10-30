Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Кэшпойнт Арена
0:1
17' ГолНиманн Ноэль
19' Желтая карточкаЦвишенбруггер Ян
25' Красная карточкаЭдокполор Носа Ийобоса
32' Желтая карточкаТурнвальд Мануэль
0:2
54' ГолХайль Юрген
13
Касали
Тино
33
Букта
Чаба
22
Штек
Давид
31
Роттер
Томас
23
Кайнц
Тобиас
10
Ниманн
Ноэль
28
Хайль
Юрген
18
Штурм
Филипп
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Букта ЧабаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
12 Бишоф НойНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ниманн НоэльПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
18 Штурм ФилиппПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пэйнтсил СетПолузащитник
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
Ход матча
17'
0:1
19'
54'
0:2
История личных встреч
Альтах
Хартберг
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.3%
4.5%
18.2%
17 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
86.4%
9.1%
4.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 8 побед
30 матчей
63.3%
20%
16.7%
19 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
56.7%
30%
13.3%
17 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
63.3%
10%
26.7%
19 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|3 (1)
|0.23
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.08
|Крижман Санди
|1
|0.08
|Цвишенбруггер Ян
|1
|0.08
|Хаудум Штефан
|1
|0.08
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0.08
|Бишоф Ной
|1
|0.08
|Нетцер Филипп
|0
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
|Тартаротти Йоханнес
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|6 (1)
|0.46
|Хорват Саша
|4
|0.31
|Хайль Юрген
|2
|0.15
|Роттер Томас
|2
|0.15
|Афдияй Донис
|2
|0.15
|Ниманн Ноэль
|2
|0.15
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.08
|Белакович Неманя
|1
|0.08
|Гольнер Манфред
|1 (1)
|0.08
|Штурм Филипп
|1
|0.08
|Matija Horvat
|1
|0.08
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Клем Кристиан
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Лема Майкл Джон
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабанлы Беркай
|5
|0
|Нухиу Атдхи
|4
|0
|Цвишенбруггер Ян
|4
|0
|Felix Strauss
|4
|0
|Хаудум Штефан
|3
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|3
|0
|Нетцер Филипп
|2
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|0
|1
|Крижман Санди
|1
|0
|Прокопич Борис
|1
|0
|Майлингер Марко
|1
|0
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Турнвальд Мануэль
|1
|0
|Sebastian Aigner
|1
|0
|Мишиц Самуэль
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роттер Томас
|4
|0
|Хайль Юрген
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Афдияй Донис
|3
|0
|Штек Давид
|2
|0
|Свете Рене
|2
|0
|Matija Horvat
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Гольнер Манфред
|1
|0
|Philipp Erhardt
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Белакович Неманя
|1
|0
|Thomas Kofler
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
14
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
33%
2
14%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
33%
3
21%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
2
50%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
44%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
17%
3
27%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
Забито
10
23
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
2
20%
3
13%
1-15
3
30%
5
22%
16-30
1
10%
2
9%
31-45
1
10%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
30%
7
30%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
3
18%
4
20%
1-15
2
12%
4
20%
16-30
3
18%
4
20%
31-45
5
29%
29%
3
15%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
2
12%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4
Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3 Альтах - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 2:1 Штурм - Альтах 3:1 Хартберг - Альтах 1:2 Альтах - ЛАСК 0:1 Кальсдорф - Альтах 2:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:3 Альтах - Хайденхайм 0:1 Адмира - Альтах 1:1 Альтах - Рид 3:0 Санкт-Пёльтен - Альтах 3:3 Альтах - Аустрия Вена 2:1
Хартберг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2
Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Хартберг 1:1 Хартберг - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Хартберг - Альтах 1:2 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Бад Глайхенберг - Хартберг 0:3 Хартберг - Локомотив Москва 0:1 Хартберг - Форвертс Штайр 0:0 Вайц - Хартберг 2:6 Пинкафельд - Хартберг 3:4 Хартберг - Аустрия Вена 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|11
|2
|0
|33 - 9
|35
|2.
|Штурм
|12
|7
|2
|3
|28 - 17
|23
|3.
|Вольфсбергер
|12
|5
|3
|4
|17 - 20
|18
|4.
|Хартберг
|13
|4
|5
|4
|23 - 20
|17
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|13
|3
|6
|4
|21 - 23
|15
|6.
|Аустрия Вена
|12
|3
|6
|3
|18 - 15
|15
|7.
|Рид
|13
|3
|5
|5
|17 - 29
|14
|8.
|Адмира
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|9.
|Альтах
|13
|3
|4
|6
|9 - 18
|13
|10.
|Рапид Вена
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|11.
|Сваровски Тироль
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|12.
|ЛАСК
|12
|2
|4
|6
|10 - 16
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Штурм
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|3.
|Рид
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|4.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|4
|0
|12 - 10
|10
|6.
|Рапид Вена
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|7.
|Адмира
|6
|2
|2
|2
|8 - 4
|8
|8.
|Аустрия Вена
|6
|1
|5
|0
|9 - 6
|8
|9.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|10.
|Хартберг
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|11.
|ЛАСК
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|12.
|Альтах
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|Хартберг
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|3.
|Штурм
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|4.
|Вольфсбергер
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|5.
|Альтах
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|6.
|Аустрия Вена
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|Адмира
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|8.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|10.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|2
|3
|7 - 15
|5
|11.
|Рапид Вена
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Рид
|7
|0
|2
|5
|6 - 21
|2