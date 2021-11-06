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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
2:0
Второй тайм: 88'

Стадион:
Фрайбург
0'
1:0
30' Гол
Горецка Леон
2:0
75' Гол
Левандовски Роберт
88'
1
Нойер
Мануэль
4
Зюле
Никлас
2
Юпамекано
Део
21
Эрнандес
Люка
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
11
Коман
Кингсли
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
9
Левандовски
Роберт
26
Флеккен
Марк
5
Гульде
Мануэль
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
17
Кюблер
Лукас
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
9
Хёлер
Лукас
29
Чон
У-Ён
32
Грифо
Винченцо
Бавария
4-2-3-1
Фрайбург
3-4-3

Ход матча

30'
Горецка Леон
(Мюллер Томас)
1:0
60'
 
Шаде Кевин
Чон У-Ён
66'
Гнабри Серж
Коман Кингсли
 
71'
Толиссо Корентен
Горецка Леон
 
71'
Мусиала Джамал
Мюллер Томас
 
73'
 
Хаберер Яник
Эггештайн Максимилиан
75'
Левандовски Роберт
(Сане Лерой)
2:0
80'
 
Демирович Эрмедин
Гульде Мануэль
80'
 
Сильдиллия Килианн
Кюблер Лукас
84'
Чупо-Мотинг Эрик
Сане Лерой
 
84'
Ньянзу Танги
Эрнандес Люка
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 8
  • 10 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

История личных встреч

Бавария
Фрайбург

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

22 матча

72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

Б
2:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
5:0
Б
4:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
7:0
Б
1:2
Б
4:2
Б
2:1
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 13 (2) 1.18
Гнабри Серж 6 0.55
Мюллер Томас 4 0.36
Сане Лерой 3 0.27
Киммих Йозуа 3 0.27
Чупо-Мотинг Эрик 3 0.27
Мусиала Джамал 2 0.18
Горецка Леон 2 0.18
Коман Кингсли 2 0.18
Юпамекано Део 0 0
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Ньянзу Танги 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 3 (2) 0.27
Хёлер Лукас 3 0.27
Чон У-Ён 3 0.27
Линхарт Филипп 2 0.18
Шаллаи Роланд 1 0.09
Петерсен Нильс 1 0.09
Хёфлер Николас 1 0.09
Кюблер Лукас 1 0.09
Гюнтер Кристиан 0 0
Эггештайн Максимилиан 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зюле Никлас 2 0
Павар Бенжамен 0 1
Сане Лерой 1 0
Юпамекано Део 1 0
Альфонсо Дэвис 1 0
Станишич Йосип 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирович Эрмедин 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Хёфлер Николас 1 0
Линхарт Филипп 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
7
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
5%
2
29%
1-15
5
26%
3
43%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
4
21%
1
14%
61-75
4
21%
1
14%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

17
9
12 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
4
24%
2
22%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
6
35%
2
22%
31-45
2
12%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
2
12%
1
11%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

36
16
20 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
5
14%
4
25%
1-15
7
19%
4
25%
16-30
8
22%
2
13%
31-45
5
14%
2
13%
46-60
5
14%
2
13%
61-75
6
17%
2
13%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
25%
4
50%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0
Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1 Бавария - Наполи 0:3 Бавария - Боруссия М 0:2 Бавария - Аякс 2:2
Фрайбург
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1
Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Байер Л 0:0 Фрайбург - Вадуц 1:1 Фрайбург - Саарбрюккен 2:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бавария 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 11 9 1 1 40 - 10 28
2. Боруссия Д Заявка 10 8 0 2 27 - 15 24
3. Фрайбург 0:2 Заявка 11 6 4 1 17 - 9 22
4. Вольфсбург 1:0 Заявка 11 6 1 4 12 - 12 19
5. Байер Л Заявка 10 5 2 3 23 - 16 17
6. Майнц Заявка 11 5 2 4 15 - 11 17
7. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 15 - 15 16
8. РБ Лейпциг Заявка 10 4 3 3 21 - 10 15
9. Боруссия М Заявка 11 4 3 4 13 - 14 15
10. Хоффенхайм 0:1 Заявка 11 4 2 5 19 - 16 14
11. Кёльн Заявка 10 3 4 3 15 - 18 13
12. Бохум 1:0 Заявка 11 4 1 6 9 - 18 13
13. Герта Заявка 10 4 0 6 11 - 23 12
14. Штуттгарт 0:1 Заявка 11 2 4 5 15 - 20 10
15. Айнтрахт Фр Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
16. Аугсбург 0:1 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
17. Арминия 1:0 Заявка 11 1 5 5 7 - 16 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 7 - 27 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 6 6 0 0 19 - 8 18
2. Бавария 2:0 Заявка 6 5 0 1 22 - 4 15
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Кёльн Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
5. Фрайбург 0:2 Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
7. Боруссия М Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
8. Майнц Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9. Бохум 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
10. Хоффенхайм 0:1 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
11. Вольфсбург 1:0 Заявка 6 3 1 2 5 - 6 10
12. Аугсбург 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
13. Штуттгарт 0:1 Заявка 6 2 1 3 12 - 10 7
14. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15. Байер Л Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия 1:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 10 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 2:0 Заявка 5 4 1 0 18 - 6 13
2. Байер Л Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
3. Фрайбург 0:2 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
4. Вольфсбург 1:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
6. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
7. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
8. Унион Берлин Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
10. Арминия 1:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Хоффенхайм 0:1 Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
12. Боруссия М Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
13. РБ Лейпциг Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Штуттгарт 0:1 Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Бохум 1:0 Заявка 6 1 0 5 3 - 15 3
16. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
17. Аугсбург 0:1 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 0 6 5 - 20 0
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Второй тайм
  • 89'
    Пробивал по воротам Хёлер после скидки от Хеберера, но Нойер смог отбить перед собой, а после еще и не позволил добить Грифо.
  • 88'
    По флангу забросил Демирович на ход Шаде, но того опередил Ньянзу и головой вынес мяч за боковую линию.
  • 86'
    Дальний заброс исполнил Мусиала на левый фланг, куда забегал Чупо-Мотинг, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
  • Опасный момент
    85'
    Со штрафного навесил Грифо на линию вратарской, где пробил Шаде с лету, но мяч отбил в красивом прыжке в сторону Нойер.
  • Замена
    84'
    Двойная замена теперь уже в составе хозяев. Вместо Сане и Эрнандеса играть будут Ньянзу и Чупо-Мотинг.
  • 83'
    В центре поля получил по ногам Сане от Хеберера. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • Замена
    82'
    Замена двойная в составе "Фрайбурга" произошла. Вместо Гульде и Кюблера доигрывать будут Сильдиллия и Демирович.
  • 81'
    Со штрафного попытался закрутить в ближний угол Грифо, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.
  • 80'
    Теперь уже сам Шаде пострадал после подката от Мусиалы. Опасный штрафной удар исполнять будут гости.
  • 79'
    Прорвался по флангу Хаберер и прострелил в штрафную, но здесь нарушил правила Шаде в борьбе против Нойера.
  • 78'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Гюнтер на ход Шаде, но тому добраться до мяча не позволил Юпамекано.
  • Описание гола
    76'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Роберт Левандовски! На скорости прорвался по флангу Дэвис и низом прострелил в центр, где Сане в касание продлил на дальнюю штангу. Здесь был совсем один Левандоввски, который вколотил снаряд уже в пустые ворота.
  • Замена
    75'
    Замена в составе гостей произошла. Вместо Максимилиана Эггештайна на поле появился Яник Хаберер.
  • 74'
    Прорвался по флангу на скорости Зюле и прострелил в штрафную, но там никого из партнеров не оказалось.
  • Замена
    73'
    Замена двойная в составе хозяев произошла. Вместо Мюллера и Горецки на поле появились Мусиала и Толиссо.
  • 72'
    Пробивал по воротам Гнабри после поперечного паса от Сане, но мяч полетел слабо и точно в руки Флеккену.
  • Опасный момент
    71'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Горецка и вторым касанием пробил в дальний угол, но мяч чиркнул по перекладине и вылетел за пределы поля.
  • 70'
    Со штрафного попытался закрутить Сане в ближний угол, но мяч свалился с ноги и полетел выше перекладины.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Баварии" случилась. Вместо Кингсли Комана свое игровое время получил Серж Гнабри.
  • 68'
    Грамотно подставился на чужой половине поля Сане и вынудил нарушить правила Гульде. Опасный штрафной исполнят хозяева.
  • 67'
    Пробил с лету Гюнтер из пределов штрафной после заброса от Эггештайна, но мяч свалился с ноги и полетел далеко от ворот.
  • 66'
    Пробил головой Левандовски с линии вратарской после навеса от Дэвиса, но мяч упал сверху на сетку.
  • 65'
    Долго катают мяч в центре поля мюнхенцы. Пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону всей командой.
  • 64'
    С углового навесил Киммих на ближнюю штангу, но здесь первым оказался Грифо и вынес мяч обратно на фланг.
  • 63'
    Прорвался по флангу свежий Шаде и прострелил в центр штрафной, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • Замена
    62'
    Замена в составе "Фрайбурга" произошла. Вместо У-Ён Чона игру продолжать будет Кевин Шаде.
  • 61'
    Получил сферу на фланге Грифо, сместился в штрафную и пробил в дальний угол, но мяч полетел далеко от ворот.
  • 60'
    В центре поля в верховой борьбе Хёлер подтолкнул в спину Киммиха. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • Опасный момент
    59'
    Пробивал по воротам Горецка после прострела с фланга от Зюле. Лишь штанга сейчас помогла гостям избежать пропущенного гола.
  • 58'
    Получил мяч на фланге Чон и низом прострелил в центр штрафной, но здесь первым оказался Юпамекано и вынес сферу в центр поля.
  • 57'
    Вырезал с левого фланга Гюнтер в штрафную на ход Чону, но тому пробить головой не удалось в борьбе с Эрнандесом.
  • 56'
    Сбросил мяч головой перед чужой штрафной Мюллер на Сане, который тут де пробил по воротам. Отбил перед собой Флеккен, а добивание Дэвиса оказалось неточным.
  • 55'
    Решился на дальний удар метров с двадцати трех Горецка, но мяч полетел в сантиметрах над перекладиной. 
  • 54'
    Пробил головой Левандовски после очередного навеса с фланга от Комана, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 53'
    Оторвался от опеки по флангу Коман и навесил на дальнюю штангу, но здесь не позволил Линхарт пробить головой Левандовски.
  • 52'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Хёфлер и с ходу пробил в ближний угол, но точности ему немного не хватило.
  • 51'
    С фланга покатил низом Гюнтер в центр на Эггештайна, который пробил метров с двадцати. Мяч полетел рядом со штангой.
  • 50'
    Вырезал с фланга в штрафную Коман в направлении Мюллера, но того опередил Линхарт и головой сбросил мяч в руки вратарю.
  • 49'
    Мягко забросил Мюллер в штрафную на Левандовски, но тот нарушил правила в борьбе против Гульде.
  • 48'
    На фланге Коман получил сзади по ногам от Шлоттербека. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 47'
    Забрасывал с центре поля Эггештайн в штрафную на Чона, но тому добраться до мяча не позволил в верховой борьбе Эрнандес.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком арбитр на перерыв отправил команды. Минимальный перевес на стороне "Баварии"!
  • 45'
    Забрасывал Горецка в штрафную соперника на ход Дэвису, но прочитал эпизод Флеккен и забрал мяч в свои руки на выходе.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.
  • 44'
    Отобрал мяч в центре поля Линхарт и тут же забросил на ход Чону, но вовремя вернулся в оборону Эрнандес и отобрал сферу.
  • 43'
    Догнал мяч на левой бровке Дэвис и тут же подал на дальнюю штангу, где пытался в падении пробить Коман, но не дотянулся он до мяча.
  • 42'
    После скидки головой назад от Мюллера пробивал по воротам метров с двадцати Киммих, но на пути мяча оказался Эггештайн.
  • 41'
    На фланге Гюнтер заехал по спине Коману в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 40'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Горецка и головой сбросил вперед на Мюллера, но этот пас перехватил Хёфлер.
  • 39'
    Со штрафного навесил Грифо на линию вратарской, но здесь выше всех прыгнул Горецка и головой вынес мяч подальше.
  • 38'
    На фланге Дэвис заехал сзади по ногам Грифо в подкате. Штрафной удар исполнять будут игроки "Фрайбурга".
  • 37'
    Отличным пасом Кюблер запускал в штрафную соперника Хёлера, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Юпамекано.
  • 36'
    После навеса с угла поля мяч заметался по штрафной и прилетел к Коману, который пробил в касание, но этот выстрел накрыли защитники.
  • Угловой
    35'
    Продавил защитника по  флангу Левандовски и прострелил поперек на Мюллера, но в последний момент Эггештайн перевел на угловой.
  • 34'
    С углового навесил Грифо в центр штрафной, но здесь пробить головой Кюблеру не позволил Мюллер.
  • 33'
    С фланга низом покатил Дэвис в штрафную на Левандовски, который пробил в одно касание, но точно в руки Флеккену полетел снаряд.
  • 32'
    С правого фланга Чон низом прострелил в штрафную, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • Описание гола
    30'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Леон Горецка! Провалилась оборона гостей, подарив мяч Мюллеру перед своей штрафной. Томас тут же забросил в штрафную на Горецку, который без труда переиграл голкипера, пробив точно в ближний нижний угол.
  • 29'
    Пробивал по воротам Киммих из пределов штрафной в падении через себя после заброса от Мюллера, но мяч оказался в руках голкипера.
  • 28'
    Забросил с фланга Гюнтер в штрафную на Чона, но тот не смог оторваться от Юпамекано и потерял сферу.
  • 27'
    На фланге накрутил соперника Мюллер и подал на дальнюю штангу, но здесь головой не смог дотянуться до мяча Левандовски.
  • 26'
    Проникающий пас в штрафную исполнял Киммих на ход Левандовски, но того к мячу не пустил в силовой борьбе Линхарт.
  • 25'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Эггештайн и пробил в дальний угол, но точности ему явно не хватило.
  • 24'
    Прорывался по флангу Гюнтер и низом прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Зюле полетел в аут.
  • 23'
    В центре поля Сане получил сзади по ногам от Эггештайна. Штрафной удар исполнять будут мюнхенцы.
  • 22'
    Сместился с левого фланга Сане в центр штрафной и пробил в ближний нижний угол, но успел сложиться Флеккен и спас свою команду.
  • 21'
    Пауза в матче. Столкнулись головами у штрафной хозяев Дэвис и Гюнтер. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • 20'
    Догнал сферу у лицевой линии Чон и прострелил на ближнюю штангу, где пробил в касание Кюблер, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 19'
    Со штрафного навесил Грифо на дальний угол вратарской, но здесь Гюнтер не смог пробить головой в борьбе против Дэвиса.
  • 18'
    В очередной раз Грифо грамотно подставился на чужой половине поля и заработал для соей команды опасный стандарт. 
  • 17'
    Со штрафного Грифо навесил на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Юпамекано и вынес мяч подальше.
  • 16'
    На фланге получил по ногам Гюнтер от Зюле в подкате. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 15'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Левандовски и с острого угла пробил по воротам, но заблокировал этот выстрел в подкате Кюблер.
  • 14'
    Догнал мяч на фланге Грифо и навесил на дальнюю штангу, где головой пробил Кюблер, но мяч полетел в руки Нойеру.
  • Опасный момент
    13'
    Перехватил мяч Хёлер на чужой половине поля после обрезки защитников и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
  • Угловой
    12'
    С углового навесил на дальнюю штангу Грифо, но здесь Зюле головой вынес снаряд на очередной угловой.
  • 11'
    По флангу Гюнтер забросил на ход Грифо, но того опередил Юпамекано и вынес сферу головой в аут.
  • Угловой
    10'
    Подключился к атаке своей команды по флангу Зюле и прострелил в штрафную, но здесь на угловой Гульде вынес в подкате.
  • 9'
    В центре поля грамотно подставился Сане и вынудил Гюнтера нарушить правила. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • 8'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Левандовски и сбросил на ход Дэвису, который пробил головой, но проблем голкиперу этот выстрел не принес.
  • 7'
    Сместился с фланга в штрафную соперника Дэвис на скорости и пробил низом с острого угла, но ногой Флеккен отбил сферу в сторону.
  • 6'
    Пробивал по воротам Мюллер после паса с фланга от Дэвиса, но мяч оказался в руках Флеккена.
  • 5'
    Проникающий пас исполнил в штрафную Хёфлер на ход Чону, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Нойера.
  • 4'
    Забросил с фланга Коман в штрафную на ход Левандовски, но прочитал эпизод Линхарт и перехватил этот пас.
  • Угловой
    3'
    Ворвался в штрафную с левого фланга Грифо и прострелил вдоль ворот, но Зюле вынес сферу в подкате на угловой.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе голубой комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бавария 2:0 Фрайбург онлайн


Прогнозы на матч Бавария 2:0 Фрайбург

Исход игры
Бавария
97.3% (142)
Ничья
1.4% (2)
Фрайбург
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
76.98% (107)
Меньше
23.02% (32)
Обе команды забьют
Да
58.99% (82)
Нет
41.01% (57)
Популярный счёт
3:1 Бавария
29.5% (43)
2:0 Бавария
18.5% (27)
3:0 Бавария
14.4% (21)
2:1 Бавария
10.3% (15)
4:1 Бавария
7.5% (11)
3:2 Бавария
2.7% (4)
4:0 Бавария
2.7% (4)
1:0 Бавария
2.7% (4)
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