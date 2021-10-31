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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
3:2
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
0:1
37' Гол
Экитик Юго
54' Желтая карточка
Франсержио Родригес
0:2
63' Гол
Локо Банзузи
1:2
73' Гол
Адли Ясин
77' Желтая карточка
Фас Ваут
2:2
78' Гол
Бриан Джимми
81' Желтая карточка
Адли Ясин
84' Желтая карточка
Кеббаль Илан
3:2
90' Пенальти
Бриан Джимми
90'+7
1
Костиль
Бенуа
22
Пембеле
Тимоте
6
Косельни
Лоран
2
Грегерсен
Стиан
12
Мангаш
Рикарду
27
Лакукс
Том
13
Франсержио
Родригес
19
Адли
Ясин
21
Дилросун
Джавайро
28
Уден
Реми
29
Элис
Альберт
1
Райкович
Предраг
13
Дукуре
Фоде
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
21
Матусива
Азор
23
Кассама
Морету
11
Мбюкю
Натанаэль
12
Флипс
Алексис
7
Туре
Эль
Билал
22
Экитик
Юго
Бордо
4-3-3
Реймс
4-2-3-1

Ход матча

37'
0:1
Экитик Юго
(Туре Эль Билал)
46'
Мара Секу
Дилросун Джавайро
 
46'
Медиуб Абдель
Косельни Лоран
 
46'
Калу Самуэль
Уден Реми
 
54'
Франсержио Родригес
 
58'
 
Сиссоко Самбу
Кассама Морету
59'
 
Кеббаль Илан
Экитик Юго
59'
 
Локо Банзузи
Флипс Алексис
63'
0:2
Локо Банзузи
(Туре Эль Билал)
66'
Бриан Джимми
Франсержио Родригес
 
73'
Адли Ясин
1:2
77'
 
Фас Ваут
78'
Бриан Джимми
(Калу Самуэль)
2:2
81'
Адли Ясин
 
84'
 
Кеббаль Илан
86'
 
Коффи Н'Дри Филиппе
Туре Эль Билал
86'
 
Лопи Дион
Мбюкю Натанаэль
90'
Бриан Джимми
3:2
90'
Кватенг Энок
Элис Альберт
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 8
  • 12 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

История личных встреч

Бордо
Реймс

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
2 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:3
ТМС
0:4
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
4:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 4 0.33
Онана Жан 2 0.17
Бриан Джимми 2 (1) 0.17
Адли Ясин 1 0.08
Уден Реми 1 0.08
Калу Самуэль 1 0.08
Мангаш Рикарду 1 0.08
Мешер Андре 1 0.08
Элис Альберт 1 0.08
Пембеле Тимоте 1 0.08
Мара Секу 1 0.08
Косельни Лоран 0 0
Дилросун Джавайро 0 0
Башич Тома 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 4 0.33
Кассама Морету 2 0.17
Кеббаль Илан 1 0.08
Флипс Алексис 1 (1) 0.08
Абдельамид Юнис 1 0.08
Фокет Томас 1 0.08
Фас Ваут 1 0.08
Манетси Маршал 1 0.08
Локо Банзузи 1 0.08
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.08
Туре Эль Билал 0 0
Конан Гислен 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Жан 2 1
Грегерсен Стиан 3 0
Кватенг Энок 3 0
Отавио II 3 0
Косельни Лоран 2 0
Франсержио Родригес 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Костиль Бенуа 1 0
Уден Реми 1 0
Калу Самуэль 1 0
Адли Ясин 1 0
Мара Секу 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 5 1
Гарсия Оскар 2 1
Экитик Юго 1 1
Фокет Томас 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Манетси Маршал 2 0
Матусива Азор 2 0
Абдельамид Юнис 1 0
Фас Ваут 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Флипс Алексис 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Локо Банзузи 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
13%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
43%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
3
33%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
5
36%
3
38%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
3
38%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

16
14
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
2
13%
4
29%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
6
38%
2
14%
76-90

