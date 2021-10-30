Швейцария: Суперлига 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: АФГ Арена Зрители: 17901
1:0
4' ГолЙуан Элье
37' Желтая карточкаГёртлер Лукас
2:0
47' Гол в свои воротаФевр Гийом
3:0
75' ГолДиаките Усман
3:1
82' Гол в свои воротаСтильхарт Базиль
87' Желтая карточкаAlessio Besio
90' Желтая карточкаЭлиа Мешак
3
Нуу
Муса
23
Фазлии
Бетим
33
Шмидт
Исаак
11
Дуа
Квадво
20
Йуан
Элье
91
Февр
Гийом
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Нуу МусаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
-
11 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
-
20 Йуан ЭльеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
-
34 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
Ход матча
4'
1:0
37'
47'
2:0
75'
3:0
82'
3:1
87'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 7
-
43 Владение мячом, % 57
История личных встреч
Санкт-Галлен
Янг Бойз
14 матчей
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
71.4%
11 побед 10 ничьих 0 побед
37 матчей
16.2%
83.8%
0 побед 6 ничьих 31 победа
Первый тайм
32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 26 побед
Второй тайм
27%
73%
0 побед 10 ничьих 20 побед
51 матч
11.8%
27.5%
60.7%
6 побед 14 ничьих 31 победа
Первый тайм
7.8%
41.2%
51%
4 победы 21 ничья 26 побед
Второй тайм
21.6%
39.2%
39.2%
11 побед 20 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йуан Элье
|4
|0.33
|Дуа Квадво
|3 (1)
|0.25
|Люхингер Николас
|2
|0.17
|Диаките Усман
|2
|0.17
|Руис Виктор III
|2 (1)
|0.17
|Гийемено Джереми
|2
|0.17
|Бабич Борис
|1
|0.08
|Кемптер Михаэль
|1
|0.08
|Alessio Besio
|0
|0
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|Шуберт Фабиан
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фасснахт Кристиан
|7
|0.64
|Сибачо Жордан
|5
|0.45
|Элиа Мешак
|4
|0.36
|Канга Вилфрид
|3
|0.27
|Нгамале Муми
|2 (1)
|0.18
|Эбишер Мишель
|2
|0.18
|Мамбимби Феликс
|1
|0.09
|Гарсия Улиссес
|1
|0.09
|Хефти Сильван
|1
|0.09
|Ридер Фабиан
|1
|0.09
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|6
|0
|Йуан Элье
|4
|1
|Гийемено Джереми
|3
|1
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Люхингер Николас
|3
|0
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|Alessio Besio
|2
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|0
|Руис Виктор III
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Нуу Муса
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|4
|0
|Мартинс Кристофер
|2
|1
|Лаупер Сандро
|3
|0
|Нгамале Муми
|3
|0
|Ридер Фабиан
|3
|0
|Масейрас Кентен
|1
|1
|Сьерро Венсан
|2
|0
|Зесигер Седрик
|2
|0
|Эбишер Мишель
|2
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
18
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
27%
1
6%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
3
27%
4
22%
61-75
2
18%
4
22%
76-90
Пропущено
10
9
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
6
60%
2
22%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
16
4
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
3
19%
0
0%
1-15
5
31%
1
25%
16-30
1
6%
1
25%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
2
13%
1
25%
76-90
Забито
19
28
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
4
21%
3
11%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
4
21%
3
11%
31-45
3
16%
6
21%
46-60
5
26%
6
21%
61-75
2
11%
8
29%
76-90
Пропущено
26
13
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
4
15%
1
8%
1-15
6
23%
3
23%
16-30
1
4%
2
15%
31-45
5
19%
2
15%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
8
31%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 Ченуа - Санкт-Галлен 2:7 Серветт - Санкт-Галлен 5:1 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Мюнзинген - Санкт-Галлен 0:5 Лугано - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:2 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 Альтах - Санкт-Галлен 1:3 Санкт-Галлен - Рапперсвиль-Йона 5:0
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4 Янг Бойз - Люцерн 1:1
Серветт - Янг Бойз 0:6 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:6 Илирия - Янг Бойз 1:7 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Базель - Янг Бойз 1:1 Ференцварош - Янг Бойз 2:3 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 FC Littau - Янг Бойз 1:4 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:0 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:0 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:1
|12
|7
|5
|0
|27 - 9
|26
|2.
|Цюрих
|1:1
|12
|6
|4
|2
|27 - 21
|22
|3.
|Янг Бойз
|11
|6
|3
|2
|28 - 13
|21
|4.
|Грасcхоппер
|11
|3
|5
|3
|19 - 17
|14
|5.
|Лугано
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|6.
|Серветт
|11
|3
|3
|5
|18 - 24
|12
|7.
|Сьон
|11
|3
|3
|5
|14 - 24
|12
|8.
|Санкт-Галлен
|12
|3
|3
|6
|18 - 27
|12
|9.
|Люцерн
|11
|1
|6
|4
|16 - 21
|9
|10.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|4
|6
|14 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:1
|6
|4
|2
|0
|18 - 5
|14
|2.
|Цюрих
|1:1
|6
|4
|2
|0
|15 - 7
|14
|3.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|4.
|Грасcхоппер
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|5.
|Санкт-Галлен
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|6.
|Лугано
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Сьон
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Серветт
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|9.
|Лозанна-Спорт
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|10.
|Люцерн
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:1
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Янг Бойз
|6
|3
|1
|2
|18 - 9
|10
|3.
|Цюрих
|1:1
|6
|2
|2
|2
|12 - 14
|8
|4.
|Лугано
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|5.
|Серветт
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|6.
|Сьон
|6
|1
|2
|3
|8 - 18
|5
|7.
|Люцерн
|5
|0
|4
|1
|6 - 9
|4
|8.
|Грасcхоппер
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|9.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|0
|5
|7 - 17
|3
|10.
|Лозанна-Спорт
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2