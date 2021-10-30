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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Метц
1:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
1:0
9' Гол
Булая Фарид
1:1
16' Гол
Хазри Вахби
18' Желтая карточка
Масон Иван
28' Желтая карточка
Соу Саиду
45'
16
Укиджа
Александр
2
Бронн
Дилан
5
Жемерсон
де
Жесус
23
Куяте
Кики
18
Сентонз
Фабьен
19
Маига
Хабиб
6
Н'Дорам
Кевин
17
Делен
Тома
7
Ньяне
Ибраима
10
Булая
Фарид
9
Де
Превиль
Николя
40
Грин
Этьен
8
Камара
Махди
4
Соу
Саиду
5
Колодзейчак
Тимоти
27
Масон
Иван
6
Гурна-Дуат
Люка
19
Неу
Иван
28
Юссуф
Зейду
7
Будебуз
Риад
18
Норден
Арно
10
Хазри
Вахби
Метц
3-4-2-1
Сент-Этьен
4-3-1-2

История личных встреч

Метц
Сент-Этьен

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:1
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сентонз Фабьен 3 0.25
Де Превиль Николя 2 0.17
Булая Фарид 2 0.17
Ньяне Ибраима 1 (1) 0.08
Юдоль Матьё 1 0.08
Бронн Дилан 1 0.08
Маига Хабиб 1 0.08
Куяте Кики 1 0.08
Гуйе Ламин 0 0
Делен Тома 0 0
Нгетте Опа 0 0
Сарр Пап 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 7 (3) 0.58
Колодзейчак Тимоти 1 0.08
Соу Саиду 1 0.08
Буанга Денис 1 0.08
Наде Микаэль 1 0.08
Норден Арно 0 0
Крассо Жан-Филипп 0 0
Аушиш Адиль 0 0

Карточки

Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 4 1
Маига Хабиб 4 0
Куяте Кики 2 1
Сентонз Фабьен 3 0
Де Превиль Николя 2 0
Пажо Венсан 2 0
Сарр Пап 2 0
Яде Папа Ндиага 2 0
Укиджа Александр 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньяне Ибраима 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Мбенге Амаду 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масон Иван 3 0
Юссуф Зейду 1 1
Колодзейчак Тимоти 2 0
Хазри Вахби 2 0
Амума Ромен 2 0
Буанга Денис 2 0
Камара Махди 2 0
Гурна-Дуат Люка 2 0
Соу Саиду 2 0
Грин Этьен 0 1
Мукуди Ароль 1 0
Норден Арно 1 0
Неу Иван 1 0
Наде Микаэль 1 0
Аушиш Адиль 1 0
Сабан Матис 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
4
80%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
3
21%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
4
36%
3
21%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
3
20%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
3
20%
3
30%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
20%
76-90

Забито

12
11
9 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
3
25%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
4
36%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

26
24
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
5
19%
2
8%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
4
15%
4
17%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
7
27%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Метц
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2
Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0 Метц - Труа 2:1 Боруссия М - Метц 1:0 Прогрес - Метц 1:1 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Метц - Нанси 3:2 Метц - Марсель 1:1 Лорьян - Метц 2:1
Сент-Этьен
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3
Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1 Сент-Этьен - Бур-Перонна 1:1 Сент-Этьен - Ле Пюи 2:2 Сент-Этьен - Дижон 0:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Марсель 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 1 1 26 - 11 31
2. Ланс Заявка 11 6 3 2 20 - 12 21
3. Ницца Заявка 11 6 3 2 22 - 8 20
4. Марсель Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
5. Ренн Заявка 11 5 3 3 16 - 9 18
6. Нант Заявка 11 5 2 4 16 - 12 17
7. Монако Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
8. Анже Заявка 11 4 5 2 17 - 13 17
9. Лион Заявка 11 4 4 3 18 - 16 16
10. Лорьян Заявка 11 3 6 2 12 - 14 15
11. Лилль Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
12. Страсбург Заявка 11 4 2 5 18 - 16 14
13. Монпелье Заявка 11 3 4 4 18 - 19 13
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Труа Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
16. Реймс Заявка 11 2 5 4 12 - 14 11
17. Бордо Заявка 11 1 6 4 13 - 22 9
18. Метц 1:1 Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
19. Брест Заявка 11 0 6 5 12 - 20 6
20. Сент-Этьен 1:1 Заявка 12 0 6 6 12 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
3. Лион Заявка 6 3 3 0 13 - 7 12
4. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
5. Ницца Заявка 6 3 3 0 13 - 6 11
6. Марсель Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
7. Монпелье Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
8. Лорьян Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
9. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Анже Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
11. Лилль Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
12. Страсбург Заявка 6 3 1 2 13 - 7 10
13. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
14. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Труа Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16. Реймс Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
17. Сент-Этьен 1:1 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
18. Бордо Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
19. Метц 1:1 Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Брест Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Ланс Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Ницца Заявка 5 3 0 2 9 - 2 9
4. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
5. Монако Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7. Труа Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Реймс Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
9. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
10. Ренн Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11. Нант Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
12. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
13. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
14. Лорьян Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
15. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Страсбург Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
17. Метц 1:1 Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен 1:1 Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Метц 40% (52)
X 46.2% (60)
Сент-Этьен 13.8% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Сент-Этьен
2.79
3.46
2.84
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Метц 1:1 Сент-Этьен онлайн


Прогнозы на матч Метц 1:1 Сент-Этьен

Исход игры
Метц
40% (52)
Ничья
46.2% (60)
Сент-Этьен
13.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
31.54% (41)
Меньше
68.46% (89)
Обе команды забьют
Да
73.85% (96)
Нет
26.15% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (55)
1:0 Метц
19.2% (25)
2:1 Метц
17.7% (23)
1:2 Сент-Этьен
11.5% (15)
2:0 Метц
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
0:1 Сент-Этьен
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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