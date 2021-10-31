Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Анже имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

46' Чо Мохамед-Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Камара Ассан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Тодибо Жан-Клер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Анже

39' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Тодибо Жан-Клер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Кабо Джимми разрезает оборону соперника отличным пасом

35' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

34' Кабо Джимми из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

33' Бар Мельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Фюльжени Анжело совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' 'Г О О О О О Л - Буфаль Софьян из команды Анже забивает с пенальти! Он пробил правой. Вальтер Бенитес был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

29' После проверки VAR судья не изменил решения - Анже пробьет пенальти!

28' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

27' Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян , обводя своих соперников

26' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

25' Кабо Джимми пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

24' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' ШАНС! Это должен был быть гол. Делор Анди упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

23' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Анже выполняет удар от ворот.

21' Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Лемина Марио из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Анже выполняет удар от ворот.

16' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Ницца

9' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Анже выполняет удар от ворот.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Анже начинает с центра поля