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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Санкт-Галлен
3:1
Второй тайм: 89'

Стадион:
Янг Бойз
0'
1:0
4' Гол
Йуан Элье
37' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
2:0
47' Гол в свои ворота
Февр Гийом
3:0
76' Гол
Диаките Усман
3:1
82' Гол в свои ворота
Стильхарт Базиль
87' Желтая карточка
Alessio Besio
89'
1
Ати-Зиги
Лоуренс
15
Euclides
Cabral
3
Нуу
Муса
6
Стильхарт
Базиль
25
Траоре
Бубакар
16
Гёртлер
Лукас
23
Фазлии
Бетим
33
Шмидт
Исаак
11
Дуа
Квадво
55
Диррассуба
Салифу
20
Йуан
Элье
91
Февр
Гийом
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
30
Лаупер
Сандро
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
35
Мартинс
Кристофер
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
17
Сибачо
Жордан
Санкт-Галлен
4-3-3
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Янг Бойз

14 матчей

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
71.4%
11 побед 10 ничьих 0 побед

37 матчей

16.2%
83.8%
0 побед 6 ничьих 31 победа

Первый тайм

32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 26 побед

Второй тайм

27%
73%
0 побед 10 ничьих 20 побед

51 матч

11.8%
27.5%
60.7%
6 побед 14 ничьих 31 победа

Первый тайм

7.8%
41.2%
51%
4 победы 21 ничья 26 побед

Второй тайм

21.6%
39.2%
39.2%
11 побед 20 ничьих 20 побед

История матчей

С
2:1
С
2:0
К
4:1
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
3:1
С
3:3
С
4:3
С
2:3
С
4:1
С
3:2
С
2:3
С
2:0
С
2:4
С
2:0
К
2:1
С
6:1
С
2:2
С
0:2
С
2:2
С
2:2
С
0:2
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:1
С
3:1
С
4:2
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
4:2
С
0:2
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:0
С
3:0
С
2:7

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йуан Элье 4 0.33
Дуа Квадво 3 (1) 0.25
Люхингер Николас 2 0.17
Руис Виктор III 2 (1) 0.17
Гийемено Джереми 2 0.17
Бабич Борис 1 0.08
Диаките Усман 1 0.08
Кемптер Михаэль 1 0.08
Alessio Besio 0 0
Гёртлер Лукас 0 0
Шуберт Фабиан 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фасснахт Кристиан 7 0.64
Сибачо Жордан 5 0.45
Элиа Мешак 4 0.36
Канга Вилфрид 3 0.27
Нгамале Муми 2 (1) 0.18
Эбишер Мишель 2 0.18
Мамбимби Феликс 1 0.09
Гарсия Улиссес 1 0.09
Хефти Сильван 1 0.09
Ридер Фабиан 1 0.09
Сулеймани Миралем 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Сьерро Венсан 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 6 0
Йуан Элье 4 1
Гийемено Джереми 3 1
Фазлии Бетим 2 1
Люхингер Николас 3 0
Стильхарт Базиль 2 0
Ати-Зиги Лоуренс 1 0
Руис Виктор III 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Нуу Муса 1 0
Alessio Besio 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 4 0
Мартинс Кристофер 2 1
Лаупер Сандро 3 0
Нгамале Муми 3 0
Ридер Фабиан 3 0
Масейрас Кентен 1 1
Сьерро Венсан 2 0
Зесигер Седрик 2 0
Эбишер Мишель 2 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Шпильман Марвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
17
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
25%
1
6%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
25%
4
24%
61-75
1
13%
4
24%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
67%
1
17%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

16
4
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
3
19%
0
0%
1-15
5
31%
1
25%
16-30
1
6%
1
25%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
2
13%
1
25%
76-90

Забито

16
27
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
3
19%
3
11%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
4
25%
3
11%
31-45
3
19%
5
19%
46-60
4
25%
6
22%
61-75
1
6%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

25
10
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
4
16%
0
0%
1-15
6
24%
3
30%
16-30
1
4%
2
20%
31-45
4
16%
2
20%
46-60
2
8%
1
10%
61-75
8
32%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 Ченуа - Санкт-Галлен 2:7 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Мюнзинген - Санкт-Галлен 0:5 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Альтах - Санкт-Галлен 1:3 Санкт-Галлен - Рапперсвиль-Йона 5:0
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1
Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:0 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 11 7 4 0 26 - 8 25
2. Янг Бойз 1:3 11 6 3 2 28 - 13 21
3. Цюрих 11 6 3 2 26 - 20 21
4. Грасcхоппер 11 3 5 3 19 - 17 14
5. Лугано 10 4 2 4 13 - 13 14
6. Серветт 11 3 3 5 18 - 24 12
7. Сьон 11 3 3 5 14 - 24 12
8. Санкт-Галлен 3:1 12 3 3 6 18 - 27 12
9. Люцерн 11 1 6 4 16 - 21 9
10. Лозанна-Спорт 11 1 4 6 14 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6 4 2 0 18 - 5 14
2. Цюрих 5 4 1 0 14 - 6 13
3. Янг Бойз 1:3 5 3 2 0 10 - 4 11
4. Грасcхоппер 6 3 2 1 15 - 10 11
5. Санкт-Галлен 3:1 6 2 3 1 11 - 10 9
6. Лугано 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Сьон 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Серветт 6 2 1 3 11 - 13 7
9. Лозанна-Спорт 5 1 2 2 8 - 12 5
10. Люцерн 6 1 2 3 10 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 5 3 2 0 8 - 3 11
2. Янг Бойз 1:3 6 3 1 2 18 - 9 10
3. Цюрих 6 2 2 2 12 - 14 8
4. Лугано 5 2 0 3 7 - 8 6
5. Серветт 5 1 2 2 7 - 11 5
6. Сьон 6 1 2 3 8 - 18 5
7. Люцерн 5 0 4 1 6 - 9 4
8. Грасcхоппер 5 0 3 2 4 - 7 3
9. Санкт-Галлен 3:1 6 1 0 5 7 - 17 3
10. Лозанна-Спорт 6 0 2 4 6 - 13 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Гёртлер Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Йуан Элье бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Янг Бойз
5.90
4.60
3.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз онлайн




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