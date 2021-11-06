Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Дженерали Арена
7' Желтая карточкаУльмер Андреас
13' Желтая карточкаКамара Мохамед
39
Тейгль
Георг
20
Мюль
Лукас
4
Эль-Шеви
18
Кён
Филипп
22
Соле
Умар
77
Окафор
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
-
4 Эль-ШевиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Келес ДжанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Noah Ohio
-
Главный тренер: Manfred Schmid
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Окафор НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Гиндо ДаудаЗащитник
- Защитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
Ход матча
13'
История личных встреч
Аустрия Вена
Ред Булл Зальцбург
16 матчей
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
75%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
37 матчей
13.5%
86.5%
0 побед 5 ничьих 32 победы
Первый тайм
21.6%
78.4%
0 побед 8 ничьих 22 победы
Второй тайм
10.8%
89.2%
0 побед 4 ничьи 34 победы
53 матча
15.1%
24.5%
60.4%
8 побед 13 ничьих 32 победы
Первый тайм
20.8%
37.7%
41.5%
11 побед 20 ничьих 22 победы
Второй тайм
20.8%
15.1%
64.1%
11 побед 8 ничьих 34 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|6 (1)
|0.43
|Фишер Манфред
|2
|0.14
|Noah Ohio
|2
|0.14
|Тейгль Георг
|2
|0.14
|Зуттнер Маркус
|1
|0.07
|Мартель Эрик
|1
|0.07
|Мюль Лукас
|1
|0.07
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.07
|Хандль Йоханнес
|1
|0.07
|Келес Джан
|1
|0.07
|Хускович Муарем
|1
|0.07
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Леонардо Ивкич
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адейеми Карим
|10 (2)
|0.71
|Окафор Ноа
|5
|0.36
|Кристенсен Расмус
|4
|0.29
|Адаму Чуквубике
|3
|0.21
|Сеско Бенджамин
|3
|0.21
|Капальдо Николас
|2
|0.14
|Ааронсон Бренден
|1
|0.07
|Вебер Максимилиан
|1
|0.07
|Ульмер Андреас
|1
|0.07
|Онгене Жером
|1
|0.07
|Бериша Мергим
|1
|0.07
|Зайвальд Николас
|0
|0
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|Шушич Лука
|0
|0
|Юнузович Златко
|0
|0
|Бернардо Фернандес
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|2
|1
|Браунёдер Маттиас
|3
|0
|Джуричин Марко
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Хандль Йоханнес
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Мартель Эрик
|2
|0
|Грюнвальд Александр
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Шойссенгейер Кристиан
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Леонардо Ивкич
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ульмер Андреас
|4
|0
|Вебер Максимилиан
|4
|0
|Капальдо Николас
|4
|0
|Зайвальд Николас
|3
|0
|Камара Мохамед VII
|3
|0
|Онгене Жером
|2
|0
|Бернардо Фернандес
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Бернед Антуан
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Адаму Чуквубике
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
11%
2
14%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
2
22%
7
50%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
10
19
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
2
20%
2
11%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
4
40%
7
37%
76-90
Пропущено
10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
1
10%
2
40%
76-90
Забито
19
33
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 12
3 Не забивали 0
3
16%
4
12%
1-15
4
21%
4
12%
16-30
1
5%
4
12%
31-45
1
5%
4
12%
46-60
4
21%
3
9%
61-75
6
32%
14
42%
76-90
Пропущено
16
9
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
3
19%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
6
38%
2
22%
46-60
3
19%
1
11%
61-75
1
6%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0
Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0 ЛАСК - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Штурм - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 1:1 Брейдаблик - Аустрия Вена 2:1 Рид - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Брейдаблик 1:1 Шпитталь - Аустрия Вена 0:4 Аустрия Вена - Тузла Сити 2:1 Аустрия Вена - Копер 4:0 Аустрия Вена - Форвертс Штайр 2:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1
Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Кальсдорф 8:0 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Адмира - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 1:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|14
|11
|3
|0
|33 - 9
|36
|2.
|Штурм
|13
|7
|2
|4
|28 - 20
|23
|3.
|Вольфсбергер
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|14
|4
|6
|4
|22 - 23
|18
|5.
|Аустрия Вена
|0:0
|14
|3
|8
|3
|19 - 16
|17
|6.
|Хартберг
|0:1
|14
|4
|5
|5
|23 - 21
|17
|7.
|Рапид Вена
|13
|4
|4
|5
|20 - 19
|16
|8.
|Рид
|0:0
|14
|3
|6
|5
|17 - 29
|15
|9.
|Адмира
|0:0
|14
|3
|6
|5
|18 - 19
|15
|10.
|Альтах
|13
|3
|4
|6
|9 - 18
|13
|11.
|Сваровски Тироль
|13
|2
|7
|4
|17 - 25
|13
|12.
|ЛАСК
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Штурм
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|3.
|Рапид Вена
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|4.
|Рид
|0:0
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|5.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|6
|2
|4
|0
|12 - 10
|10
|7.
|Адмира
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Аустрия Вена
|0:0
|7
|1
|6
|0
|9 - 6
|9
|9.
|Сваровски Тироль
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|10.
|Хартберг
|0:1
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|11.
|ЛАСК
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|12.
|Альтах
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|8
|5
|3
|0
|13 - 5
|18
|2.
|Хартберг
|0:1
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|3.
|Вольфсбергер
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Штурм
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|6.
|Альтах
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|7.
|Аустрия Вена
|0:0
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|8.
|Адмира
|0:0
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|9.
|ЛАСК
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|10.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|2
|3
|7 - 15
|5
|11.
|Рапид Вена
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Рид
|0:0
|8
|0
|3
|5
|6 - 21
|3