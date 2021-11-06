Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: BBBank Wildpark
0:1
14' ГолКиттель Сонни
1:1
18' ГолХофманн Филипп
30' Желтая карточкаГондорф Жером
58' Желтая карточкаГордон Даниэль
72' Желтая карточкаДойл Томми
77' Желтая карточкаХофманн Филипп
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
34
Давид
Йонас
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Жакоб КилианЗащитник
- Защитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Алиду ФаридеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
49 Finn Bohmker
-
Главный тренер: Tim Walter
Ход матча
14'
0:1
18'
1:1
30'
58'
72'
77'
Статистика матча
-
15 Удары по воротам 11
-
7 Удары в створ 3
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 14
-
43 Владение мячом, % 57
История личных встреч
Карлсруэ
Гамбург
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|7
|0.54
|Шлойзенер Фабиан
|3
|0.23
|Ванитцек Марвин
|3
|0.23
|Чой Кён-Рок
|3
|0.23
|Тиеде Марко
|1
|0.08
|Юнг Себастьян
|1
|0.08
|Кобальд Кристоф
|1
|0.08
|Батмаз Малик
|1
|0.08
|Хайзе Филип
|0
|0
|Гордон Даниэль
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
|Куэто Лукас
|0
|0
|Кауфманн Фабио
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|6
|0.46
|Хайер Моритц
|5
|0.38
|Киттель Сонни
|3 (1)
|0.23
|Джатта Бейкери
|1
|0.08
|Шонлау Себастьян
|1
|0.08
|Рейс Людовит
|1
|0.08
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.08
|Дойл Томми
|1
|0.08
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Винтцаймер Мануэль
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|4
|1
|Хофманн Филипп
|4
|0
|Кобальд Кристоф
|4
|0
|Гордон Даниэль
|3
|0
|Брайтхаупт Тим
|3
|0
|Хайзе Филип
|2
|0
|Тиеде Марко
|2
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Батмаз Малик
|2
|0
|Герсбек Мариус
|0
|1
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Чой Кён-Рок
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Киттель Сонни
|3
|0
|Хайер Моритц
|3
|0
|Винтцаймер Мануэль
|3
|0
|Мефферт Йонас
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Кауфманн Миккель
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Сухонен Ансси
|2
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
17%
3
30%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
4
40%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
3
30%
3
38%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
30%
2
22%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Пропущено
8
8
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
5
63%
2
25%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
22
19
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
5
23%
5
26%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
7
32%
6
32%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
11%
2
13%
1-15
3
17%
4
25%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
6
33%
4
25%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
3
17%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1
Ян - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Вердер 0:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 1:4 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Ганза - Карлсруэ 1:3 Карлсруэ - Зенит 1:3 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2 Фортуна - Карлсруэ 3:2
Гамбург
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1
Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Гамбург 1:2 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Гамбург - Базель 1:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Аугсбург - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:0 Оснабрюк - Гамбург 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|28 - 11
|26
|2.
|Ян
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 15
|25
|3.
|Падерборн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 12
|22
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|17 - 11
|21
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|27 - 14
|20
|7.
|Гамбург
|Заявка
|13
|4
|8
|1
|20 - 15
|20
|8.
|Вердер
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 19
|19
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 17
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 20
|17
|11.
|Ганза
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|12.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 23
|14
|14.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 18
|13
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 19
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 3
|15
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 11
|14
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Гамбург
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|10.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|11.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|12.
|Ганза
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|15.
|Фортуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 6
|16
|2.
|Гамбург
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|4.
|Ян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|7.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|8.
|Фортуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 11
|5
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3