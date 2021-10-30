Франция: Лига 1 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Гроупама Арена
10' Желтая карточкаПакета Лукас
1:0
25' ПенальтиЭкамби Карл Токо
33' Undefined phrase: football_event_Клаусс Жонатан
38' Желтая карточкаСотока Флориан
2:0
41' ГолАуа Уссем
54' Желтая карточкаКлаусс Жонатан
2:1
61' ГолМюинга Арно
14
Дюбуа
Лео
10
Пакета
Лукас
16
Лека
Жан-Луи
28
Дукуре
Шейк
15
Мюинга
Арно
22
Саид
Уэсли
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
40 Боннви КейнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
-
19 Кейта ХабибПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
18 Шерки РайанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мюинга АрноНападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
-
27 Боли ШарльПолузащитник
-
25 Жан КорентенНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
Ход матча
10'
25'
1:0
33'
38'
41'
2:0
54'
61'
2:1
78'
Владение мячом
История личных встреч
Лион
Ланс
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакета Лукас
|4
|0.33
|Экамби Карл Токо
|4 (2)
|0.33
|Дембеле Мусса II
|4 (1)
|0.33
|Ауа Уссем
|3
|0.25
|Денайер Джейсон
|2
|0.17
|Шакири Джердан
|1
|0.08
|Слимани Ислам
|1
|0.08
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.08
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франковски Пшемыслав
|3
|0.25
|Саид Уэсли
|3
|0.25
|Фофана Секо
|3
|0.25
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.25
|Мюинга Арно
|3 (1)
|0.25
|Сотока Флориан
|2 (2)
|0.17
|Клаусс Жонатан
|1
|0.08
|Какута Гаэль
|1
|0.08
|Банза Симон
|1
|0.08
|Медина Факундо
|1
|0.08
|Дукуре Шейк
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопеш Антони
|1
|1
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|Пакета Лукас
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|1
|Кадевере Тино
|0
|1
|Боатенг Жером
|1
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Фильо Марсело
|1
|0
|Денайер Джейсон
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|2
|1
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|Сотока Флориан
|3
|0
|Медина Факундо
|3
|0
|Дукуре Шейк
|1
|1
|Саид Уэсли
|2
|0
|Какута Гаэль
|1
|0
|Жан Корентен
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Гради Жонатан
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Клаусс Жонатан
|1
|0
|Вух Кристофер
|1
|0
|Мюинга Арно
|1
|0
|Ганаго Игнатиус
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
3
19%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
4
25%
2
20%
61-75
3
19%
2
20%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
50%
3
27%
31-45
2
33%
1
9%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
8
5
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
6
75%
0
0%
76-90
Забито
22
21
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
3
14%
2
10%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
5
23%
5
24%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
5
23%
4
19%
61-75
3
14%
5
24%
76-90
Пропущено
15
13
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
2
13%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
9
60%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1
Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1 Лион - Труа 3:1 ПСЖ - Лион 2:1 Глазго Рейнджерс - Лион 0:2 Лион - Страсбург 3:1 Нант - Лион 0:1 Лион - Клермон 3:3 Анже - Лион 3:0 Лион - Брест 1:1 Порту - Лион 5:3 Лион - Спортинг Л 2:3 Вильярреал - Лион 2:2 Лион - Вольфсбург 4:1 Лион - Вильфранш 2:0 Лион - Бур-Перонна 5:1
Ланс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ланс - Метц 4:1 Монпелье - Ланс 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Марсель - Ланс 2:3
Ланс - Страсбург 0:1 Ланс - Лилль 1:0 Бордо - Ланс 2:3 Ланс - Лорьян 2:2 Монако - Ланс 0:2 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Удинезе 4:1 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Гавр 2:2 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Ланс - Стандард 1:1 Ланс - Монако 0:0 Бордо - Ланс 3:0 Ланс - Лилль 0:3 ПСЖ - Ланс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 11
|31
|2.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|3.
|Ницца
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 8
|20
|4.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|5.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|6.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|7.
|Нант
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 12
|17
|8.
|Монако
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|10.
|Лорьян
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 14
|15
|11.
|Лилль
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|12.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 16
|14
|13.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|18 - 19
|13
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|15.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 14
|11
|17.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 22
|9
|18.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|19.
|Брест
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|12 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Ренн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|4.
|Нант
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|5.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|11
|6.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|7.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|11.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|12.
|Страсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|13.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|15.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|19.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 2
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|5.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|10.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|12.
|Клермон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 16
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|14.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|19.
|Монпелье
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
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Прогнозы на матч Лион 2:1 Ланс
Исход игры
Лион
81.3% (109)
Ничья
11.2% (15)
Ланс
7.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
69.23% (90)
Меньше
30.77% (40)
Обе команды забьют
Да
77.69% (101)
Нет
22.31% (29)
Популярный счёт
2:1 Лион
51.5% (69)
2:0 Лион
11.2% (15)
1:0 Лион
9.7% (13)
1:1 Ничья
8.2% (11)
3:1 Лион
6% (8)
1:2 Ланс
6% (8)
2:2 Ничья
3% (4)
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