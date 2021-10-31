Франция: Лига 1 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Раймон Копа
1:0
29' ПенальтиБуфаль Софьян
31' Желтая карточкаФюльжени Анжело
45' Желтая карточкаКамара Ассан
1:1
57' ГолДелор Анди
63' Желтая карточкаДанте Бонфим
1:2
90' ГолДелор Анди
29
Мансо
Венсан
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
20
Аталь
Юсеф
26
Бар
Мельвен
18
Лемина
Марио
13
Камара
Ассан
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РомейнЗащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gerald Baticle
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
29'
1:0
31'
45'
57'
1:1
63'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
0 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
История личных встреч
Анже
Ницца
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|3 (1)
|0.25
|Мангани Тома
|3 (2)
|0.25
|Траоре Исмаэль
|3
|0.25
|Фюльжени Анжело
|2
|0.17
|Баокен Стефан
|2
|0.17
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.17
|Томас Ромейн
|1
|0.08
|Унаи Аззедин
|1
|0.08
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|6 (2)
|0.5
|Делор Анди
|5 (1)
|0.42
|Дольберг Каспер
|4
|0.33
|Будауи Хишем
|2
|0.17
|Тюрам Кефрен
|1
|0.08
|Клюйверт Джастин
|1
|0.08
|Аталь Юсеф
|1
|0.08
|Гессан Эванн
|1
|0.08
|Бар Мельвен
|1
|0.08
|Стенгс Келвин
|1
|0.08
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0.08
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Да Кунья Лукас
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Клод-Морис Алексис
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангани Тома
|3
|0
|Фюльжени Анжело
|3
|0
|Буфаль Софьян
|2
|0
|Менди Батиста
|2
|0
|Чо Мохамед-Али
|2
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Кабо Джимми
|1
|0
|Томас Ромейн
|1
|0
|Думбия Сулейман
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данте Бонфим
|3
|0
|Лемина Марио
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|3
|0
|Аталь Юсеф
|3
|0
|Камара Ассан
|2
|0
|Росарио Пабло
|2
|0
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|Будауи Хишем
|2
|0
|Гессан Эванн
|2
|0
|Делор Анди
|1
|0
|Лотомба Жордан
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
11%
3
27%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
33%
1
33%
1-15
1
11%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
2
25%
4
33%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
17
23
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
1
6%
5
22%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
4
24%
3
13%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
5
29%
29%
7
30%
76-90
Пропущено
16
9
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
25%
1
11%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
4
25%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1
Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0 Анже - Шатору 3:0 Анже - Ньор 2:2 Анже - Лилль 1:2 Марсель - Анже 3:2 Анже - Дижон 3:0 Лорьян - Анже 2:0
Ницца
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ницца - Марсель 1:1 Ницца - Лион 3:2 Труа - Ницца 1:0 Ницца - Брест 2:1
Сент-Этьен - Ницца 0:3 Лорьян - Ницца 1:0 Ницца - Монако 2:2 Нант - Ницца 0:2 Ницца - Бордо 4:0 Лилль - Ницца 0:4 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Милан 1:1 Унион Берлин - Ницца 2:0 Ницца - Динамо Киев 2:1 Ницца - Бастия 0:1 Ницца - Лозанна-Спорт 0:3 Лион - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 0:2 Ницца - Брест 3:2 Лилль - Ницца 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 11
|31
|2.
|Ницца
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 9
|23
|3.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|4.
|Ренн
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|5.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|6.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|7.
|Нант
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|8.
|Монако
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|9.
|Анже
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|10.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 16
|17
|11.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 15
|15
|12.
|Лилль
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|13.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 19
|14
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|15.
|Труа
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 14
|12
|17.
|Бордо
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|13 - 22
|10
|18.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|19.
|Брест
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|12 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Ренн
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|4.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|5.
|Нант
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|6.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|8.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|9.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|11
|10.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|11.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|13.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|15.
|Труа
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|17.
|Бордо
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|19.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|5.
|Ренн
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Труа
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Реймс
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|10.
|Нант
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|11.
|Бордо
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|12.
|Клермон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 16
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|14.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|16.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|17.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|19.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
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Прогнозы на матч Анже 1:2 Ницца
Исход игры
Анже
12.2% (16)
Ничья
51.1% (67)
Ницца
36.6% (48)
Тотал 2.5
Больше
36.15% (47)
Меньше
63.85% (83)
Обе команды забьют
Да
80% (104)
Нет
20% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.5% (57)
1:2 Ницца
26% (34)
0:1 Ницца
7.6% (10)
1:0 Анже
5.3% (7)
2:1 Анже
5.3% (7)
0:0 Ничья
4.6% (6)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:2 Ницца
1.5% (2)
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