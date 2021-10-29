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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
0:1
Второй тайм: 69'

Стадион:
Лилль
0'
5' Желтая карточка
Мандава Рейнилду
0:1
31' Гол
Дэвид Джонатан
36' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
57' Желтая карточка
Саншеш Ренату
63' Желтая карточка
Челик Зеки
69'
50
Доннарумма
Джанлуиджи
24
Керер
Тило
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
14
Бернат
Хуан
27
Гуэйе
Идрисса
15
Данилу
Перейра
18
Вейналдум
Джорджиньо
11
Ди
Мария
Анхель
30
Месси
Лионель
10
Неймар
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
28
Мандава
Рейнилду
10
Иконе
Жонатан
8
Шека
18
Саншеш
Ренату
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
ПСЖ
4-3-3
Лилль
4-4-2

История личных встреч

ПСЖ
Лилль

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

33 матча

54.5%
27.3%
18.2%
18 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

39.4%
51.5%
9.1%
13 побед 17 ничьих 3 победы

Второй тайм

39.4%
48.5%
12.1%
13 побед 16 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:0
Л1
0:1
К
3:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
5:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
3:1
Л1
2:1
КЛ
3:1
Л1
0:1
КЛ
2:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
6:1
КЛ
0:1
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:2
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 6 (1) 0.5
Эррера Андер 3 0.25
Хакими Ашраф 3 0.25
Гуэйе Идрисса 3 0.25
Икарди Мауро 3 0.25
Дракслер Юлиан 2 0.17
Ди Мария Анхель 1 0.08
Неймар 1 (1) 0.08
Сарабия Пабло 1 0.08
Данилу Перейра 1 0.08
Диалло Абду 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 8 (1) 0.67
Йилмаз Бурак 3 (1) 0.25
Язиджи Юсуф 1 0.08
Андре Бенжамин 1 0.08
Иконе Жонатан 1 0.08
Ботман Свен 1 0.08
Фонте Жозе 0 0
Веа Тимоти 0 0
Лихаджи Исаак 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 3 0
Хакими Ашраф 1 1
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Кимпембе Преснел 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Ди Мария Анхель 1 0
Неймар 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Данилу Перейра 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шека 5 0
Мандава Рейнилду 5 0
Йилмаз Бурак 4 0
Андре Бенжамин 3 0
Язиджи Юсуф 2 0
Челик Зеки 2 0
Джало Тьягу 2 0
Фонте Жозе 1 0
Грбич Иво 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Ботман Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
3
43%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
2
29%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
2
29%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
3
43%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

