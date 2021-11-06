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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Падерборн
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 6625
Ингольштадт
0'
0:0
46' Не забитый пенальти
Кутшке Штефан
1:0
56' Гол
Михель Свен
2:0
65' Гол
Платте Феликс
2:1
71' Гол
Кая Фатих
81' Желтая карточка
Кая Фатих
90'+5
21
Хут
Янник
13
Ялчин
Робин
2
Хюнемайер
Уве
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
29
Коллинс
Джамилу
10
Юстван
Юлиан
8
Шалленберг
Рон
6
Шустер
Марко
9
Прёгер
Кай
36
Платте
Феликс
11
Михель
Свен
24
Бунтиц
Фабиян
25
Коцке
Йонатан
5
Антонич
Нико
27
Келлер
Томас
17
Хайнлот
Михаэль
6
Прайссингер
Рико
19
Гаус
Марсель
10
Штендера
Марк
23
Линсмайер
Денис
11
Байстер
Максимилиан
30
Кутшке
Штефан
Падерборн
4-4-2
Ингольштадт
3-3-2-2

История личных встреч

Падерборн
Ингольштадт

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
3:1
Б2
1:2
К
2:1
К
1:0
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
1:3
Б2
1:3
Б2
4:0
Б2
4:1
Б2
1:1
Б2
1:2
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 12 0.92
Платте Феликс 6 0.46
Прёгер Кай 4 0.31
Штайперманн Марко 2 0.15
Юстван Юлиан 1 0.08
Шалленберг Рон 1 0.08
Хеуэр Яннис 1 0.08
Шустер Марко 0 0
Коллинс Джамилу 0 0
Хюнемайер Уве 0 0
Ялчин Робин 0 0
Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кая Фатих 3 (1) 0.23
Кутшке Штефан 2 0.15
Бильбия Филип 2 0.15
Рохль Мерлин 1 0.08
Гаус Марсель 0 0
Эккерт Айенса Деннис 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Верфф Яспер 5 0
Михель Свен 4 0
Коллинс Джамилу 2 1
Шалленберг Рон 2 0
Хюнемайер Уве 1 0
Ялчин Робин 1 0
Шустер Марко 1 0
Србени Деннис 1 0
Платте Феликс 1 0
Мехлем Марсель 1 0
Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 6 0
Кутшке Штефан 3 0
Линсмайер Денис 3 0
Рохль Мерлин 3 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Франке Доминик 2 0
Келлер Томас 2 0
Байстер Максимилиан 1 0
Рёзелер Нильс 1 0
Курцвег Петер 1 0
Кая Фатих 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0
Хоукинс Джален 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

11
19
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
1
9%
5
26%
31-45
3
27%
3
16%
46-60
2
18%
7
37%
61-75
2
18%
2
11%
76-90

Забито

18
4
14 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
4
22%
0
0%
1-15
7
39%
1
25%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
2
50%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
1
6%
1
25%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
3
50%
2
20%
46-60
2
33%
5
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

27
9
17 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
4
15%
0
0%
1-15
8
30%
30%
1
11%
16-30
5
19%
1
11%
31-45
3
11%
3
33%
46-60
4
15%
2
22%
61-75
3
11%
2
22%
76-90

Пропущено

17
29
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
12%
2
7%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
2
12%
6
21%
31-45
6
35%
5
17%
46-60
4
24%
12
41%
61-75
2
12%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3
Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 1:4 Падерборн - Шальке 04 0:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Падерборн - Санкт-Паули 3:1 Вердер - Падерборн 1:4 Динамо Дрезден - Падерборн 2:1 Падерборн - Нюрнберг 2:2 Хайденхайм - Падерборн 0:0 Боруссия М - Падерборн 1:3 Аякс - Падерборн 4:1 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Вюрцбург Кикерс - Падерборн 1:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 2:4 Эрцгебирге Ауэ - Падерборн 3:8 Падерборн - Фортуна 2:1
Ингольштадт
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1
Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Санкт-Паули - Ингольштадт 4:1 Ингольштадт - Вердер 0:3 Зандхаузен - Ингольштадт 0:2 Ингольштадт - Нюрнберг 0:0 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:2 Динамо Дрезден - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк - Ингольштадт 3:1 Ингольштадт - Оснабрюк 3:0 Ингольштадт - Мюнхен-1860 3:1 Дуйсбург - Ингольштадт 1:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 8 2 2 28 - 11 26
2. Ян Заявка 13 7 4 2 29 - 15 25
3. Падерборн Заявка 13 7 3 3 28 - 16 24
4. Шальке 04 Заявка 12 7 1 4 20 - 12 22
5. Нюрнберг Заявка 13 5 6 2 17 - 11 21
6. Дармштадт Заявка 12 6 2 4 27 - 14 20
7. Гамбург Заявка 12 4 7 1 19 - 14 19
8. Вердер Заявка 13 5 4 4 19 - 19 19
9. Хайденхайм Заявка 12 5 3 4 13 - 17 18
10. Ганза Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
11. Фортуна Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
12. Карлсруэ Заявка 12 4 4 4 19 - 19 16
13. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 14 - 23 14
14. Динамо Дрезден Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
15. Ганновер 96 Заявка 13 3 4 6 10 - 18 13
16. Зандхаузен Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 9 - 19 8
18. Ингольштадт Заявка 13 1 2 10 8 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 6 6 0 0 19 - 3 18
2. Дармштадт Заявка 6 5 0 1 16 - 3 15
3. Нюрнберг Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
4. Ян Заявка 7 4 2 1 19 - 11 14
5. Хайденхайм Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Шальке 04 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7. Динамо Дрезден Заявка 6 3 0 3 8 - 5 9
8. Падерборн Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
9. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10. Гамбург Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
11. Вердер Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Ганза Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
13. Ганновер 96 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Хольштайн Киль Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
15. Фортуна Заявка 6 1 3 2 11 - 11 6
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
17. Ингольштадт Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Зандхаузен Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 6 5 1 0 18 - 6 16
2. Шальке 04 Заявка 6 4 0 2 8 - 5 12
3. Ян Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
4. Гамбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
6. Фортуна Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
7. Зандхаузен Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
8. Ганза Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
9. Санкт-Паули Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11. Нюрнберг Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
12. Хольштайн Киль Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
13. Ганновер 96 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
14. Хайденхайм Заявка 5 2 0 3 5 - 10 6
15. Дармштадт Заявка 6 1 2 3 11 - 11 5
16. Динамо Дрезден Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
18. Ингольштадт Заявка 7 1 0 6 5 - 19 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Падерборн 2:1 Ингольштадт онлайн


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