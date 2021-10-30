США: МЛС 2021
2:4
Второй тайм: 85'
Стадион: Рио Тинто
1:0
10' ГолРуснак Альберт
27' Желтая карточкаАланис Освальдо
1:1
37' ГолФьерро Карлос
45' Желтая карточкаЮилл Джексон
1:2
45' ГолВондоловски Крис
48' Желтая карточкаГлэд Джастин
58' Желтая карточкаЖудсон
1:3
69' ГолКауэлл Кейд
75' Желтая карточкаЭспиноса Кристиан
1:4
79' ГолЮилл Джексон
22
Эррера
Аарон
20
Холт
Эрик
15
Глэд
Джастин
13
Беслер
Ник
14
Рубин
Рубио
14
Юилл
Джексон
13
Натан
Рафаэл
93
Жудсон
44
Кауэлл
Кейд
16
Скахен
Джек
25
Риос
Андрес
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
20 Холт ЭрикЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонЗащитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
- Защитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Риос АндресНападающий
- Запасные игроки
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
-
19 Хаджи СиадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
Ход матча
10'
1:0
27'
37'
1:1
45'
45'
48'
58'
69'
78'
79'
1:4
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе Эрткуэйкс
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
32 матча
37.5%
28.1%
34.4%
12 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.9%
59.4%
18.7%
7 побед 19 ничьих 6 побед
Второй тайм
34.4%
34.4%
31.2%
11 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крейлах Дамир
|15
|0.47
|Руснак Альберт
|9 (2)
|0.28
|Рубин Рубио
|8
|0.25
|Джулио Андерсон
|8
|0.25
|Мерам Джастин
|2
|0.06
|Вуд Бобби
|2
|0.06
|Глэд Джастин
|2
|0.06
|Эррера Аарон
|1
|0.03
|Jony Menendez
|1
|0.03
|Чанг Майкель
|1
|0.03
|Холт Эрик
|1
|0.03
|Руис Пабло
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Луис Эвертон
|0
|0
|Беслер Ник
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|12 (1)
|0.36
|Кауэлл Кейд
|5
|0.15
|Киканович Бенджамин
|4
|0.12
|Вондоловски Крис
|4
|0.12
|Эспиноса Кристиан
|3
|0.09
|Фьерро Карлос
|3
|0.09
|Юилл Джексон
|3
|0.09
|Натан Рафаэл
|2
|0.06
|Аланис Освальдо
|2 (2)
|0.06
|Юнгвирт Флориан
|1
|0.03
|Эбобисс Жереми
|1
|0.03
|Лопес Маркос IV
|1
|0.03
|Марье Поль
|1
|0.03
|Салинас Ши
|0
|0
|Luciano Andres Abecasis
|0
|0
|Марцинковски Джеймс
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глэд Джастин
|7
|1
|Крейлах Дамир
|8
|0
|Руис Пабло
|6
|0
|Руснак Альберт
|6
|0
|Луис Эвертон
|6
|0
|Эррера Аарон
|6
|0
|Мерам Джастин
|5
|0
|Тоя Донни
|4
|0
|Беслер Ник
|4
|0
|Холт Эрик
|3
|0
|Сильва Марсело
|2
|0
|Морган Эштон
|2
|0
|Чанг Майкель
|2
|0
|Jony Menendez
|2
|0
|Очоа Дэвид
|2
|0
|Даткович Тони
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
|Поудер Ноа
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ремеди Эрик
|13
|0
|Жудсон
|9
|1
|Натан Рафаэл
|8
|1
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|9
|0
|Эспиноса Кристиан
|7
|0
|Лопес Маркос IV
|5
|0
|Luciano Andres Abecasis
|4
|0
|Вондоловски Крис
|2
|1
|Салинас Ши
|3
|0
|Риос Андрес
|3
|0
|Аланис Освальдо
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Кауэлл Кейд
|3
|0
|Фьерро Карлос
|1
|1
|Юнгвирт Флориан
|2
|0
|Марцинковски Джеймс
|2
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Эбобисс Жереми
|1
|0
|Юилл Джексон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
17
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
5
20%
3
18%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
6
24%
1
6%
31-45
4
16%
4
24%
46-60
1
4%
4
24%
61-75
7
28%
3
18%
76-90
Пропущено
15
27
4 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
1
7%
3
11%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
1
7%
8
30%
30%
31-45
3
20%
6
22%
46-60
2
13%
4
15%
61-75
6
40%
3
11%
76-90
Забито
26
23
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 23
1
4%
4
17%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
6
23%
3
13%
31-45
5
19%
8
35%
46-60
3
12%
2
9%
61-75
8
31%
3
13%
76-90
Пропущено
31
24
12 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
10%
4
17%
1-15
6
19%
3
13%
16-30
3
10%
5
21%
31-45
6
19%
6
25%
46-60
7
23%
3
13%
61-75
6
19%
3
13%
76-90
Забито
51
40
23 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 15
5 Не забивали 11
6
12%
7
18%
1-15
5
10%
5
13%
16-30
12
24%
4
10%
31-45
9
18%
12
30%
46-60
4
8%
6
15%
61-75
15
29%
29%
6
15%
76-90
Пропущено
46
51
16 В 1-м тайме 26
30 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 25
4
9%
7
14%
1-15
8
17%
6
12%
16-30
4
9%
13
25%
31-45
9
20%
12
24%
46-60
9
20%
7
14%
61-75
12
26%
6
12%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|65 - 40
|73
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|32
|12
|16
|4
|53 - 31
|52
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|55 - 35
|50
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|32
|13
|11
|8
|45 - 34
|50
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|47 - 47
|47
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|42 - 35
|46
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|32
|13
|5
|14
|52 - 50
|44
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|32
|11
|11
|10
|44 - 41
|44
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|32
|12
|8
|12
|37 - 32
|44
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|41 - 44
|41
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|35 - 53
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 52
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|37 - 62
|27
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|32
|4
|8
|20
|36 - 70
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|56 - 34
|58
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|51 - 31
|58
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|45 - 33
|55
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|50 - 51
|49
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|43 - 43
|47
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|46 - 50
|46
|7.
|Реал Солт-Лейк
|2:4 Заявка
|32
|13
|6
|13
|52 - 51
|45
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|37 - 40
|45
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|50 - 45
|44
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4:2 Заявка
|33
|10
|10
|13
|45 - 52
|40
|11.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|32
|6
|12
|14
|36 - 51
|30
|12.
|Даллас
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|44 - 54
|29
|13.
|Остин
|Заявка
|31
|8
|4
|19
|31 - 50
|28
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 17
|39
|2.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|31 - 14
|34
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 12
|33
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 10
|33
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|24 - 13
|31
|7.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 22
|30
|8.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|28 - 17
|30
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|18 - 11
|27
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 27
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 16
|32
|2.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 22
|32
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 16
|32
|4.
|Реал Солт-Лейк
|2:4 Заявка
|16
|9
|4
|3
|28 - 18
|31
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 22
|29
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|27 - 14
|28
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|21 - 21
|24
|11.
|Остин
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 24
|20
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4:2 Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
|13.
|Даллас
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 20
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 21
|17
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|22 - 24
|17
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 30
|17
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|0:0 Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 20
|16
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|9 - 18
|15
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|20 - 43
|12
|11.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 22
|11
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|14 - 38
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 34
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|24 - 18
|26
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4:2 Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 29
|21
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 31
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|18 - 29
|17
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 27
|15
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|19 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|2:4 Заявка
|16
|4
|2
|10
|24 - 33
|14
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 26
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|15 - 30
|6