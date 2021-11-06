Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 88'
Стадион: Vonovia Ruhrstadion
29' Желтая карточкаПош Штефан
38' Желтая карточкаФогт Кевин
53' Желтая карточкаСтафилидис Костас
1:0
66' ГолНовотны Сома
73' Желтая карточкаГриллич Флориан
75' Желтая карточкаКрамарич Андрей
1:0
76' Не забитый пенальтиРиман Мануэль
78' Желтая карточкаРуди Себастьян
10
Асано
Такума
38
Лёвен
Эдуард
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
29
Сков
Роберт
9
Бебу
Ила
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Асано ТакумаПолузащитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Новотны СомаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Ричардс КрисЗащитник
- Полузащитник
-
10 Даббур МунасПолузащитник
-
17 Раум ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
29'
38'
66'
1:0
73'
75'
76'
1:0
78'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Бохум
Хоффенхайм
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цоллер Симон
|2
|0.18
|Полтер Себастьян
|2
|0.18
|Блум Данни
|2
|0.18
|Лосилья Антони
|1
|0.09
|Новотны Сома
|1
|0.09
|Хольтманн Геррит
|1
|0.09
|Асано Такума
|0
|0
|Пантович Милош
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Лёвен Эдуард
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.27
|Ларсен Якоб-Бруун
|3
|0.27
|Крамарич Андрей
|2
|0.18
|Руди Себастьян
|2
|0.18
|Бебу Ила
|2
|0.18
|Акпогума Кевин
|1
|0.09
|Кадержабек Павел
|1
|0.09
|Гайгер Деннис
|1
|0.09
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.09
|Даббур Мунас
|1
|0.09
|Адамян Саркис
|1
|0.09
|Пош Штефан
|1
|0.09
|Фогт Кевин
|0
|0
|Самассеку Диади
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
|Ричардс Крис
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машович Эрхан
|3
|0
|Теше Роберт
|1
|1
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|Лосилья Антони
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Лайч Максим
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фогт Кевин
|3
|0
|Самассеку Диади
|3
|0
|Руди Себастьян
|2
|0
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Гриллич Флориан
|2
|0
|Раум Давид
|2
|0
|Пош Штефан
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Акпогума Кевин
|1
|0
|Гайгер Деннис
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
5
71%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
4
40%
76-90
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
75%
2
17%
76-90
Пропущено
14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
7%
1
20%
1-15
3
21%
2
40%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
1
20%
76-90
Забито
9
19
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
1
11%
4
21%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
4
44%
7
37%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
6%
1
7%
1-15
3
18%
5
33%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
5
29%
29%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1
Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2 Бохум - Витесс 1:2 Бохум - Парма 1:0 Боруссия Д - Бохум 1:3 Бохум - Боннер 6:0 Бохум - Ферль 3:3
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0
Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|40 - 10
|28
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|27 - 15
|24
|3.
|Фрайбург
|0:2 Заявка
|11
|6
|4
|1
|17 - 9
|22
|4.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|12 - 12
|19
|5.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 16
|17
|6.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 11
|17
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 15
|16
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 10
|15
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 14
|15
|10.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 16
|14
|11.
|Кёльн
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 18
|13
|12.
|Бохум
|1:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 18
|13
|13.
|Герта
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 23
|12
|14.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 20
|10
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 15
|9
|16.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|17.
|Арминия
|1:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|7 - 27
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 8
|18
|2.
|Бавария
|2:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|22 - 4
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|5.
|Фрайбург
|0:2 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|8.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Бохум
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|10.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|11.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|12.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|13.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 10
|7
|14.
|Герта
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Байер Л
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|1:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 6
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 5
|11
|3.
|Фрайбург
|0:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|6.
|Майнц
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|7.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 18
|6
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|10.
|Арминия
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|15.
|Бохум
|1:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 15
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|17.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 20
|0
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Прогнозы на матч Бохум 1:0 Хоффенхайм
Исход игры
Бохум
15% (21)
Ничья
22.9% (32)
Хоффенхайм
62.1% (87)
Тотал 2.5
Больше
71.22% (99)
Меньше
28.78% (40)
Обе команды забьют
Да
85.61% (119)
Нет
14.39% (20)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
49.3% (69)
1:1 Ничья
14.3% (20)
2:1 Бохум
10% (14)
2:2 Ничья
6.4% (9)
0:1 Хоффенхайм
5% (7)
0:2 Хоффенхайм
3.6% (5)
1:0 Бохум
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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