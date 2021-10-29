Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Второй тайм: 69'
Стадион: Парк де Пренс
5' Желтая карточкаМандава Рейнилду
0:1
31' ГолДэвид Джонатан
36' Желтая карточкаЙилмаз Бурак
57' Желтая карточкаСаншеш Ренату
63' Желтая карточкаЧелик Зеки
24
Керер
Тило
14
Бернат
Хуан
10
Неймар
8
Шека
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бернат ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Дагба КолинЗащитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
28 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
31'
0:1
36'
57'
63'
Владение мячом
История личных встреч
ПСЖ
Лилль
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
33 матча
54.5%
27.3%
18.2%
18 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
39.4%
51.5%
9.1%
13 побед 17 ничьих 3 победы
Второй тайм
39.4%
48.5%
12.1%
13 побед 16 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|0.5
|Эррера Андер
|3
|0.25
|Хакими Ашраф
|3
|0.25
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.25
|Икарди Мауро
|3
|0.25
|Дракслер Юлиан
|2
|0.17
|Ди Мария Анхель
|1
|0.08
|Неймар
|1 (1)
|0.08
|Сарабия Пабло
|1
|0.08
|Данилу Перейра
|1
|0.08
|Диалло Абду
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|8 (1)
|0.67
|Йилмаз Бурак
|3 (1)
|0.25
|Язиджи Юсуф
|1
|0.08
|Андре Бенжамин
|1
|0.08
|Иконе Жонатан
|1
|0.08
|Ботман Свен
|1
|0.08
|Фонте Жозе
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Лихаджи Исаак
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|3
|0
|Хакими Ашраф
|1
|1
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Кимпембе Преснел
|2
|0
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шека
|5
|0
|Мандава Рейнилду
|5
|0
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|Андре Бенжамин
|3
|0
|Язиджи Юсуф
|2
|0
|Челик Зеки
|2
|0
|Джало Тьягу
|2
|0
|Фонте Жозе
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
3
43%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
2
29%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
2
29%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
3
43%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
24
14
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
3
13%
0
0%
1-15
7
29%
29%
5
36%
16-30
2
8%
4
29%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
6
25%
3
21%
76-90
Пропущено
10
16
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
1
10%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
6
38%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
1
10%
4
25%
61-75
1
10%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0
ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Орлеан 1:0 Аугсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Шамбли 2:2 ПСЖ - Ле Ман 4:0
Лилль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0
Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Васланд-Беверен - Лилль 0:2 Анже - Лилль 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:1 Заявка
|12
|9
|1
|2
|24 - 11
|28
|2.
|Ланс
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 12
|21
|3.
|Ницца
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 8
|20
|4.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|5.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|6.
|Лилль
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 16
|18
|7.
|Нант
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 12
|17
|8.
|Монако
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|9.
|Анже
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|10.
|Лион
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|11.
|Лорьян
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 14
|15
|12.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 16
|14
|13.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|18 - 19
|13
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|15.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 14
|11
|17.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 22
|9
|18.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 26
|6
|19.
|Брест
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|11 - 25
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:1 Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|Ренн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|4.
|Нант
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|5.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|6.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|7.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|8.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|11.
|Лилль
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|12.
|Страсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|13.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|15.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|19.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|20.
|Метц
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 2
|9
|4.
|Лилль
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|5.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|11.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|13.
|Клермон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 16
|5
|14.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|16.
|Лорьян
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|17.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|19.
|Монпелье
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
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Прогнозы на матч ПСЖ 0:1 Лилль
Исход игры
ПСЖ
92.7% (153)
Ничья
4.2% (7)
Лилль
3% (5)
Тотал 2.5
Больше
49.24% (65)
Меньше
50.76% (67)
Обе команды забьют
Да
49.24% (65)
Нет
50.76% (67)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
35.2% (58)
2:1 ПСЖ
26.7% (44)
3:1 ПСЖ
10.3% (17)
1:0 ПСЖ
4.2% (7)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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