Неймар исполняет корнер на левом фланге - Данилу выигрывает воздух и пробивает выше перекладины.

Жонатан Иконе получил мяч на правом фланге, сместился в центр и выполнил передачу в штрафную площадь, но хозяева перехватили.

Неймар врывается в штрафную площадку и стреляет - мяч рикошетом от защитника "Лилля" уходит на угловой.

И снова корнер в исполнении хозяев завершился неточным ударом - Маркиньос завершал, отправив мяч гораздо выше цели.

Рейнилду прошёл по левому флангу до центра поля и упал, взяв мяч в руки - арбитр назначил штрафной в пользу "ПСЖ".

Время второго тайма на "Парк де Пренс".

В перерыве произошла замена в составе "ПСЖ". Вместо Месси вышел Икарди.

С высокого прессинга начинают хозяева, но футболисты "Лилля" пока справляются, выполняя короткие и средние передачи.

Дэвид врывается в штрафную площадку и пробивает по воротам - Доннарумма спасает, потом Джонатан простреливает в центр вратарской на Йилмаза, который бьёт в касание и не попадает в створ.

Неймар пустился в дриблинг на левом фланге и не сумел добраться до штрафной площадки. Потом сместился в центр и мяч потерял.

Ди Мария выполняет подачу в центр штрафной площадки с левого фланга и партнёров не находит.

Ди Мария ворвался в штрафную площадку с правого фланга и упал после борьбы с Рейнилду, но судья фола не заметил.

Бурак Йилмаз выполняет проникающую передачу в штрафную площадку на Джонатана Дэвида, который не понял замысел партнёра и рывок не совершил.

Хозяева переходят центр поля и замедляются, не имея вариантов для обострения наступления.

Неймар принял мяч в штрафной площадке и пробил по воротам - Грбич грамотно занял позицию и игровой снаряд отразил.

Зеки Челик останавливает Хуана Берната на правом фланге, не позволяя выполнить подачу в штрафную площадку.

Контратака "Лилля" завершается ударом Джонатана Дэвида с центра штрафной площадки, после которого круглый пролетает выше цели.

Идрисса Гуэйе пробивает по воротам с дальней дистанции и попадает в соперника. Затем стреляет ещё раз и снова заблокировано.

Ди Мария выполняет подачу с углового с левого фланга - Кимпембе выигрывает позицию и пробивает гораздо выше цели.

Хозяева нарушают правила на правом фланге. Бурак Йилмаз оказался на газоне.

Продолжают парижане выполнять серию коротких передач, которые не становятся проблемой для компактно располагающихся игроков "Лилля".

"ПСЖ" исполнил стандарт, но ничего опасного не придумал - арбитр зафиксировал нападение на вратаря.

Двойная замена в составе "ПСЖ". Вместо Керера и Берната выходят Дагба и Мендеш.

Первый тайм

— Звучит свисток арбитра, завершая первый тайм, в котором со счётом 1-0 выигрывает "Лилль".

45' Лионель Месси берётся за исполнение штрафного удара - отправляет мяч в левый верхний угол и в створ не попадает.

45' +1 минута.

45' Фонте нарушает правила перед своей штрафной площадкой, роняя на газон Неймара. Перспективный стандарт для "ПСЖ".

44' Гости перехватили мяч перед чужой штрафной площадкой, а потом выполнили обостряющую передачу, которая нашла забравшегося в офсайд Йилмаза.

43' Шека выполняет подачу, отправляя мяч во вратарскую, где расторопнее всех оказывается Маркиньос, играя на отбой.

42' Иконе подбирает мяч перед штрафной площадкой и пробивает по воротам - мяч рикошетом от защитника "ПСЖ" уходит на корнер.

41' ОПАСНО! Анхель Ди Мария врывается в штрафную площадку правым краем, сближается с вратарской и пробивает в дальний угол, но не попадает.

40' Бамба выполнил передачу верхом на Дэвида, который не сумел добраться до мяча, так как на перехвате сыграл Доннарумма.

39' По-прежнему без опасных моментов "ПСЖ". До штрафной площадки добирается, а потом следует потеря мяча.

38' Доннарумма получает мяч и попадает под прессинг, но вовремя расстаётся с игровым снарядом, выполняя передачу на правый фланг.

36' Арбитр пользуется возникшей паузой и показывает Бураку Йилмазу отложенную жёлтую карточку. Шека продолжает получать медицинскую помощь.

