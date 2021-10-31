Первый тайм

9' И вновь идет вперед "Брест", мяч влетает в штрафную гостей, однако довольно быстро ее покидает.

8' Угодил мяч в арбитра в центре поля и это спорный мяч. "Монако" затем развивает атаку по правому краю, где игрок оказывается во "вне игры".

7' Попытка от хозяев что-то создать впереди успехом не увенчалась. Окончилась лишь неточной передачей.

6' Диоп потерял мяч на левом фланге и тут же ринулся отбирать, в итоге сфолив на Магнетти.