24
14
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
3
13%
0
0%
1-15
7
29%
29%
5
36%
16-30
2
8%
4
29%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
6
25%
3
21%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
1
10%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
6
38%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
1
10%
4
25%
61-75
1
10%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0
ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Орлеан 1:0 Аугсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Шамбли 2:2 ПСЖ - Ле Ман 4:0
Лилль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0
Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Васланд-Беверен - Лилль 0:2 Анже - Лилль 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:1 Заявка 12 9 1 2 24 - 11 28
2. Ланс Заявка 11 6 3 2 20 - 12 21
3. Ницца Заявка 11 6 3 2 22 - 8 20
4. Марсель Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
5. Ренн Заявка 11 5 3 3 16 - 9 18
6. Лилль 1:0 Заявка 12 5 3 4 15 - 16 18
7. Нант Заявка 11 5 2 4 16 - 12 17
8. Монако Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
9. Анже Заявка 11 4 5 2 17 - 13 17
10. Лион Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
11. Лорьян Заявка 11 3 6 2 12 - 14 15
12. Страсбург Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
13. Монпелье Заявка 11 3 4 4 18 - 19 13
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Труа Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16. Реймс Заявка 11 2 5 4 12 - 14 11
17. Бордо Заявка 11 1 6 4 13 - 22 9
18. Метц Заявка 11 1 3 7 12 - 26 6
19. Брест Заявка 11 0 6 5 12 - 20 6
20. Сент-Этьен Заявка 11 0 5 6 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:1 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
2. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
3. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
4. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
5. Марсель Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
6. Монпелье Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
7. Лорьян Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
8. Ницца Заявка 6 3 3 0 13 - 6 11
9. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
11. Лилль 1:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
12. Страсбург Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
13. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
14. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16. Реймс Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
18. Бордо Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
20. Метц Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:1 Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Ланс Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Лилль 1:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
5. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
6. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
7. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
8. Труа Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9. Реймс Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
10. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
11. Ренн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
13. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
14. Страсбург Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Метц Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
16. Лорьян Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
17. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
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  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    71'
    Рейнилду прошёл по левому флангу до центра поля и упал, взяв мяч в руки - арбитр назначил штрафной в пользу "ПСЖ". 
  • Угловой
    70'
    И снова корнер в исполнении хозяев завершился неточным ударом - Маркиньос завершал, отправив мяч гораздо выше цели. 
  • Опасный момент
    69'
    Неймар врывается в штрафную площадку и стреляет - мяч рикошетом от защитника "Лилля" уходит на угловой. 
  • 68'
    Жонатан Иконе получил мяч на правом фланге, сместился в центр и выполнил передачу в штрафную площадь, но хозяева перехватили. 
  • Угловой
    67'
    Неймар исполняет корнер на левом фланге - Данилу выигрывает воздух и пробивает выше перекладины. 
  • Замена
    66'
    Двойная замена в составе "ПСЖ". Вместо Керера и Берната выходят Дагба и Мендеш. 
  • Фол, нарушение
    65'
    "ПСЖ" исполнил стандарт, но ничего опасного не придумал - арбитр зафиксировал нападение на вратаря. 
  • Желтая карточка
    64'
    Зеки Челик нарушает правила, останавливая Неймара при помощи подката - жёлтая карточка показана. 
  • 63'
    Продолжают парижане выполнять серию коротких передач, которые не становятся проблемой для компактно располагающихся игроков "Лилля". 
  • Фол, нарушение
    62'
    Хозяева нарушают правила на правом фланге. Бурак Йилмаз оказался на газоне. 
  • Угловой
    60'
    Ди Мария выполняет подачу с углового с левого фланга - Кимпембе выигрывает позицию и пробивает гораздо выше цели. 
  • 59'
    Идрисса Гуэйе пробивает по воротам с дальней дистанции и попадает в соперника. Затем стреляет ещё раз и снова заблокировано. 
