Первый тайм

31' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Игрок Жиротто Андрей из команды Нант неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

29' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Аппиа Деннис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Нант

23' Мавидиди Стефи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ферри Жордан пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

21' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Нант

20' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Монпелье выполняет удар от ворот.

19' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Эстев Максим из команды Монпелье

19' Чиривелья Педро разрезает оборону соперника отличным пасом

18' Монпелье выполняет удар от ворот.

18' Де Са Роли Перейра оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Саймон Мозес имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

14' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Монпелье

12' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Монпелье выполняет удар от ворот.

8' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Коло-Муани Рандаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Монпелье выполняет удар от ворот.

5' Ферри Жордан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Монпелье выполняет удар от ворот.

3' Ферри Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Нант начинает с центра поля