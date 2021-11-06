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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аустрия Вена
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0'
7' Желтая карточка
Ульмер Андреас
13' Желтая карточка
Камара Мохамед
17'
1
Пенц
Патрик
39
Тейгль
Георг
5
Мартель
Эрик
20
Мюль
Лукас
29
Зуттнер
Маркус
4
Эль-Шеви
23
Браунёдер
Маттиас
8
Демаку
Весель
30
Фишер
Манфред
25
Хускович
Муарем
92
Джуричин
Марко
18
Кён
Филипп
43
Кристенсен
Расмус
22
Соле
Умар
95
Бернардо
Фернандес
17
Ульмер
Андреас
7
Капальдо
Николас
19
Камара
Мохамед
VII
13
Зайвальд
Николас
11
Ааронсон
Бренден
77
Окафор
Ноа
9
Адаму
Чуквубике
Аустрия Вена
5-3-2
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Вена
Ред Булл Зальцбург

16 матчей

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
75%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

37 матчей

13.5%
86.5%
0 побед 5 ничьих 32 победы

Первый тайм

21.6%
78.4%
0 побед 8 ничьих 22 победы

Второй тайм

10.8%
89.2%
0 побед 4 ничьи 34 победы

53 матча

15.1%
24.5%
60.4%
8 побед 13 ничьих 32 победы

Первый тайм

20.8%
37.7%
41.5%
11 побед 20 ничьих 22 победы

Второй тайм

20.8%
15.1%
64.1%
11 побед 8 ничьих 34 победы

История матчей

Б
1:0
Б
3:1
К
2:0
Б
0:2
Б
2:2
Б
4:1
БЧГ
1:2
БЧГ
5:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
4:0
Б
5:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:3
Б
5:0
Б
1:3
Б
4:1
Б
0:2
К
5:2
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:2
КОС
0:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:4
Б
2:3
Б
3:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
5:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
0:1
Б(M
3:0
Б(M
3:2
Б(M
2:0
Б(M
2:4
Б(M
1:1
Б(M
1:1
Б(M
0:0
Б(M
0:1
Б(M
1:1
Б(M
1:0
Б(M
2:1
Б(M
4:1
Б(M
1:1
Б(M
5:1
Б(M
3:2
Б(M
2:0
Б(M
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 6 (1) 0.43
Фишер Манфред 2 0.14
Noah Ohio 2 0.14
Тейгль Георг 2 0.14
Зуттнер Маркус 1 0.07
Мартель Эрик 1 0.07
Мюль Лукас 1 0.07
Пихлер Бенедикт 1 0.07
Хандль Йоханнес 1 0.07
Келес Джан 1 0.07
Хускович Муарем 1 0.07
Браунёдер Маттиас 0 0
Леонардо Ивкич 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 10 (2) 0.71
Окафор Ноа 5 0.36
Кристенсен Расмус 4 0.29
Адаму Чуквубике 3 0.21
Сеско Бенджамин 3 0.21
Капальдо Николас 2 0.14
Ааронсон Бренден 1 0.07
Вебер Максимилиан 1 0.07
Ульмер Андреас 1 0.07
Онгене Жером 1 0.07
Бериша Мергим 1 0.07
Зайвальд Николас 0 0
Камара Мохамед VII 0 0
Шушич Лука 0 0
Юнузович Златко 0 0
Бернардо Фернандес 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демаку Весель 2 1
Браунёдер Маттиас 3 0
Джуричин Марко 2 0
Мюль Лукас 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Хандль Йоханнес 2 0
Хускович Муарем 2 0
Мартель Эрик 2 0
Грюнвальд Александр 1 0
Пенц Патрик 1 0
Шойссенгейер Кристиан 1 0
Фишер Манфред 1 0
Леонардо Ивкич 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ульмер Андреас 4 0
Вебер Максимилиан 4 0
Капальдо Николас 4 0
Зайвальд Николас 3 0
Камара Мохамед VII 3 0
Онгене Жером 2 0
Бернардо Фернандес 2 0
Адейеми Карим 2 0
Бернед Антуан 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Адаму Чуквубике 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
11%
2
14%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
7
50%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
19
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
2
20%
2
11%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
4
40%
7
37%
76-90

Пропущено

10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
1
10%
2
40%
76-90

Забито

19
33
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 12
3 Не забивали 0
3
16%
4
12%
1-15
4
21%
4
12%
16-30
1
5%
4
12%
31-45
1
5%
4
12%
46-60
4
21%
3
9%
61-75
6
32%
14
42%
76-90

Пропущено

16
9
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
3
19%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
6
38%
2
22%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
1
6%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0
Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Брейдаблик - Аустрия Вена 2:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Брейдаблик 1:1 Шпитталь - Аустрия Вена 0:4 Аустрия Вена - Тузла Сити 2:1 Аустрия Вена - Копер 4:0 Аустрия Вена - Форвертс Штайр 2:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Кальсдорф 8:0 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 14 11 3 0 33 - 9 36
2. Штурм 13 7 2 4 28 - 20 23
3. Вольфсбергер 13 6 3 4 20 - 20 21
4. Аустрия Клагенфурт 1:0 14 4 6 4 22 - 23 18
5. Аустрия Вена 0:0 14 3 8 3 19 - 16 17
6. Хартберг 0:1 14 4 5 5 23 - 21 17
7. Рапид Вена 13 4 4 5 20 - 19 16
8. Рид 0:0 14 3 6 5 17 - 29 15
9. Адмира 0:0 14 3 6 5 18 - 19 15
10. Альтах 13 3 4 6 9 - 18 13
11. Сваровски Тироль 13 2 7 4 17 - 25 13
12. ЛАСК 13 2 4 7 12 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 6 6 0 0 20 - 4 18
2. Штурм 7 4 1 2 14 - 10 13
3. Рапид Вена 7 4 0 3 15 - 11 12
4. Рид 0:0 6 3 3 0 11 - 8 12
5. Вольфсбергер 7 3 1 3 10 - 12 10
6. Аустрия Клагенфурт 1:0 6 2 4 0 12 - 10 10
7. Адмира 0:0 7 2 3 2 8 - 4 9
8. Аустрия Вена 0:0 7 1 6 0 9 - 6 9
9. Сваровски Тироль 7 1 5 1 10 - 10 8
10. Хартберг 0:1 7 1 2 4 9 - 12 5
11. ЛАСК 7 1 2 4 6 - 10 5
12. Альтах 7 1 2 4 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 8 5 3 0 13 - 5 18
2. Хартберг 0:1 7 3 3 1 14 - 9 12
3. Вольфсбергер 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Штурм 6 3 1 2 14 - 10 10
5. Аустрия Клагенфурт 1:0 8 2 2 4 10 - 13 8
6. Альтах 6 2 2 2 4 - 6 8
7. Аустрия Вена 0:0 7 2 2 3 10 - 10 8
8. Адмира 0:0 7 1 3 3 10 - 15 6
9. ЛАСК 6 1 2 3 6 - 9 5
10. Сваровски Тироль 6 1 2 3 7 - 15 5
11. Рапид Вена 6 0 4 2 5 - 8 4
12. Рид 0:0 8 0 3 5 6 - 21 3
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Ред Булл Зальцбург
8.20
5.30
1.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аустрия Вена 0:0 Ред Булл Зальцбург онлайн


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