35' Вейналдум выбивает мяч за боковую линию, так как на газоне оказывается Шека и пока не может самостоятельно подняться.

34' Неймар врывается в штрафную площадку левым краем, выдерживает паузу и выполняет прострел - попадает в соперника.

33' Гости после забитого гола сразу же включаются в прессинг и нарушают правила на правом фланге, сбивая Кимпембе.

32' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ДЭВИД!!! Йилмаз врывается в штрафную площадку, добирается до лицевой линии и простреливает с левого края - Дэвид бьёт в касание, отправляя мяч в сетку.

31' Месси открывается под передачу Ди Марии на левом крае штрафной площадки и пробивает по воротам - не попадает в створ.

30' "Лилль" перехватил мяч в центре поля и попытался провести быструю атаку - не вышло, зато удалось сохранить игровой снаряд.

29' Парижане владеют мячом на своей половине поля и ищут пути продвижения к воротам соперника. Пока без моментов действуют хозяева.

27' Бурак Йилмаз рано совершил рывок, в результате чего оказался в положении "вне игры" после передачи из глубины поля.

26' Месси получает мяч в штрафной площадке и тут же его теряет. Ренату Саншеш успешно играет в отборе.

25' Хозяева разыграли угловой на левом фланге, а вот выполнить подачу не смогли, столкнувшись с сопротивлением двоих соперников.

24' Анхель Ди Мария наносит удар из-за пределов штрафной площадки в левый угол - Иво Грбич действует надёжно, забирая мяч в прыжке.

22' Джонатан Дэвид успешно сыграл в обороне в своей штрафной площадке, отобрав мяч у Лионеля Месси.

21' Бернат перехватывает мяч в центре поля, а развивать атаку не решается, выполняя передачу назад.

20' Рейнилду ворвался в штрафную площадку с левого фланга и выполнил передачу на Бамба, который оказался в офсайде.

19' Ренату Саншеш выполняет передачу на левый фланг и ошибается - за боковую линию отправляется игровой снаряд.

18' Месси перехватывает мяч на чужой половине поля, добирается до штрафной площадки и катит на Неймара - слишком сильно и круглый у Грбича.

17' Ответную атаку провели парижане, но обошлись без остроты - Неймар выполнил подачу на Ди Марию, которую перехватил Грбич.

16' Доннарумма выполнил передачу на левый фланг на Берната, но Хуан не сумел справиться с приёмом, выпустив игровой снаряд в аут.

15' Жонатан Иконе откликается на передачу с правого фланга и пробивает в касание из центра штрафной площадки, отправляя мяч рядом с правой штангой.

14' Гости разыгрывают корнер, потом из-за штрафной пробивает Шека и мяч до ворот не доводит, попадая в одного из соперников.

13' "Лилль" получает право на угловой, на левом фланге активно действовал Рейнилду, подключившись к атаке.

12' Ренату Саншеш разгоняет атаку через центральную зону, добирается до штрафной площадки и выполняет неточную передачу.

11' Вейналдум получил мяч на левом крае штрафной площадки, а вот нанести удар по воротам не сумел, на левый фланг сместился.

10' "Лилль" перехватывает мяч и устанавливает над ним контроль, но пока лишь на своей половине поля.

8' Неймар ворвался в штрафную площадку с правого фланга, обыграв Рейнилду, а вот справиться ещё и с Йилмазом не сумел.

7' Защитники "Лилля" останавливают атаку "ПСЖ" правым флангом, перехватывая мяч после передачи Ди Марии на Месси в центр штрафной площади.

6' А теперь и Рейнилду фолит в центральном круге, выбивая мяч из-под ног Ди Марии - жёлтая карточка тут же появляется в руках арбитра.

5' Шека останавливает Неймара на правом фланге, но делает это при помощи фола - арбитр фиксирует нарушение правил.

4' Корнер в исполнении гостей опасным не получился, борьба на втором этаже осталась в пользу футболистов "ПСЖ".

3' ОПАСНО! Контратаку проводят гости - Йилмаз получает мяч в штрафной площадке и стреляет в касание в правый угол, но Доннарумма справляется, переводя игровой снаряд за лицевую линию.

2' Хозяева начинают с центра поля и пробуют провести атаку правым флангом - пока неудачно, лишь аут удалось заработать.