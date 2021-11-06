Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Бохум выполняет удар от ворот.

44' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

39' Блум Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Фогт Кевин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Машович Эрхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

36' Блум Данни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

34' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

32' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Фогт Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Блум Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Пош Штефан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

28' Удар от ворот произведет Бохум

28' Гриллич Флориан не смог попасть в створ ударом издали

25' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

23' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

20' Игрок Блум Данни из команды Бохум неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

20' Бохум выполняет удар от ворот.

19' Как он промахнулся? Бебу Ила имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

19' ШАНС! Бебу Ила вышел один на один с голкипером...

19' Крамарич Андрей разрезает оборону соперника отличным пасом

18' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

17' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Бохум

13' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

13' Машович Эрхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Асано Такума из команды Бохум навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

3' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

1' Лабропулос Василис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бохум начинает с центра поля