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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бохум
1:0
Второй тайм: 88'

Стадион:
Хоффенхайм
0'
29' Желтая карточка
Пош Штефан
38' Желтая карточка
Фогт Кевин
53' Желтая карточка
Стафилидис Костас
1:0
66' Гол
Новотны Сома
73' Желтая карточка
Гриллич Флориан
75' Желтая карточка
Крамарич Андрей
1:0
76' Не забитый пенальти
Риман Мануэль
78' Желтая карточка
Руди Себастьян
88'
1
Риман
Мануэль
16
Стафилидис
Костас
4
Машович
Эрхан
24
Лабропулос
Василис
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
10
Асано
Такума
38
Лёвен
Эдуард
20
Реджбекай
Элвис
7
Блум
Данни
40
Полтер
Себастьян
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
11
Гриллич
Флориан
22
Фогт
Кевин
25
Акпогума
Кевин
16
Руди
Себастьян
13
Штиллер
Анджело
29
Сков
Роберт
14
Баумгартнер
Кристоф
9
Бебу
Ила
27
Крамарич
Андрей
Бохум
4-1-4-1
Хоффенхайм
3-4-1-2

Ход матча

29'
 
Пош Штефан
38'
 
Фогт Кевин
39'
Хольтманн Геррит
Блум Данни
 
53'
Стафилидис Костас
 
60'
 
Раум Давид
Сков Роберт
60'
 
Рюттер Жоржиньо
Баумгартнер Кристоф
64'
Новотны Сома
Полтер Себастьян
 
64'
 
Ричардс Крис
Пош Штефан
64'
Пантович Милош
Реджбекай Элвис
 
66'
Новотны Сома
(Пантович Милош)
1:0
73'
 
Гриллич Флориан
75'
 
Крамарич Андрей
76'
Риман Мануэль
1:0
77'
Гамбоа Кристиан
Стафилидис Костас
 
78'
 
Руди Себастьян
79'
 
Даббур Мунас
Акпогума Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Бохум
Хоффенхайм

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМС
1:0
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
ТМС
0:2
Б
1:3
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цоллер Симон 2 0.18
Полтер Себастьян 2 0.18
Блум Данни 2 0.18
Лосилья Антони 1 0.09
Новотны Сома 1 0.09
Хольтманн Геррит 1 0.09
Асано Такума 0 0
Пантович Милош 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Лёвен Эдуард 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баумгартнер Кристоф 3 0.27
Ларсен Якоб-Бруун 3 0.27
Крамарич Андрей 2 0.18
Руди Себастьян 2 0.18
Бебу Ила 2 0.18
Акпогума Кевин 1 0.09
Кадержабек Павел 1 0.09
Гайгер Деннис 1 0.09
Рюттер Жоржиньо 1 0.09
Даббур Мунас 1 0.09
Адамян Саркис 1 0.09
Пош Штефан 1 0.09
Фогт Кевин 0 0
Самассеку Диади 0 0
Раум Давид 0 0
Ричардс Крис 0 0
Штиллер Анджело 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машович Эрхан 3 0
Теше Роберт 1 1
Стафилидис Костас 2 0
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Реджбекай Элвис 2 0
Лосилья Антони 1 0
Асано Такума 1 0
Лайч Максим 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Белла-Котчап Армель 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фогт Кевин 3 0
Самассеку Диади 3 0
Руди Себастьян 2 0
Кадержабек Павел 2 0
Гриллич Флориан 2 0
Раум Давид 2 0
Пош Штефан 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Акпогума Кевин 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Баумгартнер Кристоф 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
5
71%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
4
40%
76-90

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
75%
2
17%
76-90

Пропущено

14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
7%
1
20%
1-15
3
21%
2
40%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
1
20%
76-90

Забито

9
19
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
1
11%
4
21%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
4
44%
7
37%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
6%
1
7%
1-15
3
18%
5
33%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
5
29%
29%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1
Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Майнц 2:0 Вольфсбург - Бохум 1:0 Вупперталь - Бохум 1:2 Бохум - Утрехт 0:2 Бохум - Витесс 1:2 Бохум - Парма 1:0 Боруссия Д - Бохум 1:3 Бохум - Боннер 6:0 Бохум - Ферль 3:3
Хоффенхайм
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0
Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Майнц 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Унион Берлин 2:2 Аугсбург - Хоффенхайм 0:4 Виктория Кёльн - Хоффенхайм 2:3 Реймс - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 2:2 Хайденхайм - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Герта 2:1 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 4:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Боруссия М 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 11 9 1 1 40 - 10 28
2. Боруссия Д Заявка 10 8 0 2 27 - 15 24
3. Фрайбург 0:2 Заявка 11 6 4 1 17 - 9 22
4. Вольфсбург 1:0 Заявка 11 6 1 4 12 - 12 19
5. Байер Л Заявка 10 5 2 3 23 - 16 17
6. Майнц Заявка 11 5 2 4 15 - 11 17
7. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 15 - 15 16
8. РБ Лейпциг Заявка 10 4 3 3 21 - 10 15
9. Боруссия М Заявка 11 4 3 4 13 - 14 15
10. Хоффенхайм 0:1 Заявка 11 4 2 5 19 - 16 14
11. Кёльн Заявка 10 3 4 3 15 - 18 13
12. Бохум 1:0 Заявка 11 4 1 6 9 - 18 13
13. Герта Заявка 10 4 0 6 11 - 23 12
14. Штуттгарт 0:1 Заявка 11 2 4 5 15 - 20 10
15. Айнтрахт Фр Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
16. Аугсбург 0:1 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
17. Арминия 1:0 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 7 - 27 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 6 6 0 0 19 - 8 18
2. Бавария 2:0 Заявка 6 5 0 1 22 - 4 15
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Кёльн Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
5. Фрайбург 0:2 Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
7. Боруссия М Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
8. Майнц Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9. Бохум 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
10. Хоффенхайм 0:1 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
11. Вольфсбург 1:0 Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
12. Аугсбург 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
13. Штуттгарт 0:1 Заявка 6 2 1 3 12 - 10 7
14. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15. Байер Л Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия 1:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 10 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 5 4 1 0 18 - 6 13
2. Байер Л Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
3. Фрайбург 0:2 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Вольфсбург 1:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
6. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
7. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
8. Унион Берлин Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
10. Арминия 1:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Хоффенхайм 0:1 Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
12. Боруссия М Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
13. РБ Лейпциг Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Штуттгарт 0:1 Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Бохум 1:0 Заявка 6 1 0 5 3 - 15 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
17. Аугсбург 0:1 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 0 6 5 - 20 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Бохум 15% (21)
X 22.9% (32)
Хоффенхайм 62.1% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Хоффенхайм
4.00
4.08
2.37
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Новости
Где смотреть матч Бохум 1:0 Хоффенхайм онлайн


Прогнозы на матч Бохум 1:0 Хоффенхайм

Исход игры
Бохум
15% (21)
Ничья
22.9% (32)
Хоффенхайм
62.1% (87)
Тотал 2.5
Больше
71.22% (99)
Меньше
28.78% (40)
Обе команды забьют
Да
85.61% (119)
Нет
14.39% (20)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
49.3% (69)
1:1 Ничья
14.3% (20)
2:1 Бохум
10% (14)
2:2 Ничья
6.4% (9)
0:1 Хоффенхайм
5% (7)
0:2 Хоффенхайм
3.6% (5)
1:0 Бохум
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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