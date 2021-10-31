Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
40
Бизот
Марко
23
Эрей
Кристоф
27
Маньетти
Уго
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
26
Агилар
Рубен
12
Кайо
Энрике
11
Лукас
Жан
37
Диоп
Софьян
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саид РафикиНападающий
-
29 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилПолузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Владение мячом
История личных встреч
Брест
Монако
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|3 (2)
|0.27
|Онора Франк
|3
|0.27
|Кардона Ирвин
|2
|0.18
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0.18
|Мунье Стив
|1
|0.09
|Шардонне Брендан
|1
|0.09
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|6 (3)
|0.55
|Фолланд Кевин
|3
|0.27
|Диоп Софьян
|3
|0.27
|Головин Александр
|2
|0.18
|Желсон Мартиньш
|2
|0.18
|Чуамени Орельен
|1
|0.09
|Кайо Энрике
|0
|0
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Боаду Мирон
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Онора Франк
|2
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Эрей Кристоф
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чуамени Орельен
|3
|0
|Диоп Софьян
|3
|0
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|Фолланд Кевин
|2
|0
|Марипан Гильермо
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0
|Павлович Страхиня
|2
|0
|Головин Александр
|0
|1
|Агилар Рубен
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Фофана Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Забито
14
18
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
0
0%
2
11%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
4
29%
3
17%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
4
29%
3
17%
61-75
3
21%
3
17%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
6%
1
8%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
5
28%
2
15%
61-75
4
22%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Лилль - Брест 1:1 Брест - Реймс 1:1 Ницца - Брест 2:1 Брест - Метц 1:2
Нант - Брест 3:1 Клермон - Брест 1:1 Брест - Анже 1:1 Брест - Генгам 2:4 Страсбург - Брест 3:1 Брест - ПСЖ 2:4 Брест - Ренн 1:1 Лион - Брест 1:1 Брест - Мальорка 1:2 Плабеннек - Брест 2:4 Брест - Нант 1:3 Брест - Лорьян 2:3 Генгам - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 0:2 Монпелье - Брест 0:0 Ницца - Брест 3:2
Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0 Монако - Бордо 3:0
Реал Сосьедад - Монако 1:1 Клермон - Монако 1:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Ницца - Монако 2:2 Монако - Штурм 1:0 Монако - Марсель 0:2 Труа - Монако 1:2 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Монако - Ланс 0:2 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Лорьян - Монако 1:0 Монако - Спарта Прага 3:1 Монако - Нант 1:1 Спарта Прага - Монако 0:2 Реал Сосьедад - Монако 2:1 Вольфсбург - Монако 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 11
|31
|2.
|Ницца
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 9
|23
|3.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|4.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|5.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|6.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|7.
|Монако
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|8.
|Страсбург
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 16
|17
|9.
|Нант
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 14
|17
|10.
|Анже
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|11.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 19
|16
|12.
|Лорьян
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|13.
|Лилль
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|15.
|Труа
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|16.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|17.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|18.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|19.
|Брест
|0:0 Заявка
|12
|0
|7
|5
|12 - 20
|7
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|12 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|4.
|Ренн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|5.
|Страсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|6.
|Нант
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|7.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|8.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|11.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|12.
|Монако
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|13.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|15.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|16.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|17.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|11.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Клермон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 16
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|14.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 15
|4
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|19.
|Монпелье
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
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Прогнозы на матч Брест 0:0 Монако
Исход игры
Брест
3% (4)
Ничья
6.7% (9)
Монако
90.4% (122)
Тотал 2.5
Больше
66.42% (89)
Меньше
33.58% (45)
Обе команды забьют
Да
70.15% (94)
Нет
29.85% (40)
Популярный счёт
1:2 Монако
56.3% (76)
0:1 Монако
13.3% (18)
0:2 Монако
12.6% (17)
1:1 Ничья
5.2% (7)
1:3 Монако
4.4% (6)
0:3 Монако
1.5% (2)
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