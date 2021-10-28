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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Лилль

История личных встреч

ПСЖ
Лилль

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

33 матча

54.5%
27.3%
18.2%
18 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

39.4%
51.5%
9.1%
13 побед 17 ничьих 3 победы

Второй тайм

39.4%
48.5%
12.1%
13 побед 16 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:0
Л1
0:1
К
3:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
5:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
3:1
Л1
2:1
КЛ
3:1
Л1
0:1
КЛ
2:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
6:1
КЛ
0:1
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:2
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 6 (1) 0.55
Эррера Андер 3 0.27
Хакими Ашраф 3 0.27
Гуэйе Идрисса 3 0.27
Икарди Мауро 3 0.27
Дракслер Юлиан 2 0.18
Ди Мария Анхель 1 0.09
Неймар 1 (1) 0.09
Сарабия Пабло 1 0.09
Данилу Перейра 1 0.09
Диалло Абду 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 7 (1) 0.64
Йилмаз Бурак 3 (1) 0.27
Язиджи Юсуф 1 0.09
Андре Бенжамин 1 0.09
Иконе Жонатан 1 0.09
Ботман Свен 1 0.09
Фонте Жозе 0 0
Веа Тимоти 0 0
Лихаджи Исаак 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 3 0
Хакими Ашраф 1 1
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Кимпембе Преснел 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Ди Мария Анхель 1 0
Неймар 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Данилу Перейра 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шека 5 0
Мандава Рейнилду 4 0
Йилмаз Бурак 3 0
Андре Бенжамин 3 0
Язиджи Юсуф 2 0
Челик Зеки 2 0
Джало Тьягу 2 0
Фонте Жозе 1 0
Грбич Иво 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Ботман Свен 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
7
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
3
43%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
2
29%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
2
50%
1
11%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
2
29%
16-30
1
10%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
3
43%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

24
14
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
3
13%
0
0%
1-15
7
29%
29%
5
36%
16-30
2
8%
4
29%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
6
25%
3
21%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 10
1
10%
3
19%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
6
38%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
1
10%
4
25%
61-75
1
10%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0
ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Орлеан 1:0 Аугсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Шамбли 2:2 ПСЖ - Ле Ман 4:0
Лилль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0 Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0
Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Васланд-Беверен - Лилль 0:2 Анже - Лилль 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 9 1 1 24 - 10 28
2. Ланс Заявка 11 6 3 2 20 - 12 21
3. Ницца Заявка 11 6 3 2 22 - 8 20
4. Марсель Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
5. Ренн Заявка 11 5 3 3 16 - 9 18
6. Нант Заявка 11 5 2 4 16 - 12 17
7. Монако Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
8. Анже Заявка 11 4 5 2 17 - 13 17
9. Лион Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
10. Лорьян Заявка 11 3 6 2 12 - 14 15
11. Лилль Заявка 11 4 3 4 14 - 16 15
12. Страсбург Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
13. Монпелье Заявка 11 3 4 4 18 - 19 13
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Труа Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16. Реймс Заявка 11 2 5 4 12 - 14 11
17. Бордо Заявка 11 1 6 4 13 - 22 9
18. Метц Заявка 11 1 3 7 12 - 26 6
19. Брест Заявка 11 0 6 5 12 - 20 6
20. Сент-Этьен Заявка 11 0 5 6 11 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 5 0 0 14 - 4 15
2. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
3. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
4. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
5. Ницца Заявка 6 3 3 0 13 - 6 11
6. Марсель Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
7. Монпелье Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
8. Лорьян Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
9. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
11. Лилль Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
12. Страсбург Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
13. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
14. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16. Реймс Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
18. Бордо Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
20. Метц Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Ланс Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7. Труа Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Реймс Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
9. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
10. Ренн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
12. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
13. Лилль Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
14. Лорьян Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
15. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Страсбург Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Метц Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен Заявка 5 0 1 4 5 - 15 1
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  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Лилль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2021, осталось 1 день 10 часов 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    ПСЖ 100% (38)
    X 0% (0)
    Лилль 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Лилль
    1.35
    5.95
    9.39
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч ПСЖ - Лилль онлайн


    Прогнозы на матч ПСЖ - Лилль

    Исход игры
    ПСЖ
    100% (38)
    Ничья
    0% (0)
    Лилль
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.11% (22)
    Меньше
    38.89% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    61.11% (22)
    Нет
    38.89% (14)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    50% (19)
    2:0 ПСЖ
    34.2% (13)
    3:1 ПСЖ
    7.9% (3)
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