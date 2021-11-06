Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Г О О О О Л - Пантович Милош из команды Бохум переиграл вратаря дальним ударом!

96' Гамбоа Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Игрок из команды Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

95' Матч возобновлен

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Ричардс Крис из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

94' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

93' Хольтманн Геррит видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

93' ШАНС! Хольтманн Геррит вышел один на один с голкипером...

93' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Лабропулос Василис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

91' Ох, красивый был бы гол! Асано Такума пробил с лета в перекладину!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Даббур Мунас из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

86' Лабропулос Василис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Игра в одни ворота сейчас. Хоффенхайм доминирует и владеет мячом

84' Даббур Мунас из команды Хоффенхайм сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

83' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

82' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Бохум

81' Отличный пас сделал Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

81' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Лосилья Антони бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

78' Лёвен Эдуард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Руди Себастьян получил желтую карточку от судьи

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

76' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Риман Мануэль бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

75' Рефери не любит споров - именно за это Крамарич Андрей сейчас получил желтую

75' После проверки VAR судья не изменил решения - Бохум пробьет пенальти!

74' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

74' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

73' Гриллич Флориан получил желтую карточку от судьи

73' Игрок Новотны Сома из команды Бохум неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

73' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Фогт Кевин из команды Хоффенхайм

71' Бохум выполняет удар от ворот.

70' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Данило Соарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

69' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Команда Бохум забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

67' Матч возобновлен

67' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

66' Г О О О О О О Л - Новотны Сома из команды Бохум с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

65' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

62' Штрафной исполнил Лёвен Эдуард , после его удара Оливер Бауманн сделал классный сейв. Угловой

61' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновлен

59' Сков Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Бохум выполняет удар от ворот.

58' Лабропулос Василис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Машович Эрхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Хороший удар издали нанес Гриллич Флориан , но отличный сейв сделал Мануэль Риманн. Угловой.

53' Стафилидис Костас получил желтую карточку от судьи

52' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Бохум выполняет удар от ворот.

49' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Лабропулос Василис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Ох, нехорошо это выглядит. Руди Себастьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля