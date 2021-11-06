Двойная замена теперь уже в составе хозяев. Вместо Сане и Эрнандеса играть будут Ньянзу и Чупо-Мотинг.

Со штрафного навесил Грифо на линию вратарской, где пробил Шаде с лету, но мяч отбил в красивом прыжке в сторону Нойер.

Дальний заброс исполнил Мусиала на левый фланг, куда забегал Чупо-Мотинг, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

По флангу забросил Демирович на ход Шаде, но того опередил Ньянзу и головой вынес мяч за боковую линию.

Пробивал по воротам Хёлер после скидки от Хеберера, но Нойер смог отбить перед собой, а после еще и не позволил добить Грифо.

Забрасывал с центре поля Эггештайн в штрафную на Чона, но тому добраться до мяча не позволил в верховой борьбе Эрнандес.

На фланге Коман получил сзади по ногам от Шлоттербека. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

Мягко забросил Мюллер в штрафную на Левандовски, но тот нарушил правила в борьбе против Гульде.

Вырезал с фланга в штрафную Коман в направлении Мюллера, но того опередил Линхарт и головой сбросил мяч в руки вратарю.

С фланга покатил низом Гюнтер в центр на Эггештайна, который пробил метров с двадцати. Мяч полетел рядом со штангой.

Выиграл подбор у штрафной соперника Хёфлер и с ходу пробил в ближний угол, но точности ему немного не хватило.

Оторвался от опеки по флангу Коман и навесил на дальнюю штангу, но здесь не позволил Линхарт пробить головой Левандовски.

Пробил головой Левандовски после очередного навеса с фланга от Комана, но мяч застрял в гуще защитников.

Решился на дальний удар метров с двадцати трех Горецка, но мяч полетел в сантиметрах над перекладиной.

Сбросил мяч головой перед чужой штрафной Мюллер на Сане, который тут де пробил по воротам. Отбил перед собой Флеккен, а добивание Дэвиса оказалось неточным.

Вырезал с левого фланга Гюнтер в штрафную на ход Чону, но тому пробить головой не удалось в борьбе с Эрнандесом.

Получил мяч на фланге Чон и низом прострелил в центр штрафной, но здесь первым оказался Юпамекано и вынес сферу в центр поля.

Пробивал по воротам Горецка после прострела с фланга от Зюле. Лишь штанга сейчас помогла гостям избежать пропущенного гола.

В центре поля в верховой борьбе Хёлер подтолкнул в спину Киммиха. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Получил сферу на фланге Грифо, сместился в штрафную и пробил в дальний угол, но мяч полетел далеко от ворот.

Замена в составе "Фрайбурга" произошла. Вместо У-Ён Чона игру продолжать будет Кевин Шаде.

Прорвался по флангу свежий Шаде и прострелил в центр штрафной, но здесь до удара дело так и не дошло.

С углового навесил Киммих на ближнюю штангу, но здесь первым оказался Грифо и вынес мяч обратно на фланг.

Долго катают мяч в центре поля мюнхенцы. Пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону всей командой.

Пробил головой Левандовски с линии вратарской после навеса от Дэвиса, но мяч упал сверху на сетку.

Пробил с лету Гюнтер из пределов штрафной после заброса от Эггештайна, но мяч свалился с ноги и полетел далеко от ворот.

Грамотно подставился на чужой половине поля Сане и вынудил нарушить правила Гульде. Опасный штрафной исполнят хозяева.

Замена в составе "Баварии" случилась. Вместо Кингсли Комана свое игровое время получил Серж Гнабри.

Со штрафного попытался закрутить Сане в ближний угол, но мяч свалился с ноги и полетел выше перекладины.

Выиграл подбор у штрафной соперника Горецка и вторым касанием пробил в дальний угол, но мяч чиркнул по перекладине и вылетел за пределы поля.

Пробивал по воротам Гнабри после поперечного паса от Сане, но мяч полетел слабо и точно в руки Флеккену.

Замена двойная в составе хозяев произошла. Вместо Мюллера и Горецки на поле появились Мусиала и Толиссо.

Прорвался по флангу на скорости Зюле и прострелил в штрафную, но там никого из партнеров не оказалось.

Замена в составе гостей произошла. Вместо Максимилиана Эггештайна на поле появился Яник Хаберер.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Роберт Левандовски! На скорости прорвался по флангу Дэвис и низом прострелил в центр, где Сане в касание продлил на дальнюю штангу. Здесь был совсем один Левандоввски, который вколотил снаряд уже в пустые ворота.

Диагональ исполнял в штрафную соперника Гюнтер на ход Шаде, но тому добраться до мяча не позволил Юпамекано.

Прорвался по флангу Хаберер и прострелил в штрафную, но здесь нарушил правила Шаде в борьбе против Нойера.

Теперь уже сам Шаде пострадал после подката от Мусиалы. Опасный штрафной удар исполнять будут гости.

Со штрафного попытался закрутить в ближний угол Грифо, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.

Замена двойная в составе "Фрайбурга" произошла. Вместо Гульде и Кюблера доигрывать будут Сильдиллия и Демирович.

В центре поля получил по ногам Сане от Хеберера. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

Первый тайм

— Своим свистком арбитр на перерыв отправил команды. Минимальный перевес на стороне "Баварии"!

45' Забрасывал Горецка в штрафную соперника на ход Дэвису, но прочитал эпизод Флеккен и забрал мяч в свои руки на выходе.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.

