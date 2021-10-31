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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Труа
0:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Ренн
0'
0:1
10' Гол
Агер Наиф
30'
30
Галлон
Готье
29
Каборе
Исса
23
Рами
Адиль
8
Жиродон
Джимми
17
Сальмье
Йоанн
4
Бьянкон
Жулиан
6
Н'Гессан
Куаме
24
Шавалерин
Ксавье
5
Дингом
Тристан
25
Бальде
Мама
20
Рипар
Рено
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
14
Буриго
Бенжамен
8
Сантамария
Батист
20
Тэт
Флавьен
10
Сулемана
Камалдин
24
Лаборд
Гаэтан
7
Терье
Мартен
Труа
5-3-2
Ренн
4-4-2

Ход матча

10'
0:1
Агер Наиф
(Буриго Бенжамен)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

История личных встреч

Труа
Ренн

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:4
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:3
КЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 3 0.25
Бальде Мама 3 0.25
Тузгар Йоанн 2 0.17
Эль-Хаджам Уалид 1 0.08
Родригес Жерсон 1 0.08
Бьянкон Жулиан 0 0
Дингом Тристан 0 0
Н'Гессан Куаме 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 4 0.33
Сулемана Камалдин 4 0.33
Терье Мартен 3 0.25
Тэт Флавьен 2 0.17
Агер Наиф 2 0.17
Мартин Йонас 1 0.08
Гирасси Серу 1 0.08
Буриго Бенжамен 0 0
Траоре Амари 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Сантамария Батист 0 0
Майер Ловро 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 4 0
Жиродон Джимми 2 1
Каборе Исса 2 1
Родригес Жерсон 3 0
Шавалерин Ксавье 2 0
Азамум Карим 2 0
Батлле Лоран 1 0
Дингом Тристан 1 0
Коне Юссуф 1 0
Н'Гессан Куаме 1 0
Галлон Готье 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баде Луак 2 1
Мартин Йонас 3 0
Сантамария Батист 2 0
Траоре Амари 2 0
Сулемана Камалдин 2 0
Омари Вармед 2 0
Буриго Бенжамен 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Агер Наиф 1 0
Угочукву Лесли 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

9
3
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

10
16
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
2
20%
1
6%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
3
30%
5
31%
31-45
1
10%
5
31%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
1
10%
3
19%
76-90

