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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монпелье
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Нант
0' 31'
1
Омлин
Йонас
2
Суке
Арно
14
Эстев
Максим
3
Сахо
Мамаду
7
Ристич
Михайло
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
10
Мавидиди
Стефи
9
Жермен
Валер
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
5
Чиривелья
Педро
3
Жиротто
Андрей
11
Коко
Маркус
6
Де
Са
Роли
Перейра
27
Саймон
Мозес
23
Коло-Муани
Рандаль
Монпелье
4-2-3-1
Нант
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

История личных встреч

Монпелье
Нант

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

19 матчей

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
КЛ
0:3
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:0
КЛ
3:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л2
1:1
Л2
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саванье Тежи 3 (1) 0.25
Мавидиди Стефи 3 0.25
Жермен Валер 3 0.25
Лаборд Гаэтан 3 0.25
Делор Анди 2 0.17
Молле Флоран 2 0.17
Коцца Николя 1 0.08
Джоаккини Николас 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 6 (2) 0.5
Жиротто Андрей 3 0.25
Коло-Муани Рандаль 2 0.17
Чиривелья Педро 2 0.17
Саймон Мозес 1 0.08
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.08
Коршья Себастьен 0 0
Сиприен Вилан 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферри Жордан 3 1
Тулер Матеус 2 1
Саванье Тежи 3 0
Самбья Саломон 1 1
Молле Флоран 2 0
Шотар Жорис 2 0
Макуана Бени 2 0
Сахо Мамаду 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Ристич Михайло 1 0
Коцца Николя 1 0
Вахи Элю 1 0
Эстев Максим 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 4 0
Кастеллетто Жан-Шарль 3 0
Саймон Мозес 2 0
Чиривелья Педро 2 0
Блас Людовик 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Паллуа Николя 1 0
Коко Маркус 1 0
Жиротто Андрей 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0
Антуан Комбуаре 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
17%
2
29%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Забито

18
15
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
17%
3
20%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
4
22%
3
20%
46-60
2
11%
4
27%
61-75
3
17%
1
7%
76-90

Пропущено

19
13
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
16%
2
15%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
1
5%
4
31%
46-60
3
16%
4
31%
61-75
4
21%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0
Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2 Нант - Монпелье 1:2 Монпелье - Брест 0:0 Монпелье - ПСЖ 2:2 Страсбург - Монпелье 2:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Монпелье 3:1
Нант
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1
Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1 Нант - Тулуза 0:1 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Монпелье 1:2 Дижон - Нант 0:4 Нант - Бордо 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 1 1 26 - 11 31
2. Ницца Заявка 12 7 3 2 24 - 9 23
3. Ланс Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
4. Ренн 1:0 Заявка 12 6 3 3 17 - 9 21
5. Марсель Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
6. Лион Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
7. Нант 0:0 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
8. Монако Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
9. Анже Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
10. Страсбург 1:0 Заявка 12 5 2 5 19 - 16 17
11. Лорьян 0:1 Заявка 12 3 6 3 12 - 15 15
12. Лилль Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
13. Монпелье 0:0 Заявка 12 3 5 4 18 - 19 14
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Труа 0:1 Заявка 12 3 3 6 11 - 16 12
16. Реймс 0:0 Заявка 12 2 6 4 12 - 14 12
17. Бордо 0:0 Заявка 12 1 7 4 13 - 22 10
18. Метц Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
19. Брест Заявка 11 0 6 5 12 - 20 6
20. Сент-Этьен Заявка 12 0 6 6 12 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Ренн 1:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
4. Страсбург 1:0 Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
5. Нант 0:0 Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
6. Монпелье 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7. Марсель Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
8. Лорьян 0:1 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
9. Ницца Заявка 6 3 3 0 13 - 6 11
10. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
11. Лилль Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
12. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Труа 0:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
16. Реймс 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
17. Бордо 0:0 Заявка 6 0 4 2 5 - 8 4
18. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
19. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
5. Ренн 1:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
7. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
8. Труа 0:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9. Реймс 0:0 Заявка 7 1 4 2 5 - 6 7
10. Нант 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
11. Бордо 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
12. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
13. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
14. Страсбург 1:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Метц Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
16. Лорьян 0:1 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
17. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье 0:0 Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Монпелье 56.1% (74)
X 36.4% (48)
Нант 7.6% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Нант
2.54
3.55
3.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Монпелье 0:0 Нант онлайн


Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Нант

Исход игры
Монпелье
55.7% (73)
Ничья
36.6% (48)
Нант
7.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
47.29% (61)
Меньше
52.71% (68)
Обе команды забьют
Да
77.52% (100)
Нет
22.48% (29)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
33.6% (44)
1:1 Ничья
29.8% (39)
1:0 Монпелье
19.1% (25)
1:2 Нант
6.1% (8)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:0 Ничья
2.3% (3)
3:1 Монпелье
2.3% (3)
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