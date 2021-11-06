Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 17'
Стадион: Profertil Arena Hartberg
0:1
4' ГолПинк Маркус
22
Штек
Давид
31
Роттер
Томас
23
Кайнц
Тобиас
10
Ниманн
Ноэль
28
Хайль
Юрген
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ниманн НоэльПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Herbert PaulЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
Ход матча
4'
0:1
История личных встреч
Хартберг
Аустрия Клагенфурт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
13 матчей
7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|6 (1)
|0.43
|Хорват Саша
|4
|0.29
|Хайль Юрген
|2
|0.14
|Роттер Томас
|2
|0.14
|Афдияй Донис
|2
|0.14
|Ниманн Ноэль
|2
|0.14
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.07
|Белакович Неманя
|1
|0.07
|Гольнер Манфред
|1 (1)
|0.07
|Штурм Филипп
|1
|0.07
|Matija Horvat
|1
|0.07
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Клем Кристиан
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Лема Майкл Джон
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|7
|0.5
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0.21
|Turgay Gemicibasi
|3 (2)
|0.21
|Patrick Greil
|3
|0.21
|Ридер Флориан
|2
|0.14
|Christopher Cvetko
|1
|0.07
|Thorsten Mahrer
|1
|0.07
|Gloire Amanda
|1
|0.07
|Nicolas Wimmer
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роттер Томас
|4
|0
|Хайль Юрген
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Афдияй Донис
|3
|0
|Штек Давид
|2
|0
|Свете Рене
|2
|0
|Matija Horvat
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Гольнер Манфред
|1
|0
|Philipp Erhardt
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Белакович Неманя
|1
|0
|Thomas Kofler
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|6
|0
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|Ридер Флориан
|4
|0
|Nicolas Wimmer
|2
|1
|Herbert Paul
|3
|0
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0
|Kosmas Gezos
|1
|1
|Пинк Маркус
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|Менцель Филлип
|0
|1
|Gloire Amanda
|0
|1
|Philipp Huetter
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
4
50%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
11
14
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
27%
2
14%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
1
9%
4
29%
61-75
1
9%
4
29%
76-90
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
14%
3
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Забито
23
20
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
13%
5
25%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
2
9%
3
15%
31-45
3
13%
7
35%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
7
30%
3
15%
76-90
Пропущено
20
24
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
4
20%
3
13%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
4
20%
5
21%
31-45
3
15%
1
4%
46-60
1
5%
5
21%
61-75
4
20%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2
Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Хартберг 1:1 Хартберг - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Хартберг - Альтах 1:2 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Бад Глайхенберг - Хартберг 0:3 Хартберг - Локомотив Москва 0:1 Хартберг - Форвертс Штайр 0:0 Вайц - Хартберг 2:6
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1
Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер Нойштадт - Аустрия Клагенфурт 1:5 Аустрия Клагенфурт - СВ Лафниц 2:2 Аустрия Клагенфурт - Мюнхен-1860 1:2 Рапид-2 Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|14
|11
|3
|0
|33 - 9
|36
|2.
|Штурм
|13
|7
|2
|4
|28 - 20
|23
|3.
|Вольфсбергер
|13
|6
|3
|4
|20 - 20
|21
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|14
|4
|6
|4
|22 - 23
|18
|5.
|Аустрия Вена
|0:0
|14
|3
|8
|3
|19 - 16
|17
|6.
|Хартберг
|0:1
|14
|4
|5
|5
|23 - 21
|17
|7.
|Рапид Вена
|13
|4
|4
|5
|20 - 19
|16
|8.
|Рид
|0:0
|14
|3
|6
|5
|17 - 29
|15
|9.
|Адмира
|0:0
|14
|3
|6
|5
|18 - 19
|15
|10.
|Альтах
|13
|3
|4
|6
|9 - 18
|13
|11.
|Сваровски Тироль
|13
|2
|7
|4
|17 - 25
|13
|12.
|ЛАСК
|13
|2
|4
|7
|12 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|Штурм
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|3.
|Рапид Вена
|7
|4
|0
|3
|15 - 11
|12
|4.
|Рид
|0:0
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|5.
|Вольфсбергер
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|6
|2
|4
|0
|12 - 10
|10
|7.
|Адмира
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Аустрия Вена
|0:0
|7
|1
|6
|0
|9 - 6
|9
|9.
|Сваровски Тироль
|7
|1
|5
|1
|10 - 10
|8
|10.
|Хартберг
|0:1
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|11.
|ЛАСК
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|12.
|Альтах
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|8
|5
|3
|0
|13 - 5
|18
|2.
|Хартберг
|0:1
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|3.
|Вольфсбергер
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Штурм
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|1:0
|8
|2
|2
|4
|10 - 13
|8
|6.
|Альтах
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|7.
|Аустрия Вена
|0:0
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|8.
|Адмира
|0:0
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|9.
|ЛАСК
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|10.
|Сваровски Тироль
|6
|1
|2
|3
|7 - 15
|5
|11.
|Рапид Вена
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Рид
|0:0
|8
|0
|3
|5
|6 - 21
|3