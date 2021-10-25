  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д

История личных встреч

РБ Лейпциг
Боруссия Д

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

К
1:4
Б
3:2
Б
1:3
Б
0:2
Б
3:3
Б
0:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 4 0.4
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.4
Собослаи Доминик 3 0.3
Поульсен Юссуф 3 0.3
Андре Силва 2 (1) 0.2
Хайдара Амаду 2 0.2
Лаймер Конрад 1 0.1
Мукиэле Норди 1 0.1
Новоа Уго 1 0.1
Кампль Кевин 0 0
Орбан Вилли 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Броббей Брайан 0 0
Гвардиол Йошко 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 9 (2) 0.9
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.3
Ройс Марко 2 0.2
Беллингхем Джуд 2 0.2
Брандт Юлиан 2 0.2
Азар Торган 2 0.2
Джованни Рейна 2 0.2
Хуммельс Матс 1 0.1
Тиггес Штеффен 1 0.1
Джан Эмре 1 (1) 0.1
Мёнье Тома 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Адамс Тайлер 1 0
Хайдара Амаду 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дауд Махмуд 3 1
Мёнье Тома 3 0
Аканджи Мануэль 2 0
Беллингхем Джуд 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Витсель Аксель 1 0
Ройс Марко 1 0
Шульц Нико 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Вольф Мариус 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Понграчич Марин 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
7
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
43%
31-45
6
33%
1
14%
46-60
5
28%
2
29%
61-75
3
17%
1
14%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

3
19
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
67%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
33%
3
16%
61-75
0
0%
3
16%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
4
50%
76-90

Забито

21
26
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
0
0%
3
12%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
4
19%
6
23%
31-45
6
29%
5
19%
46-60
6
29%
5
19%
61-75
3
14%
4
15%
76-90

Пропущено

10
16
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
4
40%
5
31%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1
ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3
Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Боруссия Д - Бохум 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 1 1 38 - 10 25
2. Боруссия Д Заявка 10 8 0 2 27 - 15 24
3. Фрайбург Заявка 10 6 4 0 17 - 7 22
4. Байер Л Заявка 10 5 2 3 23 - 16 17
5. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 15 - 15 16
6. Майнц Заявка 10 5 1 4 14 - 10 16
7. Вольфсбург Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
8. РБ Лейпциг Заявка 10 4 3 3 21 - 10 15
9. Хоффенхайм Заявка 10 4 2 4 19 - 15 14
10. Боруссия М Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
11. Кёльн Заявка 10 3 4 3 15 - 18 13
12. Герта Заявка 10 4 0 6 11 - 23 12
13. Бохум Заявка 10 3 1 6 8 - 18 10
14. Штуттгарт Заявка 10 2 4 4 15 - 19 10
15. Аугсбург Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
16. Айнтрахт Фр Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
17. Арминия Заявка 10 0 5 5 6 - 16 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 7 - 27 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 6 6 0 0 19 - 8 18
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Кёльн Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
5. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
7. Боруссия М Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
8. Майнц Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
9. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
10. Бохум Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Штуттгарт Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
12. Вольфсбург Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
13. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
14. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15. Байер Л Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия Заявка 6 0 3 3 3 - 10 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 1 0 18 - 6 13
2. Байер Л Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
3. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Вольфсбург Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
6. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
7. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
8. Унион Берлин Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
10. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
12. Боруссия М Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
13. РБ Лейпциг Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Бохум Заявка 6 1 0 5 3 - 15 3
15. Арминия Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 0 6 5 - 20 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2021, осталось 2 дня 17 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 30
    РБ Лейпциг 10% (3)
    X 20% (6)
    Боруссия Д 70% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Боруссия Д
    2.19
    4.20
    3.54
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч РБ Лейпциг - Боруссия Д онлайн


    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия Д

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    10% (3)
    Ничья
    20% (6)
    Боруссия Д
    70% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.67% (26)
    Меньше
    13.33% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (30)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    56.7% (17)
    1:1 Ничья
    13.3% (4)
    2:3 Боруссия Д
    10% (3)
    2:1 РБ Лейпциг
    10% (3)
    2:2 Ничья
    6.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     