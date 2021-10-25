Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
История личных встреч
РБ Лейпциг
Боруссия Д
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|4
|0.4
|Форсберг Эмиль
|4 (3)
|0.4
|Собослаи Доминик
|3
|0.3
|Поульсен Юссуф
|3
|0.3
|Андре Силва
|2 (1)
|0.2
|Хайдара Амаду
|2
|0.2
|Лаймер Конрад
|1
|0.1
|Мукиэле Норди
|1
|0.1
|Новоа Уго
|1
|0.1
|Кампль Кевин
|0
|0
|Орбан Вилли
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Броббей Брайан
|0
|0
|Гвардиол Йошко
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|9 (2)
|0.9
|Геррейро Рафаэль
|3 (1)
|0.3
|Ройс Марко
|2
|0.2
|Беллингхем Джуд
|2
|0.2
|Брандт Юлиан
|2
|0.2
|Азар Торган
|2
|0.2
|Джованни Рейна
|2
|0.2
|Хуммельс Матс
|1
|0.1
|Тиггес Штеффен
|1
|0.1
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.1
|Мёнье Тома
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|2
|0
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Адамс Тайлер
|1
|0
|Хайдара Амаду
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дауд Махмуд
|3
|1
|Мёнье Тома
|3
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Беллингхем Джуд
|2
|0
|Хуммельс Матс
|1
|0
|Витсель Аксель
|1
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Шульц Нико
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Понграчич Марин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
7
4 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
43%
31-45
6
33%
1
14%
46-60
5
28%
2
29%
61-75
3
17%
1
14%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
3
19
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
67%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
33%
3
16%
61-75
0
0%
3
16%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
4
50%
76-90
Забито
21
26
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
0
0%
3
12%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
4
19%
6
23%
31-45
6
29%
5
19%
46-60
6
29%
5
19%
61-75
3
14%
4
15%
76-90
Пропущено
10
16
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
4
40%
5
31%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1
ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 РБ Лейпциг - Герта 6:0 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Майнц - РБ Лейпциг 1:0 Зандхаузен - РБ Лейпциг 0:4 Аякс - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Монпелье 1:2 РБ Лейпциг - АЗ Алкмаар 1:0
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3
Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1 Боруссия Д - Спортинг Л 1:0 Боруссия М - Боруссия Д 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Бешикташ - Боруссия Д 1:2 Байер Л - Боруссия Д 3:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 5:2 Веен Висбаден - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Болонья 3:0 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Боруссия Д - Бохум 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|38 - 10
|25
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|27 - 15
|24
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|17 - 7
|22
|4.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 16
|17
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 15
|16
|6.
|Майнц
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 10
|15
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|19 - 15
|14
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|11.
|Кёльн
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 18
|13
|12.
|Герта
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 23
|12
|13.
|Бохум
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 18
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 19
|10
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 15
|9
|17.
|Арминия
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|7 - 27
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 8
|18
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|20 - 4
|12
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|8.
|Майнц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|10.
|Бохум
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|12 - 9
|7
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|14.
|Герта
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Байер Л
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 6
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 5
|11
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|6.
|Майнц
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|7.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 18
|6
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Бохум
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 15
|3
|15.
|Арминия
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|17.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 20
|0
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия Д
Исход игры
РБ Лейпциг
10% (3)
Ничья
20% (6)
Боруссия Д
70% (21)
Тотал 2.5
Больше
86.67% (26)
Меньше
13.33% (4)
Обе команды забьют
Да
100% (30)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
56.7% (17)
1:1 Ничья
13.3% (4)
2:3 Боруссия Д
10% (3)
2:1 РБ Лейпциг
10% (3)
2:2 Ничья
6.7% (2)
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