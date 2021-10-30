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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
1:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Ланс
0'
10' Желтая карточка
Пакета Лукас
1:0
25' Пенальти
Экамби Карл Токо
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Клаусс Жонатан
36'
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
27
Боатенг
Жером
5
Денайер
Джейсон
3
Эмерсон
Палмиери
39
Гимараэс
Бруно
25
Какере
Максанс
29
Шакири
Джердан
8
Ауа
Уссем
7
Экамби
Карл
Токо
10
Пакета
Лукас
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
7
Сотока
Флориан
15
Мюинга
Арно
22
Саид
Уэсли
Лион
4-2-3-1
Ланс
3-4-3

Ход матча

10'
Пакета Лукас
 
25'
Экамби Карл Токо
1:0
33'
 
Клаусс Жонатан

Владение мячом

История личных встреч

Лион
Ланс

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
0:2
К
2:3
Л1
0:1
К
1:2
Л1
3:0
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:2
ТМС
2:2
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 4 0.33
Дембеле Мусса II 4 (1) 0.33
Экамби Карл Токо 3 (1) 0.25
Ауа Уссем 2 0.17
Денайер Джейсон 2 0.17
Шакири Джердан 1 0.08
Слимани Ислам 1 0.08
Эмерсон Палмиери 1 0.08
Гимараэс Бруно 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франковски Пшемыслав 3 0.25
Саид Уэсли 3 0.25
Фофана Секо 3 0.25
Ганаго Игнатиус 3 0.25
Сотока Флориан 2 (2) 0.17
Мюинга Арно 2 (1) 0.17
Клаусс Жонатан 1 0.08
Банза Симон 1 0.08
Какута Гаэль 1 0.08
Медина Факундо 1 0.08
Дукуре Шейк 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопеш Антони 1 1
Да Сильва Дамьен 1 1
Корне Максвелл 1 1
Дюбуа Лео 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Пакета Лукас 2 0
Диоманде Синали 2 0
Эмерсон Палмиери 0 1
Кадевере Тино 0 1
Боатенг Жером 1 0
Слимани Ислам 1 0
Фильо Марсело 1 0
Денайер Джейсон 1 0
Какере Максанс 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 2 1
Лека Жан-Луи 3 0
Медина Факундо 3 0
Дукуре Шейк 1 1
Саид Уэсли 2 0
Сотока Флориан 2 0
Какута Гаэль 1 0
Жан Корентен 1 0
Фофана Секо 1 0
Гради Жонатан 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Вух Кристофер 1 0
Мюинга Арно 1 0
Ганаго Игнатиус 1 0
Кошта Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
3
21%
1
11%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
50%
3
27%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

