Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 48'
Стадион: Летцигрунд
0:1
29' ГолКабрал Артур
43' Желтая карточкаЛанг Михаэль
1:1
47' ГолБоранияшевич Никола
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
19
Малес
Дариан
17
Миллар
Лиам
10
Кабрал
Артур
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
-
39 Гогия АкакийНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
-
10 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
Ход матча
29'
0:1
43'
47'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 9
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Цюрих
Базель
17 матчей
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.2%
82.4%
7 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед
39 матчей
10.3%
89.7%
0 побед 4 ничьи 35 побед
Первый тайм
28.2%
71.8%
0 побед 11 ничьих 24 победы
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 3 ничьи 34 победы
56 матчей
16.1%
21.4%
62.5%
9 побед 12 ничьих 35 побед
Первый тайм
12.5%
44.6%
42.9%
7 побед 25 ничьих 24 победы
Второй тайм
21.4%
17.9%
60.7%
12 побед 10 ничьих 34 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|8
|0.67
|Маркезано Антонио
|6 (2)
|0.5
|Герреро Адрия
|2
|0.17
|Гогия Акакий
|2
|0.17
|Боранияшевич Никола
|2
|0.17
|Rodrigo Pollero
|2
|0.17
|Чорич Анте
|1
|0.08
|Крамер Блаж
|1
|0.08
|Ньонто Вильфред
|1
|0.08
|Джемаили Блерим
|1
|0.08
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.08
|Думбия Усман
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|13 (2)
|1.08
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.33
|Жегрова Эдон
|2
|0.17
|Касами Пайтим
|1
|0.08
|Штокер Валентин
|1
|0.08
|Лопес Серхио
|1
|0.08
|Миллар Лиам
|1
|0.08
|Ндой Дан
|1
|0.08
|Фрай Фабиан
|1
|0.08
|Джюмарт Эрай
|1
|0.08
|Паласиос Матиас
|0
|0
|Малес Дариан
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюезиу Мирлинд
|5
|0
|Сисей Ассан
|4
|0
|Герреро Адрия
|4
|0
|Алити Фидан
|3
|0
|Ньонто Вильфред
|3
|0
|Джемаили Блерим
|2
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Чорич Анте
|1
|0
|Думбия Усман
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Таулант
|3
|0
|Петретта Рауль
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Фрай Фабиан
|2
|0
|Касами Пайтим
|2
|0
|Штокер Валентин
|1
|0
|Ланг Михаэль
|1
|0
|Лопес Серхио
|1
|0
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Паласиос Матиас
|1
|0
|Ндой Дан
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
7
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
4
27%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
4
27%
2
29%
76-90
Пропущено
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
12
18
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
17%
3
17%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
3
25%
5
28%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
2
17%
1
6%
76-90
Пропущено
14
5
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
20%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
1
20%
61-75
2
14%
3
60%
76-90
Забито
27
25
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
6
22%
4
16%
1-15
2
7%
3
12%
16-30
4
15%
6
24%
31-45
3
11%
5
20%
46-60
6
22%
4
16%
61-75
6
22%
3
12%
76-90
Пропущено
19
9
12 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
16%
1
11%
1-15
3
16%
1
11%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
4
21%
2
22%
61-75
3
16%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2
Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Золотурн - Цюрих 0:10 Люцерн - Цюрих 1:3 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лугано - Цюрих 0:2 Цюрих - Нёвшатель Ксамакс 1:4 Цюрих - Кринс 6:1 Цюрих - Вадуц 0:0 Фейеноорд - Цюрих 1:0 Цюрих - Арау 0:1 Цюрих - Виль 2:2
Базель
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1
Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3 Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Schоеnenwerd-Niedergоеsgen - Базель 0:7 Базель - Уйпешт 4:0 Базель - Серветт 5:1 Уйпешт - Базель 1:2 Базель - Сьон 6:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:1
|12
|7
|5
|0
|27 - 9
|26
|2.
|Цюрих
|1:1
|12
|6
|4
|2
|27 - 21
|22
|3.
|Янг Бойз
|11
|6
|3
|2
|28 - 13
|21
|4.
|Грасcхоппер
|11
|3
|5
|3
|19 - 17
|14
|5.
|Лугано
|10
|4
|2
|4
|13 - 13
|14
|6.
|Серветт
|11
|3
|3
|5
|18 - 24
|12
|7.
|Сьон
|11
|3
|3
|5
|14 - 24
|12
|8.
|Санкт-Галлен
|12
|3
|3
|6
|18 - 27
|12
|9.
|Люцерн
|11
|1
|6
|4
|16 - 21
|9
|10.
|Лозанна-Спорт
|11
|1
|4
|6
|14 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:1
|6
|4
|2
|0
|18 - 5
|14
|2.
|Цюрих
|1:1
|6
|4
|2
|0
|15 - 7
|14
|3.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|4.
|Грасcхоппер
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|5.
|Санкт-Галлен
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|6.
|Лугано
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Сьон
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Серветт
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|9.
|Лозанна-Спорт
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|10.
|Люцерн
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1:1
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Янг Бойз
|6
|3
|1
|2
|18 - 9
|10
|3.
|Цюрих
|1:1
|6
|2
|2
|2
|12 - 14
|8
|4.
|Лугано
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|5.
|Серветт
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|6.
|Сьон
|6
|1
|2
|3
|8 - 18
|5
|7.
|Люцерн
|5
|0
|4
|1
|6 - 9
|4
|8.
|Грасcхоппер
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|9.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|0
|5
|7 - 17
|3
|10.
|Лозанна-Спорт
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2