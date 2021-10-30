Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Этьен Грин взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Этьен Грин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Плохо сыграл Этьен Грин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

Аймен Муффек не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Сент-Этьен имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Соу Саиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Удар от ворот произведет Метц

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Метц

45' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Булая Фарид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

42' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

42' Матч возобновлен

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Иван Масон возвращается на поле.

40' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Ох, нехорошо это выглядит. Иван Масон получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Укиджа Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Иван Масон из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

38' Вратарь парирует удар, который нанес Хазри Вахби , и мяч снова в игре

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Маига Хабиб получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Маига Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Метц выполняет удар от ворот.

34' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Метц

33' Хазри Вахби оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Аймен Муффек и Будебуз Риад из команды Сент-Этьен

32' Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Игрок Ньяне Ибраима из команды Метц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

26' Ньяне Ибраима из команды Метц сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

26' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

22' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

22' Иван Масон из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

20' Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Камара Махди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Иван Масон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

16' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

16' Г О О О О Л - Хазри Вахби из команды Сент-Этьен правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

15' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Ньяне Ибраима из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

12' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

11' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

10' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Г О О О О Л - Булая Фарид правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

8' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Неу Иван получил травму и заменен. Аймен Муффек выходит на поле.

6' Матч возобновится спорным мячом

6' Ох, нехорошо это выглядит. Неу Иван получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Неу Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Этьен Грин взял и забрал мяч на выходе

4' Камара Махди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Юссуф Зейду из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сент-Этьен начинает с центра поля