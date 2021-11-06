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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Фортуна
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 22398
Ганновер 96
0'
1:0
6' Гол
Кларер Кристоф
18' Желтая карточка
Кайзер Доминик
71' Желтая карточка
Бодзек Адам
1:1
90' Гол
Муслия Флоран
90'+8
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Кларер
Кристоф
3
Хоффманн
Андре
7
Хартерц
Флориан
31
Зоботка
Марсель
13
Бодзек
Адам
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
20
Нарей
Халед
28
Хеннингс
Роувен
1
Хансен
Мартин
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
23
Крайнц
Лука
3
Хульт
Никлас
13
Кайзер
Доминик
29
Ондуа
Гаэль
22
Штольце
Себастьян
10
Эрнст
Себастьян
37
Керк
Себастьян
14
Бейер
Максимилиан
Фортуна
4-5-1
Ганновер 96
4-4-2

История личных встреч

Фортуна
Ганновер 96

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

К
3:0
Б2
3:2
Б2
3:0
Б
2:1
Б
0:1
Б2
1:0
Б2
2:2
К
6:1
Б
3:0
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 6 (3) 0.46
Нарей Халед 4 0.31
Боженик Роберт 2 0.15
Кларер Кристоф 2 0.15
Петерсон Кристофер 1 0.08
Хоффманн Андре 1 0.08
Циммерман Маттиас 1 0.08
Аппелькамп Синта 1 0.08
Клаус Феликс 0 0
Зоботка Марсель 0 0
Хартерц Флориан 0 0
Схипноски Никлас 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 4 0.31
Эрнст Себастьян 1 0.08
Кайзер Доминик 1 0.08
Дукш Марвин 1 0.08
Вайдандт Хендрик 1 0.08
Муслия Флоран 1 0.08
Майна Линтон 1 0.08
Цилер Рон-Роберт 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Муроя Сэй 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Приб Эдгар 2 1
Хеннингс Роувен 3 0
Кларер Кристоф 3 0
Бодзек Адам 2 0
Петерсон Кристофер 2 0
Зоботка Марсель 2 0
Неделку Драгош 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Клаус Феликс 1 0
Хартерц Флориан 1 0
Ковнацки Давид 1 0
Нарей Халед 1 0
Пётровски Якуб 1 0
Боженик Роберт 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 4 0
Эрнст Себастьян 3 0
Дем Янник 3 0
Кайзер Доминик 2 0
Трибулл Том 2 0
Дукш Марвин 2 0
Ондуа Гаэль 2 0
Муроя Сэй 2 0
Хульт Никлас 1 0
Франке Марсель 1 0
Штольце Себастьян 1 0
Окс Филипп 1 0
Вайдандт Хендрик 1 0
Майна Линтон 1 0
Бейер Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
3
30%
3
38%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
25%
1
11%
1-15
2
17%
3
33%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
3
43%
76-90

Забито

18
12
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
2
11%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
6
33%
3
25%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
2
11%
4
33%
76-90

Пропущено

21
16
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
4
19%
1
6%
1-15
4
19%
3
19%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
6
29%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1
Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 Фортуна - Вюрцбургер 1:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:2
Ганновер 96
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1
Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Нордерштедт - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Герта - Ганновер 96 4:4 Арминия - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 8 2 2 28 - 11 26
2. Ян Заявка 13 7 4 2 29 - 15 25
3. Падерборн Заявка 13 7 3 3 28 - 16 24
4. Шальке 04 Заявка 12 7 1 4 20 - 12 22
5. Нюрнберг Заявка 13 5 6 2 17 - 11 21
6. Дармштадт Заявка 12 6 2 4 27 - 14 20
7. Гамбург Заявка 12 4 7 1 19 - 14 19
8. Вердер Заявка 13 5 4 4 19 - 19 19
9. Хайденхайм Заявка 12 5 3 4 13 - 17 18
10. Ганза Заявка 13 5 2 6 16 - 22 17
11. Фортуна Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
12. Карлсруэ Заявка 12 4 4 4 19 - 19 16
13. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 14 - 23 14
14. Динамо Дрезден Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
15. Ганновер 96 Заявка 13 3 4 6 10 - 18 13
16. Зандхаузен Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 9 - 19 8
18. Ингольштадт Заявка 13 1 2 10 8 - 30 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 6 6 0 0 19 - 3 18
2. Дармштадт Заявка 6 5 0 1 16 - 3 15
3. Нюрнберг Заявка 7 4 2 1 10 - 3 14
4. Ян Заявка 7 4 2 1 19 - 11 14
5. Хайденхайм Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
6. Шальке 04 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7. Динамо Дрезден Заявка 6 3 0 3 8 - 5 9
8. Падерборн Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
9. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10. Гамбург Заявка 6 1 5 0 9 - 8 8
11. Вердер Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
12. Ганза Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
13. Ганновер 96 Заявка 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Хольштайн Киль Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
15. Фортуна Заявка 6 1 3 2 11 - 11 6
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
17. Ингольштадт Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Зандхаузен Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 6 5 1 0 18 - 6 16
2. Шальке 04 Заявка 6 4 0 2 8 - 5 12
3. Ян Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
4. Гамбург Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Вердер Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
6. Фортуна Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
7. Зандхаузен Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
8. Ганза Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
9. Санкт-Паули Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Карлсруэ Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
11. Нюрнберг Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
12. Хольштайн Киль Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
13. Ганновер 96 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
14. Хайденхайм Заявка 5 2 0 3 5 - 10 6
15. Дармштадт Заявка 6 1 2 3 11 - 11 5
16. Динамо Дрезден Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
18. Ингольштадт Заявка 7 1 0 6 5 - 19 3
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Кайзер Доминик получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Хоффманн Андре уходит с поля. Обердорф Тим выходит вместо него
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Christoph Klarer бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фортуна 1:1 Ганновер 96 онлайн


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