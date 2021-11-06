Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Бентелер Арена Зрители: 6625
0:0
46' Не забитый пенальтиКутшке Штефан
1:0
56' ГолМихель Свен
2:0
65' ГолПлатте Феликс
2:1
71' ГолКая Фатих
81' Желтая карточкаКая Фатих
21
Хут
Янник
13
Ялчин
Робин
10
Юстван
Юлиан
11
Михель
Свен
27
Келлер
Томас
19
Гаус
Марсель
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
13 Ялчин РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
-
28 Карльс ЙонасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Чуни МарвинНападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Келлер ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гаус МарсельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Рохль МерлинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шуберт Андре
Ход матча
46'
0:0
56'
1:0
65'
2:0
71'
2:1
81'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 4
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
59 Владение мячом, % 41
История личных встреч
Падерборн
Ингольштадт
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|12
|0.92
|Платте Феликс
|6
|0.46
|Прёгер Кай
|4
|0.31
|Штайперманн Марко
|2
|0.15
|Юстван Юлиан
|1
|0.08
|Шалленберг Рон
|1
|0.08
|Хеуэр Яннис
|1
|0.08
|Шустер Марко
|0
|0
|Коллинс Джамилу
|0
|0
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кая Фатих
|3 (1)
|0.23
|Кутшке Штефан
|2
|0.15
|Бильбия Филип
|2
|0.15
|Рохль Мерлин
|1
|0.08
|Гаус Марсель
|0
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Верфф Яспер
|5
|0
|Михель Свен
|4
|0
|Коллинс Джамилу
|2
|1
|Шалленберг Рон
|2
|0
|Хюнемайер Уве
|1
|0
|Ялчин Робин
|1
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Мехлем Марсель
|1
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|6
|0
|Кутшке Штефан
|3
|0
|Линсмайер Денис
|3
|0
|Рохль Мерлин
|3
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|3
|0
|Франке Доминик
|2
|0
|Келлер Томас
|2
|0
|Байстер Максимилиан
|1
|0
|Рёзелер Нильс
|1
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Кая Фатих
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|Хоукинс Джален
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
11
19
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
1
9%
5
26%
31-45
3
27%
3
16%
46-60
2
18%
7
37%
61-75
2
18%
2
11%
76-90
Забито
18
4
14 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
4
22%
0
0%
1-15
7
39%
1
25%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
2
50%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
1
6%
1
25%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
3
50%
2
20%
46-60
2
33%
5
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
27
9
17 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
4
15%
0
0%
1-15
8
30%
30%
1
11%
16-30
5
19%
1
11%
31-45
3
11%
3
33%
46-60
4
15%
2
22%
61-75
3
11%
2
22%
76-90
Пропущено
17
29
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
12%
2
7%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
2
12%
6
21%
31-45
6
35%
5
17%
46-60
4
24%
12
41%
61-75
2
12%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3
Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Аякс - Падерборн 4:1 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Вюрцбург Кикерс - Падерборн 1:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 3:8 Падерборн - Фортуна 2:1
Ингольштадт
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1
Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк - Ингольштадт 3:1 Ингольштадт - Оснабрюк 3:0 Ингольштадт - Мюнхен-1860 3:1 Дуйсбург - Ингольштадт 1:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|28 - 11
|26
|2.
|Ян
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 15
|25
|3.
|Падерборн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 12
|22
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|17 - 11
|21
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|27 - 14
|20
|7.
|Гамбург
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|19 - 14
|19
|8.
|Вердер
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 19
|19
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 17
|18
|10.
|Ганза
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|11.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|12.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 19
|16
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 23
|14
|14.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 18
|13
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 19
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 3
|15
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 11
|14
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|8.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Гамбург
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|11.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|12.
|Ганза
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|15.
|Фортуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 6
|16
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|Ян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|4.
|Гамбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Фортуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 11
|5
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3