Пропущено

24
17
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
8%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
9
38%
6
35%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
5
21%
5
29%
29%
61-75
5
21%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Бордо
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:1
Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 3:0 Нант - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:0 Лорьян - Бордо 4:1
Реймс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1
Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2 Реймс - ПСЖ 0:2 Метц - Реймс 1:1 Реймс - Монпелье 3:3 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Шамбли 2:0 Реймс - Валансьен 1:0 Реймс - Бордо 1:2 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Монако 0:1 Ним - Реймс 2:2 Реймс - Марсель 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 1 1 26 - 11 31
2. Ницца Заявка 12 7 3 2 24 - 9 23
3. Ланс Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
4. Марсель Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
5. Ренн Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
6. Лион Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
7. Монако 0:0 Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
8. Страсбург Заявка 12 5 2 5 22 - 16 17
9. Нант Заявка 12 5 2 5 16 - 14 17
10. Анже Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
11. Монпелье Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
12. Лорьян Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
13. Лилль Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Труа Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
16. Бордо Заявка 12 2 6 4 16 - 24 12
17. Реймс Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
18. Метц Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
19. Брест 0:0 Заявка 12 0 7 5 12 - 20 7
20. Сент-Этьен Заявка 12 0 6 6 12 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
4. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
5. Страсбург Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
6. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
7. Лорьян Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
8. Ницца Заявка 6 3 3 0 13 - 6 11
9. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Марсель Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
11. Лилль Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
12. Монако 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
16. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
17. Реймс Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
18. Брест 0:0 Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
19. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
5. Монако 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
6. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7. Труа Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Реймс Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
9. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
11. Нант Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
13. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
14. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Страсбург Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Метц Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
17. Лорьян Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
18. Брест 0:0 Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
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  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Бордо: 52%, Реймс: 48%.
  • 97'
    Тактическая замена. Элис Альберт уходит с поля и его заменяет Кватенг Энок
  • 96'
    Контроль мяча: Бордо: 52%, Реймс: 48%.
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О О Л - Бриан Джимми из команды Бордо забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Предраг Райкович прыгнул не в ту сторону.
  • Фол, нарушение
    95'
    ПЕНАЛЬТИ! - Фас Ваут играет рукой в штрафной! Фас Ваут вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 94'
    После проверки VAR судья изменил решение - Бордо пробьет пенальти!
  • 93'
    Калу Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 93'
    Секу Мара из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 93'
    Пембеле Тимоте имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 92'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Локо Банзузи из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 91'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 91'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Коффи Н'Дри Филиппе из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Грегерсен Стиан
  • 90'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Бордо: 52%, Реймс: 48%.
  • 89'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 89'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 89'
    Реймс контролирует мяч.
  • 88'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 87'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 87'
    Шанс! Элис Альберт из команды Бордо пробил головой, но мимо
  • Угловой
    87'
    Калу Самуэль из команды Бордо подал угловой справа.
  • 87'
    Предраг Райкович отбил мяч на угловой после удара Секу Мара из штрафной площади.
  • 87'
    Конан Гислен ошибается в защите.
  • 87'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    86'
    Судья сигнализирует, что Коффи Н'Дри Филиппе из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Медиуб Абдель
  • 86'
    Тактическая замена. Натанаэль Мбуку уходит с поля и его заменяет Лопи Дион
  • 86'
    Тактическая замена. Туре Эль Билал уходит с поля и его заменяет Коффи Н'Дри Филиппе
  • Офсайд
    85'
    Элис Альберт из команды Бордо в офсайде
  • 85'
    Адли Ясин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 85'
    Контроль мяча: Бордо: 52%, Реймс: 48%.
  • Желтая карточка
    84'
    Илан Кеббал - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    84'
    Илан Кеббал из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Пембеле Тимоте.
  • 84'
    Бордо начинает контратаку
  • 84'
    Реймс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    83'
    Судья сигнализирует, что Пембеле Тимоте из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Илан Кеббал
  • 83'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 83'
    Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    83'
    Калу Самуэль из команды Бордо подал угловой справа.
  • 82'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 82'
    Натанаэль Мбуку оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 82'
    Отличные скиллы показывает Натанаэль Мбуку, обводя своих соперников
  • 82'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Желтая карточка
    81'
    Адли Ясин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    81'
    Судья сигнализирует, что Адли Ясин из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Илан Кеббал
  • 81'
    Реймс контролирует мяч.
  • 81'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 80'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 79'
    Контроль мяча: Бордо: 53%, Реймс: 47%.
  • 78'
    Калу Самуэль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    78'
    Г О О О О Л - Бриан Джимми забивает с правой ноги!
  • 78'
    Калу Самуэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    77'
    Фас Ваут получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    77'
    Судья сигнализирует, что Фас Ваут из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Пембеле Тимоте
