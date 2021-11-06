Германия: Бундеслига 2021-2022
0:1
Второй тайм: 88'
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
0:1
19' ГолОкугава Масая
54' Желтая карточкаБруннер Седрик
84' Желтая карточкаКунце Фабиан
37
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Беяз ОмерПолузащитник
-
19 Фагир ВахидНападающий
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
Ход матча
19'
0:1
54'
84'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
История личных встреч
Штуттгарт
Арминия
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.27
|Мавропанос Константинос
|3
|0.27
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0.18
|Эндо Ватару
|1
|0.09
|Мармуш Омар
|1
|0.09
|Мангаля Орель
|1
|0.09
|Клемент Филипп
|1
|0.09
|Массимо Роберто
|1
|0.09
|Фюрих Крис
|1
|0.09
|Фагир Вахид
|1
|0.09
|Соса Борна
|0
|0
|Кулибали Танги
|0
|0
|Дидави Даниэль
|0
|0
|Фёрстер Филипп
|0
|0
|Климович Матео
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клос Фабиан
|2 (1)
|0.18
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.18
|Окугава Масая
|2
|0.18
|Виммер Патрик
|1
|0.09
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
Карточки
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|3
|1
|Кулибали Танги
|4
|0
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|Антон Вальдемар
|1
|1
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Климович Матео
|2
|0
|Дидави Даниэль
|1
|0
|Эндо Ватару
|1
|0
|Мангаля Орель
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виммер Патрик
|3
|0
|Шёпф Алессандро
|1
|1
|Притль Мануэль
|2
|0
|Бруннер Седрик
|2
|0
|Клос Фабиан
|1
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Кунце Фабиан
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Хак Робин
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
3
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
2
67%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
33%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
4
40%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
2
20%
1
10%
76-90
Забито
15
6
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
3
50%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
3
50%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
5
31%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
3
16%
4
25%
61-75
4
21%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Штуттгарт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1
Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1 Динамо Берлин - Штуттгарт 0:6 Штуттгарт - Барселона 0:3 Штуттгарт - Арминия 5:2 Штуттгарт - Ваккер Инсбрук 1:0 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0
Арминия
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1
Арминия - Байер Л 0:4 Унион Берлин - Арминия 1:0 Арминия - Хоффенхайм 0:0 Боруссия М - Арминия 3:1 Арминия - Айнтрахт Фр 1:1 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Байройт - Арминия 3:6 Арминия - Твенте 1:1 Штуттгарт - Арминия 5:2 Арминия - Ганновер 96 1:0 Арминия - Ферль 0:3 Штуттгарт - Арминия 0:2 Арминия - Хоффенхайм 1:1 Герта - Арминия 0:0 Боруссия М - Арминия 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|40 - 10
|28
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|27 - 15
|24
|3.
|Фрайбург
|0:2 Заявка
|11
|6
|4
|1
|17 - 9
|22
|4.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|12 - 12
|19
|5.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 16
|17
|6.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 11
|17
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 15
|16
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 10
|15
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 14
|15
|10.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 16
|14
|11.
|Кёльн
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 18
|13
|12.
|Бохум
|1:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 18
|13
|13.
|Герта
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 23
|12
|14.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 20
|10
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 15
|9
|16.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|17.
|Арминия
|1:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|7 - 27
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 8
|18
|2.
|Бавария
|2:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|22 - 4
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|5.
|Фрайбург
|0:2 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|8.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Бохум
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|10.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|11.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|12.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|13.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 10
|7
|14.
|Герта
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Байер Л
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|1:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 6
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 5
|11
|3.
|Фрайбург
|0:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|6.
|Майнц
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|7.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 18
|6
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|10.
|Арминия
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|15.
|Бохум
|1:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 15
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|17.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 20
|0
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Прогнозы на матч Штуттгарт 0:1 Арминия
Исход игры
Штуттгарт
89.2% (124)
Ничья
10.8% (15)
Арминия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.25% (79)
Меньше
42.75% (59)
Обе команды забьют
Да
65.94% (91)
Нет
34.06% (47)
Популярный счёт
2:1 Штуттгарт
45.3% (63)
1:0 Штуттгарт
21.6% (30)
2:0 Штуттгарт
11.5% (16)
1:1 Ничья
9.4% (13)
3:1 Штуттгарт
5% (7)
3:2 Штуттгарт
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
5:1 Штуттгарт
1.4% (2)
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