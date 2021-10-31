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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Реймс
0' 30'
1
Костиль
Бенуа
22
Пембеле
Тимоте
6
Косельни
Лоран
2
Грегерсен
Стиан
12
Мангаш
Рикарду
27
Лакукс
Том
13
Франсержио
Родригес
19
Адли
Ясин
21
Дилросун
Джавайро
28
Уден
Реми
29
Элис
Альберт
1
Райкович
Предраг
13
Дукуре
Фоде
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
21
Матусива
Азор
23
Кассама
Морету
11
Мбюкю
Натанаэль
12
Флипс
Алексис
7
Туре
Эль
Билал
22
Экитик
Юго
Бордо
4-3-3
Реймс
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Бордо
Реймс

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:3
ТМС
0:4
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
4:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 4 0.33
Онана Жан 2 0.17
Уден Реми 1 0.08
Мангаш Рикарду 1 0.08
Мешер Андре 1 0.08
Элис Альберт 1 0.08
Калу Самуэль 1 0.08
Пембеле Тимоте 1 0.08
Мара Секу 1 0.08
Адли Ясин 0 0
Косельни Лоран 0 0
Дилросун Джавайро 0 0
Башич Тома 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 3 0.25
Кассама Морету 2 0.17
Кеббаль Илан 1 0.08
Флипс Алексис 1 (1) 0.08
Абдельамид Юнис 1 0.08
Фокет Томас 1 0.08
Фас Ваут 1 0.08
Манетси Маршал 1 0.08
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.08
Конан Гислен 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Жан 2 1
Грегерсен Стиан 3 0
Кватенг Энок 3 0
Отавио II 3 0
Косельни Лоран 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Костиль Бенуа 1 0
Франсержио Родригес 1 0
Уден Реми 1 0
Калу Самуэль 1 0
Мара Секу 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 5 1
Гарсия Оскар 2 1
Экитик Юго 1 1
Фокет Томас 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Манетси Маршал 2 0
Матусива Азор 2 0
Абдельамид Юнис 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Флипс Алексис 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Локо Банзузи 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
3
50%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
5
36%
3
38%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
3
38%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

13
12
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
15%
4
33%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Пропущено

