Второй тайм

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Адриен Трюффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

93' Терье Мартен нанес удар, мяч был парирован, но Готье Галлон не удержал его в руках.

92' Удар от ворот произведет Труа

91' Адриен Трюффер из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

91' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Нассим Шадли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Труа

87' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Бьянкон Жулиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Галлон Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Г О О О О Л - Терье Мартен забивает ударом с правой ноги!

80' Н'Гессан Куаме не смог попасть в створ ударом издали

79' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

78' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

77' Матч возобновлен

76' Галлон Готье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

75' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

72' Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Адриен Трюффер из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

70' Хорошую попытку сделал Н'Гессан Куаме . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Отличные скиллы показывает Н'Гессан Куаме , обводя своих соперников

70' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Тактическая замена. Мелинг Биргер уходит с поля и его заменяет Адриен Трюффер

69' Ренн выполняет удар от ворот.

68' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Бьянкон Жулиан нанес удар, мяч был парирован, но Альфред Гомис не удержал его в руках.

64' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

63' Тактическая замена. Камальдин Сулемана уходит с поля и его заменяет Майер Ловро

63' Н'Гессан Куаме выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Удар от ворот произведет Труа

58' Труа выполняет удар от ворот.

57' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Труа

56' Мелинг Биргер не смог попасть в створ ударом издали

56' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Камальдин Сулемана из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

55' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Камальдин Сулемана из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

55' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Рипар Рено оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Жиродон Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Удар от ворот произведет Труа

51' Сантамария Батист оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Удар от ворот произведет Труа

49' Камальдин Сулемана оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Ренн выполняет удар от ворот.

46' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля