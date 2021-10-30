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США: МЛС 2021

2021
Реал Солт-Лейк
3:4
Конец матча

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
9' Гол
Руснак Альберт
27' Желтая карточка
Аланис Освальдо
1:1
37' Гол
Фьерро Карлос
45' Желтая карточка
Юилл Джексон
1:2
45' Гол
Вондоловски Крис
48' Желтая карточка
Глэд Джастин
58' Желтая карточка
Жудсон
1:3
69' Гол
Кауэлл Кейд
75' Желтая карточка
Эспиноса Кристиан
1:4
79' Гол
Юилл Джексон
2:4
85' Гол
Чанг Майкель
3:4
90' Гол
Руснак Альберт
90'+5
1
Очоа
Дэвид
22
Эррера
Аарон
20
Холт
Эрик
15
Глэд
Джастин
2
Броди
Эндрю
9
Мерам
Джастин
6
Руис
Пабло
13
Беслер
Ник
11
Руснак
Альберт
14
Рубин
Рубио
8
Крейлах
Дамир
1
Марцинковски
Джеймс
4
Аланис
Освальдо
14
Юилл
Джексон
13
Натан
Рафаэл
27
Лопес
Маркос
IV
93
Жудсон
44
Кауэлл
Кейд
16
Скахен
Джек
8
Вондоловски
Крис
7
Фьерро
Карлос
25
Риос
Андрес
Реал Солт-Лейк
3-4-1-2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе Эрткуэйкс

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

32 матча

37.5%
28.1%
34.4%
12 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.9%
59.4%
18.7%
7 побед 19 ничьих 6 побед

Второй тайм

34.4%
34.4%
31.2%
11 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

М
3:4
М
1:2
М
2:0
ЧМ
5:2
М
1:0
М
1:0
М
0:0
М
1:1
М
4:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
0:1
М
2:0
М
1:1
М
3:3
М
1:2
М
3:0
М
0:2
М
5:0
М
2:1
М
4:0
М
0:1
М
0:0
М
0:3
М
1:1
М
2:1
М
2:3
М
0:0
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крейлах Дамир 15 0.47
Руснак Альберт 10 (2) 0.31
Рубин Рубио 8 0.25
Джулио Андерсон 8 0.25
Мерам Джастин 2 0.06
Вуд Бобби 2 0.06
Чанг Майкель 2 0.06
Глэд Джастин 2 0.06
Эррера Аарон 1 0.03
Jony Menendez 1 0.03
Холт Эрик 1 0.03
Руис Пабло 0 0
Броди Эндрю 0 0
Луис Эвертон 0 0
Беслер Ник 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Хавьер-Эдуардо 12 (1) 0.36
Кауэлл Кейд 5 0.15
Киканович Бенджамин 4 0.12
Вондоловски Крис 4 0.12
Эспиноса Кристиан 3 0.09
Фьерро Карлос 3 0.09
Юилл Джексон 3 0.09
Натан Рафаэл 2 0.06
Аланис Освальдо 2 (2) 0.06
Юнгвирт Флориан 1 0.03
Эбобисс Жереми 1 0.03
Лопес Маркос IV 1 0.03
Марье Поль 1 0.03
Салинас Ши 0 0
Luciano Andres Abecasis 0 0
Марцинковски Джеймс 0 0
Бисон Таннер 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глэд Джастин 7 1
Крейлах Дамир 8 0
Руис Пабло 6 0
Руснак Альберт 6 0
Луис Эвертон 6 0
Эррера Аарон 6 0
Мерам Джастин 5 0
Тоя Донни 4 0
Беслер Ник 4 0
Холт Эрик 3 0
Сильва Марсело 2 0
Морган Эштон 2 0
Чанг Майкель 2 0
Jony Menendez 2 0
Очоа Дэвид 2 0
Даткович Тони 1 0
Броди Эндрю 1 0
Поудер Ноа 1 0
Джулио Андерсон 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ремеди Эрик 13 0
Жудсон 9 1
Натан Рафаэл 8 1
Лопес Хавьер-Эдуардо 9 0
Эспиноса Кристиан 7 0
Лопес Маркос IV 5 0
Luciano Andres Abecasis 4 0
Вондоловски Крис 2 1
Салинас Ши 3 0
Риос Андрес 3 0
Аланис Освальдо 3 0
Марье Поль 3 0
Кауэлл Кейд 3 0
Фьерро Карлос 1 1
Юнгвирт Флориан 2 0
Марцинковски Джеймс 2 0
Томпсон Томми 1 0
Эбобисс Жереми 1 0
Юилл Джексон 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
21
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
6
21%
3
14%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
4
14%
4
19%
46-60
1
4%
5
24%
61-75
9
32%
4
19%
76-90

Пропущено

19
30
6 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
1
5%
4
13%
1-15
2
11%
3
10%
16-30
3
16%
8
27%
31-45
3
16%
6
20%
46-60
3
16%
4
13%
61-75
7
37%
5
17%
76-90

Забито

26
23
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 24
1
4%
4
17%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
6
23%
3
13%
31-45
5
19%
8
35%
46-60
3
12%
2
9%
61-75
8
31%
3
13%
76-90

