Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Первый тайм: 30'
Стадион: Стад де л'Об
0:1
10' ГолАгер Наиф
30
Галлон
Готье
29
Каборе
Исса
23
Рами
Адиль
25
Бальде
Мама
20
Рипар
Рено
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
20
Тэт
Флавьен
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
-
29 Каборе ИссаЗащитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бальде МамаНападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Нассим ШадлиНападающий
- Нападающий
-
12 Лумека ЛевиНападающий
-
Главный тренер: Laurent Batlles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
-
17 Чауна ЛумНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
10'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
История личных встреч
Труа
Ренн
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|3
|0.25
|Бальде Мама
|3
|0.25
|Тузгар Йоанн
|2
|0.17
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.08
|Родригес Жерсон
|1
|0.08
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Дингом Тристан
|0
|0
|Н'Гессан Куаме
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|4
|0.33
|Сулемана Камалдин
|4
|0.33
|Терье Мартен
|3
|0.25
|Тэт Флавьен
|2
|0.17
|Агер Наиф
|2
|0.17
|Мартин Йонас
|1
|0.08
|Гирасси Серу
|1
|0.08
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Сантамария Батист
|0
|0
|Майер Ловро
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкон Жулиан
|4
|0
|Жиродон Джимми
|2
|1
|Каборе Исса
|2
|1
|Родригес Жерсон
|3
|0
|Шавалерин Ксавье
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Батлле Лоран
|1
|0
|Дингом Тристан
|1
|0
|Коне Юссуф
|1
|0
|Н'Гессан Куаме
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баде Луак
|2
|1
|Мартин Йонас
|3
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Траоре Амари
|2
|0
|Сулемана Камалдин
|2
|0
|Омари Вармед
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
9
3
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
10
16
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
2
20%
1
6%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
3
30%
5
31%
31-45
1
10%
5
31%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
1
10%
3
19%
76-90
Пропущено
16
9
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
31%
2
22%
46-60
4
25%
2
22%
61-75
3
19%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1
Лион - Труа 3:1 Труа - Монпелье 1:1 Метц - Труа 0:2 Труа - Монако 1:2 Страсбург - Труа 1:1 Клермон - Труа 2:0 Труа - ПСЖ 1:2 Метц - Труа 2:1 Анже - Труа 3:0 Труа - Дижон 2:1 Труа - Ним 2:2 Клермон - Труа 2:1 Гавр - Труа 3:2 Труа - Дюнкерк 2:0 Шатору - Труа 1:2 Труа - Гренобль 3:1
Ренн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ренн - Страсбург 1:0 Мура - Ренн 1:2 Метц - Ренн 0:3 Ренн - ПСЖ 2:0
Витесс - Ренн 1:2 Бордо - Ренн 1:1 Ренн - Клермон 6:0 Марсель - Ренн 2:0 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Ренн - Реймс 0:2 Анже - Ренн 2:0 Русенборг - Ренн 1:3 Ренн - Нант 1:0 Ренн - Русенборг 2:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Торино 1:0 Леванте - Ренн 3:1 Хетафе - Ренн 2:1 Стандард - Ренн 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 11
|31
|2.
|Ницца
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 9
|23
|3.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|4.
|Ренн
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 9
|21
|5.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|6.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|7.
|Нант
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|8.
|Монако
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|9.
|Анже
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|10.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 16
|17
|11.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 15
|15
|12.
|Лилль
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|13.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 19
|14
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|15.
|Труа
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 14
|12
|17.
|Бордо
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|13 - 22
|10
|18.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|19.
|Брест
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|12 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Ренн
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|4.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|5.
|Нант
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|6.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|8.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|9.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|11
|10.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|11.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|13.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|15.
|Труа
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|17.
|Бордо
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|19.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|5.
|Ренн
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Труа
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Реймс
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|10.
|Нант
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|11.
|Бордо
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|12.
|Клермон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 16
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|14.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|16.
|Лорьян
|0:1 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|17.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|19.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
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Прогнозы на матч Труа 0:1 Ренн
Исход игры
Труа
8.5% (11)
Ничья
22.3% (29)
Ренн
69.2% (90)
Тотал 2.5
Больше
49.23% (64)
Меньше
50.77% (66)
Обе команды забьют
Да
69.23% (90)
Нет
30.77% (40)
Популярный счёт
1:2 Ренн
44.6% (58)
1:1 Ничья
20% (26)
0:1 Ренн
19.2% (25)
1:0 Труа
4.6% (6)
0:2 Ренн
4.6% (6)
2:1 Труа
3.1% (4)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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