  • Опасный момент
    58'
    Контратака "Лилля" завершается ударом Джонатана Дэвида с центра штрафной площадки, после которого круглый пролетает выше цели. 
  • 57'
    Зеки Челик останавливает Хуана Берната на правом фланге, не позволяя выполнить подачу в штрафную площадку. 
  • Опасный момент
    56'
    Неймар принял мяч в штрафной площадке и пробил по воротам - Грбич грамотно занял позицию и игровой снаряд отразил. 
  • 55'
    Хозяева переходят центр поля и замедляются, не имея вариантов для обострения наступления. 
  • 54'
    Бурак Йилмаз выполняет проникающую передачу в штрафную площадку на Джонатана Дэвида, который не понял замысел партнёра и рывок не совершил. 
  • Судья
    52'
    Ди Мария ворвался в штрафную площадку с правого фланга и упал после борьбы с Рейнилду, но судья фола не заметил. 
  • 51'
    Ди Мария выполняет подачу в центр штрафной площадки с левого фланга и партнёров не находит. 
  • 50'
    Неймар пустился в дриблинг на левом фланге и не сумел добраться до штрафной площадки. Потом сместился в центр и мяч потерял. 
  • Опасный момент
    49'
    Дэвид врывается в штрафную площадку и пробивает по воротам - Доннарумма спасает, потом Джонатан простреливает в центр вратарской на Йилмаза, который бьёт в касание и не попадает в створ. 
  • 48'
    С высокого прессинга начинают хозяева, но футболисты "Лилля" пока справляются, выполняя короткие и средние передачи. 
  • Замена
    47'
    В перерыве произошла замена в составе "ПСЖ". Вместо Месси вышел Икарди. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Время второго тайма на "Парк де Пренс". 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток арбитра, завершая первый тайм, в котором со счётом 1-0 выигрывает "Лилль". 
  • 45'
    Лионель Месси берётся за исполнение штрафного удара - отправляет мяч в левый верхний угол и в створ не попадает. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Фонте нарушает правила перед своей штрафной площадкой, роняя на газон Неймара. Перспективный стандарт для "ПСЖ". 
  • Офсайд
    44'
    Гости перехватили мяч перед чужой штрафной площадкой, а потом выполнили обостряющую передачу, которая нашла забравшегося в офсайд Йилмаза. 
  • 43'
    Шека выполняет подачу, отправляя мяч во вратарскую, где расторопнее всех оказывается Маркиньос, играя на отбой. 
  • Угловой
    42'
    Иконе подбирает мяч перед штрафной площадкой и пробивает по воротам - мяч рикошетом от защитника "ПСЖ" уходит на корнер. 
  • Опасный момент
    41'
    ОПАСНО! Анхель Ди Мария врывается в штрафную площадку правым краем, сближается с вратарской и пробивает в дальний угол, но не попадает. 
  • 40'
    Бамба выполнил передачу верхом на Дэвида, который не сумел добраться до мяча, так как на перехвате сыграл Доннарумма. 
  • 39'
    По-прежнему без опасных моментов "ПСЖ". До штрафной площадки добирается, а потом следует потеря мяча. 
  • 38'
    Доннарумма получает мяч и попадает под прессинг, но вовремя расстаётся с игровым снарядом, выполняя передачу на правый фланг. 
  • Желтая карточка
    36'
    Арбитр пользуется возникшей паузой и показывает Бураку Йилмазу отложенную жёлтую карточку. Шека продолжает получать медицинскую помощь. 
  • Травма, повреждение
    35'
    Вейналдум выбивает мяч за боковую линию, так как на газоне оказывается Шека и пока не может самостоятельно подняться. 
  • 34'
    Неймар врывается в штрафную площадку левым краем, выдерживает паузу и выполняет прострел - попадает в соперника. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Гости после забитого гола сразу же включаются в прессинг и нарушают правила на правом фланге, сбивая Кимпембе. 
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ДЭВИД!!! Йилмаз врывается в штрафную площадку, добирается до лицевой линии и простреливает с левого края - Дэвид бьёт в касание, отправляя мяч в сетку. 
  • 31'
    Месси открывается под передачу Ди Марии на левом крае штрафной площадки и пробивает по воротам - не попадает в створ. 
  • 30'
    "Лилль" перехватил мяч в центре поля и попытался провести быструю атаку - не вышло, зато удалось сохранить игровой снаряд. 
  • 29'
    Парижане владеют мячом на своей половине поля и ищут пути продвижения к воротам соперника. Пока без моментов действуют хозяева. 
  • Офсайд
    27'
    Бурак Йилмаз рано совершил рывок, в результате чего оказался в положении "вне игры" после передачи из глубины поля. 
  • 26'
    Месси получает мяч в штрафной площадке и тут же его теряет. Ренату Саншеш успешно играет в отборе. 
  • Угловой
    25'
    Хозяева разыграли угловой на левом фланге, а вот выполнить подачу не смогли, столкнувшись с сопротивлением двоих соперников. 
  • 24'
    Анхель Ди Мария наносит удар из-за пределов штрафной площадки в левый угол - Иво Грбич действует надёжно, забирая мяч в прыжке. 
  • 22'
    Джонатан Дэвид успешно сыграл в обороне в своей штрафной площадке, отобрав мяч у Лионеля Месси. 
  • 21'
    Бернат перехватывает мяч в центре поля, а развивать атаку не решается, выполняя передачу назад. 
  • Офсайд
    20'
    Рейнилду ворвался в штрафную площадку с левого фланга и выполнил передачу на Бамба, который оказался в офсайде. 
