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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хартберг
0:1
Первый тайм: 17'

Стадион:
Аустрия Клагенфурт
0'
0:1
4' Гол
Пинк Маркус
17'
1
Свете
Рене
22
Штек
Давид
31
Роттер
Томас
12
Штайнвендер
Михаэль
27
Thomas
Kofler
23
Кайнц
Тобиас
11
Matija
Horvat
10
Ниманн
Ноэль
28
Хайль
Юрген
9
Белакович
Неманя
24
Тадич
Дарио
13
Менцель
Филлип
28
Herbert
Paul
63
Ivan
Saravanja
37
Nicolas
Wimmer
7
Florian
Jaritz
14
Christopher
Cvetko
4
Patrick
Greil
81
Turgay
Gemicibasi
12
Alexander
Timossi
Andersson
32
Пинк
Маркус
23
Ридер
Флориан
Хартберг
4-2-3-1
Аустрия Клагенфурт
4-3-3

Ход матча

4'
0:1
Пинк Маркус
(Turgay Gemicibasi)

История личных встреч

Хартберг
Аустрия Клагенфурт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

13 матчей

7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед

История матчей

Б
4:3
ТМК
1:3
ТМС
1:3
РЛЦ
3:1
РЛЦ
5:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
КА
4:2
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 6 (1) 0.43
Хорват Саша 4 0.29
Хайль Юрген 2 0.14
Роттер Томас 2 0.14
Афдияй Донис 2 0.14
Ниманн Ноэль 2 0.14
Шмербок Марк-Андре 1 0.07
Белакович Неманя 1 0.07
Гольнер Манфред 1 (1) 0.07
Штурм Филипп 1 0.07
Matija Horvat 1 0.07
Кайнц Тобиас 0 0
Клем Кристиан 0 0
Штек Давид 0 0
Лема Майкл Джон 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 7 0.5
Alexander Timossi Andersson 3 0.21
Turgay Gemicibasi 3 (2) 0.21
Patrick Greil 3 0.21
Ридер Флориан 2 0.14
Christopher Cvetko 1 0.07
Thorsten Mahrer 1 0.07
Gloire Amanda 1 0.07
Nicolas Wimmer 0 0
Шумахер Тилль 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роттер Томас 4 0
Хайль Юрген 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Афдияй Донис 3 0
Штек Давид 2 0
Свете Рене 2 0
Matija Horvat 2 0
Тадич Дарио 1 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Клем Кристиан 1 0
Гольнер Манфред 1 0
Philipp Erhardt 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Белакович Неманя 1 0
Thomas Kofler 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 6 0
Thorsten Mahrer 3 1
Ридер Флориан 4 0
Nicolas Wimmer 2 1
Herbert Paul 3 0
Alexander Timossi Andersson 3 0
Kosmas Gezos 1 1
Пинк Маркус 2 0
Maximiliano Moreira 0 1
Менцель Филлип 0 1
Gloire Amanda 0 1
Philipp Huetter 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
4
50%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
27%
2
14%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
1
9%
4
29%
61-75
1
9%
4
29%
76-90

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
14%
3
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
1
10%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Забито

23
20
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
13%
5
25%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
2
9%
3
15%
31-45
3
13%
7
35%
46-60
3
13%
2
10%
61-75
7
30%
3
15%
76-90

Пропущено

20
24
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
4
20%
3
13%
1-15
4
20%
4
17%
16-30
4
20%
5
21%
31-45
3
15%
1
4%
46-60
1
5%
5
21%
61-75
4
20%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2
Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Юнион Гюртен - Хартберг 0:1 Адмира - Хартберг 1:1 Вольфсбергер - Хартберг 1:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Хартберг 1:1 Хартберг - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Хартберг - Альтах 1:2 Рапид Вена - Хартберг 0:2 Бад Глайхенберг - Хартберг 0:3 Хартберг - Локомотив Москва 0:1 Хартберг - Форвертс Штайр 0:0 Вайц - Хартберг 2:6
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1
Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 4:3 Адмира - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 1:1 Винер Нойштадт - Аустрия Клагенфурт 1:5 Аустрия Клагенфурт - СВ Лафниц 2:2 Аустрия Клагенфурт - Мюнхен-1860 1:2 Рапид-2 Вена - Аустрия Клагенфурт 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 14 11 3 0 33 - 9 36
2. Штурм 13 7 2 4 28 - 20 23
3. Вольфсбергер 13 6 3 4 20 - 20 21
4. Аустрия Клагенфурт 1:0 14 4 6 4 22 - 23 18
5. Аустрия Вена 0:0 14 3 8 3 19 - 16 17
6. Хартберг 0:1 14 4 5 5 23 - 21 17
7. Рапид Вена 13 4 4 5 20 - 19 16
8. Рид 0:0 14 3 6 5 17 - 29 15
9. Адмира 0:0 14 3 6 5 18 - 19 15
10. Альтах 13 3 4 6 9 - 18 13
11. Сваровски Тироль 13 2 7 4 17 - 25 13
12. ЛАСК 13 2 4 7 12 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 6 6 0 0 20 - 4 18
2. Штурм 7 4 1 2 14 - 10 13
3. Рапид Вена 7 4 0 3 15 - 11 12
4. Рид 0:0 6 3 3 0 11 - 8 12
5. Вольфсбергер 7 3 1 3 10 - 12 10
6. Аустрия Клагенфурт 1:0 6 2 4 0 12 - 10 10
7. Адмира 0:0 7 2 3 2 8 - 4 9
8. Аустрия Вена 0:0 7 1 6 0 9 - 6 9
9. Сваровски Тироль 7 1 5 1 10 - 10 8
10. Хартберг 0:1 7 1 2 4 9 - 12 5
11. ЛАСК 7 1 2 4 6 - 10 5
12. Альтах 7 1 2 4 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 8 5 3 0 13 - 5 18
2. Хартберг 0:1 7 3 3 1 14 - 9 12
3. Вольфсбергер 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Штурм 6 3 1 2 14 - 10 10
5. Аустрия Клагенфурт 1:0 8 2 2 4 10 - 13 8
6. Альтах 6 2 2 2 4 - 6 8
7. Аустрия Вена 0:0 7 2 2 3 10 - 10 8
8. Адмира 0:0 7 1 3 3 10 - 15 6
9. ЛАСК 6 1 2 3 6 - 9 5
10. Сваровски Тироль 6 1 2 3 7 - 15 5
11. Рапид Вена 6 0 4 2 5 - 8 4
12. Рид 0:0 8 0 3 5 6 - 21 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Пинк Маркус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Аустрия Клагенфурт
2.21
3.91
3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хартберг 0:1 Аустрия Клагенфурт онлайн


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