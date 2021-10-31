Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Габриэль Монтпье
24' Желтая карточкаГендузи Маттео
0:1
25' ГолЮндер Дженгиз
40' Желтая карточкаСалиба Вильям
43' Желтая карточкаБалерди Леонардо
53' Желтая карточкаХауи Саиф-Эдин
56' Желтая карточкаДе ла Фуэнте Конрад
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
16
Пау
Лопес
14
Перес
Луан
29
Лирола
Поль
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
-
15 Менди АриалЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
-
29 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Амави ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Ход матча
24'
25'
0:1
40'
43'
53'
80'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
История личных встреч
Клермон
Марсель
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|6
|0.5
|Рашани Эльбасан
|4
|0.33
|Н'Симба Виталь
|1
|0.08
|Доссу Жодель
|1
|0.08
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Телль Жордан
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|6 (1)
|0.5
|Юндер Дженгиз
|4
|0.33
|Гендузи Маттео
|3
|0.25
|Бамба Дьенг Амаду
|3
|0.25
|Жерсон Сантос
|1
|0.08
|Арит Амин
|1
|0.08
|Милик Аркадиуш
|1
|0.08
|Камара Бубакар
|1
|0.08
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
|Лирола Поль
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастьен Йоан
|2
|2
|Ожье Флоран
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Н'Симба Виталь
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Камара Бубакар
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Гуйе Пап
|2
|0
|Перес Луан
|2
|0
|Гендузи Маттео
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Хорхе Сампаоли
|2
|0
|Ронжье Валентин
|1
|0
|Пау Лопес
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
6
13
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
67%
2
15%
76-90
Пропущено
17
7
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
12%
2
29%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
5
29%
29%
1
14%
31-45
4
24%
2
29%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Забито
13
21
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
4
19%
16-30
1
8%
6
29%
31-45
3
23%
4
19%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
4
31%
3
14%
76-90
Пропущено
24
11
13 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
13%
3
27%
1-15
4
17%
2
18%
16-30
6
25%
2
18%
31-45
6
25%
2
18%
46-60
3
13%
1
9%
61-75
2
8%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3
Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3 Клермон - Труа 2:0 Бордо - Клермон 0:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Клермон - УНФП 1:0 Клермон - Монпелье 3:2 Клермон - Родез 2:2 Клермон - Труа 2:1 Кан - Клермон 2:1 Клермон - Сошо 3:1 Гренобль - Клермон 1:2 Клермон - Шатору 2:1
Марсель
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1
Лилль - Марсель 2:0 Марсель - Галатасарай 0:0 Марсель - Ланс 2:3 Анже - Марсель 0:0 Марсель - Ренн 2:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Монако - Марсель 0:2 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Марсель - Бордо 2:2 Монпелье - Марсель 2:3 Марсель - Вильярреал 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Бенфика - Марсель 1:1 Брага - Марсель 1:1 Марсель - Серветт 3:1 Марсель - Сет 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 11
|31
|2.
|Ницца
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 9
|23
|3.
|Марсель
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|4.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|5.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|6.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|7.
|Страсбург
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 16
|17
|8.
|Нант
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 14
|17
|9.
|Монако
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 16
|17
|10.
|Анже
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|11.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 19
|16
|12.
|Лорьян
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|13.
|Лилль
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 23
|13
|15.
|Труа
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|16.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|17.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|12 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|4.
|Ренн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|5.
|Страсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|6.
|Нант
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|7.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|8.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|11.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|13.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|15.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|16.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|17.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|18.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|11.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Клермон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 16
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|14.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Лорьян
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 15
|4
|16.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|19.
|Монпелье
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
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Прогнозы на матч Клермон 0:1 Марсель
Исход игры
Клермон
0.8% (1)
Ничья
17.3% (23)
Марсель
82% (109)
Тотал 2.5
Больше
55.73% (73)
Меньше
44.27% (58)
Обе команды забьют
Да
70.99% (93)
Нет
29.01% (38)
Популярный счёт
1:2 Марсель
48.1% (64)
1:1 Ничья
15.8% (21)
0:2 Марсель
14.3% (19)
0:1 Марсель
12.8% (17)
1:3 Марсель
4.5% (6)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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