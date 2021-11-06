Второй тайм

89' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' ПЕРЕКЛАДИНА! Серра Янни упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

86' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

85' Притль Мануэль из команды Арминия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

85' Фагир Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' Шёпф Алессандро нанес удар, мяч был парирован, но Фабиан Бредлоу не удержал его в руках.

85' Плохо сыграл Ито Хироки - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

84' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Кунце Фабиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

83' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Пипер Амос и попал в перекладину!

82' Удар от ворот произведет Арминия

82' Соса Борна из команды Штуттгарт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

82' Матч возобновлен

79' Виммер Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Нартей Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Бруннер Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Игра в одни ворота сейчас. Штуттгарт доминирует и владеет мячом

77' Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Отличный пас сделал Дидави Даниэль из команды Штуттгарт . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

75' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

71' Лаурсен Якоб-Баррет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Андраде Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

68' Бруннер Седрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Хорошую попытку сделал Массимо Роберто . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Арминия

63' Климович Матео из команды Штуттгарт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

63' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

61' Тактическая замена. Клинтон Мола уходит с поля и его заменяет Фагир Вахид

58' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Нильссон Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Соса Борна навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Бруннер Седрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

54' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Виммер Патрик из команды Арминия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Арминия выполняет удар от ворот.

52' Соса Борна не смог попасть в створ ударом издали

51' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

50' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

50' Василиадис Себастиан из команды Арминия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

50' Клинтон Мола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Ито Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Лаурсен Якоб-Баррет не смог попасть в створ ударом издали