Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Эсприт-Арена Зрители: 22398
1:0
6' ГолКларер Кристоф
18' Желтая карточкаКайзер Доминик
71' Желтая карточкаБодзек Адам
1:1
90' ГолМуслия Флоран
13
Бодзек
Адам
11
Клаус
Феликс
20
Нарей
Халед
21
Муроя
Сэй
23
Крайнц
Лука
29
Ондуа
Гаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Обердорф ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Preusser
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ламти МаркЗащитник
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jan Zimmermann
Ход матча
6'
1:0
18'
71'
90'
1:1
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
8 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Фортуна
Ганновер 96
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|6 (3)
|0.46
|Нарей Халед
|4
|0.31
|Боженик Роберт
|2
|0.15
|Кларер Кристоф
|2
|0.15
|Петерсон Кристофер
|1
|0.08
|Хоффманн Андре
|1
|0.08
|Циммерман Маттиас
|1
|0.08
|Аппелькамп Синта
|1
|0.08
|Клаус Феликс
|0
|0
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Хартерц Флориан
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|4
|0.31
|Эрнст Себастьян
|1
|0.08
|Кайзер Доминик
|1
|0.08
|Дукш Марвин
|1
|0.08
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.08
|Муслия Флоран
|1
|0.08
|Майна Линтон
|1
|0.08
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Муроя Сэй
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Приб Эдгар
|2
|1
|Хеннингс Роувен
|3
|0
|Кларер Кристоф
|3
|0
|Бодзек Адам
|2
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Клаус Феликс
|1
|0
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Ковнацки Давид
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Пётровски Якуб
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|4
|0
|Эрнст Себастьян
|3
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Кайзер Доминик
|2
|0
|Трибулл Том
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Ондуа Гаэль
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Хульт Никлас
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Штольце Себастьян
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
|Вайдандт Хендрик
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Бейер Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
3
30%
3
38%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
25%
1
11%
1-15
2
17%
3
33%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
13%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
3
43%
76-90
Забито
18
12
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
2
11%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
6
33%
3
25%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
2
11%
4
33%
76-90
Пропущено
21
16
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
4
19%
1
6%
1-15
4
19%
3
19%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
6
29%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1
Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Синт-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Ольденбург-2 - Фортуна 0:5 Фортуна - Вердер 2:3 Зандхаузен - Фортуна 0:2 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 Фортуна - Вюрцбургер 1:2 Гройтер Фюрт - Фортуна 3:2 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:2
Ганновер 96
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1
Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Нордерштедт - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Герта - Ганновер 96 4:4 Арминия - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 0:2 Ганновер 96 - Нюрнберг 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|28 - 11
|26
|2.
|Ян
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 15
|25
|3.
|Падерборн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 16
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 12
|22
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|17 - 11
|21
|6.
|Дармштадт
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|27 - 14
|20
|7.
|Гамбург
|Заявка
|12
|4
|7
|1
|19 - 14
|19
|8.
|Вердер
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 19
|19
|9.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 17
|18
|10.
|Ганза
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 22
|17
|11.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|12.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 19
|16
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 23
|14
|14.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|15.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 18
|13
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 19
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|8 - 30
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 3
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 3
|15
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|4.
|Ян
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 11
|14
|5.
|Хайденхайм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|7.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|8.
|Падерборн
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Гамбург
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|11.
|Вердер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|12.
|Ганза
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|15.
|Фортуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|11 - 11
|6
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 6
|16
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|Ян
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|4.
|Гамбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Вердер
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|Фортуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|8.
|Ганза
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|15.
|Дармштадт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 11
|5
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 19
|3