  • 77'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 77'
    Матч возобновлен
  • 77'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 76'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 76'
    Калу Самуэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 75'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 75'
    Элис Альберт из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 75'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 75'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Контроль мяча: Бордо: 53%, Реймс: 47%.
  • 73'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 73'
    Бриан Джимми из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 73'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    73'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой слева.
  • Описание гола
    73'
    Г О О О О Л - Адли Ясин забивает ударом с правой ноги!
  • 73'
    Предраг Райкович отбил мяч на угловой после удара Калу Самуэль из штрафной площади.
  • 73'
    Отличные скиллы показывает Калу Самуэль, обводя своих соперников
  • 72'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 72'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 72'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 71'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 71'
    Адли Ясин из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 71'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 71'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: Бордо: 53%, Реймс: 47%.
  • Фол, нарушение
    70'
    Локо Банзузи из команды Реймс толкнул локтем оппонента. Это Мангаш Рикарду заработал фол
  • 69'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 69'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Реймс контролирует мяч.
  • 68'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 68'
    Конан Гислен из команды Реймс четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 68'
    Том Лаку из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Бордо контролирует мяч.
  • 67'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • 67'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает передачу одноклубнику.
  • 67'
    Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 66'
    Тактическая замена. Франсержио Родригес уходит с поля и его заменяет Бриан Джимми
  • Фол, нарушение
    66'
    Судья сигнализирует, что Пембеле Тимоте из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Илан Кеббал
  • 65'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 65'
    Контроль мяча: Бордо: 54%, Реймс: 46%.
  • 65'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 65'
    Том Лаку из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 65'
    Калу Самуэль из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 64'
    Бордо контролирует мяч.
  • 63'
    Туре Эль Билал сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    63'
    Г О О О О Л - Локо Банзузи первый на мяче и посылает его в ворота левой ногой!
  • 63'
    Туре Эль Билал из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 63'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 63'
    Реймс контролирует мяч.
  • 62'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 62'
    Реймс контролирует мяч.
  • 61'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: Бордо: 56%, Реймс: 44%.
  • 60'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 59'
    Матч возобновлен
  • 59'
    Тактическая замена. Флипс Алексис уходит с поля и его заменяет Локо Банзузи
  • 59'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 59'
    Экитик Юго получил травму и заменен. Илан Кеббал выходит на поле.
  • 58'
    Тактическая замена. Кассама Морету уходит с поля и его заменяет Сиссоко Самбу
  • 58'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 57'
    Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    57'
    Флипс Алексис из команды Реймс подал угловой слева.
  • 57'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 57'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 56'
    Реймс контролирует мяч.
  • 55'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: Бордо: 56%, Реймс: 44%.
  • 55'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 54'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Желтая карточка
    54'
    Франсержио Родригес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    54'
    Медиуб Абдель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Франсержио Родригес из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Экитик Юго
  • 53'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 52'
    Бордо контролирует мяч.
  • 52'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • Угловой
    51'
    Адли Ясин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 51'
    Флипс Алексис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    51'
    Калу Самуэль из команды Бордо подал угловой справа.
  • 50'
    Контроль мяча: Бордо: 57%, Реймс: 43%.
  • 50'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 50'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 50'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 49'
    Шанс! Секу Мара из команды Бордо пробил головой, но мимо
  • Угловой
    49'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой слева.
  • 49'
    Райкович Предраг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 49'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 48'
    Калу Самуэль пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем
  • 48'
    Бордо контролирует мяч.
  • 48'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 48'
    Реймс контролирует мяч.
  • 47'
    Бордо контролирует мяч.
  • 47'
    Реймс контролирует мяч.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 47'
    Секу Мара оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 46'
    Адли Ясин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Матусива Азор из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Том Лаку
  • 46'
    Тактическая замена. Уден Реми уходит с поля и его заменяет Калу Самуэль
  • 46'
    Тактическая замена. Косельни Лоран уходит с поля и его заменяет Медиуб Абдель
  • 46'
    Тактическая замена. Дилросун Джавайро уходит с поля и его заменяет Секу Мара
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Бордо: 56%, Реймс: 44%.
  • 48'
    Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Бордо контролирует мяч.
  • 47'
    Реймс контролирует мяч.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 46'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Флипс Алексис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 44'
    Костиль Бенуа ошибается в защите.
  • 44'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Бордо контролирует мяч.
  • 44'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 43'
    Бордо контролирует мяч.
  • 43'
    Реймс контролирует мяч.
  • 42'
    Реймс контролирует мяч.
  • 42'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 41'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 41'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 41'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 41'
    Бордо контролирует мяч.
  • 40'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Бордо: 54%, Реймс: 46%.
  • 40'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • Описание гола
    38'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 37'
    Туре Эль Билал из команды Реймс делает передачу одноклубнику.
  • 37'
