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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Штуттгарт
0:1
Второй тайм: 88'

Стадион:
Арминия
0'
0:1
19' Гол
Окугава Масая
54' Желтая карточка
Бруннер Седрик
84' Желтая карточка
Кунце Фабиан
88'
33
Бредлов
Фабиан
2
Антон
Вальдемар
37
Ито
Хироки
6
Мола
Клинтон
24
Соса
Борна
23
Мангаля
Орель
16
Каразор
Атакан
3
Эндо
Ватару
30
Массимо
Роберто
28
Нартей
Николас
10
Дидави
Даниэль
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
20
Виммер
Патрик
19
Притль
Мануэль
39
Василиадис
Себастиан
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
11
Окугава
Масая
9
Клос
Фабиан
18
Крюгер
Флориан
Штуттгарт
3-4-2-1
Арминия
3-4-1-2

Ход матча

19'
0:1
Окугава Масая
(Виммер Патрик)
54'
 
Бруннер Седрик
60'
 
Шёпф Алессандро
Василиадис Себастиан
60'
 
Андраде Андреас
Нильссон Йоаким
61'
Фагир Вахид
Мола Клинтон
 
61'
Климович Матео
Мангаля Орель
 
72'
Кулибали Танги
Массимо Роберто
 
72'
Клемент Филипп
Эндо Ватару
 
81'
 
Серра Янни
Окугава Масая
81'
 
Фернандес Эдимилсон
Виммер Патрик
81'
 
Кунце Фабиан
Крюгер Флориан
84'
 
Кунце Фабиан
86'
Matej Maglica
Нартей Николас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

История личных встреч

Штуттгарт
Арминия

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
5:2
Б
0:2
Б
3:0
ТМС
2:0
Б2
1:1
Б2
0:1
Б2
2:3
Б2
3:1
Б
2:2
Б
0:0
К
2:0
Б
2:2
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кемпф Марк-Оливер 3 0.27
Мавропанос Константинос 3 0.27
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.18
Эндо Ватару 1 0.09
Мармуш Омар 1 0.09
Мангаля Орель 1 0.09
Клемент Филипп 1 0.09
Массимо Роберто 1 0.09
Фюрих Крис 1 0.09
Фагир Вахид 1 0.09
Соса Борна 0 0
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Фёрстер Филипп 0 0
Климович Матео 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клос Фабиан 2 (1) 0.18
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.18
Окугава Масая 2 0.18
Виммер Патрик 1 0.09
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0

Карточки

Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 3 1
Кулибали Танги 4 0
Фёрстер Филипп 3 0
Антон Вальдемар 1 1
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Климович Матео 2 0
Дидави Даниэль 1 0
Эндо Ватару 1 0
Мангаля Орель 1 0
Соса Борна 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Нартей Николас 1 0
Мармуш Омар 1 0
Фюрих Крис 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виммер Патрик 3 0
Шёпф Алессандро 1 1
Притль Мануэль 2 0
Бруннер Седрик 2 0
Клос Фабиан 1 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Андраде Андреас 1 0
Кунце Фабиан 1 0
Ласм Бриан 1 0
Хак Робин 1 0
Циборра Леннарт 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
3
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
2
67%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
33%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
4
40%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
1
10%
76-90

Забито

15
6
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
3
50%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
3
50%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
5
31%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
3
16%
4
25%
61-75
4
21%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Штуттгарт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1
Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Динамо Берлин - Штуттгарт 0:6 Штуттгарт - Барселона 0:3 Штуттгарт - Арминия 5:2 Штуттгарт - Ваккер Инсбрук 1:0 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0
Арминия
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1
Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0 Арминия - Ферль 0:3 Штуттгарт - Арминия 0:2 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Герта - Арминия 0:0 Боруссия М - Арминия 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 11 9 1 1 40 - 10 28
2. Боруссия Д Заявка 10 8 0 2 27 - 15 24
3. Фрайбург 0:2 Заявка 11 6 4 1 17 - 9 22
4. Вольфсбург 1:0 Заявка 11 6 1 4 12 - 12 19
5. Байер Л Заявка 10 5 2 3 23 - 16 17
6. Майнц Заявка 11 5 2 4 15 - 11 17
7. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 15 - 15 16
8. РБ Лейпциг Заявка 10 4 3 3 21 - 10 15
9. Боруссия М Заявка 11 4 3 4 13 - 14 15
10. Хоффенхайм 0:1 Заявка 11 4 2 5 19 - 16 14
11. Кёльн Заявка 10 3 4 3 15 - 18 13
12. Бохум 1:0 Заявка 11 4 1 6 9 - 18 13
13. Герта Заявка 10 4 0 6 11 - 23 12
14. Штуттгарт 0:1 Заявка 11 2 4 5 15 - 20 10
15. Айнтрахт Фр Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
16. Аугсбург 0:1 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
17. Арминия 1:0 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 7 - 27 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 6 6 0 0 19 - 8 18
2. Бавария 2:0 Заявка 6 5 0 1 22 - 4 15
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Кёльн Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
5. Фрайбург 0:2 Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
7. Боруссия М Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
8. Майнц Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9. Бохум 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
10. Хоффенхайм 0:1 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
11. Вольфсбург 1:0 Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
12. Аугсбург 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
13. Штуттгарт 0:1 Заявка 6 2 1 3 12 - 10 7
14. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15. Байер Л Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия 1:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 10 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 5 4 1 0 18 - 6 13
2. Байер Л Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
3. Фрайбург 0:2 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Вольфсбург 1:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
6. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
7. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
8. Унион Берлин Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
10. Арминия 1:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Хоффенхайм 0:1 Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
12. Боруссия М Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
13. РБ Лейпциг Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Штуттгарт 0:1 Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Бохум 1:0 Заявка 6 1 0 5 3 - 15 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
17. Аугсбург 0:1 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 0 6 5 - 20 0
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Штуттгарт 89.2% (124)
X 10.8% (15)
Арминия 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Штуттгарт
Ничья
Арминия
12.92
4.18
4.48
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Штуттгарт 0:1 Арминия онлайн


Прогнозы на матч Штуттгарт 0:1 Арминия

Исход игры
Штуттгарт
89.2% (124)
Ничья
10.8% (15)
Арминия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.25% (79)
Меньше
42.75% (59)
Обе команды забьют
Да
65.94% (91)
Нет
34.06% (47)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
45.3% (63)
1:0 Штуттгарт
21.6% (30)
2:0 Штуттгарт
11.5% (16)
1:1 Ничья
9.4% (13)
3:1 Штуттгарт
5% (7)
3:2 Штуттгарт
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
5:1 Штуттгарт
1.4% (2)
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