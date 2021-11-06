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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Карлсруэ
1:1
Конец матча

Стадион:
Гамбург
0'
0:1
14' Гол
Киттель Сонни
1:1
18' Гол
Хофманн Филипп
30' Желтая карточка
Гондорф Жером
58' Желтая карточка
Гордон Даниэль
72' Желтая карточка
Дойл Томми
77' Желтая карточка
Хофманн Филипп
90'+4
35
Герсбек
Мариус
21
Тиеде
Марко
3
Гордон
Даниэль
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
8
Гондорф
Жером
38
Брайтхаупт
Тим
10
Ванитцек
Марвин
7
Лоренц
Марк
33
Хофманн
Филипп
16
Юханссон
Марко
3
Хайер
Моритц
34
Давид
Йонас
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
6
Кинсомби
Давид
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
Карлсруэ
4-5-1
Гамбург
4-3-3

Ход матча

14'
0:1
Киттель Сонни
(Джатта Бейкери)
18'
Хофманн Филипп
(Хайзе Филип)
1:1
30'
Гондорф Жером
 
46'
 
Дойл Томми
Рейс Людовит
58'
Гордон Даниэль
 
62'
 
Винтцаймер Мануэль
Кинсомби Давид
62'
 
Алиду Фариде
Глацель Роберт
71'
Шлойзенер Фабиан
Лоренц Марк
 
72'
 
Дойл Томми
77'
Хофманн Филипп
 
84'
 
Кауфманн Миккель
Джатта Бейкери
89'
Куэто Лукас
Чой Кён-Рок
 

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 11
  • 7 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 14
  • 43 Владение мячом, % 57

История личных встреч

Карлсруэ
Гамбург

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
2:0
Б2
2:4
БСМ
1:2
БСМ
1:1
ТМС
0:1
К
4:2
Б
3:2
Б
2:1
Б
7:0
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 7 0.54
Шлойзенер Фабиан 3 0.23
Ванитцек Марвин 3 0.23
Чой Кён-Рок 3 0.23
Тиеде Марко 1 0.08
Юнг Себастьян 1 0.08
Кобальд Кристоф 1 0.08
Батмаз Малик 1 0.08
Хайзе Филип 0 0
Гордон Даниэль 0 0
Лоренц Марк 0 0
Куэто Лукас 0 0
Кауфманн Фабио 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 6 0.46
Хайер Моритц 5 0.38
Киттель Сонни 3 (1) 0.23
Джатта Бейкери 1 0.08
Шонлау Себастьян 1 0.08
Рейс Людовит 1 0.08
Кинсомби Давид 1 (1) 0.08
Дойл Томми 1 0.08
Мефферт Йонас 0 0
Винтцаймер Мануэль 0 0
Рор Максимилиан 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 4 1
Хофманн Филипп 4 0
Кобальд Кристоф 4 0
Гордон Даниэль 3 0
Брайтхаупт Тим 3 0
Хайзе Филип 2 0
Тиеде Марко 2 0
Гондорф Жером 2 0
Бормут Робин 2 0
Батмаз Малик 2 0
Герсбек Мариус 0 1
Юнг Себастьян 1 0
Чой Кён-Рок 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйбольд Тим 5 0
Шонлау Себастьян 2 1
Киттель Сонни 3 0
Хайер Моритц 3 0
Винтцаймер Мануэль 3 0
Мефферт Йонас 2 0
Мухайм Миро 2 0
Кауфманн Миккель 2 0
Давид Йонас 2 0
Сухонен Ансси 2 0
Глацель Роберт 1 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Алиду Фариде 1 0
Вушкович Марио 1 0
Дойл Томми 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
17%
3
30%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
4
40%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
3
30%
3
38%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
30%
2
22%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Пропущено

8
8
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
5
63%
2
25%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

22
19
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
5
23%
5
26%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
7
32%
6
32%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
11%
2
13%
1-15
3
17%
4
25%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
6
33%
4
25%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
3
17%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1
Ян - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 1:3 Шальке 04 - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Майнц - Карлсруэ 0:0 Нюрнберг - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Вердер 0:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:0 Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 1:4 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Ганза - Карлсруэ 1:3 Карлсруэ - Зенит 1:3 Хайденхайм - Карлсруэ 1:2 Карлсруэ - Хольштайн Киль 3:2 Гройтер Фюрт - Карлсруэ 2:2 Фортуна - Карлсруэ 3:2
Гамбург
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1
Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1 Хайденхайм - Гамбург 0:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Санкт-Паули - Гамбург 3:2 Айнтрахт Бр - Гамбург 1:2 Гамбург - Динамо Дрезден 1:1 Шальке 04 - Гамбург 1:3 Гамбург - Базель 1:0 Гамбург - Силькеборг 1:0 Аугсбург - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:0 Оснабрюк - Гамбург 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 8 2 2 28 - 11 26
2. Ян Заявка 13 7 4 2 29 - 15 25
3. Падерборн Заявка 13 7 3 3 28 - 16 24
4. Шальке 04 Заявка 12 7 1 4 20 - 12 22
5. Нюрнберг Заявка 13 5 6 2 17 - 11 21
6. Дармштадт Заявка 12 6 2 4 27 - 14 20
7. Гамбург Заявка 13 4 8 1 20 - 15 20
8. Вердер Заявка 13 5 4 4 19 - 19 19
9. Хайденхайм Заявка 12 5 3 4 13 - 17 18
10. Карлсруэ Заявка 13 4 5 4 20 - 20 17
11. Ганза Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
12. Фортуна Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
13. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 14 - 23 14
14. Динамо Дрезден Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
15. Ганновер 96 Заявка 13 3 4 6 10 - 18 13
16. Зандхаузен Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 9 - 19 8
18. Ингольштадт Заявка 13 1 2 10 8 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 6 6 0 0 19 - 3 18
2. Дармштадт Заявка 6 5 0 1 16 - 3 15
3. Нюрнберг Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
4. Ян Заявка 7 4 2 1 19 - 11 14
5. Хайденхайм Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Шальке 04 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7. Динамо Дрезден Заявка 6 3 0 3 8 - 5 9
8. Карлсруэ Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
9. Гамбург Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
10. Падерборн Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
11. Вердер Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Ганза Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
13. Ганновер 96 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Хольштайн Киль Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
15. Фортуна Заявка 6 1 3 2 11 - 11 6
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
17. Ингольштадт Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Зандхаузен Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 6 5 1 0 18 - 6 16
2. Гамбург Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
3. Шальке 04 Заявка 6 4 0 2 8 - 5 12
4. Ян Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
6. Зандхаузен Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
7. Ганза Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Фортуна Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Санкт-Паули Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11. Нюрнберг Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
12. Хольштайн Киль Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
13. Ганновер 96 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
14. Хайденхайм Заявка 5 2 0 3 5 - 10 6
15. Дармштадт Заявка 6 1 2 3 11 - 11 5
16. Динамо Дрезден Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
18. Ингольштадт Заявка 7 1 0 6 5 - 19 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Гондорф Жером получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Хофманн Филипп бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Киттель Сонни бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Карлсруэ 1:1 Гамбург онлайн


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