44' Отобрал мяч в центре поля Линхарт и тут же забросил на ход Чону, но вовремя вернулся в оборону Эрнандес и отобрал сферу.

43' Догнал мяч на левой бровке Дэвис и тут же подал на дальнюю штангу, где пытался в падении пробить Коман, но не дотянулся он до мяча.

42' После скидки головой назад от Мюллера пробивал по воротам метров с двадцати Киммих, но на пути мяча оказался Эггештайн.

41' На фланге Гюнтер заехал по спине Коману в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

40' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Горецка и головой сбросил вперед на Мюллера, но этот пас перехватил Хёфлер.

39' Со штрафного навесил Грифо на линию вратарской, но здесь выше всех прыгнул Горецка и головой вынес мяч подальше.

38' На фланге Дэвис заехал сзади по ногам Грифо в подкате. Штрафной удар исполнять будут игроки "Фрайбурга".

37' Отличным пасом Кюблер запускал в штрафную соперника Хёлера, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Юпамекано.

36' После навеса с угла поля мяч заметался по штрафной и прилетел к Коману, который пробил в касание, но этот выстрел накрыли защитники.

35' Продавил защитника по флангу Левандовски и прострелил поперек на Мюллера, но в последний момент Эггештайн перевел на угловой.

34' С углового навесил Грифо в центр штрафной, но здесь пробить головой Кюблеру не позволил Мюллер.

33' С фланга низом покатил Дэвис в штрафную на Левандовски, который пробил в одно касание, но точно в руки Флеккену полетел снаряд.

32' С правого фланга Чон низом прострелил в штрафную, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

30' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Леон Горецка! Провалилась оборона гостей, подарив мяч Мюллеру перед своей штрафной. Томас тут же забросил в штрафную на Горецку, который без труда переиграл голкипера, пробив точно в ближний нижний угол.

29' Пробивал по воротам Киммих из пределов штрафной в падении через себя после заброса от Мюллера, но мяч оказался в руках голкипера.

28' Забросил с фланга Гюнтер в штрафную на Чона, но тот не смог оторваться от Юпамекано и потерял сферу.

27' На фланге накрутил соперника Мюллер и подал на дальнюю штангу, но здесь головой не смог дотянуться до мяча Левандовски.

26' Проникающий пас в штрафную исполнял Киммих на ход Левандовски, но того к мячу не пустил в силовой борьбе Линхарт.

25' Выиграл подбор у штрафной соперника Эггештайн и пробил в дальний угол, но точности ему явно не хватило.

24' Прорывался по флангу Гюнтер и низом прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Зюле полетел в аут.

23' В центре поля Сане получил сзади по ногам от Эггештайна. Штрафной удар исполнять будут мюнхенцы.

22' Сместился с левого фланга Сане в центр штрафной и пробил в ближний нижний угол, но успел сложиться Флеккен и спас свою команду.

21' Пауза в матче. Столкнулись головами у штрафной хозяев Дэвис и Гюнтер. Без помощи медиков здесь не обойтись.

20' Догнал сферу у лицевой линии Чон и прострелил на ближнюю штангу, где пробил в касание Кюблер, но мяч застрял в гуще защитников.

19' Со штрафного навесил Грифо на дальний угол вратарской, но здесь Гюнтер не смог пробить головой в борьбе против Дэвиса.

18' В очередной раз Грифо грамотно подставился на чужой половине поля и заработал для соей команды опасный стандарт.

17' Со штрафного Грифо навесил на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Юпамекано и вынес мяч подальше.

16' На фланге получил по ногам Гюнтер от Зюле в подкате. Штрафной удар исполнять будут гости.

15' Зацепился за мяч в чужой штрафной Левандовски и с острого угла пробил по воротам, но заблокировал этот выстрел в подкате Кюблер.

14' Догнал мяч на фланге Грифо и навесил на дальнюю штангу, где головой пробил Кюблер, но мяч полетел в руки Нойеру.

13' Перехватил мяч Хёлер на чужой половине поля после обрезки защитников и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

12' С углового навесил на дальнюю штангу Грифо, но здесь Зюле головой вынес снаряд на очередной угловой.

11' По флангу Гюнтер забросил на ход Грифо, но того опередил Юпамекано и вынес сферу головой в аут.

10' Подключился к атаке своей команды по флангу Зюле и прострелил в штрафную, но здесь на угловой Гульде вынес в подкате.

9' В центре поля грамотно подставился Сане и вынудил Гюнтера нарушить правила. Штрафной удар исполнят хозяева.

8' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Левандовски и сбросил на ход Дэвису, который пробил головой, но проблем голкиперу этот выстрел не принес.

7' Сместился с фланга в штрафную соперника Дэвис на скорости и пробил низом с острого угла, но ногой Флеккен отбил сферу в сторону.

6' Пробивал по воротам Мюллер после паса с фланга от Дэвиса, но мяч оказался в руках Флеккена.

5' Проникающий пас исполнил в штрафную Хёфлер на ход Чону, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Нойера.

4' Забросил с фланга Коман в штрафную на ход Левандовски, но прочитал эпизод Линхарт и перехватил этот пас.

3' Ворвался в штрафную с левого фланга Грифо и прострелил вдоль ворот, но Зюле вынес сферу в подкате на угловой.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе голубой комплект формы.