Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Г О О О О О Л - Бриан Джимми из команды Бордо забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Предраг Райкович прыгнул не в ту сторону.

94' После проверки VAR судья изменил решение - Бордо пробьет пенальти!

93' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

93' Секу Мара из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

93' Пембеле Тимоте имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

92' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Локо Банзузи из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

91' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Реймс

88' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Реймс выполняет удар от ворот.

87' Предраг Райкович отбил мяч на угловой после удара Секу Мара из штрафной площади.

87' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Тактическая замена. Натанаэль Мбуку уходит с поля и его заменяет Лопи Дион

85' Адли Ясин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Илан Кеббал - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

83' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Натанаэль Мбуку оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Отличные скиллы показывает Натанаэль Мбуку, обводя своих соперников

82' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Адли Ясин получил желтую карточку от судьи

81' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Г О О О О Л - Бриан Джимми забивает с правой ноги!

78' Калу Самуэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Фас Ваут получил желтую карточку от судьи

77' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Матч возобновлен

77' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

76' Удар от ворот произведет Реймс

76' Калу Самуэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Г О О О О Л - Адли Ясин забивает ударом с правой ноги!

73' Предраг Райкович отбил мяч на угловой после удара Калу Самуэль из штрафной площади.

73' Отличные скиллы показывает Калу Самуэль , обводя своих соперников

72' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

68' Том Лаку из команды Бордо отправил кросс в штрафную...

67' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

67' Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает передачу одноклубнику.

67' Илан Кеббал из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

65' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

65' Том Лаку из команды Бордо отправил кросс в штрафную...

65' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Г О О О О Л - Локо Банзузи первый на мяче и посылает его в ворота левой ногой!

63' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Матч возобновлен

59' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Экитик Юго получил травму и заменен. Илан Кеббал выходит на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Костиль Бенуа взял и забрал мяч на выходе

57' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Франсержио Родригес получил желтую карточку от судьи

54' Медиуб Абдель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

53' Реймс выполняет удар от ворот.

52' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Реймс выполняет удар от ворот.

51' Адли Ясин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Флипс Алексис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Реймс выполняет удар от ворот.

49' Шанс! Секу Мара из команды Бордо пробил головой, но мимо

49' Райкович Предраг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Бордо идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Калу Самуэль пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

48' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Реймс

47' Секу Мара оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Адли Ясин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Тактическая замена. Дилросун Джавайро уходит с поля и его заменяет Секу Мара