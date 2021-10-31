Франция: Лига 1 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: де ла Мейно
1:0
28' ГолАжорк Людовик
36' Желтая карточкаСиссоко Ибраима
2:0
39' ГолДиалло Хабиб
3:0
45' ГолДиалло Хабиб
4:0
64' ГолТомассон Адриен
14
Прчич
Саньин
19
Каси
Антони
20
Диалло
Хабиб
30
Нарди
Поль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Каси АнтониПолузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Сахи ДионПолузащитник
-
33 Диарра ХабибНападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
33 Сумано СамбуНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
28'
1:0
36'
39'
2:0
45'
3:0
64'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 0
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
История личных встреч
Страсбург
Лорьян
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|6 (1)
|0.5
|Ажорк Людовик
|5 (1)
|0.42
|Томассон Адриен
|3
|0.25
|Гамейро Кевин
|3
|0.25
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.08
|Ле Маршан Максим
|1
|0.08
|Прчич Саньин
|1
|0.08
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Льенар Димитри
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.33
|Моффи Теремас
|2 (1)
|0.17
|Монкондю Томас
|2
|0.17
|Лапорт Жульен
|2
|0.17
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.08
|Лемуан Фабьен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|5
|1
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Ажорк Людовик
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Каси Антони
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Уорис Маджид
|1
|0
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|Льенар Димитри
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|5
|0
|Мендес Убулан
|2
|1
|Дженц Мориц
|2
|1
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Лапорт Жульен
|3
|0
|Эрго Жером
|1
|1
|Монкондю Томас
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Силва Игор
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
5
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
7%
1
20%
1-15
4
27%
2
40%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
16
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
4
25%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
2
22%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
11%
3
19%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
33%
1
33%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
20
11
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
5%
2
18%
1-15
5
25%
3
27%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
4
20%
2
18%
76-90
Пропущено
18
19
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
17%
1
5%
1-15
5
28%
5
26%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
2
11%
5
26%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
4
22%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2
Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Страсбург - Сьон 0:1 Страсбург - Базель 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Ницца - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 2:3 Марсель - Страсбург 1:1
Лорьян
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1
Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - Метц 2:1 Лион - Лорьян 4:1 Лорьян - Анже 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 11
|31
|2.
|Ницца
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 9
|23
|3.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|4.
|Марсель
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|5.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|6.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|7.
|Монако
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|8.
|Страсбург
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 16
|17
|9.
|Нант
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 14
|17
|10.
|Анже
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 15
|17
|11.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 19
|16
|12.
|Лорьян
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|13.
|Лилль
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 22
|13
|15.
|Труа
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|16.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|17.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|18.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|19.
|Брест
|0:0 Заявка
|12
|0
|7
|5
|12 - 20
|7
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|12 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|4.
|Ренн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|5.
|Страсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|6.
|Нант
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|7.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|8.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|10.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|11.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|12.
|Монако
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|13.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|15.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|16.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|17.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|5.
|Монако
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|Анже
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 7
|7
|7.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|11.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Клермон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 16
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|14.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 15
|4
|18.
|Брест
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|19.
|Монпелье
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
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- — Лига чемпионов (Квалификация)
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Страсбург 4:0 Лорьян
Исход игры
Страсбург
77.4% (103)
Ничья
16.5% (22)
Лорьян
6% (8)
Тотал 2.5
Больше
56.92% (74)
Меньше
43.08% (56)
Обе команды забьют
Да
69.23% (90)
Нет
30.77% (40)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
44.4% (59)
1:0 Страсбург
23.3% (31)
1:1 Ничья
12% (16)
3:1 Страсбург
4.5% (6)
2:2 Ничья
3% (4)
2:0 Страсбург
3% (4)
1:2 Лорьян
2.3% (3)
0:1 Лорьян
2.3% (3)
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