  • 19'
    Ренату Саншеш выполняет передачу на левый фланг и ошибается - за боковую линию отправляется игровой снаряд. 
  • 18'
    Месси перехватывает мяч на чужой половине поля, добирается до штрафной площадки и катит на Неймара - слишком сильно и круглый у Грбича. 
  • 17'
    Ответную атаку провели парижане, но обошлись без остроты - Неймар выполнил подачу на Ди Марию, которую перехватил Грбич. 
  • 16'
    Доннарумма выполнил передачу на левый фланг на Берната, но Хуан не сумел справиться с приёмом, выпустив игровой снаряд в аут. 
  • Опасный момент
    15'
    Жонатан Иконе откликается на передачу с правого фланга и пробивает в касание из центра штрафной площадки, отправляя мяч рядом с правой штангой. 
  • 14'
    Гости разыгрывают корнер, потом из-за штрафной пробивает Шека и мяч до ворот не доводит, попадая в одного из соперников. 
  • Угловой
    13'
    "Лилль" получает право на угловой, на левом фланге активно действовал Рейнилду, подключившись к атаке. 
  • 12'
    Ренату Саншеш разгоняет атаку через центральную зону, добирается до штрафной площадки и выполняет неточную передачу. 
  • 11'
    Вейналдум получил мяч на левом крае штрафной площадки, а вот нанести удар по воротам не сумел, на левый фланг сместился. 
  • 10'
    "Лилль" перехватывает мяч и устанавливает над ним контроль, но пока лишь на своей половине поля. 
  • 8'
    Неймар ворвался в штрафную площадку с правого фланга, обыграв Рейнилду, а вот справиться ещё и с Йилмазом не сумел. 
  • 7'
    Защитники "Лилля" останавливают атаку "ПСЖ" правым флангом, перехватывая мяч после передачи Ди Марии на Месси в центр штрафной площади. 
  • Желтая карточка
    6'
    А теперь и Рейнилду фолит в центральном круге, выбивая мяч из-под ног Ди Марии - жёлтая карточка тут же появляется в руках арбитра. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Шека останавливает Неймара на правом фланге, но делает это при помощи фола - арбитр фиксирует нарушение правил. 
  • Угловой
    4'
    Корнер в исполнении гостей опасным не получился, борьба на втором этаже осталась в пользу футболистов "ПСЖ". 
  • Опасный момент
    3'
    ОПАСНО! Контратаку проводят гости - Йилмаз получает мяч в штрафной площадке и стреляет в касание в правый угол, но Доннарумма справляется, переводя игровой снаряд за лицевую линию. 
  • 2'
    Хозяева начинают с центра поля и пробуют провести атаку правым флангом - пока неудачно, лишь аут удалось заработать. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал. 
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: ПСЖ: 60%, Лилль: 40%.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 46'
    Месси Лионель решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: ПСЖ: 60%, Лилль: 40%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Фонте Жозе из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Неймар
  • 44'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 43'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • Офсайд
    43'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль в офсайде
  • 43'
    Опасность! Бамба Джонатан из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 43'
    Неймар ошибается в защите.
  • Угловой
    43'
    Саншеш Ренату из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
  • 42'
    Гуэйе Идрисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Маркиньос Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Шека из команды Лилль подал угловой слева.
  • 41'
    Иконе Жонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 41'
    Челик Зеки из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 41'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 41'
    Ди Мария Анхель нанес удар чуть мимо. Близко!
  • 40'
    Опасность! Вейналдум Джорджиньо из команды ПСЖ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 40'
    Контроль мяча: ПСЖ: 56%, Лилль: 44%.
  • 40'
    Бамба Джонатан из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 39'
    Лилль контролирует мяч.
  • 39'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    38'
    Шека возвращается на поле.
  • 37'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 37'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    36'
    Ох, нехорошо это выглядит. Шека получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Желтая карточка
    36'
    Судья подбегает и показывает Йилмаз Бурак из команды Лилль отложенную желтую карточку за фол.
  • Травма, повреждение
    36'
    Шека на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 35'
    Контроль мяча: ПСЖ: 56%, Лилль: 44%.
  • 34'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 34'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Неймар из команды ПСЖ отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 34'
    Отличные скиллы показывает Неймар, обводя своих соперников
  • 34'
    Мандава Рейнилду ошибается в защите.
  • 34'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Дэвид Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Кимпембе Преснел
  • 33'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 31'
