Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

93' Эмерсон Палмиери выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Мендес Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Синали Диоманде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Давид Коста из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

88' Ох, нехорошо это выглядит. Гимараэс Бруно получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Гимараэс Бруно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Ланс выполняет удар от ворот.

84' Отличный пас сделал Синали Диоманде из команды Лион . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

84' Мало Густо из команды Лион разыграл угловой с правого угла.

84' Мало Густо из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.

84' Мало Густо из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...

82' Какута Гаэль из команды Ланс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

81' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Лион выполняет удар от ворот.

80' Эмерсон Палмиери из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

79' Синали Диоманде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

78' Дюбуа Лео получил травму и заменен. Мало Густо выходит на поле.

77' Тактическая замена. Боатенг Жером уходит с поля и его заменяет Синали Диоманде

76' Тактическая замена. Саид Уэсли уходит с поля и его заменяет Давид Коста

76' Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Какута Гаэль пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем

72' Лион выполняет удар от ворот.

72' Фофана Секо из команды Ланс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

72' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Фофана Секо из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

70' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Боатенг Жером предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' Франковски Пшемыслав нанес удар, мяч был парирован, но Антони Лопеш не удержал его в руках.

65' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Лека Жан-Луи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Гимараэс Бруно навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Г О О О О Л - Мюинга Арно забивает с правой ноги!

61' Медина Факундо разрезает оборону соперника отличным пасом

59' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Франковски Пшемыслав пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем

54' Ланс выполняет удар от ворот.

53' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Отличные скиллы показывает Саид Уэсли , обводя своих соперников

52' Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Франковски Пшемыслав из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Пакета Лукас из команды Лион делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

48' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Хорошую попытку сделал Саид Уэсли . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Какута Гаэль разрезает оборону соперника отличным пасом

48' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Лион выполняет удар от ворот.

47' Дукуре Шейк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Какута Гаэль нанес удар, мяч был парирован, но Антони Лопеш не удержал его в руках.