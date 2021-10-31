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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Клермон
0:1
Второй тайм: 82'

Стадион:
Марсель
0'
24' Желтая карточка
Гендузи Маттео
0:1
25' Гол
Юндер Дженгиз
40' Желтая карточка
Салиба Вильям
43' Желтая карточка
Балерди Леонардо
53' Желтая карточка
Хауи Саиф-Эдин
56' Желтая карточка
Де ла Фуэнте Конрад
82'
1
Десма
Артур
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
19
Абдул-Самед
Салис
10
Иглесиас
Хонатан
11
Аллевина
Джим
6
Хауи
Саиф-Эдин
18
Рашани
Эльбасан
26
Амель
Пьер-Ив
16
Пау
Лопес
2
Салиба
Вильям
5
Балерди
Леонардо
14
Перес
Луан
29
Лирола
Поль
6
Гендузи
Маттео
4
Камара
Бубакар
8
Жерсон
Сантос
20
Де
ла
Фуэнте
Конрад
17
Юндер
Дженгиз
12
Бамба
Дьенг
Амаду
Клермон
4-2-3-1
Марсель
3-5-1-1

Ход матча

24'
 
Гендузи Маттео
25'
0:1
Юндер Дженгиз
(Гендузи Маттео)
40'
 
Салиба Вильям
43'
 
Балерди Леонардо
53'
Хауи Саиф-Эдин
 
56'
 
Де ла Фуэнте Конрад
57'
 
Милик Аркадиуш
Бамба Дьенг Амаду
57'
 
Пайе Димитри
Де ла Фуэнте Конрад
62'
Байо Мохамед
Рашани Эльбасан
 
62'
Бертомье Жезон
Хауи Саиф-Эдин
 
63'
Доссу Жодель
Амель Пьер-Ив
 
78'
Телль Жордан
Аллевина Джим
 
80'
 
Гуйе Пап
Лирола Поль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

История личных встреч

Клермон
Марсель

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 6 0.5
Рашани Эльбасан 4 0.33
Н'Симба Виталь 1 0.08
Доссу Жодель 1 0.08
Бертомье Жезон 0 0
Гастьен Йоан 0 0
Телль Жордан 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 6 (1) 0.5
Юндер Дженгиз 4 0.33
Гендузи Маттео 3 0.25
Бамба Дьенг Амаду 3 0.25
Жерсон Сантос 1 0.08
Арит Амин 1 0.08
Милик Аркадиуш 1 0.08
Камара Бубакар 1 0.08
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Лирола Поль 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 2 2
Ожье Флоран 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Зедатка Аким 1 0
Н'Симба Виталь 1 0
Менди Ариал 1 0
Телль Жордан 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Камара Бубакар 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Гуйе Пап 2 0
Перес Луан 2 0
Гендузи Маттео 2 0
Салиба Вильям 2 0
Хорхе Сампаоли 2 0
Ронжье Валентин 1 0
Пау Лопес 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

6
13
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
67%
2
15%
76-90

Пропущено

17
7
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
12%
2
29%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
5
29%
29%
1
14%
31-45
4
24%
2
29%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Забито

13
20
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
1
8%
6
30%
31-45
3
23%
4
20%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
4
31%
3
15%
76-90

Пропущено

23
11
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
13%
3
27%
1-15
3
13%
2
18%
16-30
6
26%
2
18%
31-45
6
26%
2
18%
46-60
3
13%
1
9%
61-75
2
9%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3
Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1 Кан - Клермон 2:1 Клермон - Сошо 3:1 Гренобль - Клермон 1:2 Клермон - Шатору 2:1
Марсель
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1
Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1 Брага - Марсель 1:1 Марсель - Серветт 3:1 Марсель - Сет 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 1 1 26 - 11 31
2. Ницца Заявка 12 7 3 2 24 - 9 23
3. Марсель 1:0 Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
4. Ланс Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
5. Ренн Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
6. Лион Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
7. Страсбург Заявка 12 5 2 5 22 - 16 17
8. Нант Заявка 12 5 2 5 16 - 14 17
9. Монако Заявка 12 5 2 5 17 - 16 17
10. Анже Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
11. Монпелье Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
12. Лорьян Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
13. Лилль Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
14. Клермон 0:1 Заявка 12 3 4 5 14 - 23 13
15. Труа Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
16. Бордо Заявка 12 2 6 4 16 - 24 12
17. Реймс Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
18. Брест Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Метц Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
20. Сент-Этьен Заявка 12 0 6 6 12 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
4. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
5. Страсбург Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
6. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
7. Лорьян Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
8. Ницца Заявка 6 3 3 0 13 - 6 11
9. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Марсель 1:0 Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
11. Лилль Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
12. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон 0:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
16. Брест Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
17. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
18. Реймс Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
19. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель 1:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Монако Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
6. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7. Труа Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Реймс Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
9. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
11. Нант Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Клермон 0:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
13. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
14. Страсбург Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Лорьян Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
16. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Метц Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Клермон 0.8% (1)
X 17.3% (23)
Марсель 82% (109)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Марсель
51.30
5.90
2.13
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Клермон 0:1 Марсель онлайн


Прогнозы на матч Клермон 0:1 Марсель

Исход игры
Клермон
0.8% (1)
Ничья
17.3% (23)
Марсель
82% (109)
Тотал 2.5
Больше
55.73% (73)
Меньше
44.27% (58)
Обе команды забьют
Да
70.99% (93)
Нет
29.01% (38)
Популярный счёт
1:2 Марсель
48.1% (64)
1:1 Ничья
15.8% (21)
0:2 Марсель
14.3% (19)
0:1 Марсель
12.8% (17)
1:3 Марсель
4.5% (6)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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