22
14
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
9%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
8
36%
6
43%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
4
18%
4
29%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бордо
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1
Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 3:0 Нант - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:0 Лорьян - Бордо 4:1
Реймс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1
Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Монако 0:1 Ним - Реймс 2:2 Реймс - Марсель 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 1 1 26 - 11 31
2. Ницца Заявка 12 7 3 2 24 - 9 23
3. Ланс Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
4. Ренн 1:0 Заявка 12 6 3 3 17 - 9 21
5. Марсель Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
6. Лион Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
7. Нант 0:0 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
8. Монако Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
9. Анже Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
10. Страсбург 1:0 Заявка 12 5 2 5 19 - 16 17
11. Лорьян 0:1 Заявка 12 3 6 3 12 - 15 15
12. Лилль Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
13. Монпелье 0:0 Заявка 12 3 5 4 18 - 19 14
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Труа 0:1 Заявка 12 3 3 6 11 - 16 12
16. Реймс 0:0 Заявка 12 2 6 4 12 - 14 12
17. Бордо 0:0 Заявка 12 1 7 4 13 - 22 10
18. Метц Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
19. Брест Заявка 11 0 6 5 12 - 20 6
20. Сент-Этьен Заявка 12 0 6 6 12 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Ренн 1:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
4. Страсбург 1:0 Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
5. Нант 0:0 Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
6. Монпелье 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7. Марсель Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
8. Лорьян 0:1 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
9. Ницца Заявка 6 3 3 0 13 - 6 11
10. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
11. Лилль Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
12. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Труа 0:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
16. Реймс 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
17. Бордо 0:0 Заявка 6 0 4 2 5 - 8 4
18. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
19. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
5. Ренн 1:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
7. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
8. Труа 0:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9. Реймс 0:0 Заявка 7 1 4 2 5 - 6 7
10. Нант 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
11. Бордо 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
12. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
13. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
14. Страсбург 1:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Метц Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
16. Лорьян 0:1 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
17. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье 0:0 Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 31'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 31'
    Костиль Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Флипс Алексис из команды Реймс подал угловой слева.
  • 30'
    Адли Ясин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 30'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 29'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 29'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Плохо сыграл Райкович Предраг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    29'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой слева.
  • 28'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 28'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 28'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Туре Эль Билал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Франсержио Родригес
  • 27'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 27'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 27'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 26'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 25'
    Реймс контролирует мяч.
  • 25'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 25'
    Франсержио Родригес не смог попасть в створ ударом издали
  • 25'
    Контроль мяча: Бордо: 58%, Реймс: 42%.
  • 25'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 25'
    Адли Ясин из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 24'
    Флипс Алексис из команды Реймс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 24'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 24'
    Реймс контролирует мяч.
  • 24'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Бордо контролирует мяч.
  • 23'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Адли Ясин из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 23'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 23'
    Бордо контролирует мяч.
  • 22'
    Бордо контролирует мяч.
  • 22'
    Хорошую попытку сделал Натанаэль Мбуку. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 22'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 22'
    Бордо контролирует мяч.
  • 22'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    21'
    Экитик Юго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 20'
    Экитик Юго нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 20'
    Реймс контролирует мяч.
  • 20'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 19'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    19'
    Фас Ваут из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Элис Альберт.
  • 19'
    Контроль мяча: Бордо: 55%, Реймс: 45%.
  • 19'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Мангаш Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 18'
    Реймс контролирует мяч.
  • 18'
    Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо подал угловой справа.
  • 17'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 17'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 17'
    Туре Эль Билал нанес удар головой, но Бенуа Костиль спокойно отбил мяч.
  • 17'
    Кассама Морету из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 16'
    Реймс контролирует мяч.
  • 16'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Бордо: 50%, Реймс: 50%.
  • 15'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 14'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 14'
    Бордо контролирует мяч.
  • 13'
    Контроль мяча: Бордо: 54%, Реймс: 46%.
  • 13'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Дукуре Фоде из команды Реймс навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 13'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 12'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Адли Ясин из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Франсержио Родригес не смог попасть в створ ударом издали
  • Угловой
    11'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой слева.
  • Угловой
    11'
    Франсержио Родригес из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
  • 11'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    10'
    Флипс Алексис наказан за толчок Косельни Лоран
  • 10'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • Угловой
    8'
    Франсержио Родригес из команды Бордо подал угловой слева.
  • 8'
    Фас Ваут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    8'
    Франсержио Родригес из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
  • 7'
    Уден Реми из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Контроль мяча: Бордо: 45%, Реймс: 55%.
  • 7'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 6'
    Натанаэль Мбуку пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем
  • 6'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Бордо контролирует мяч.
  • 4'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 4'
    Бордо контролирует мяч.
  • 3'
    Бордо контролирует мяч.
  • 3'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 3'
    Реймс контролирует мяч.
  • 3'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 3'
    Реймс контролирует мяч.
  • 1'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Бордо 56.7% (76)
X 37.3% (50)
Реймс 6% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бордо
Ничья
Реймс
2.77
3.32
2.98
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бордо 0:0 Реймс онлайн


Прогнозы на матч Бордо 0:0 Реймс

Исход игры
Бордо
56.7% (76)
Ничья
37.3% (50)
Реймс
6% (8)
Тотал 2.5
Больше
24.81% (32)
Меньше
75.19% (97)
Обе команды забьют
Да
62.02% (80)
Нет
37.98% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.8% (48)
1:0 Бордо
23.9% (32)
2:1 Бордо
20.1% (27)
2:0 Бордо
9% (12)
0:1 Реймс
2.2% (3)
1:2 Реймс
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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