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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Страсбург
4:0
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
1:0
28' Гол
Ажорк Людовик
36' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
2:0
39' Гол
Диалло Хабиб
3:0
45' Гол
Диалло Хабиб
4:0
64' Гол
Томассон Адриен
90'+2
1
Селс
Матц
24
Джику
Александр
22
Ньямси
Жерзино
5
Перрен
Люка
2
Гильберт
Фредерик
27
Сиссоко
Ибраима
14
Прчич
Саньин
10
Томассон
Адриен
19
Каси
Антони
25
Ажорк
Людовик
20
Диалло
Хабиб
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
3
Дженц
Мориц
2
Силва
Игор
11
Буасгар
Кентен
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
25
Ле
Гофф
Венсан
7
Диарра
Стефан
13
Моффи
Теремас
Страсбург
3-5-2
Лорьян
3-5-2

Ход матча

28'
Ажорк Людовик
1:0
34'
 
Грбич Адриан
Диарра Стефан
36'
Сиссоко Ибраима
 
39'
Диалло Хабиб
2:0
45'
Диалло Хабиб
3:0
46'
 
Ле Фе Энцо
Буасгар Кентен
46'
 
Морель Жереми
Лапорт Жульен
64'
Томассон Адриен
(Сиссоко Ибраима)
4:0
66'
Беллегард Жан-Рикнер
Сиссоко Ибраима
 
73'
Аолу Жан-Эде
Прчич Саньин
 
73'
Льенар Димитри
Томассон Адриен
 
77'
 
Муазан Баптист
Дженц Мориц
83'
 
Сумано Самбу
Моффи Теремас
84'
Сахи Дион
Ажорк Людовик
 
84'
Уорис Маджид
Диалло Хабиб
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

История личных встреч

Страсбург
Лорьян

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 6 (1) 0.5
Ажорк Людовик 5 (1) 0.42
Томассон Адриен 3 0.25
Гамейро Кевин 3 0.25
Сиссоко Ибраима 1 0.08
Ле Маршан Максим 1 0.08
Прчич Саньин 1 0.08
Гильберт Фредерик 0 0
Льенар Димитри 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лорьенте Арман 4 (1) 0.33
Моффи Теремас 2 (1) 0.17
Монкондю Томас 2 0.17
Лапорт Жульен 2 0.17
Ле Гофф Венсан 1 0.08
Лемуан Фабьен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 5 1
Ле Маршан Максим 4 0
Фила Карол 3 0
Ажорк Людовик 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Каси Антони 2 0
Томассон Адриен 0 1
Уорис Маджид 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Льенар Димитри 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Перрен Люка 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 5 0
Мендес Убулан 2 1
Дженц Мориц 2 1
Лемуан Фабьен 3 0
Лапорт Жульен 3 0
Эрго Жером 1 1
Монкондю Томас 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Силва Игор 1 0
Диарра Стефан 1 0
Амель Пьер-Ив 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Сумано Самбу 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
7%
1
20%
1-15
4
27%
2
40%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
16
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
4
25%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
2
22%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
11%
3
19%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
33%
1
33%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

20
11
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
5%
2
18%
1-15
5
25%
3
27%
16-30
3
15%
2
18%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
4
20%
2
18%
76-90

Пропущено

18
19
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
17%
1
5%
1-15
5
28%
5
26%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
2
11%
5
26%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
4
22%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2
Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1 ПСЖ - Страсбург 4:2 Страсбург - Анже 0:2 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Айнтрахт Фр - Страсбург 2:3 Страсбург - Сьон 0:1 Страсбург - Базель 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Ницца - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 2:3 Марсель - Страсбург 1:1
Лорьян
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1 Лион - Лорьян 1:1
Лорьян - Ницца 1:0 Реймс - Лорьян 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Ланс - Лорьян 2:2 Монпелье - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 1:0 Сент-Этьен - Лорьян 1:1 Анже - Лорьян 0:1 Лорьян - Нант 1:0 Лорьян - Бордо 1:1 Брест - Лорьян 2:3 Лорьян - Конкарно 0:0 Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - Метц 2:1 Лион - Лорьян 4:1 Лорьян - Анже 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 1 1 26 - 11 31
2. Ницца Заявка 12 7 3 2 24 - 9 23
3. Ланс Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
4. Марсель Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
5. Ренн Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
6. Лион Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
7. Монако 0:0 Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
8. Страсбург Заявка 12 5 2 5 22 - 16 17
9. Нант Заявка 12 5 2 5 16 - 14 17
10. Анже Заявка 12 4 5 3 18 - 15 17
11. Монпелье Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
12. Лорьян Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
13. Лилль Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 14 - 22 13
15. Труа Заявка 12 3 4 5 13 - 17 13
16. Бордо Заявка 12 2 6 4 16 - 24 12
17. Реймс Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
18. Метц Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
19. Брест 0:0 Заявка 12 0 7 5 12 - 20 7
20. Сент-Этьен Заявка 12 0 6 6 12 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
4. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
5. Страсбург Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
6. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
7. Лорьян Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
8. Ницца Заявка 6 3 3 0 13 - 6 11
9. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
10. Марсель Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
11. Лилль Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
12. Монако 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
15. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
16. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
17. Реймс Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
18. Брест 0:0 Заявка 6 0 4 2 6 - 9 4
19. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Марсель Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
5. Монако 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
6. Анже Заявка 6 1 4 1 8 - 7 7
7. Труа Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Реймс Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
9. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
11. Нант Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
13. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
14. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Страсбург Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Метц Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
17. Лорьян Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
18. Брест 0:0 Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Страсбург 77.4% (103)
X 16.5% (22)
Лорьян 6% (8)
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Где смотреть матч Страсбург 4:0 Лорьян онлайн


Прогнозы на матч Страсбург 4:0 Лорьян

Исход игры
Страсбург
77.4% (103)
Ничья
16.5% (22)
Лорьян
6% (8)
Тотал 2.5
Больше
56.92% (74)
Меньше
43.08% (56)
Обе команды забьют
Да
69.23% (90)
Нет
30.77% (40)
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0:1 Лорьян
2.3% (3)
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