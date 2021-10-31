Второй тайм

95' Монпелье заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Матч возобновлен

94' Кастеллетто Жан-Шарль получает желтую карточку за неспортивное поведение

94' Ферри Жордан получает желтую карточку за неспортивное поведение

93' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

92' Игрок команды Монпелье совершает фол

92' После штрафного удара,который нанес Саванье Тежи мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

92' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Жиротто Андрей получил желтую карточку от судьи

90' Самбья Саломон нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

89' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

88' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

88' Саванье Тежи разрезает оборону соперника отличным пасом

88' Самбья Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Ферри Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Самбья Саломон пробил со штрафного прямо в стенку

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Монпелье

81' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Монпелье

78' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Матч возобновится спорным мячом

76' Ох, нехорошо это выглядит. Суке Арно получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Суке Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Удар от ворот произведет Нант

73' Судья подбегает и показывает Паллуа Николя из команды Нант отложенную желтую карточку за фол.

73' Удар от ворот произведет Монпелье

73' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Монпелье будет все-таки засчитан.

72' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

71' Г О О О О Л - Вахи Элю забивает с правой ноги!

71' Ферри Жордан разрезает оборону соперника отличным пасом

71' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Альбан Ляфон отбил мяч на угловой после удара Мавидиди Стефи из штрафной площади.

67' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Монпелье выполняет удар от ворот.

65' Жиротто Андрей не смог попасть в створ ударом издали

64' Г О О О О Л - Молле Флоран из команды Монпелье забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

64' Саванье Тежи нанес удар издали, а Альбан Ляфон отбил его обратно в игру!

63' Саванье Тежи нанес удар головой, но Альбан Ляфон спокойно отбил мяч.

63' Монпелье выполняет удар от ворот.

62' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Игрок Мавидиди Стефи из команды Монпелье выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.

60' Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

59' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

58' Молле Флоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Удар от ворот произведет Нант

56' Чиривелья Педро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Монпелье выполняет удар от ворот.

54' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

54' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Монпелье выполняет удар от ворот.

53' Коло-Муани Рандаль имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

52' Монпелье выполняет удар от ворот.

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Де Са Роли Перейра получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Де Са Роли Перейра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Нант выполняет удар от ворот.

49' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Нант

48' Ристич Михайло не смог попасть в створ ударом издали

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе