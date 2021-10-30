Франция: Лига 1 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
1:0
9' ГолБулая Фарид
1:1
16' ГолХазри Вахби
18' Желтая карточкаМасон Иван
28' Желтая карточкаСоу Саиду
87' Желтая карточкаКамара Махди
23
Куяте
Кики
19
Маига
Хабиб
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
40
Грин
Этьен
27
Масон
Иван
19
Неу
Иван
28
Юссуф
Зейду
18
Норден
Арно
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Мбенге АмадуЗащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
21 Басси АминеПолузащитник
-
11 Нгетте ОпаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гуйе ЛаминНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Грин ЭтьенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Масон ИванЗащитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноНападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Наде МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
-
17 Аушиш АдильНападающий
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
9'
1:0
16'
18'
28'
87'
Владение мячом
История личных встреч
Метц
Сент-Этьен
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сентонз Фабьен
|3
|0.25
|Де Превиль Николя
|2
|0.17
|Булая Фарид
|2
|0.17
|Ньяне Ибраима
|1 (1)
|0.08
|Юдоль Матьё
|1
|0.08
|Бронн Дилан
|1
|0.08
|Маига Хабиб
|1
|0.08
|Куяте Кики
|1
|0.08
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Нгетте Опа
|0
|0
|Сарр Пап
|0
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|7 (3)
|0.58
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.08
|Соу Саиду
|1
|0.08
|Буанга Денис
|1
|0.08
|Наде Микаэль
|1
|0.08
|Норден Арно
|0
|0
|Крассо Жан-Филипп
|0
|0
|Аушиш Адиль
|0
|0
Карточки
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|4
|1
|Маига Хабиб
|4
|0
|Куяте Кики
|2
|1
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Де Превиль Николя
|2
|0
|Пажо Венсан
|2
|0
|Сарр Пап
|2
|0
|Яде Папа Ндиага
|2
|0
|Укиджа Александр
|1
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Н'Дорам Кевин
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньяне Ибраима
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
|Мбенге Амаду
|1
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|3
|0
|Масон Иван
|3
|0
|Юссуф Зейду
|1
|1
|Колодзейчак Тимоти
|2
|0
|Хазри Вахби
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Буанга Денис
|2
|0
|Гурна-Дуат Люка
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Грин Этьен
|0
|1
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Наде Микаэль
|1
|0
|Аушиш Адиль
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
50%
4
67%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
17%
1
7%
1-15
3
25%
3
20%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
4
33%
3
20%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
50%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
3
20%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
3
20%
3
30%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
20%
76-90
Забито
13
12
10 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
4
31%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
38%
4
33%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
27
25
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
5
19%
3
12%
1-15
5
19%
4
16%
16-30
4
15%
4
16%
31-45
4
15%
4
16%
46-60
2
7%
5
20%
61-75
7
26%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Метц
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2 Брест - Метц 1:2
Метц - ПСЖ 1:2 Страсбург - Метц 3:0 Метц - Труа 0:2 Метц - Осер 0:3 Клермон - Метц 2:2 Метц - Реймс 1:1 Нант - Метц 2:0 Метц - Лилль 3:3 Метц - Монпелье 1:0 Метц - Труа 2:1 Боруссия М - Метц 1:0 Прогрес - Метц 1:1 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Метц - Нанси 3:2 Метц - Марсель 1:1 Лорьян - Метц 2:1
Сент-Этьен
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3
Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Ланс - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Айнтрахт Фр - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Марсель 1:2 Сент-Этьен - Клермон 2:3 Сент-Этьен - Гренобль 2:1 Сент-Этьен - Бур-Перонна 1:1 Сент-Этьен - Ле Пюи 2:2 Сент-Этьен - Дижон 0:1 Лилль - Сент-Этьен 0:0 Сент-Этьен - Марсель 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 11
|31
|2.
|Ланс
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 12
|21
|3.
|Ницца
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 8
|20
|4.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|5.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|6.
|Нант
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 12
|17
|7.
|Монако
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|8.
|Анже
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 13
|17
|9.
|Лион
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|10.
|Лорьян
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 14
|15
|11.
|Лилль
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|12.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|18 - 16
|14
|13.
|Монпелье
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|18 - 19
|13
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|15.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 14
|11
|17.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 22
|9
|18.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|19.
|Брест
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|12 - 20
|6
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|12 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Ренн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|4.
|Нант
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|5.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|11
|6.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|7.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|8.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|11.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|12.
|Страсбург
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|13.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|15.
|Труа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|Бордо
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|19.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Брест
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 2
|9
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|5.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|10.
|Ренн
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|12.
|Клермон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 16
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|14.
|Лорьян
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|15.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|19.
|Монпелье
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Метц 1:1 Сент-Этьен
Исход игры
Метц
40% (52)
Ничья
46.2% (60)
Сент-Этьен
13.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
31.54% (41)
Меньше
68.46% (89)
Обе команды забьют
Да
73.85% (96)
Нет
26.15% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.3% (55)
1:0 Метц
19.2% (25)
2:1 Метц
17.7% (23)
1:2 Сент-Этьен
11.5% (15)
2:0 Метц
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:1 Сент-Этьен
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!