    Йилмаз Бурак сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Дэвид Джонатан забивает с правой ноги!
  • 31'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 31'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 30'
    Лилль выполняет удар от ворот.
  • 30'
    Месси Лионель из команды ПСЖ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 30'
    Месси Лионель из команды ПСЖ играет в стеночку с партнером по команде. Ди Мария Анхель это был.
  • 30'
    Контроль мяча: ПСЖ: 57%, Лилль: 43%.
  • 29'
    Челик Зеки из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 29'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 28'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • Офсайд
    28'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль в офсайде
  • 27'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Мандава Рейнилду наказан за толчок Вейналдум Джорджиньо
  • 25'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: ПСЖ: 60%, Лилль: 40%.
  • Угловой
    25'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ разыграл угловой с левого угла.
  • 24'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 24'
    Лилль контролирует мяч.
  • 23'
    Хорошую попытку сделал Ди Мария Анхель. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 23'
    Опасность! Месси Лионель из команды ПСЖ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 22'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Неймар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Челик Зеки из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Бернат Хуан
  • 22'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 21'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: ПСЖ: 58%, Лилль: 42%.
  • Офсайд
    20'
    Бамба Джонатан из команды Лилль в офсайде
  • 20'
    Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Месси Лионель из команды ПСЖ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 17'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 16'
    Опасность! Саншеш Ренату из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 16'
    Контроль мяча: ПСЖ: 60%, Лилль: 40%.
  • 15'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 15'
    Дэвид Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
  • 15'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 15'
    Как он промахнулся? Иконе Жонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 15'
    Йилмаз Бурак из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Опасность! Шека из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 14'
    Шека нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    О, нет. Из многообещающей позиции Джало Тьягу из команды Лилль наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 14'
    Иконе Жонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 14'
    Отличные скиллы показывает Иконе Жонатан, обводя своих соперников
  • Угловой
    14'
    Шека из команды Лилль разыграл угловой с левого угла.
  • 13'
    Керер Тило предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Офсайд
    12'
    Дэвид Джонатан из команды Лилль в офсайде
  • 12'
    Саншеш Ренату из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 12'
    Саншеш Ренату из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 11'
    Отличный пас сделал Гуэйе Идрисса из команды ПСЖ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Челик Зеки из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Неймар
  • 10'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: ПСЖ: 78%, Лилль: 22%.
  • 9'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Лилль контролирует мяч.
  • 8'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 6'
    Контроль мяча: ПСЖ: 50%, Лилль: 50%.
  • Желтая карточка
    5'
    Мандава Рейнилду получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Мандава Рейнилду из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ди Мария Анхель
  • 5'
    Саншеш Ренату из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    4'
    Шека наказан за толчок Неймар
  • 4'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 3'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Челик Зеки из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 2'
    Саншеш Ренату из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    2'
    Саншеш Ренату из команды Лилль разыграл угловой с правого угла.
  • 2'
    Должен был быть гол! Йилмаз Бурак имел отличный шанс, но Джанлуиджи Доннарумма не дал голу состоятся!
  • 2'
    Опасность! Иконе Жонатан из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 2'
    Иконе Жонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
  • 1'
    Лилль начинает контратаку
  • 1'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПСЖ 0:1 Лилль онлайн


Прогнозы на матч ПСЖ 0:1 Лилль

Исход игры
ПСЖ
92.7% (153)
Ничья
4.2% (7)
Лилль
3% (5)
Тотал 2.5
Больше
49.24% (65)
Меньше
50.76% (67)
Обе команды забьют
Да
49.24% (65)
Нет
50.76% (67)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
35.2% (58)
2:1 ПСЖ
26.7% (44)
3:1 ПСЖ
10.3% (17)
1:0 ПСЖ
4.2% (7)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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