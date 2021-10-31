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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Брест
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Монако
0' 10'
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
2
Дюверн
Жан-Кевин
27
Маньетти
Уго
7
Белькебла
Арис
21
Февр
Ромен
26
Ле
Дуарон
Жереми
9
Онора
Франк
15
Мунье
Стив
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
3
Марипан
Гильермо
5
Бадьяшиль
Бенуа
12
Кайо
Энрике
7
Желсон
Мартиньш
8
Чуамени
Орельен
11
Лукас
Жан
37
Диоп
Софьян
31
Фолланд
Кевин
10
Бен-Йеддер
Виссам
Брест
4-2-3-1
Монако
4-4-2

Владение мячом

История личных встреч

Брест
Монако

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
2:0
Л1
0:1
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 3 (2) 0.27
Онора Франк 3 0.27
Кардона Ирвин 2 0.18
Ле Дуарон Жереми 2 0.18
Мунье Стив 1 0.09
Шардонне Брендан 1 0.09
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 6 (3) 0.55
Фолланд Кевин 3 0.27
Диоп Софьян 3 0.27
Головин Александр 2 0.18
Желсон Мартиньш 2 0.18
Чуамени Орельен 1 0.09
Кайо Энрике 0 0
Фофана Юссуф 0 0
Боаду Мирон 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Шардонне Брендан 2 0
Онора Франк 2 0
Бизот Марко 1 0
Эрей Кристоф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Маньетти Уго 1 0
Февр Ромен 1 0
Агум Люсьен 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 3 0
Диоп Софьян 3 0
Сидибе Джибриль 2 0
Фолланд Кевин 2 0
Марипан Гильермо 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Бадьяшиль Бенуа 2 0
Павлович Страхиня 2 0
Головин Александр 0 1
Агилар Рубен 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Фофана Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
4
29%
3
17%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
4
29%
3
17%
61-75
3
21%
3
17%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
6%
1
8%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
5
28%
2
15%
61-75
4
22%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2
Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3 Генгам - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 0:2 Монпелье - Брест 0:0 Ницца - Брест 3:2
Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0
Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0 Монако - Спарта Прага 3:1 Монако - Нант 1:1 Спарта Прага - Монако 0:2 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Вольфсбург - Монако 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 1 1 26 - 11 31
2. Ницца Заявка 12 7 3 2 24 - 9 23
3. Ланс Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
4. Марсель Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
5. Ренн Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
6. Лион Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
7. Монако 0:0 Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
8. Страсбург Заявка 12 5 2 5 22 - 16 17
9. Нант Заявка 12 5 2 5 16 - 14 17
10. Анже Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
11. Монпелье Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
12. Лорьян Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
13. Лилль Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Труа Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
16. Бордо Заявка 12 2 6 4 16 - 24 12
17. Реймс Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
18. Метц Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
19. Брест 0:0 Заявка 12 0 7 5 12 - 20 7
20. Сент-Этьен Заявка 12 0 6 6 12 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
4. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
5. Страсбург Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
6. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
7. Лорьян Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
8. Ницца Заявка 6 3 3 0 13 - 6 11
9. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Марсель Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
11. Лилль Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
12. Монако 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
16. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
17. Реймс Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
18. Брест 0:0 Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
19. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
5. Монако 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
6. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7. Труа Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Реймс Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
9. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
11. Нант Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
13. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
14. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Страсбург Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Метц Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
17. Лорьян Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
18. Брест 0:0 Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 9'
    И вновь идет вперед "Брест", мяч влетает в штрафную гостей, однако довольно быстро ее покидает.
  • Офсайд
    8'
    Угодил мяч в арбитра в центре поля и это спорный мяч. "Монако" затем развивает атаку по правому краю, где игрок оказывается во "вне игры".
  • 7'
    Попытка от хозяев что-то создать впереди успехом не увенчалась. Окончилась лишь неточной передачей.
  • Фол, нарушение
    6'
    Диоп потерял мяч на левом фланге и тут же ринулся отбирать, в итоге сфолив на Магнетти. 
  • 5'
    Держится мяч в центре поля пока что, "Брест" перекрывает все возможности для гостей. 
  • 4'
    Монегаски пока что заметно больше контролируют мяч, но неточные передачи прерывают перспективные атаки.
  • 3'
    Неплохая по задумке диагональ на правый фланг на Желсона, реализация подкачала.
  • Офсайд
    2'
    "Монако" атакует левым флангом, следует неплохая передача вперед, однако Софин Диоп оказался в офсайде. 
  • 1'
    "Брест" начинает встречу с заброса в сторону нападающего. Нюбель выходит из ворот и забирает мяч. 
  • Первый тайм начался
    Матч стартовал. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Брест 0:0 Монако онлайн


Прогнозы на матч Брест 0:0 Монако

Исход игры
Брест
3% (4)
Ничья
6.7% (9)
Монако
90.4% (122)
Тотал 2.5
Больше
66.42% (89)
Меньше
33.58% (45)
Обе команды забьют
Да
70.15% (94)
Нет
29.85% (40)
Популярный счёт
1:2 Монако
56.3% (76)
0:1 Монако
13.3% (18)
0:2 Монако
12.6% (17)
1:1 Ничья
5.2% (7)
1:3 Монако
4.4% (6)
0:3 Монако
1.5% (2)
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