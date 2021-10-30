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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Цюрих
3:3
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
0:1
29' Гол
Кабрал Артур
42' Желтая карточка
Ланг Михаэль
1:1
47' Гол
Боранияшевич Никола
1:2
48' Гол
Ндой Дан
2:2
53' Гол в свои ворота
Фрай Фабиан
2:3
63' Гол
Миллар Лиам
71' Желтая карточка
Касами Пайтим
83' Желтая карточка
Тавареш Томаш
90' Желтая карточка
Бургер Ваутер
90' Желтая карточка
Сисей Ассан
3:3
90' Гол
Сисей Ассан
90'+8
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
20
Думбия
Усман
19
Боранияшевич
Никола
78
Ляйтнер
Мориц
21
Джемаили
Блерим
3
Герреро
Адрия
10
Маркезано
Антонио
9
Сисей
Ассан
1
Линднер
Хайнц
5
Ланг
Михаэль
6
Джига
Нассер
21
Пельмар
Анди
30
Тавареш
Томаш
20
Фрай
Фабиан
7
Касами
Пайтим
27
Ндой
Дан
19
Малес
Дариан
17
Миллар
Лиам
10
Кабрал
Артур
Цюрих
3-1-4-2
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Цюрих
Базель

17 матчей

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
82.4%
7 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед

39 матчей

10.3%
89.7%
0 побед 4 ничьи 35 побед

Первый тайм

28.2%
71.8%
0 побед 11 ничьих 24 победы

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 3 ничьи 34 победы

56 матчей

16.1%
21.4%
62.5%
9 побед 12 ничьих 35 побед

Первый тайм

12.5%
44.6%
42.9%
7 побед 25 ничьих 24 победы

Второй тайм

21.4%
17.9%
60.7%
12 побед 10 ничьих 34 победы

История матчей

С
3:1
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
1:0
С
4:0
С
0:4
С
3:2
С
4:0
С
3:0
К
1:3
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
3:0
С
0:0
С
1:0
К
3:1
С
2:3
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
1:2
С
5:1
С
1:2
С
4:1
КШ
2:0
С
4:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
1:2
С
0:0
С
1:5
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
1:4
С
3:2
С
1:2
С
4:1
К
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:3
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
4:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 9 0.75
Маркезано Антонио 6 (2) 0.5
Герреро Адрия 2 0.17
Боранияшевич Никола 2 0.17
Гогия Акакий 2 0.17
Rodrigo Pollero 2 0.17
Чорич Анте 1 0.08
Крамер Блаж 1 0.08
Ньонто Вильфред 1 0.08
Джемаили Блерим 1 0.08
Крюезиу Мирлинд 1 0.08
Думбия Усман 0 0
Алити Фидан 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 13 (2) 1.08
Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.33
Жегрова Эдон 2 0.17
Миллар Лиам 2 0.17
Ндой Дан 2 0.17
Касами Пайтим 1 0.08
Штокер Валентин 1 0.08
Лопес Серхио 1 0.08
Фрай Фабиан 1 0.08
Джюмарт Эрай 1 0.08
Паласиос Матиас 0 0
Малес Дариан 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Ассан 5 0
Крюезиу Мирлинд 5 0
Герреро Адрия 4 0
Алити Фидан 3 0
Ньонто Вильфред 3 0
Джемаили Блерим 2 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Гогия Акакий 1 0
Чорич Анте 1 0
Думбия Усман 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касами Пайтим 3 0
Джака Таулант 3 0
Петретта Рауль 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Фрай Фабиан 2 0
Бургер Ваутер 2 0
Штокер Валентин 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Лопес Серхио 1 0
Кинтилья Хорди 1 0
Миллар Лиам 1 0
Пельмар Анди 1 0
Паласиос Матиас 1 0
Тавареш Томаш 1 0
Ндой Дан 1 0
Кабрал Артур 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
4
24%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
4
24%
2
18%
61-75
5
29%
29%
2
18%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
3
50%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

12
18
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
17%
3
17%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
3
25%
5
28%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
2
17%
1
6%
76-90

Пропущено

14
5
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
20%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
29%
1
20%
61-75
2
14%
3
60%
76-90

Забито

29
29
12 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
6
21%
4
14%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
4
14%
6
21%
31-45
4
14%
7
24%
46-60
6
21%
5
17%
61-75
7
24%
3
10%
76-90

Пропущено

23
11
13 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
3
13%
1
9%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
2
9%
3
27%
46-60
5
22%
2
18%
61-75
3
13%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3 Цюрих - Лугано 1:0 Цюрих - Сьон 6:2
Базель - Цюрих 3:1 Цюрих - Серветт 2:2 Кринс - Цюрих 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Санкт-Галлен - Цюрих 3:3 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Золотурн - Цюрих 0:10 Люцерн - Цюрих 1:3 Цюрих - Лозанна-Спорт 3:1 Лугано - Цюрих 0:2 Цюрих - Нёвшатель Ксамакс 1:4 Цюрих - Кринс 6:1 Цюрих - Вадуц 0:0 Фейеноорд - Цюрих 1:0 Цюрих - Арау 0:1 Цюрих - Виль 2:2
Базель
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1
Базель - Люцерн 1:1 Базель - Кайрат 4:2 Базель - Цюрих 3:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2 FC Rorschach-Goldach - Базель 0:3 Карабах - Базель 0:0 Лугано - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Хаммарбю - Базель 3:1 Лозанна-Спорт - Базель 2:2 Базель - Хаммарбю 3:1 Schоеnenwerd-Niedergоеsgen - Базель 0:7 Базель - Уйпешт 4:0 Базель - Серветт 5:1 Уйпешт - Базель 1:2 Базель - Сьон 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 12 7 5 0 29 - 11 26
2. Цюрих 12 6 4 2 29 - 23 22
3. Янг Бойз 11 6 3 2 28 - 13 21
4. Грасcхоппер 11 3 5 3 19 - 17 14
5. Лугано 10 4 2 4 13 - 13 14
6. Серветт 11 3 3 5 18 - 24 12
7. Сьон 11 3 3 5 14 - 24 12
8. Санкт-Галлен 12 3 3 6 18 - 27 12
9. Люцерн 11 1 6 4 16 - 21 9
10. Лозанна-Спорт 11 1 4 6 14 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6 4 2 0 18 - 5 14
2. Цюрих 6 4 2 0 17 - 9 14
3. Янг Бойз 5 3 2 0 10 - 4 11
4. Грасcхоппер 6 3 2 1 15 - 10 11
5. Санкт-Галлен 6 2 3 1 11 - 10 9
6. Лугано 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Сьон 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Серветт 6 2 1 3 11 - 13 7
9. Лозанна-Спорт 5 1 2 2 8 - 12 5
10. Люцерн 6 1 2 3 10 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 6 3 3 0 11 - 6 12
2. Янг Бойз 6 3 1 2 18 - 9 10
3. Цюрих 6 2 2 2 12 - 14 8
4. Лугано 5 2 0 3 7 - 8 6
5. Серветт 5 1 2 2 7 - 11 5
6. Сьон 6 1 2 3 8 - 18 5
7. Люцерн 5 0 4 1 6 - 9 4
8. Грасcхоппер 5 0 3 2 4 - 7 3
9. Санкт-Галлен 6 1 0 5 7 - 17 3
10. Лозанна-Спорт 6 0 2 4 6 - 13 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Ланг Михаэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Кабрал Артур бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Цюрих 3:3 Базель онлайн




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