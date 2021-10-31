Первый тайм

31' Диарра Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Команда Страсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

28' Плохо сыграл Лапорт Жульен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

28' Люка Перрен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...

28' Дженц Мориц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Лемуан Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Лорьян

25' Отличный пас сделал Люка Перрен из команды Страсбург . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

24' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Лорьян

23' Сиссоко Ибраима не смог попасть в створ ударом издали

23' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

23' Удар от ворот произведет Страсбург

22' Ньямси Жерзино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Лорьян

19' Диалло Хабиб из команды Страсбург делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

19' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Диарра Стефан наказан за толчок Люка Перрен

17' Удар от ворот произведет Страсбург

17' Как он промахнулся? Моффи Теремас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

17' ШАНС! Моффи Теремас вышел один на один с голкипером...

15' Страсбург выполняет удар от ворот.

13' Буасгар Кентен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Удар от ворот произведет Страсбург

10' Страсбург выполняет удар от ворот.

10' Лапорт Жульен наказан за толчок Люка Перрен

9' Буасгар Кентен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Удар от ворот произведет Лорьян

8' Гильберт Фредерик из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

7' Удар от ворот произведет Лорьян

7' Диалло Хабиб не смог попасть в створ ударом издали

6' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Удар от ворот произведет Лорьян

3' Игрок Томассон Адриен из команды Страсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

1' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лорьян начинает с центра поля