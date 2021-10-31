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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Анже
1:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Ницца
0'
1:0
29' Пенальти
Буфаль Софьян
31' Желтая карточка
Фюльжени Анжело
38'
1
Бернардони
Поль
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
2
Менди
Батиста
5
Мангани
Тома
3
Думбия
Сулейман
10
Фюльжени
Анжело
21
Чо
Мохамед-Али
7
Буфаль
Софьян
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
29
Да
Кунья
Лукас
8
Росарио
Пабло
18
Лемина
Марио
13
Камара
Ассан
7
Делор
Анди
11
Гуйри
Амин
Анже
3-4-1-2
Ницца
4-4-2

Ход матча

29'
Буфаль Софьян
1:0
31'
Фюльжени Анжело
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

История личных встреч

Анже
Ницца

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
3:0
Л1
0:3
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:1
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 3 (2) 0.25
Траоре Исмаэль 3 0.25
Буфаль Софьян 2 0.17
Фюльжени Анжело 2 0.17
Баокен Стефан 2 0.17
Чо Мохамед-Али 2 0.17
Томас Ромейн 1 0.08
Унаи Аззедин 1 0.08
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 6 (2) 0.5
Дольберг Каспер 4 0.33
Делор Анди 3 (1) 0.25
Будауи Хишем 2 0.17
Тюрам Кефрен 1 0.08
Клюйверт Джастин 1 0.08
Аталь Юсеф 1 0.08
Гессан Эванн 1 0.08
Бар Мельвен 1 0.08
Стенгс Келвин 1 0.08
Тодибо Жан-Клер 1 0.08
Лотомба Жордан 0 0
Да Кунья Лукас 0 0
Ндой Дан 0 0
Клод-Морис Алексис 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангани Тома 3 0
Буфаль Софьян 2 0
Фюльжени Анжело 2 0
Менди Батиста 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Капель Пьеррик 1 0
Кабо Джимми 1 0
Томас Ромейн 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемина Марио 3 0
Тодибо Жан-Клер 3 0
Аталь Юсеф 3 0
Данте Бонфим 2 0
Росарио Пабло 2 0
Клюйверт Джастин 2 0
Будауи Хишем 2 0
Гессан Эванн 2 0
Делор Анди 1 0
Камара Ассан 1 0
Лотомба Жордан 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Бар Мельвен 1 0
Клод-Морис Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
13%
3
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
43%
1
50%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

16
21
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
1
6%
5
24%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
5
31%
6
29%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
29%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1
Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0 Анже - Шатору 3:0 Анже - Ньор 2:2 Анже - Лилль 1:2 Марсель - Анже 3:2 Анже - Дижон 3:0 Лорьян - Анже 2:0
Ницца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1
Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Лион - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 0:2 Ницца - Брест 3:2 Лилль - Ницца 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 1 1 26 - 11 31
2. Ланс Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
3. Анже 1:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
4. Ницца 0:1 Заявка 12 6 3 3 22 - 9 20
5. Марсель Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
6. Лион Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
7. Ренн Заявка 11 5 3 3 16 - 9 18
8. Нант Заявка 11 5 2 4 16 - 12 17
9. Монако Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
10. Лорьян Заявка 11 3 6 2 12 - 14 15
11. Лилль Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
12. Страсбург Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
13. Монпелье Заявка 11 3 4 4 18 - 19 13
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Труа Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16. Реймс Заявка 11 2 5 4 12 - 14 11
17. Бордо Заявка 11 1 6 4 13 - 22 9
18. Метц Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
19. Брест Заявка 11 0 6 5 12 - 20 6
20. Сент-Этьен Заявка 12 0 6 6 12 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Анже 1:0 Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
4. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
5. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
6. Ницца 0:1 Заявка 6 3 3 0 13 - 6 11
7. Марсель Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
8. Монпелье Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
9. Лорьян Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
10. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
11. Лилль Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
12. Страсбург Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
13. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
14. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16. Реймс Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
17. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
18. Бордо Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
3. Ницца 0:1 Заявка 6 3 0 3 9 - 3 9
4. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже 1:0 Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7. Труа Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Реймс Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
9. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
10. Ренн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
12. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
13. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
14. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Страсбург Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Метц Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
17. Лорьян Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
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  • До матча
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Прогнозы 130
Анже 12.3% (16)
X 50.8% (66)
Ницца 36.9% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Ницца
3.39
3.36
2.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Анже 1:0 Ницца онлайн


Прогнозы на матч Анже 1:0 Ницца

Исход игры
Анже
12.2% (16)
Ничья
51.1% (67)
Ницца
36.6% (48)
Тотал 2.5
Больше
36.15% (47)
Меньше
63.85% (83)
Обе команды забьют
Да
80% (104)
Нет
20% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.5% (57)
1:2 Ницца
26% (34)
0:1 Ницца
7.6% (10)
2:1 Анже
5.3% (7)
1:0 Анже
5.3% (7)
0:0 Ничья
4.6% (6)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:2 Ницца
1.5% (2)
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