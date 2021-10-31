Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Марсель имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Удар от ворот произведет Марсель

46' Рашани Эльбасан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Удар от ворот произведет Клермон

43' Рефери не любит споров - именно за это Балерди Леонардо сейчас получил желтую

41' Перес Луан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Салиба Вильям получает желтую карточку за неспортивное поведение

36' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Унтонджи Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Отличный пас сделал Аллевина Джим из команды Клермон . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

31' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

30' Жерсон Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Клермон выполняет удар от ворот.

28' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Марсель будет все-таки засчитан.

26' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

25' Г О О О О Л - Юндер Дженгиз забивает с левой ноги!

24' Рефери не любит споров - именно за это Гендузи Маттео сейчас получил желтую

23' Марсель выполняет удар от ворот.

23' Зедатка Аким не смог попасть в створ ударом издали

22' Балерди Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

20' Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе

20' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Марсель выполняет удар от ворот.

16' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Ожье Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Артур Десмас не дал случится голу! Ахмаду Бамба Дьенг должен был забивать, но Артур Десмас сделал отличный сейв

14' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Клермон

10' Юндер Дженгиз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Абдул-Самед Салис наказан за толчок Ахмаду Бамба Дьенг

8' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Клермон начинает с центра поля