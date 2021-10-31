Франция: Лига 1 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон
35' Желтая карточкаАппиа Деннис
37' Желтая карточкаСаванье Тежи
42' Желтая карточкаСахо Мамаду
44' Желтая карточкаТраоре Шарль
1:0
64' ГолМолле Флоран
2:0
71' ГолВахи Элю
73' Желтая карточкаПаллуа Николя
90' Желтая карточкаЖиротто Андрей
90' Желтая карточкаФерри Жордан
90' Желтая карточкаКастеллетто Жан-Шарль
14
Эстев
Максим
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Макуана БениНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Манвелян ГорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Эмон РеноНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
35'
37'
42'
44'
60'
64'
1:0
68'
71'
2:0
73'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 9
-
10 Удары в створ 2
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 23
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
История личных встреч
Монпелье
Нант
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
19 матчей
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саванье Тежи
|3 (1)
|0.25
|Мавидиди Стефи
|3
|0.25
|Жермен Валер
|3
|0.25
|Молле Флоран
|3
|0.25
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.25
|Делор Анди
|2
|0.17
|Коцца Николя
|1
|0.08
|Вахи Элю
|1
|0.08
|Ферри Жордан
|0
|0
|Джоаккини Николас
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|6 (2)
|0.5
|Жиротто Андрей
|3
|0.25
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.17
|Чиривелья Педро
|2
|0.17
|Саймон Мозес
|1
|0.08
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.08
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Сиприен Вилан
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|4
|1
|Саванье Тежи
|4
|0
|Тулер Матеус
|2
|1
|Самбья Саломон
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Молле Флоран
|2
|0
|Шотар Жорис
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Ристич Михайло
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Вахи Элю
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабио да Сильва
|4
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|4
|0
|Паллуа Николя
|2
|0
|Саймон Мозес
|2
|0
|Жиротто Андрей
|2
|0
|Чиривелья Педро
|2
|0
|Блас Людовик
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Траоре Шарль
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Мутуссами Самуэль
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
14%
2
29%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
4
29%
2
29%
61-75
1
7%
1
14%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
25%
4
44%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Забито
20
15
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
3
15%
3
20%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
5
25%
2
13%
31-45
4
20%
3
20%
46-60
4
20%
4
27%
61-75
3
15%
1
7%
76-90
Пропущено
19
15
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
16%
2
13%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
1
5%
4
27%
46-60
3
16%
6
40%
61-75
4
21%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0
Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Лорьян 3:1 Реймс - Монпелье 3:3 Монпелье - Марсель 2:3 Метц - Монпелье 1:0 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 Клермон - Монпелье 3:2 Нант - Монпелье 1:2 Монпелье - Брест 0:0 Монпелье - ПСЖ 2:2 Страсбург - Монпелье 2:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Монпелье 3:1
Нант
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Нант - Клермон 2:1 Бордо - Нант 1:1 Нант - Труа 2:0 Реймс - Нант 3:1
Нант - Брест 3:1 Анже - Нант 1:4 Нант - Ницца 0:2 Нант - Лион 0:1 Ренн - Нант 1:0 Нант - Метц 2:0 Монако - Нант 1:1 Лорьян - Нант 1:0 Брест - Нант 1:3 Нант - Ньор 0:1 Нант - Кан 0:1 Нант - Тулуза 0:1 Тулуза - Нант 1:2 Нант - Монпелье 1:2 Дижон - Нант 0:4 Нант - Бордо 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 11
|31
|2.
|Ницца
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 9
|23
|3.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|4.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|5.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|6.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|7.
|Монако
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|8.
|Страсбург
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 16
|17
|9.
|Нант
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 14
|17
|10.
|Анже
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|11.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 19
|16
|12.
|Лорьян
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|13.
|Лилль
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|15.
|Труа
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|16.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|17.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|18.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|19.
|Брест
|0:0 Заявка
|12
|0
|7
|5
|12 - 20
|7
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|12 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|4.
|Ренн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|5.
|Страсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|6.
|Нант
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|7.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|8.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|11.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|12.
|Монако
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|13.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|15.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|16.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|17.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|11.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Клермон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 16
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|14.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 15
|4
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|19.
|Монпелье
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Монпелье 2:0 Нант
Исход игры
Монпелье
56.1% (74)
Ничья
36.4% (48)
Нант
7.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
47.69% (62)
Меньше
52.31% (68)
Обе команды забьют
Да
77.69% (101)
Нет
22.31% (29)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
34.1% (45)
1:1 Ничья
29.5% (39)
1:0 Монпелье
18.9% (25)
1:2 Нант
6.1% (8)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:0 Ничья
2.3% (3)
3:1 Монпелье
2.3% (3)
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