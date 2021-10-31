Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Матмю Атлантик
27
Лакукс
Том
19
Адли
Ясин
28
Уден
Реми
29
Элис
Альберт
13
Дукуре
Фоде
2
Фас
Ваут
22
Экитик
Юго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Лакукс ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Нападающий
-
28 Уден РемиНападающий
-
29 Элис АльбертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
-
14 Менса ГидеонПолузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
-
10 Калу СамуэльПолузащитник
- Нападающий
-
11 Мара СекуНападающий
-
23 Ньянг М'БайеНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Дукуре ФодеЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Экитик ЮгоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
29 Мбоу МамадуЗащитник
- Полузащитник
-
28 Локо БанзузиПолузащитник
-
20 Кеббаль ИланПолузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 4
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
История личных встреч
Бордо
Реймс
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|4
|0.33
|Онана Жан
|2
|0.17
|Уден Реми
|1
|0.08
|Мангаш Рикарду
|1
|0.08
|Мешер Андре
|1
|0.08
|Элис Альберт
|1
|0.08
|Калу Самуэль
|1
|0.08
|Пембеле Тимоте
|1
|0.08
|Мара Секу
|1
|0.08
|Адли Ясин
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|3
|0.25
|Кассама Морету
|2
|0.17
|Кеббаль Илан
|1
|0.08
|Флипс Алексис
|1 (1)
|0.08
|Абдельамид Юнис
|1
|0.08
|Фокет Томас
|1
|0.08
|Фас Ваут
|1
|0.08
|Манетси Маршал
|1
|0.08
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.08
|Конан Гислен
|0
|0
Карточки
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Жан
|2
|1
|Грегерсен Стиан
|3
|0
|Кватенг Энок
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Франсержио Родригес
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|5
|1
|Гарсия Оскар
|2
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Фокет Томас
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Манетси Маршал
|2
|0
|Матусива Азор
|2
|0
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Туре Эль Билал
|1
|0
|Локо Банзузи
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
3
50%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
5
36%
3
38%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
3
38%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
13
12
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
15%
4
33%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
4
31%
2
17%
76-90
Пропущено
22
14
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
9%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
8
36%
6
43%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
4
18%
4
29%
61-75
5
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бордо
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1
Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 3:0 Нант - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:0 Лорьян - Бордо 4:1
Реймс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1
Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Монако 0:1 Ним - Реймс 2:2 Реймс - Марсель 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 11
|31
|2.
|Ницца
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 9
|23
|3.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|4.
|Ренн
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|5.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|6.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|7.
|Нант
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|8.
|Монако
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|9.
|Анже
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|10.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 16
|17
|11.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 15
|15
|12.
|Лилль
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|13.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 19
|14
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|15.
|Труа
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 14
|12
|17.
|Бордо
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|13 - 22
|10
|18.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|19.
|Брест
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|12 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Ренн
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|4.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|5.
|Нант
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|6.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|8.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|9.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|11
|10.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|11.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|13.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|15.
|Труа
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|17.
|Бордо
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|19.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|5.
|Ренн
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Труа
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Реймс
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|10.
|Нант
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|11.
|Бордо
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|12.
|Клермон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 16
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|14.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|16.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|17.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|19.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
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Прогнозы на матч Бордо 0:0 Реймс
Исход игры
Бордо
56.7% (76)
Ничья
37.3% (50)
Реймс
6% (8)
Тотал 2.5
Больше
24.81% (32)
Меньше
75.19% (97)
Обе команды забьют
Да
62.02% (80)
Нет
37.98% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.8% (48)
1:0 Бордо
23.9% (32)
2:1 Бордо
20.1% (27)
2:0 Бордо
9% (12)
0:1 Реймс
2.2% (3)
1:2 Реймс
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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