8
5
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
6
75%
0
0%
76-90

Забито

20
20
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
3
15%
2
10%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
4
20%
5
25%
31-45
4
20%
2
10%
46-60
5
25%
3
15%
61-75
3
15%
5
25%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
2
14%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
9
64%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1
Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Лион - Вильфранш 2:0 Лион - Бур-Перонна 5:1
Ланс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3
Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Ланс - Стандард 1:1 Ланс - Монако 0:0 Бордо - Ланс 3:0 Ланс - Лилль 0:3 ПСЖ - Ланс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 1 1 26 - 11 31
2. Ланс 0:1 Заявка 12 6 3 3 20 - 13 21
3. Ницца Заявка 11 6 3 2 22 - 8 20
4. Марсель Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
5. Лион 1:0 Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
6. Ренн Заявка 11 5 3 3 16 - 9 18
7. Нант Заявка 11 5 2 4 16 - 12 17
8. Монако Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
9. Анже Заявка 11 4 5 2 17 - 13 17
10. Лорьян Заявка 11 3 6 2 12 - 14 15
11. Лилль Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
12. Страсбург Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
13. Монпелье Заявка 11 3 4 4 18 - 19 13
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Труа Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16. Реймс Заявка 11 2 5 4 12 - 14 11
17. Бордо Заявка 11 1 6 4 13 - 22 9
18. Метц Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
19. Брест Заявка 11 0 6 5 12 - 20 6
20. Сент-Этьен Заявка 12 0 6 6 12 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Лион 1:0 Заявка 7 4 3 0 14 - 7 15
3. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
4. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
5. Ницца Заявка 6 3 3 0 13 - 6 11
6. Марсель Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
7. Монпелье Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
8. Лорьян Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
9. Ланс 0:1 Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
11. Лилль Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
12. Страсбург Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
13. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
14. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16. Реймс Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
18. Бордо Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Ланс 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7. Труа Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Реймс Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
9. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
10. Ренн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
12. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
13. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
14. Лион 1:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Страсбург Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Метц Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
17. Лорьян Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
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  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 36'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Боатенг Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Саид Уэсли из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 35'
    Контроль мяча: Лион: 63%, Ланс: 37%.
  • 34'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 34'
    Боатенг Жером из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • Офсайд
    34'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс в офсайде
  • 34'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Ланс отменен из-за положения "вне игры".
  • Описание гола
    34'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О О Л! Ланс забивает! Клаусс Жонатан отличился.
  • 33'
    Сотока Флориан из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 33'
    Франковски Пшемыслав нанес удар, мяч был парирован, но Антони Лопеш не удержал его в руках.
  • 32'
    Саид Уэсли из команды Ланс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 31'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 31'
    Дансо Кевин из команды Ланс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    31'
    Сотока Флориан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 31'
    Денайер Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 31'
    Саид Уэсли из команды Ланс делает заброс на партнера по команде.
  • Фол, нарушение
    30'
    Шакири Джердан задерживает мяч рукой
  • 30'
    Контроль мяча: Лион: 65%, Ланс: 35%.
  • 29'
    Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе
  • 29'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Пакета Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Травма, повреждение
    29'
    Пакета Лукас возвращается на поле.
  • 29'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    28'
    Ох, нехорошо это выглядит. Пакета Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    27'
    Пакета Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Фофана Секо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Пакета Лукас
  • 26'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Боатенг Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Ланс контролирует мяч.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О О Л - Экамби Карл Токо из команды Лион забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Жан-Луи Лека прыгнул не в ту сторону.
  • 25'
    Контроль мяча: Лион: 66%, Ланс: 34%.
  • Травма, повреждение
    24'
    Гимараэс Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    23'
    ПЕНАЛЬТИ - Медина Факундо из команды Ланс привез своей команде пенальти за опасную игру против Гимараэс Бруно.
  • 23'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Гимараэс Бруно и Пакета Лукас из команды Лион.
  • 23'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Ланс контролирует мяч.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 20'
    Контроль мяча: Лион: 65%, Ланс: 35%.
  • 20'
    Пакета Лукас из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 20'
    Шакири Джердан из команды Лион делает заброс на партнера по команде.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Дансо Кевин из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Пакета Лукас
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Дюбуа Лео
  • 19'
    Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    18'
    Шакири Джердан из команды Лион подал угловой справа.
  • 18'
    Клаусс Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 18'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает пас партнеру.
  • 18'
    Дюбуа Лео из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 17'
    Лион контролирует мяч.
  • 16'
    Ланс выполняет удар от ворот.
  • 16'
    Пакета Лукас из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 16'
    Отличные скиллы показывает Пакета Лукас, обводя своих соперников
  • 16'
    Франковски Пшемыслав пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
  • 15'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Лион: 63%, Ланс: 37%.
  • 14'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 14'
    Сотока Флориан из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 14'
    Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
  • 14'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 13'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    So close! Удар головой нанес Саид Уэсли но мяч выбили с ленточки!
  • 12'
    Клаусс Жонатан нанес удар с лета, но мяч вынесли с линии ворот!
  • 12'
    Мюинга Арно из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 11'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    10'
    Пакета Лукас из команды Лион получает желтую после опасной игры.
  • Фол, нарушение
    10'
    Пакета Лукас из команды Лион опасно и грубо сыграл. Фофана Секо пострадал.
  • 10'
    Ланс начинает контратаку
  • 10'
    Контроль мяча: Лион: 60%, Ланс: 40%.
  • 9'
    Пакета Лукас из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 8'
    Лион контролирует мяч.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 7'
    Отличный пас сделал Гимараэс Бруно из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 6'
    Гимараэс Бруно из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 6'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Гимараэс Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    5'
    Сотока Флориан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 5'
    Контроль мяча: Лион: 72%, Ланс: 28%.
  • 5'
    Сотока Флориан из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 4'
    Ланс контролирует мяч.
  • 3'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Экамби Карл Токо из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 3'
    Боатенг Жером делает длинную передачу вперед
  • 3'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Гради Жонатан наказан за толчок Гимараэс Бруно
  • Офсайд
    1'
    Мюинга Арно из команды Ланс в офсайде
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ланс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Лион 81.3% (109)
X 11.2% (15)
Ланс 7.5% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Ланс
1.72
4.80
6.11
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Где смотреть матч Лион 1:0 Ланс онлайн


Прогнозы на матч Лион 1:0 Ланс

Исход игры
Лион
81.3% (109)
Ничья
11.2% (15)
Ланс
7.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (90)
Меньше
30.77% (40)
Обе команды забьют
Да
77.69% (101)
Нет
22.31% (29)
Популярный счёт
2:1 Лион
51.5% (69)
2:0 Лион
11.2% (15)
1:0 Лион
9.7% (13)
1:1 Ничья
8.2% (11)
3:1 Лион
6% (8)
1:2 Ланс
6% (8)
2:2 Ничья
3% (4)
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