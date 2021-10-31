Первый тайм

38' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Кабо Джимми разрезает оборону соперника отличным пасом

35' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

34' Ницца выполняет удар от ворот.

34' Кабо Джимми не смог попасть в створ ударом издали

33' Бар Мельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Фюльжени Анжело совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' 'Г О О О О О Л - Буфаль Софьян из команды Анже забивает с пенальти! Он пробил правой. Вальтер Бенитес был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

29' После проверки VAR судья не изменил решения - Анже пробьет пенальти!

28' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

27' Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян , обводя своих соперников

26' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

25' Кабо Джимми пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

24' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' ШАНС! Это должен был быть гол. Делор Анди упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

23' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Анже выполняет удар от ворот.

21' Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Лемина Марио из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Анже выполняет удар от ворот.

16' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Ницца

9' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Анже выполняет удар от ворот.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Анже начинает с центра поля