    Туре Эль Билал сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О О Л - Экитик Юго из команды Реймс легко посылает мяч в пустые ворота правой! Экитик Юго легко с этим справился!
  • 36'
    Флипс Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Мангаш Рикарду из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Натанаэль Мбуку
  • 36'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 36'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • Угловой
    35'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой слева.
  • 35'
    Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 35'
    Дилросун Джавайро нанес удар, мяч был парирован, но Предраг Райкович не удержал его в руках.
  • 35'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 35'
    Контроль мяча: Бордо: 55%, Реймс: 45%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 34'
    Натанаэль Мбуку не смог попасть в створ ударом издали
  • 34'
    Экитик Юго нанес удар, мяч был парирован, но Бенуа Костиль не удержал его в руках.
  • 34'
    Натанаэль Мбуку из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 34'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 33'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Реймс контролирует мяч.
  • 32'
    Бордо контролирует мяч.
  • 31'
    Туре Эль Билал нанес удар, мяч был парирован, но Бенуа Костиль не удержал его в руках.
  • 31'
    Флипс Алексис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 31'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 31'
    Костиль Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    31'
    Флипс Алексис из команды Реймс подал угловой слева.
  • 30'
    Адли Ясин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 30'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 29'
    Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе
  • 29'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Плохо сыграл Райкович Предраг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    29'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой слева.
  • 28'
    Мангаш Рикарду из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 28'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 28'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Туре Эль Билал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Франсержио Родригес
  • 27'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 27'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 27'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 26'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 25'
    Реймс контролирует мяч.
  • 25'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • 25'
    Франсержио Родригес не смог попасть в створ ударом издали
  • 25'
    Контроль мяча: Бордо: 58%, Реймс: 42%.
  • 25'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 25'
    Адли Ясин из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 24'
    Флипс Алексис из команды Реймс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 24'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 24'
    Реймс контролирует мяч.
  • 24'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Бордо контролирует мяч.
  • 23'
    Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Адли Ясин из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 23'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 23'
    Бордо контролирует мяч.
  • 22'
    Бордо контролирует мяч.
  • 22'
    Хорошую попытку сделал Натанаэль Мбуку. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 22'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 22'
    Бордо контролирует мяч.
  • 22'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    21'
    Экитик Юго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 20'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 20'
    Экитик Юго нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 20'
    Реймс контролирует мяч.
  • 20'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 19'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    19'
    Фас Ваут из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Элис Альберт.
  • 19'
    Контроль мяча: Бордо: 55%, Реймс: 45%.
  • 19'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Мангаш Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 18'
    Реймс контролирует мяч.
  • 18'
    Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо подал угловой справа.
  • 17'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 17'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 17'
    Туре Эль Билал нанес удар головой, но Бенуа Костиль спокойно отбил мяч.
  • 17'
    Кассама Морету из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 16'
    Реймс контролирует мяч.
  • 16'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Бордо: 50%, Реймс: 50%.
  • 15'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 14'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 14'
    Бордо контролирует мяч.
  • 13'
    Контроль мяча: Бордо: 54%, Реймс: 46%.
  • 13'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Дукуре Фоде из команды Реймс навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 13'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 12'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Адли Ясин из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Мангаш Рикарду нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 11'
    Франсержио Родригес не смог попасть в створ ударом издали
  • Угловой
    11'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой слева.
  • Угловой
    11'
    Франсержио Родригес из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
  • 11'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    10'
    Флипс Алексис наказан за толчок Косельни Лоран
  • 10'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Реймс выполняет удар от ворот.
  • Угловой
    8'
    Франсержио Родригес из команды Бордо подал угловой слева.
  • 8'
    Фас Ваут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    Дилросун Джавайро из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Дилросун Джавайро мяч отрикошетил от ворот
  • Угловой
    8'
    Франсержио Родригес из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
  • 7'
    Уден Реми из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Контроль мяча: Бордо: 45%, Реймс: 55%.
  • 7'
    Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 6'
    Натанаэль Мбуку пробует нанести удар издали, но Бенуа Костиль держит все под контролем
  • 6'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Бордо контролирует мяч.
  • 4'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 4'
    Бордо контролирует мяч.
  • 3'
    Бордо контролирует мяч.
  • 3'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 3'
    Реймс контролирует мяч.
  • 3'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 3'
    Реймс контролирует мяч.
  • 1'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Бордо 56.7% (76)
X 37.3% (50)
Реймс 6% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Бордо 3:2 Реймс онлайн


Прогнозы на матч Бордо 3:2 Реймс

Исход игры
Бордо
56.7% (76)
Ничья
37.3% (50)
Реймс
6% (8)
Тотал 2.5
Больше
24.81% (32)
Меньше
75.19% (97)
Обе команды забьют
Да
62.02% (80)
Нет
37.98% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.8% (48)
1:0 Бордо
23.9% (32)
2:1 Бордо
20.1% (27)
2:0 Бордо
9% (12)
0:1 Реймс
2.2% (3)
1:2 Реймс
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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