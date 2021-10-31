Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Марсель имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Удар от ворот произведет Марсель

46' Рашани Эльбасан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Удар от ворот произведет Клермон

43' Рефери не любит споров - именно за это Балерди Леонардо сейчас получил желтую

41' Перес Луан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Салиба Вильям получает желтую карточку за неспортивное поведение

36' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Унтонджи Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Отличный пас сделал Аллевина Джим из команды Клермон . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

31' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

30' Жерсон Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Клермон выполняет удар от ворот.

28' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Марсель будет все-таки засчитан.

26' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

25' Г О О О О Л - Юндер Дженгиз забивает с левой ноги!

24' Рефери не любит споров - именно за это Гендузи Маттео сейчас получил желтую

23' Марсель выполняет удар от ворот.

23' Зедатка Аким не смог попасть в створ ударом издали

22' Балерди Леонардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

20' Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе

20' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Марсель выполняет удар от ворот.

16' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Ожье Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Артур Десмас не дал случится голу! Ахмаду Бамба Дьенг должен был забивать, но Артур Десмас сделал отличный сейв

14' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Клермон

10' Юндер Дженгиз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Абдул-Самед Салис наказан за толчок Ахмаду Бамба Дьенг

8' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Клермон начинает с центра поля