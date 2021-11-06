Германия: Бундеслига 2021-2022
2:0
Второй тайм: 88'
Стадион: Альянц Арена
1:0
30' ГолГорецка Леон
2:0
75' ГолЛевандовски Роберт
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
29
Чон
У-Ён
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Чон У-ЁнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
-
20 Шаде КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
30'
1:0
60'
75'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 8
-
10 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
История личных встреч
Бавария
Фрайбург
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
22 матча
72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|13 (2)
|1.18
|Гнабри Серж
|6
|0.55
|Мюллер Томас
|4
|0.36
|Сане Лерой
|3
|0.27
|Киммих Йозуа
|3
|0.27
|Чупо-Мотинг Эрик
|3
|0.27
|Мусиала Джамал
|2
|0.18
|Горецка Леон
|2
|0.18
|Коман Кингсли
|2
|0.18
|Юпамекано Део
|0
|0
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Зюле Никлас
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|3 (2)
|0.27
|Хёлер Лукас
|3
|0.27
|Чон У-Ён
|3
|0.27
|Линхарт Филипп
|2
|0.18
|Шаллаи Роланд
|1
|0.09
|Петерсен Нильс
|1
|0.09
|Хёфлер Николас
|1
|0.09
|Кюблер Лукас
|1
|0.09
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зюле Никлас
|2
|0
|Павар Бенжамен
|0
|1
|Сане Лерой
|1
|0
|Юпамекано Део
|1
|0
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Гульде Мануэль
|1
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Линхарт Филипп
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Нико
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
7
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
5%
2
29%
1-15
5
26%
3
43%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
4
21%
1
14%
61-75
4
21%
1
14%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
17
9
12 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
4
24%
2
22%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
6
35%
2
22%
31-45
2
12%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
2
12%
1
11%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Забито
36
16
20 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
5
14%
4
25%
1-15
7
19%
4
25%
16-30
8
22%
2
13%
31-45
5
14%
2
13%
46-60
5
14%
2
13%
61-75
6
17%
2
13%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
25%
4
50%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0
Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1 Бавария - Наполи 0:3 Бавария - Боруссия М 0:2 Бавария - Аякс 2:2
Фрайбург
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1
Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Байер Л 0:0 Фрайбург - Вадуц 1:1 Фрайбург - Саарбрюккен 2:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бавария 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|40 - 10
|28
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|27 - 15
|24
|3.
|Фрайбург
|0:2 Заявка
|11
|6
|4
|1
|17 - 9
|22
|4.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|12 - 12
|19
|5.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 16
|17
|6.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 11
|17
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 15
|16
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|21 - 10
|15
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 14
|15
|10.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 16
|14
|11.
|Кёльн
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 18
|13
|12.
|Бохум
|1:0 Заявка
|11
|4
|1
|6
|9 - 18
|13
|13.
|Герта
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 23
|12
|14.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 20
|10
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 15
|9
|16.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|17.
|Арминия
|1:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|7 - 16
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|7 - 27
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 8
|18
|2.
|Бавария
|2:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|22 - 4
|15
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 5
|12
|4.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 6
|11
|5.
|Фрайбург
|0:2 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|8.
|Майнц
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Бохум
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|10.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|11.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|12.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|13.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 10
|7
|14.
|Герта
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Байер Л
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|17.
|Арминия
|1:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 10
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 6
|13
|2.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 5
|11
|3.
|Фрайбург
|0:2 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|4.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|6.
|Майнц
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|7.
|Герта
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 18
|6
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|10.
|Арминия
|1:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|15.
|Бохум
|1:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 15
|3
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 12
|2
|17.
|Аугсбург
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 20
|0
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Прогнозы на матч Бавария 2:0 Фрайбург
Исход игры
Бавария
97.3% (142)
Ничья
1.4% (2)
Фрайбург
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
76.98% (107)
Меньше
23.02% (32)
Обе команды забьют
Да
58.99% (82)
Нет
41.01% (57)
Популярный счёт
3:1 Бавария
29.5% (43)
2:0 Бавария
18.5% (27)
3:0 Бавария
14.4% (21)
2:1 Бавария
10.3% (15)
4:1 Бавария
7.5% (11)
3:2 Бавария
2.7% (4)
4:0 Бавария
2.7% (4)
1:0 Бавария
2.7% (4)
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