Пропущено

16
9
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
31%
2
22%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
3
19%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1
Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1 Труа - Ним 2:2 Клермон - Труа 2:1 Гавр - Труа 3:2 Труа - Дюнкерк 2:0 Шатору - Труа 1:2 Труа - Гренобль 3:1
Ренн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0
Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Торино 1:0 Леванте - Ренн 3:1 Хетафе - Ренн 2:1 Стандард - Ренн 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 1 1 26 - 11 31
2. Ницца Заявка 12 7 3 2 24 - 9 23
3. Ланс Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
4. Ренн 1:0 Заявка 12 6 3 3 17 - 9 21
5. Марсель Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
6. Лион Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
7. Нант 0:0 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
8. Монако Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
9. Анже Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
10. Страсбург 1:0 Заявка 12 5 2 5 19 - 16 17
11. Лорьян 0:1 Заявка 12 3 6 3 12 - 15 15
12. Лилль Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
13. Монпелье 0:0 Заявка 12 3 5 4 18 - 19 14
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Труа 0:1 Заявка 12 3 3 6 11 - 16 12
16. Реймс 0:0 Заявка 12 2 6 4 12 - 14 12
17. Бордо 0:0 Заявка 12 1 7 4 13 - 22 10
18. Метц Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
19. Брест Заявка 11 0 6 5 12 - 20 6
20. Сент-Этьен Заявка 12 0 6 6 12 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Ренн 1:0 Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
4. Страсбург 1:0 Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
5. Нант 0:0 Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
6. Монпелье 0:0 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7. Марсель Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
8. Лорьян 0:1 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
9. Ницца Заявка 6 3 3 0 13 - 6 11
10. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
11. Лилль Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
12. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Труа 0:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
16. Реймс 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
17. Бордо 0:0 Заявка 6 0 4 2 5 - 8 4
18. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
19. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
5. Ренн 1:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
7. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
8. Труа 0:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9. Реймс 0:0 Заявка 7 1 4 2 5 - 6 7
10. Нант 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
11. Бордо 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
12. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
13. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
14. Страсбург 1:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Метц Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
16. Лорьян 0:1 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
17. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье 0:0 Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
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  • Первый тайм
  • 32'
    Каборе Исса из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    31'
    Камальдин Сулемана совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    30'
    Безумный фол. Камальдин Сулемана грубо играет против соперника. Пострадал Сальмье Йоанн
  • 30'
    Контроль мяча: Труа: 37%, Ренн: 63%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Рами Адиль пострадал.
  • 28'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • 28'
    Бьянкон Жулиан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Сальмье Йоанн из команды Труа поставил подножку. Пострадал Лаборд Гаэтан
  • 28'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Игрок Бьянкон Жулиан из команды Труа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 27'
    Труа пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Бальде Мама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
  • Травма, повреждение
    26'
    Буриго Бенжамен возвращается на поле.
  • 26'
    Контроль мяча: Труа: 36%, Ренн: 64%.
  • 26'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    26'
    Ох, нехорошо это выглядит. Буриго Бенжамен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    25'
    Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 24'
    Бальде Мама оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 23'
    Дингом Тристан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Мелинг Биргер ошибается в защите.
  • 22'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Мелинг Биргер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Дингом Тристан
  • 21'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    21'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
  • 21'
    Буриго Бенжамен мяч отрикошетил от ворот
  • 20'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: Труа: 35%, Ренн: 65%.
  • 20'
    Ренн контролирует мяч.
  • 19'
    Бьянкон Жулиан нанес удар головой, но Альфред Гомис спокойно отбил мяч.
  • 19'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа делает навес прямо в штрафную.
  • 18'
    Труа начинает контратаку
  • 18'
    Ренн контролирует мяч.
  • 17'
    Игрок Лаборд Гаэтан из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 17'
    Ренн контролирует мяч.
  • 17'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Контроль мяча: Труа: 40%, Ренн: 60%.
  • Фол, нарушение
    16'
    Жиродон Джимми из команды Труа опасно и грубо сыграл. Сантамария Батист пострадал.
  • 15'
    Труа пытается что-то создать.
  • 15'
    Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    15'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 14'
    Готье Галлон отбил мяч на угловой после удара Лаборд Гаэтан из штрафной площади.
  • 14'
    Сантамария Батист из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 13'
    Ренн контролирует мяч.
  • 12'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Ренн контролирует мяч.
  • 11'
    Контроль мяча: Труа: 51%, Ренн: 49%.
  • 10'
    Буриго Бенжамен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О О О Л - Агер Наиф из команды Ренн с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
  • Угловой
    9'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 9'
    Каборе Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Сантамария Батист из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Шавалерин Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 8'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 8'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 7'
    Ренн выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Рипар Рено оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 6'
    Труа начинает контратаку
  • 5'
    Ренн контролирует мяч.
  • 5'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Труа: 77%, Ренн: 23%.
  • 5'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Терье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Угловой
    4'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 4'
    Терье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 4'
    Камальдин Сулемана из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 3'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 3'
    Шанс! Агер Наиф из команды Ренн пробил головой, но мимо
  • Угловой
    3'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 2'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 2'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Труа начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Труа 8.5% (11)
X 22.3% (29)
Ренн 69.2% (90)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
Ренн
4.20
5.93
1.97
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Где смотреть матч Труа 0:1 Ренн онлайн


Прогнозы на матч Труа 0:1 Ренн

Исход игры
Труа
8.5% (11)
Ничья
22.3% (29)
Ренн
69.2% (90)
Тотал 2.5
Больше
49.23% (64)
Меньше
50.77% (66)
Обе команды забьют
Да
69.23% (90)
Нет
30.77% (40)
Популярный счёт
1:2 Ренн
44.6% (58)
1:1 Ничья
20% (26)
0:1 Ренн
19.2% (25)
1:0 Труа
4.6% (6)
0:2 Ренн
4.6% (6)
2:1 Труа
3.1% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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