Пропущено

31
24
12 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
3
10%
4
17%
1-15
6
19%
3
13%
16-30
3
10%
5
21%
31-45
6
19%
6
25%
46-60
7
23%
3
13%
61-75
6
19%
3
13%
76-90

Забито

54
44
24 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 26
16 Забивали первыми 15
5 Не забивали 11
7
13%
7
16%
1-15
5
9%
5
11%
16-30
12
22%
6
14%
31-45
9
17%
12
27%
46-60
4
7%
7
16%
61-75
17
31%
7
16%
76-90

Пропущено

50
54
18 В 1-м тайме 27
32 Во 2-м тайме 27
14 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 26
4
8%
8
15%
1-15
8
16%
6
11%
16-30
6
12%
13
24%
31-45
9
18%
12
22%
46-60
10
20%
7
13%
61-75
13
26%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 33 22 7 4 65 - 40 73
2. Нэшвилл Заявка 32 12 16 4 53 - 31 52
3. Нью-Йорк Сити Заявка 33 14 8 11 55 - 35 50
4. Филадельфия Юнион Заявка 32 13 11 8 45 - 34 50
5. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 32 13 10 9 43 - 35 49
6. Орландо Сити Заявка 32 12 11 9 47 - 47 47
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 32 13 7 12 38 - 32 46
8. Ди Си Юнайтед Заявка 32 13 5 14 52 - 50 44
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 32 11 10 11 44 - 42 43
10. Коламбус Кру Заявка 32 11 8 13 41 - 44 41
11. Интер Майами Заявка 33 11 5 17 35 - 53 38
12. Чикаго Файр Заявка 33 9 7 17 36 - 52 34
13. Торонто 0:1 Заявка 33 6 9 18 37 - 63 27
14. Цинциннати Заявка 32 4 8 20 36 - 70 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 31 17 7 7 56 - 34 58
2. Сиэтл Саундерс Заявка 32 17 7 8 51 - 31 58
3. Колорадо Рэпидс Заявка 32 15 10 7 45 - 33 55
4. Портленд Тимберс Заявка 32 15 4 13 50 - 51 49
5. Ванкувер Уайткэпс Заявка 32 12 11 9 43 - 43 47
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 32 13 7 12 46 - 50 46
7. Реал Солт-Лейк Заявка 32 13 6 13 53 - 51 45
8. Миннесота Юнайтед Заявка 32 12 9 11 37 - 40 45
9. Лос-Анджелес Заявка 32 12 8 12 50 - 45 44
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 33 10 10 13 45 - 53 40
11. Хьюстон Динамо Заявка 32 6 12 14 36 - 51 30
12. Даллас Заявка 32 6 11 15 44 - 54 29
13. Остин Заявка 31 8 4 19 31 - 50 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 12 3 1 31 - 17 39
2. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 17 10 4 3 25 - 13 34
3. Ди Си Юнайтед Заявка 16 11 1 4 31 - 14 34
4. Нью-Йорк Сити Заявка 16 10 3 3 36 - 12 33
5. Филадельфия Юнион Заявка 16 10 3 3 23 - 10 33
6. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
7. Коламбус Кру Заявка 16 9 3 4 31 - 22 30
8. Орландо Сити Заявка 16 8 6 2 28 - 17 30
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 8 5 3 19 - 11 29
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
11. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто 0:1 Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Цинциннати Заявка 16 1 5 10 16 - 27 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 10 2 4 24 - 16 32
2. Портленд Тимберс Заявка 16 10 2 4 32 - 22 32
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 9 5 2 32 - 16 32
4. Реал Солт-Лейк Заявка 16 9 4 3 29 - 18 31
5. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
6. Миннесота Юнайтед Заявка 16 9 3 4 22 - 13 30
7. Лос-Анджелес Заявка 16 8 5 3 33 - 22 29
8. Сиэтл Саундерс Заявка 16 8 4 4 27 - 14 28
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 16 6 6 4 21 - 21 24
11. Остин Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19
13. Даллас Заявка 16 4 7 5 23 - 20 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 2 9 19 - 21 17
4. Нью-Йорк Сити Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
5. Филадельфия Юнион Заявка 16 3 8 5 22 - 24 17
6. Орландо Сити Заявка 16 4 5 7 19 - 30 17
7. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
9. Интер Майами Заявка 16 4 3 9 9 - 18 15
10. Цинциннати Заявка 16 3 3 10 20 - 43 12
11. Коламбус Кру Заявка 16 2 5 9 10 - 22 11
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто 0:1 Заявка 17 2 2 13 14 - 39 8
14. Чикаго Файр Заявка 16 2 2 12 13 - 34 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 2 5 24 - 18 26
3. Колорадо Рэпидс Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 5 3 8 20 - 31 18
6. Портленд Тимберс Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Миннесота Юнайтед Заявка 16 3 6 7 15 - 27 15
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 2 9 5 19 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк Заявка 16 4 2 10 24 - 33 14
11. Даллас Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 15 2 2 11 7 - 26 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 16 0 6 10 15 - 30 6
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