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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
 
Позже

Стадион:
Фрайбург

История личных встреч

Бавария
Фрайбург

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

82.4%
5.9%
11.7%
14 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

22 матча

72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

Б
2:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
5:0
Б
4:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
7:0
Б
1:2
Б
4:2
Б
2:1
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 12 (2) 1.2
Гнабри Серж 6 0.6
Мюллер Томас 4 0.4
Киммих Йозуа 3 0.3
Сане Лерой 3 0.3
Чупо-Мотинг Эрик 3 0.3
Мусиала Джамал 2 0.2
Коман Кингсли 2 0.2
Горецка Леон 1 0.1
Юпамекано Део 0 0
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Ньянзу Танги 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 3 (2) 0.3
Хёлер Лукас 3 0.3
Чон У-Ён 3 0.3
Линхарт Филипп 2 0.2
Шаллаи Роланд 1 0.1
Петерсен Нильс 1 0.1
Хёфлер Николас 1 0.1
Кюблер Лукас 1 0.1
Гюнтер Кристиан 0 0
Эггештайн Максимилиан 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зюле Никлас 2 0
Павар Бенжамен 0 1
Сане Лерой 1 0
Юпамекано Део 1 0
Альфонсо Дэвис 1 0
Станишич Йосип 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирович Эрмедин 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Хёфлер Николас 1 0
Линхарт Филипп 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
7
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
5%
2
29%
1-15
5
26%
3
43%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
4
21%
1
14%
61-75
4
21%
1
14%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

17
9
12 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
4
24%
2
22%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
6
35%
2
22%
31-45
2
12%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
2
12%
1
11%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

36
16
20 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
5
14%
4
25%
1-15
7
19%
4
25%
16-30
8
22%
2
13%
31-45
5
14%
2
13%
46-60
5
14%
2
13%
61-75
6
17%
2
13%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
25%
4
50%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0
Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4 Бавария - Герта 5:0 Бремер - Бавария 0:12 Бавария - Кёльн 3:2 Боруссия Д - Бавария 1:3 Боруссия М - Бавария 1:1 Бавария - Наполи 0:3 Бавария - Боруссия М 0:2 Бавария - Аякс 2:2
Фрайбург
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1
Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1 Страсбург - Фрайбург 1:2 Страсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Байер Л 0:0 Фрайбург - Вадуц 1:1 Фрайбург - Саарбрюккен 2:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бавария 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 1 1 38 - 10 25
2. Боруссия Д Заявка 10 8 0 2 27 - 15 24
3. Фрайбург Заявка 10 6 4 0 17 - 7 22
4. Байер Л Заявка 10 5 2 3 23 - 16 17
5. Унион Берлин Заявка 10 4 4 2 15 - 15 16
6. Майнц Заявка 10 5 1 4 14 - 10 16
7. Вольфсбург Заявка 10 5 1 4 11 - 12 16
8. РБ Лейпциг Заявка 10 4 3 3 21 - 10 15
9. Хоффенхайм Заявка 10 4 2 4 19 - 15 14
10. Боруссия М Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
11. Кёльн Заявка 10 3 4 3 15 - 18 13
12. Герта Заявка 10 4 0 6 11 - 23 12
13. Бохум Заявка 10 3 1 6 8 - 18 10
14. Штуттгарт Заявка 10 2 4 4 15 - 19 10
15. Аугсбург Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
16. Айнтрахт Фр Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
17. Арминия Заявка 10 0 5 5 6 - 16 5
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 7 - 27 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 6 6 0 0 19 - 8 18
2. Бавария Заявка 5 4 0 1 20 - 4 12
3. РБ Лейпциг Заявка 5 4 0 1 18 - 5 12
4. Кёльн Заявка 5 3 2 0 11 - 6 11
5. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Унион Берлин Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
7. Боруссия М Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
8. Майнц Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
9. Хоффенхайм Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
10. Бохум Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
11. Штуттгарт Заявка 5 2 1 2 12 - 9 7
12. Вольфсбург Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
13. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
14. Герта Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15. Байер Л Заявка 5 2 0 3 9 - 11 6
16. Айнтрахт Фр Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
17. Арминия Заявка 6 0 3 3 3 - 10 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 5 4 1 0 18 - 6 13
2. Байер Л Заявка 5 3 2 0 14 - 5 11
3. Фрайбург Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Вольфсбург Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
5. Боруссия Д Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
6. Майнц Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
7. Герта Заявка 6 2 0 4 6 - 18 6
8. Унион Берлин Заявка 4 1 2 1 7 - 8 5
9. Айнтрахт Фр Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
10. Хоффенхайм Заявка 5 1 1 3 7 - 10 4
11. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
12. Боруссия М Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
13. РБ Лейпциг Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Бохум Заявка 6 1 0 5 3 - 15 3
15. Арминия Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16. Аугсбург Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
17. Кёльн Заявка 5 0 2 3 4 - 12 2
18. Гройтер Фюрт Заявка 6 0 0 6 5 - 20 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Фрайбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2021, осталось 2 дня 14 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Бавария 97% (32)
    X 0% (0)
    Фрайбург 3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Фрайбург
    1.25
    8.70
    16.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бавария - Фрайбург онлайн


    Прогнозы на матч Бавария - Фрайбург

    Исход игры
    Бавария
    97% (32)
    Ничья
    0% (0)
    Фрайбург
    3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.76% (25)
    Меньше
    24.24% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    57.58% (19)
    Нет
    42.42% (14)
    Популярный счёт
    3:1 Бавария
    39.4% (13)
    2:0 Бавария
    21.2% (7)
    3:0 Бавария
    15.2% (5)
    2:1 Бавария
    12.1% (4)
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    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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